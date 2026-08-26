Red Bull 64 Bars: Redman prod. DJ Shocca

Doveva succedere prima o poi. Il primoRed Bull 64 Bars in lingua inglese registrato nei nostri studi è qui tra noi, appena caricato su Red Bull Droppa e firmato da un monumento vivente della storia dell'hip hop: Redman.
E chi poteva essere se non l'uomo rosso a mostrare al pubblico del toro rosso come si creano 64 barre nella lingua madre della doppia H?Lui, un peso massimo della East Coast, storico socio dello stesso Method Man del Wu-Tang, ma che si è concesso anche feat. con gente da nulla come Eminem o il 2Pac di All Eyez On Me, si è messo davanti al nostro microfono e questo qui sotto è il risultato.
Fa poi sorridere perché, quando ieri abbiamo lanciato l'annuncio, più di una persona sotto il post di Instagramaveva scritto cose tipo "ti prego, fa che il beat sia di DJ Shocca". E anche lì, chi altro potevamo chiamare se non l'uomo conosciuto anche come Roc Beats, che qui in Italia è stato tra i padri fondatori del movimento hip hop?
E allora fai 1+1 e viene fuori un banger squisitamente East Coast, con un loop piatto-rullante-cassa e voci spettrali che si ripetono riverberate e in delay, lontane e dimenticate come tutta la gente che ha sempre dissato l'old skool e che però non sa che le cose buone e giuste non muoiono mai. La ricetta per questa longevità artistica? Te la dice Red in due barre: "NO INDUSTRY/I’M IN DA STREETS".
Dopodiché, vogliamo parlare della 64esima barra più epica della storia? Ci si potrebbe addirittura fare un articolo a parte, elencando tutte le migliori chiusure dei Red Bull 64 Bars, ma quella al primo posto è appena stata decisa. Talmente devastante, e qui ci abbiamo volato davvero alto, che non potevamo lasciare fuori l'esplosione di sconcerto di Shocca come ultimissima gag. Un americanissimo "BOOM", seguito da un trevigianissimo "COMEXEA?" (trad. Com'è?) Roba veramente che ti fa ricordare quanto può essere esaltante il rap, se fatto da veri artigiani professionisti, s'intende.
Vabbè, e quindi niente. La storia non finisce di certo qui. Redman ce lo vedremo per bene dal vivo il 3 ottobre al Red Bull 64 Bars Live a Taranto. Con lui anche Kid Yugi, Sayf, Capo Plaza, Artie 5ive, Night Skinny e altri guests ancora da annunciare. I biglietti a questo punto dovrebbero essere finiti. Tu prova a controllare se ce n'è qualcuno rimasto ancora, ma nel caso contrario scialla. L'intero show come sempre sarà trasmesso in diretta streaming su Red Bull Droppa. Ci vediamo lì e la parola d'ordine sarà: come xea?
