Red Bull 64 Bars: Redman prod. DJ Shocca

E chi poteva essere se non l'uomo rosso a mostrare al pubblico del toro rosso come si creano 64 barre nella lingua madre della doppia H?Lui, un peso massimo della East Coast, storico socio dello stesso Method Man del Wu-Tang, ma che si è concesso anche feat. con gente da nulla come Eminem o il 2Pac di All Eyez On Me, si è messo davanti al nostro microfono e questo qui sotto è il risultato.

E chi poteva essere se non l'uomo rosso a mostrare al pubblico del toro rosso come si creano 64 barre nella lingua madre della doppia H?Lui, un peso massimo della East Coast, storico socio dello stesso Method Man del Wu-Tang, ma che si è concesso anche feat. con gente da nulla come Eminem o il 2Pac di All Eyez On Me, si è messo davanti al nostro microfono e questo qui sotto è il risultato.

E chi poteva essere se non l'uomo rosso a mostrare al pubblico del toro rosso come si creano 64 barre nella lingua madre della doppia H?Lui, un peso massimo della East Coast, storico socio dello stesso Method Man del Wu-Tang, ma che si è concesso anche feat. con gente da nulla come Eminem o il 2Pac di All Eyez On Me, si è messo davanti al nostro microfono e questo qui sotto è il risultato.