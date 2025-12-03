REDSECとは？：『Battlefield 6』バトルロイヤルモード初心者用ガイド

『BF6』のバトルロイヤルモード【REDSEC】では、プレイヤー100人がロサンゼルス郊外を模した広大なマップに降下する。この無料モードでは、２人または４人の部隊で “最後の一部隊” を目指す。

このように書くとシンプルな目標に思えるかもしれないが、大人数と豊富なコンテンツ（ミッション、ガジェット、パークなど）が用意されているため、学ばなければならないことは多い。以下に最強レベルで戦うためのアドバイスと基本情報を紹介しよう。

01 REDSECの基本

大半のバトルロイヤルタイトルと同じく、プレイヤーは輸送機からパラシュートでマップに降下する。降下後は ハンドガンしか所持していない ため、プレイヤーは武器を集め、敵部隊を相手に生き残り、ミッションを完了してより強力な武器やガジェットなどを入手する。

このモードを長時間プレイしているベテランプレイヤーと遭遇しても慌てる必要はない。マッチ序盤ではキルされてもすぐにリスポーンできる セカンドチャンス機能 が用意さている。しかし、数分でこの機能はオフになるので注意が必要だ。

マッチが進行していくと、 リング・オブ・デス が縮小していき、プレイエリアが狭まっていく。しかし、他のバトルロイヤルタイトルとは異なり、リングの外に出ることは厳禁だ。外に出れば 即キル となる。

『Battlefield』シリーズらしく、このモードでも ビークル が重要な役割を担っており、戦車やヘリコプター、ジープ、ゴルフカートなどが登場する。また、通常モードと同じく兵科やパーク、ガジェットも用意されている。

02 REDSECのはじめ方

『Battlefield 6』 © Electronic Arts/DICE

アイテム収集

素早くアイテムを収集したいなら、 救急車 、 軍用トラック 、 オレンジ色のバン を探そう。これらにはアイテムが入っている。

金庫を開けたいなら、工兵の リペアツール で溶かして開けることができる。

武器をアップグレードするためには、チェストやドロップで見つけることができる 武器アップグレードキット を使用する。複数の選択肢（精密性・コントロール・リロード時間など）が存在し、その中から選択してアップグレードしていく。

兵科

工兵 = ロケットランチャー © Electronic Arts/DICE

各兵科には長所・短所が用意されている。

突撃兵： 攻撃力に優れているが、回復用・弾薬補充のツールを備えていない。

工兵： チェストや開けたり、ビークルを修復したりできるが、攻撃力にやや難がある。

援護兵： 味方の回復と補給を担うが、攻撃力が低い。

斥候兵： 敵のスポッティング、遠距離攻撃に優れているが、近距離攻撃に弱い。

【REDSEC】では 偵察ドローンが特に有用 だ。レベルアップすれば敵のスポッティングに加えて爆発物を落とせるようになる。

03 ゲームプレイ

ロサンゼルスへようこそ © Electronic Arts/DICE

ロケットランチャーやその他の対ビークル用ガジェットがなくても、戦車に近づいて サボタージュ用テルミット を設置すれば、戦車と乗員に徐々にダメージを与えられる。

時間があるなら、ダウンした敵を 格闘 で仕留めよう。こうすることで残りの分隊員がマップ上に表示される。

上空に注意 しよう。味方がケアパッケージを要請（報酬を獲得）したときは特に注意が必要だ。ケアパッケージが自分の上に落ちてしまうと、蘇生不可能になる。

ビークル

戦車 © DICE/Electronic Arts

戦車に乗りたいなら、まず シューペリア（金）のミッション を完了する必要がある。報酬として キーカード が獲得できるので、これを車両トレーラーで使用すると、主力戦車か歩兵戦闘車が現れる。キーカード使用には時間がかかり、音もするので、敵の攻撃に備えよう。

戦車を入手したあとは、 車両補給ステーション へ向かおう。戦車は大きなダメージに耐えられるようになっているが、複数の工兵相手には苦戦する。

マップ

他のバトルロイヤルタイトルで自分のペースでマップを移動することに慣れているプレイヤーは、【REDSEC】の “リング・オブ・ファイア” に驚かされるだろう。このモードでは、リングに触れた瞬間に倒れてしまうので、注意が必要だ。

また、このモードの構造物の一部は 完全に破壊 できる。クレーンや高層ビルも破壊可能だ。ロケットランチャーをクレーンのセメント部分に当てて、倒してしまおう。ビルはC-4を支柱に設置をして倒壊させれば、屋上に潜んでいる敵分隊を倒すことができる。

ミッション

携帯バリケードは非常に有用 © DICE/Electronic Arts

ミッション開始のアナウンスがされたら、全体マップ画面からミッションを開始できる。任意のミッションを完了すれば報酬が獲得できる。

また、ミッションには 任意ミッション と 対抗ミッション が存在し、後者は他のプレイヤーが目標になる。また、報酬も良い場合が多い。