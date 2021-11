Terruzzi racconta: FIA(t) lux

per chi attendeva una incertezza al vertice da cinque anni, per le fortune del circo, per milioni di appassionati presi da un lungo duello che oppone due campioni di straordinario talento. C’è tutto per avere a che fare con una festa sportiva. Messa in discussione e oscurata da

Quello della Federazione Internazionale. Incapace di togliere le ombre da un universo tecnologicamente evoluto e complesso, di gestire con autorevolezza le tappe del Mondiale, di porsi come arbitro efficiente della sfida. Macché. Ancora una volta siamo di fronte ad una cronica inadeguatezza che proprio la tensione agonistica rende clamorosa. Non si riesce ad avere uniformità di giudizio, manovre simili vengono sanzionate secondo criteri sfuggenti. Non solo. Ogni decisione chiede tempi interminabili senza che nessuno comprenda i motivi. Sono serviti giorni per chiarire il pensiero della FIA sulla richiesta di revisione della manovra difensiva di Verstappen in Brasile, sono servite 24 ore per conoscere le penalità distribuite dopo le qualifiche del Qatar, comprendenti un certo caos di chi le bandiere gialle deve gestire in caso di incidente. I responsabili dei team in lotta, Mercedes e Red Bull, alludono costantemente ad irregolarità tecniche attribuite ai rivali, come se non si fidassero di chi le vetture controlla e supervisiona, la FIA appunto. Siamo al festival del sospetto con conseguenti verifiche indotte e tardive che mantengono diffuse diffidenze.

