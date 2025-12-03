Gaming
REDSECとは？：『Battlefield 6』バトルロイヤルモード初心者用ガイド
『BF6』の最新無料バトロワモードの基本を学ぼう！ 兵科、ミッション、ビークルなど、サバイバルに必要な情報をまとめて紹介！
2025年10月28日、『Battlefield 6』（以下『BF6』）に無料バトルロイヤルモードが追加された。この新モード【REDSEC】でライバルたちに差をつけたいプレイヤーのために攻略アドバイスをまとめてみた。
『BF6』のバトルロイヤルモード【REDSEC】では、プレイヤー100人がロサンゼルス郊外を模した広大なマップに降下する。この無料モードでは、２人または４人の部隊で “最後の一部隊” を目指す。
このように書くとシンプルな目標に思えるかもしれないが、大人数と豊富なコンテンツ（ミッション、ガジェット、パークなど）が用意されているため、学ばなければならないことは多い。以下に最強レベルで戦うためのアドバイスと基本情報を紹介しよう。
01
REDSECの基本
大半のバトルロイヤルタイトルと同じく、プレイヤーは輸送機からパラシュートでマップに降下する。降下後はハンドガンしか所持していないため、プレイヤーは武器を集め、敵部隊を相手に生き残り、ミッションを完了してより強力な武器やガジェットなどを入手する。
このモードを長時間プレイしているベテランプレイヤーと遭遇しても慌てる必要はない。マッチ序盤ではキルされてもすぐにリスポーンできるセカンドチャンス機能が用意さている。しかし、数分でこの機能はオフになるので注意が必要だ。
マッチが進行していくと、リング・オブ・デスが縮小していき、プレイエリアが狭まっていく。しかし、他のバトルロイヤルタイトルとは異なり、リングの外に出ることは厳禁だ。外に出れば即キルとなる。
『Battlefield』シリーズらしく、このモードでもビークルが重要な役割を担っており、戦車やヘリコプター、ジープ、ゴルフカートなどが登場する。また、通常モードと同じく兵科やパーク、ガジェットも用意されている。
02
REDSECのはじめ方
アイテム収集
素早くアイテムを収集したいなら、救急車、軍用トラック、オレンジ色のバンを探そう。これらにはアイテムが入っている。
金庫を開けたいなら、工兵のリペアツールで溶かして開けることができる。
武器をアップグレードするためには、チェストやドロップで見つけることができる武器アップグレードキットを使用する。複数の選択肢（精密性・コントロール・リロード時間など）が存在し、その中から選択してアップグレードしていく。
兵科
各兵科には長所・短所が用意されている。
- 突撃兵：攻撃力に優れているが、回復用・弾薬補充のツールを備えていない。
- 工兵：チェストや開けたり、ビークルを修復したりできるが、攻撃力にやや難がある。
- 援護兵：味方の回復と補給を担うが、攻撃力が低い。
- 斥候兵：敵のスポッティング、遠距離攻撃に優れているが、近距離攻撃に弱い。
【REDSEC】では偵察ドローンが特に有用だ。レベルアップすれば敵のスポッティングに加えて爆発物を落とせるようになる。
03
ゲームプレイ
ロケットランチャーやその他の対ビークル用ガジェットがなくても、戦車に近づいてサボタージュ用テルミットを設置すれば、戦車と乗員に徐々にダメージを与えられる。
時間があるなら、ダウンした敵を格闘で仕留めよう。こうすることで残りの分隊員がマップ上に表示される。
上空に注意しよう。味方がケアパッケージを要請（報酬を獲得）したときは特に注意が必要だ。ケアパッケージが自分の上に落ちてしまうと、蘇生不可能になる。
ビークル
戦車に乗りたいなら、まずシューペリア（金）のミッションを完了する必要がある。報酬としてキーカードが獲得できるので、これを車両トレーラーで使用すると、主力戦車か歩兵戦闘車が現れる。キーカード使用には時間がかかり、音もするので、敵の攻撃に備えよう。
戦車を入手したあとは、車両補給ステーションへ向かおう。戦車は大きなダメージに耐えられるようになっているが、複数の工兵相手には苦戦する。
マップ
他のバトルロイヤルタイトルで自分のペースでマップを移動することに慣れているプレイヤーは、【REDSEC】の “リング・オブ・ファイア” に驚かされるだろう。このモードでは、リングに触れた瞬間に倒れてしまうので、注意が必要だ。
また、このモードの構造物の一部は完全に破壊できる。クレーンや高層ビルも破壊可能だ。ロケットランチャーをクレーンのセメント部分に当てて、倒してしまおう。ビルはC-4を支柱に設置をして倒壊させれば、屋上に潜んでいる敵分隊を倒すことができる。
ミッション
ミッション開始のアナウンスがされたら、全体マップ画面からミッションを開始できる。任意のミッションを完了すれば報酬が獲得できる。
また、ミッションには任意ミッションと対抗ミッションが存在し、後者は他のプレイヤーが目標になる。また、報酬も良い場合が多い。