Testo del Red Bull 64 Bars: Redman prod. DJ Shocca
INGLESE
I’M IN YOUR CITY FLY
SUPERMAN WIT NO CAPE
I’M LIKE A BEER OUTTA BODEGA
I’M A COLD CASE
TELL YA MANS
IT’S A WRAP
SYRAN
I RING BELLS IN ANY HOOD
ALEXANDER GRAM
THE CAMERA LENS
CAN’T EVEN PICTURE
THE WAY I’M MOTIVATED
GIMME MY MONEY
F THE WORLD
HOW I’M PHONICATING
MY CAREER
I REMEMBER
I MADE IT OFF THE BLOCK
NOW I’M BACK BETWEEN THE BLOCKS LIKE I’M PLAYING JENGA
THE HUSTLE NEVER STOPS
KISS THE RING TRICK
40 CAL OF CALORIES
IS HOW MY JEANS FIT
CHICKS YELL “AYOO”
I MAKE THE QUEENS FLIP
SHE GET UP ON ME
HER BREATH
NEED LISTERINE STRIPS
IT BE THE PRETTY ONES
WITH THEY TITTIES DONE
WHEN I FEEL STAGNATED
THE CHEESE GIMME RUNS
WEAK RAPPERS
I’M INTOLERANT
I DO LIKE
2 PAC DID TO RADAMES
FOR DAT DOMINANCE
I DON’T PLAY
THE STATION OR THE X BOX
I WANNA INSPIRE THE YOUNGENS NOT TO X OPPS
PUT THE GUNS DOWN
TELL YOUR OPPS LETS BOX
REGISTER YOUR GUNS
WHEN THE REVOLUTION DROPS
I DRIVE TO WIN
I NEED MY CDL
HATING WOMAN
KEEP LEAKING
OUT YOUR BBL’S
WHEN I’M COMING
YOU DON’T STAND A CHANCE
THE FANS GOING
UH OH UH OH
LIKE I’M DOING THE HAMMER DANCE
THIS FOOD FOR THOUGHT
GOT NO GMO’S
THIS IS GILLA HOUSE BRUH
I’M THE CEO
RED BULL PAID ME
40k
OK
WATCH ME ENTERTAIN THAT BULL BABY ANDELA’
AYE
MY CITY WILD
AND WE ALL STRAPPED
I’M A BOSS BRO
SIRI WOULDN’T TALK BACK
GIMME MY MONEY
POUNDS - CASH - OR CASH APP
CUZ IF I PULL
YOU’LL BE DUCKING WITH THAT AFLAC
THE PUNCH BAR KING
BRO
QUEENS KEEP A POKER FACE YOU CAN DRAW MORE KINGS
FACTS
TSUNAMI WITH DA FLOW
YOU GONE RIDE DA WAVE
I’M SURFING
HAVING A JET 2 HOLIDAY
BLAZING THE HAZE
I’M FROM THE ERA
OF KARL KANI
AND ILLMATTIC
THE BARS SAVAGE
MY CAREER
OVER MY BEDROOM
I’M STILL ATTIC ( AT IT )
I’M SEWING MY SEEDS
I’M CUT FROM A DIFFERENT
FA-BRICK
WHO DO YOU CONSIDER THE BEST
BRING EM’
I GIVE EM ALL 5 FINGERS OF DEATH
WHETHER IT’S A OLD DUDE
OR A YN
I’M PASSING OUT
PALLBEARERS TO YOUR TOP 10
I REMAIN PUBLIC ENEMY
NO INDUSTRY
I’M IN DA STREETS
WOMEN LOVE IT
WHEN THEY SLEEP
I CAN HERE THEM QUEEF
I PUT ON THE MASK
CLEAR THE ROOM
YOU STICK AROUNDx
THEN ALL OF YOU MF’S DOOMED
LET’S GET IT
REDMAN IN MOTION
GET THE DRAMAMINE
I FEEL LIKE
I USED THAT HOT TUB TIME MACHINE
MY CREW MOBBIN
THEY LIKE
YOU GOT IT KING
CATCH US EATING
COLLARD GREENS AT THE BADABING
NAW MEAN
YOU CAN HEAR THE HUNGER
WHEN I START BRAIN STORMING
BETTER BUILD A BUNKER
NO STAINS ON MY NAME
PLATINUM AND GOLD ALBUMS
I’M STILL RELEVANT
ARE YOU NOT ENTERTAINED
I PUNCH LIKE JARON ENNIS
I’M OPERATING TO THE BEAT
YOU IN THE WRONG CLINIC
I MOVE LIKE A SUPER VILLIAN
MY CITY ON MY VERTEBRAE
YOU CAN’T TEACH WHAT I DO
BUT YOU GONE LEARN TODAY
SO IF YOU GIVING ME THOSE FUNNY LOOKS
JUST KNOW I GOT A RECORD
FOR WHOOPING ASS IN THE GUINNESS BOOKS
I COOK IT
AND SERVE IT
RIGHT OUT THE TRAP
DON’T WANNA HEAR YOUR
LIFE STORY
SHUT UP AND RAP
NI@@A.
