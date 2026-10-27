Willis domina la pista nella Red Bull Dance Your Style World Final 2026

è arrivata per la prima volta a Zurigo, regalando una serata indimenticabile. Davanti a 7.500 fan all’Hallenstadion, il ballerino hip-hop francese Willis ha conquistato il titolo mondiale per la prima volta, mentre 16 dei migliori ballerini del mondo si sono sfidati in una vera e propria celebrazione della street dance.

Come sempre con Red Bull Dance Your Style, in Svizzera non c’erano giudici a decidere chi avrebbe vinto. È stato invece il pubblico a scegliere il proprio campione. Nell’edizione di quest’anno, anche i fan a casa hanno potuto dire la loro: chi guardava in diretta streaming ha potuto votare in tempo reale. A partire dai quarti di finale, i loro voti hanno rappresentato il 20% del totale, mentre l’enorme folla presente all’Hallenstadion ha costituito il restante 80% dei voti.