Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa

Con 21 giorni di gara che attendono i corridori al via del Giro d'Italia di quest'anno, ci sono alcune frazioni che si riveleranno più decisive di altre nella lotta per la classifica generale e per l'importantissima maglia rosa. Da un'ascesa appenninica dove nascono le leggende a una tappa regina con sei colli, ecco le tappe chiave che potrebbero decidere la corsa rosa.

Con 21 giorni di gara che attendono i corridori al via del Giro d'Italia di quest'anno, ci sono alcune frazioni che si riveleranno più decisive di altre nella lotta per la classifica generale e per l'importantissima maglia rosa. Da un'ascesa appenninica dove nascono le leggende a una tappa regina con sei colli, ecco le tappe chiave che potrebbero decidere la corsa rosa.

Con 21 giorni di gara che attendono i corridori al via del Giro d'Italia di quest'anno, ci sono alcune frazioni che si riveleranno più decisive di altre nella lotta per la classifica generale e per l'importantissima maglia rosa. Da un'ascesa appenninica dove nascono le leggende a una tappa regina con sei colli, ecco le tappe chiave che potrebbero decidere la corsa rosa.

La città di partenza, Praia a Mare, ha ospitato due arrivi di tappa negli ultimi Giri, mentre gli ultimi 24 km della tappa sono lo specchio della settima tappa dell'edizione 2022. Quel giorno, la fuga evitò il gruppo e Koen Bouwman conquistò la sua prima delle due vittorie di tappa, conquistando la classifica della montagna di quell'anno.

La città di partenza, Praia a Mare, ha ospitato due arrivi di tappa negli ultimi Giri, mentre gli ultimi 24 km della tappa sono lo specchio della settima tappa dell'edizione 2022. Quel giorno, la fuga evitò il gruppo e Koen Bouwman conquistò la sua prima delle due vittorie di tappa, conquistando la classifica della montagna di quell'anno.

La città di partenza, Praia a Mare, ha ospitato due arrivi di tappa negli ultimi Giri, mentre gli ultimi 24 km della tappa sono lo specchio della settima tappa dell'edizione 2022. Quel giorno, la fuga evitò il gruppo e Koen Bouwman conquistò la sua prima delle due vittorie di tappa, conquistando la classifica della montagna di quell'anno.

non solo è la più lunga dell'intera corsa, ma è anche la seconda in termini di dislivello. Dopo 135 km di salita, il resto della tappa si dirige verso gli Appennini e, dopo il riscaldamento a Roccaraso, la salita del Blockhaus sarà il primo vero banco di prova per le ambizioni dei corridori da GC: con 13,6 km e una pendenza media dell'8,4%, a qualcuno potrebbe far perdere la possibilità di conquistare la maglia rosa prima della fine della prima settimana di gara.

Il Blockhaus è stato affrontato per la prima volta nel 1967 e ha visto la prima vittoria di tappa del più grande di tutti i tempi Eddy Merckx (il belga avrebbe poi vinto cinque maglie rosa e 24 tappe al grande giro italiano). Da allora è stata affrontata sette volte, l'ultima delle quali nel 2022, quando Jai Hindley vinse la tappa per entrare nella top five, ponendo le basi per la sua vittoria finale in classifica generale.

Il Blockhaus è stato affrontato per la prima volta nel 1967 e ha visto la prima vittoria di tappa del più grande di tutti i tempi Eddy Merckx (il belga avrebbe poi vinto cinque maglie rosa e 24 tappe al grande giro italiano). Da allora è stata affrontata sette volte, l'ultima delle quali nel 2022, quando Jai Hindley vinse la tappa per entrare nella top five, ponendo le basi per la sua vittoria finale in classifica generale.

Il Blockhaus è stato affrontato per la prima volta nel 1967 e ha visto la prima vittoria di tappa del più grande di tutti i tempi Eddy Merckx (il belga avrebbe poi vinto cinque maglie rosa e 24 tappe al grande giro italiano). Da allora è stata affrontata sette volte, l'ultima delle quali nel 2022, quando Jai Hindley vinse la tappa per entrare nella top five, ponendo le basi per la sua vittoria finale in classifica generale.

è veloce e pianeggiante. Sembra semplice sulla carta, ma la sua lunghezza potrebbe creare dei distacchi interessanti, in particolare tra i contendenti alla classifica generale che non sono i più forti cronomen in circolazione e cercano di minimizzare le perdite durante le prove contro il tempo. Il cronometro dirà la verità sulla condizione di ciascun girino.

La Toscana ospita la sua seconda cronometro individuale in due anni, mentre la città di partenza, Viareggio, è stata una delle protagoniste dell'edizione 2025 e ha fatto da punto di partenza per l'11ª tappa.

La Toscana ospita la sua seconda cronometro individuale in due anni, mentre la città di partenza, Viareggio, è stata una delle protagoniste dell'edizione 2025 e ha fatto da punto di partenza per l'11ª tappa.

La Toscana ospita la sua seconda cronometro individuale in due anni, mentre la città di partenza, Viareggio, è stata una delle protagoniste dell'edizione 2025 e ha fatto da punto di partenza per l'11ª tappa.

riesce a contenere ben 4.200 metri di dislivello grazie a cinque salite classificate come GPM. La maglia rosa sarà in difesa fin dall'inizio - la giornata inizia con l'ascesa di 15,5 km del Col du Saint-Barthélemy - e dopo una veloce discesa verso la Valle d'Aosta, l'intensità della corsa tornerà a salire quando il gruppo affronterà le salite di Doues, Lin Noir e Verogne. Se la battaglia per la classifica generale non si sarà ancora accesa, lo farà di certo con l'arrivo in vetta alla stazione sciistica di Pila, una salita di 15,9 km con una pendenza media del 7,3%.

Il Giro ha visitato regolarmente Pila negli anni '80 e '90, con Robert Millar e Udo Bölts che hanno ottenuto memorabili vittorie di tappa rispettivamente nel 1987 e nel 1992. La stazione sciistica torna dopo oltre 30 anni di assenza, anche se i corridori la affronteranno da un nuovo versante, finora inesplorato.

Il Giro ha visitato regolarmente Pila negli anni '80 e '90, con Robert Millar e Udo Bölts che hanno ottenuto memorabili vittorie di tappa rispettivamente nel 1987 e nel 1992. La stazione sciistica torna dopo oltre 30 anni di assenza, anche se i corridori la affronteranno da un nuovo versante, finora inesplorato.

Il Giro ha visitato regolarmente Pila negli anni '80 e '90, con Robert Millar e Udo Bölts che hanno ottenuto memorabili vittorie di tappa rispettivamente nel 1987 e nel 1992. La stazione sciistica torna dopo oltre 30 anni di assenza, anche se i corridori la affronteranno da un nuovo versante, finora inesplorato.

, la 19, è anche la penultima occasione per la maglia rosa di incrementare il proprio vantaggio o di lanciare una seria sfida agli altri pretendenti al trofeo senza fine. Dopo i 50 km di salita per iniziare la tappa, gli ultimi 100 km saranno imperdibili con sei salite consecutive che offriranno il terreno ideale per gli attacchi. Ci aspettiamo che il gruppo venga ridotto ai principali contendenti alla classifica generale dalla quarta salita, il