ITALIANO
Sono nella tua città, volo
Superman senza mantello
Sono come una birra tirata fuori da un bodega
Sono un caso irrisolto
Dillo ai tuoi uomini
È finita
Syran
Faccio suonare le campane in qualunque quartiere
Alexander Gram
L'obiettivo della telecamera
Non può nemmeno immaginare
Quanto sono motivato
Datemi i miei soldi
Fanculo il mondo
Il modo in cui sto phon-icando
La mia carriera
Ricordo
Quando ce l'ho fatta partendo dal blocco
Ora sono di nuovo tra i blocchi
Come se stessi giocando a
Jenga
La corsa non si ferma mai
Bacia l’anello stronzo
Una .40 piena di calorie
È così che mi stanno i jeans
Le ragazze urlano: «AYOO!»
Faccio ribaltare le queens
Lei mi si mette addosso
E il suo alito
Ha bisogno delle strisce Listerine
Sono sempre quelle belle
Quelle con le tette rifatte
Quando mi sento bloccato
La cheese la grana mi fa correre
I rapper scarsi
Non li tollero
Faccio come
2Pac fece a Radames
Per dominare la scena
Io non gioco
Alla play o alla Xbox
Voglio ispirare i giovani
Non a far fuori gli opps
Mettete giù le pistole
Dite ai vostri opps: «Facciamoci a pugni»
Registrate le vostre armi
Per quando scoppierà
la rivoluzione
Guido per vincere
Ho bisogno della patente
Donna piena d’odio
continua a perdere liquidi
dal suo BBL
Quando arrivo io
Non avete speranze
I fan fanno
«Uh-oh, uh-oh!»
Come se stessi facendo
l'Hammer Dance
Questa è cibo per pensare
Niente OGM
Questa è Gilla House, fratello
Io sono il CEO
Red Bull mi ha pagato
40 mila
Ok
Guardami mentre intrattengo quel toro
baby Andela’
Ehi!
La mia città è selvaggia
E siamo tutti armati
Sono un boss fratello
Siri non oserebbe ribattere
Datemi i miei soldi
Monete contanti o Cash App
Perché se la tiro fuori
vi piegate come l’anatra
dell’Aflac
Il re della punchline
Fratello
Le queens tengono una poker face
Puoi pescare altri re
Facts
Uno tsunami con il flow
Cavalcherai l’'onda
Io faccio surf
Faccio le vacanze con Jet 2
Mi fumo la haze
Vengo dall'epoca
Di Karl Kani
E di Illmatic
Le barre spietate
La mia carriera
Sopra la mia camera da letto
Sono ancora in soffitta
Sto seminando i miei semi
Sono fatto di una stoffa diversa
Fa-brick
Chi consideri
il migliore?
Portalo qui
gli rifilo le cinque dita
della morte
Che sia un vecchio
O un giovane
Mando la tua top 10
Dritta dai becchini
Rimango Public Enemy
Niente industria
Io sto nelle strade
Le donne lo adorano
Quando dormono
Posso sentirle fare un queef
Metto la maschera
Faccio piazza pulita
Se restate qui
Voi stronzi
siete fottuti
Andiamo
Redman in movimento
Prendete la xamamina
Mi sento come se
Avessi fatto un tuffo nel passato
La mia crew si muove compatta
E loro fanno:
«Ce l'hai fatta king»
Ci trovi a mangiare del
Cavolo verde al
Badabing
Capito che intendo?
Puoi sentire la fame
Quando comincio a fare
brainstorming
Meglio costruire un bunker
Nessuna macchia sul mio nome
Album di platino e d'oro
Sono ancora rilevante
Non vi state divertendo?
Tiro pugni come Jaron Ennis
Sto operando a tempo di beat
Sei nella clinica sbagliata
Mi muovo come un supercattivo
La mia città è incisa sulle mie vertebre
Non puoi insegnare ciò che faccio io
Ma oggi lo imparerai
Quindi se mi guardi in quel
modo divertito
Sappi solo che ho un record
Nel farvi il culo
Da libro dei guinness
Lo cucino
E lo servo
Direttamente dalla strada
Non voglio sentire la storia
della tua vita
Stai zitto e rappa
N****