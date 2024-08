Red Bull 64 Bars: Artie5ive prod. Ddusi, Sadturs, Kiid

"L’industria non mi ama mi reputa una minaccia / L’industria ti ama perché sei una puttana / 64 barre in faccia": chiaramente, se già Artie non ha filtri nei suoi pezzi, qui per l'occasione si presenta ancora più crudo del solito. Alla fine il Red Bull 64 Bars non serve solo a mostrare

Ai beat succede invece qualcosa di inedito in questo episodio: la prima metà della base c'è la firma di Ddusi , producer e socio di Artie sin dagli inizi, da prima del successo. Le gocce gelide di pianoforte che si ripetono in loop, la drillata col suo minaccioso bassone: come ogni volta, Ddusi gli dà un beat e Artie se lo fuma per bene.