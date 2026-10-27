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Danza
Willis domina la pista nella Red Bull Dance Your Style World Final 2026
I migliori ballerini di street dance del mondo si sono sfidati a Zurigo. Il francese Willis si è aggiudicato il titolo della Red Bull Dance Your Style World Final 2026 elettrizzando il pubblico!
Dopo le edizioni tenutesi in città come Parigi, Johannesburg, Francoforte, Mumbai e Los Angeles, la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style è arrivata per la prima volta a Zurigo, regalando una serata indimenticabile. Davanti a 7.500 fan all’Hallenstadion, il ballerino hip-hop francese Willis ha conquistato il titolo mondiale per la prima volta, mentre 16 dei migliori ballerini del mondo si sono sfidati in una vera e propria celebrazione della street dance.
Come sempre con Red Bull Dance Your Style, in Svizzera non c’erano giudici a decidere chi avrebbe vinto. È stato invece il pubblico a scegliere il proprio campione. Nell’edizione di quest’anno, anche i fan a casa hanno potuto dire la loro: chi guardava in diretta streaming ha potuto votare in tempo reale. A partire dai quarti di finale, i loro voti hanno rappresentato il 20% del totale, mentre l’enorme folla presente all’Hallenstadion ha costituito il restante 80% dei voti.
È così che Willis si è conquistato una schiera di fan e ha ballato fino alla gloria alla finale mondiale del Red Bull Dance Your Style 2026.
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Come Willis ha vinto la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style
Willis, il concorrente più giovane della finale mondiale con i suoi soli 16 anni, non ha mostrato alcun segno di nervosismo mentre sbaragliava la concorrenza. Dopo aver battuto Limpopo Boy dal Sudafrica, ha superato l’americano Capjay nei quarti di finale prima di avere la meglio su Lockerzee dalla Corea del Sud.
Dall’altra parte del tabellone, la sudcoreana Yoon Ji stava legittimando alla grande il successo ottenuto nella finale nazionale. La ballerina di waacker ha impressionato tutti battendo la danzatrice giapponese Chaa e la spagnola Xelyna. In semifinale ha affrontato il beniamino di casa Stalamuerte, uno degli otto wildcard internazionali. Nonostante si trovasse di fronte a uno dei freestyler hip-hop più acclamati della Svizzera, ha conquistato il pubblico guadagnandosi un posto in finale.
La battaglia finale ha regalato uno scontro indimenticabile tra hip-hop e waacking. Alla fine, è stato Willis a stupire il pubblico e ad aggiudicarsi il prestigioso titolo, coronando una stagione memorabile che ha visto 167 eventi in tutto il mondo.
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Cos’altro è successo alla finale mondiale del Red Bull Dance Your Style
Mentre le battaglie erano al centro della scena, la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style ha visto anche la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti del mondo della danza. Tra questi, un’esibizione speciale del ballerino e coreografo francese Sadeck, con la partecipazione dei Red Bull All Stars MT Pop e Poppin’C.
Famoso per le sue spettacolari coreografie di gruppo con gli ombrelli, già diventate virali sui social media, il pezzo di Sadeck ha regalato al pubblico un’esperienza visiva mozzafiato, a metà strada tra la street dance e la messa in scena teatrale
Già prima del gran finale, Zurigo era tutta all’insegna della danza. Il 21 e il 22 ottobre, 60 ballerini provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in due semifinali allo Schiffbau, contendendosi uno degli otto posti rimanenti per la finale mondiale.
Gli otto campioni nazionali che hanno superato le semifinali sono stati:
- Sharay: Colombia – Freestyle
- Happyfeet: Nuova Zelanda – Hip-Hop / Freestyle
- Yoon Ji: Coreadel Sud – Waacking
- Slayer: RegnoUnito – Popping / Danza contemporanea
- Lil Syd: Austria – Hip-Hop
- Hector: Danimarca – Hip-Hop
- Willis: Francia – Hip-Hop
- Ringo Winbee: Giappone – Popping
A loro si sono unite anche le otto wildcard internazionali: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa e Chaa.
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Rivivi la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style 2026
Puoi guardare la replica completa della finale mondiale del Red Bull Dance Your Style a Zurigo nel video qui sotto.
Red Bull Dance Your Style World Final - Diretta
Ballerini da ogni angolo del mondo scendono in pista per un’ultima sfida, e sarà il pubblico a decidere chi si aggiudicherà il titolo.
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