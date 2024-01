10 cose che adoriamo di Tekken 8

Se tutto questo parlare di Tekken non ha già scatenato la vostra nostalgia, aspettate di provare la modalità Arcade di Tekken 8, che vede i giocatori navigare in una sala giochi virtuale per esplorare meglio il gioco. Molto utile per chi non ha familiarità con la serie, è anche un modo divertente per i fan più accaniti di aggiornarsi sulle ultime funzionalità, come Ghost, che bisogna sbloccare giocando ad Arcade Quest. Qui potete personalizzare il vostro avatar, conversare con gli altri frequentatori della sala giochi, partecipare a mini-tornei e giocare per ottenere riconpense.