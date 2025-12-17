Gaming
『ARC Raiders』：初心者用スキルツリーガイド＆おすすめスキル
2025年のサプライズヒットとなった『ARC Raiders』に興味を持っているプレイヤーのために、攻略のカギを握るスキルツリーの進め方ガイドとおすすめスキルをまとめて紹介！
『ARC Raiders』は2025年に世界的な人気を獲得した “サードパーソン・エクストラクション・シューター” で、プレイヤーたちはリソースを求めて未来の地球をさすらう。しかし、ロボットや他のプレイヤーたちと対峙し、彼らに勝利して、貴重なリソースを手にするのは簡単ではない。
そのため、ゲームを進めていくにつれて、自分のキャラクターがレベルアップし、サバイバルに役立つ新しいスキルが解放されていく。そこで、本記事では初心者のためのスキルツリーを解説しつつおすすめスキルを紹介しよう！
注意：『ARC Raiders』は定期的にアップデートされているため、一部のスキルは弱体化・強化されている可能性があります。
『ARC Raiders』のスキルツリー
まずは今作のスキルツリーを見ていこう。メインルートは3本存在し、それぞれにテーマが用意されている：
- サバイバル
- 移動性
- 調整
問題は、スキルツリーの振り直しは基本的にできないということだ。一度選択したあとは戻せないので、最初に自分の選択したスキルを絞り込んでおく方が良いだろう。
スキルツリーの進め方
繰り返しになるが、スキルツリーは慎重に選択していくことが何よりも重要だ。本記事では最初の選択は中央のツリー《移動性》にすることを強く推奨したい。
ゲームをスタートさせたあと、プレイヤーは多くの時間を走る・登るに費やすことになるので、移動力やスタミナを強化しておくことが序盤では特に重要になる。移動性能が向上すれば、それだけアイテム収集やゲームの進行スピードを高められるのだ。
とはいえ、最初の11ポイントを《移動性》に振る前に、3ポイントを《サバイバル》に振って、ゲーム内最強スキルとも言える［ラウンド中制作］を獲得しておいても良いだろう。最後に《調整》のスキルを解放していこう。
おすすめスキル
最初に優先して獲得しておきたいスキルをリストアップした。
移動性
- 素早い登攀者：より速く登る・ジャンプできるようになる
- マラソンランナー：移動の消費スタミナが減少する
- 若い肺：最大スタミナが増加する
調整
- 重さへの慣れ：シールド装備時の速度低下を減少する
- ちょっとオマケ：オブジェクトをこじ開けると資源が発生する
- 武器装填：装備中の武器の重量への影響が減少する
サバイバル
- 機敏なしゃがみニスト：しゃがみ時の移動速度が上昇する
- チームを蘇生：しゃがみ時のスタミナ回復速度が上昇する
- ラウンド中制作：上層でアイテムをフィールド制作できる
- 盗人の直感：ボックスを漁っているときに戦利品を早く発見できる
- セキュリティ突破：セキュリティのロッカーをこじ開けられる
本記事を参考にすれば、ポイント不足に陥ることはないはずだ。上記を押さえたあとは自分の好みに進めていけば良い。たとえば、《移動性》の［スリップ・スライド］は好みが分かれるスキルだが、『コール オブ デューティ』シリーズや『エーペックスレジェンズ』に慣れているプレイヤーなら活用できるはずだ。
