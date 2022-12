Le cinque migliori squadre di FIFA 23

è la seconda squadra della Bundesliga con il punteggio più alto in FIFA 23 e con una valutazione di 4,5 stelle. Come hanno raggiunto questo risultato? Con giocatori versatili come Christopher Nkunku e il ritorno di Timo Werner a guidare l'attacco, e con difensori come Willi Orban e Péter Gulácsi sulla linea di fondo a proteggere la porta.

sono costruite allo stesso modo, ma hanno una caratteristica comune: talento in ogni posizione in campo, combinato in modo da sopraffare l'avversario. L'RB Lipsia è un ottimo esempio: in FIFA 23 la squadra utilizza una strategia offensiva pesante e segna molti gol, ma è solida anche in fase difensiva, con difensori forti per bloccare ogni potenziale opportunità di contropiede.

Sia che tu voglia guidare una squadra in modalità Carriera o che tu voglia semplicemente giocare contro l'IA o i tuoi amici in modalità Calcio d'inizio,

Il Paris Saint-Germain è la squadra con il punteggio più alto in FIFA per il secondo anno consecutivo. Il roster comprende Lionel Messi, il giocatore con il punteggio più alto in FIFA 23 e Kylian Mbappe, che fa la sua terza apparizione consecutiva sulla copertina di FIFA con FIFA 23. Altri giocatori di spicco includono l'ala sinistra Neymar Jr, il portiere

Al secondo posto c'è il Manchester City. I vincitori delle due precedenti Premier League rimangono la seconda squadra più alta in assoluto dalla scorsa stagione. Guidato da Kevin de Bruyne, il quarto giocatore con il punteggio più alto in FIFA 23, e la giovane superstar Erling Haaland, il Manchester City è senza dubbio la squadra più completa di FIFA, essendo l'unica con un punteggio di attacco, centrocampo e difesa superiore a 85.

