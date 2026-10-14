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© Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool
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『EA Sports FC 27』：Ultimate Team おすすめユニフォーム9選
『FC 27』の《Ultimate Team》で他と差をつけたいプレイヤーのためにユニークなデザインのユニフォームを厳選して紹介！
『EA Sports FC 27』の《Ultimate Team》では、過去と現在の選手たちを起用した夢のチームを編成できる。コインやパックの獲得や、チーム編成チャレンジのクリアを通じてその夢を叶えるまでは多少時間がかかるかもしれないが、その間にルックスをクールに整えておくのはグッドアイディアだ。
また、ホームキットとアウェイキットを大きく異なるデザインにしておくと、対戦相手との区別が付きやすい。そこで本記事では、『FC 27』の《Ultimate Team》で採用したいクールなユニフォームデザインを厳選して紹介する。
01
マンチェスター・ユナイテッド / Manchester United：アウェイ
プレミアリーグに所属するマンチェスター・ユナイテッドの青を基調としたアウェイキットは、クラブカラーが赤のプレイヤーにおすすめだ。
マンチェスターに流れるアーウェル川からインスピレーションを得ているこのキットには川をイメージしたラインが描かれており、袖口と襟、肩にクラブカラーの赤が奢られている。また、全体のレトロデザインは、SHARPの胸スポンサーロゴで有名な1988シーズンのキットを参考にしている。
02
モンペリエ / Montpellier：ホーム
リーグ・ドゥ（フランス2部）に所属するモンペリエHSCの紺・オレンジ・白を組み合わせたホームキットも非常にユニークなデザインだ。
モンペリエはこの3色をモチーフにしてユニフォームをデザインするときが多く、今シーズンは紺を基調にしつつ左側に縦と斜めのオレンジと白ラインでアクセントを入れている。パンツをオレンジにまとめていることで全体のコントラストが強調されており、対戦相手との区別が付きやすい。
03
RBライプツィヒ / RB Leipzig：サード
レッドブルのサッカークラブは非常に際立ったデザインを用意してきたことで知られているが、ブンデスリーガ所属RBライプツィヒの26-27シーズンのサードキットも例外ではない。紺を基調にしながら、複数の色とパターンを重ねている。水色と赤を絵筆のように入れていることでユニークさが際立つこのキットは、多くのプレイヤーから注目を集めるだろう。
04
サンディエゴ・ウェーブFC / San Diego Wave FC：アウェイ
比較的シンプルだがカラフルなデザインのユニフォームを求めているなら、NWSLに所属するサンディエゴ・ウェーブFCのアウェイキットが選択肢のひとつになるだろう。白をベースにひび割れのようなオレンジとブルーを配置しており、肩にはアディダスらしいブルーの3本線が入る。
NWSLのユニフォームはヨーロッパのリーグと比較するとそこまで知名度が高くないので、レアなキットで目立ちたいプレイヤーにおすすめだ。
05
エルチェ / Elche：アウェイ
ラ・リーガ、エルチェのアウェイキットは一見したところシンプルだが、ディテールが凝っている素晴らしいデザインになっている。
パープルを基調にしたこのキットには、全体的に波のパターンが水平方向に入っており、グリーンと白を基調にしたホームキットとコントラストをなしている。そしてさらに拡大してみると、ピンクに近いパープルカラーの細かいドットでこの波のパターンが形成されていることが分かる。
クラブエンブレムはゴールドで、しかも胸スポンサーが存在しないため、どこか高貴な印象を受けるユニフォームだ。
06
ヴェネツィア / Venezia：アウェイ
セリエAのヴェネツィアは、優れたデザインのユニフォーム群が近年高く評価されているが、26-27シーズンのアウェイキットも実に見事だ。お馴染みのクラブカラーのグリーン、黒、オレンジを用いているが、白を基調にすることで軽やかさを演出できている。
グリーン、黒、オレンジは首から肩にかけてと両脇にデザインされている。クラブエンブレムもこの3色でデザインされているが、胸の中央に配置されており、キットのデザインに上手く溶け込んでいる。
07
ヴォルフスブルク / Wolfsburg：ホーム
ブンデスリーガ2部ヴォルフスブルクの26-27ホームキットは、これまでと同じくクラブカラーのグリーンを基調にしているが、新たにライトグリーンの稲妻が加えられており、中央からXのようなパターンで配置されている。また、両脇と首にも同色が配置されている。
グリーンのユニフォームは、赤、青、白のような一般的な色をクラブカラーに採用しているクラブとの対戦で視覚的な違いを生み出すことができる。
08
テネリフェ / Tenerife：ホーム
スペイン2部、テネリフェの26-27ホームキットは、大西洋からインスピレーションを得ており、ボディの左側の青は海を、右側の白は砕け散る波をイメージしている。また、両肩で色が入れ替わっているため、非常に目立つデザインになっている。
09
クラブ・ウニベルシダ・ナシオナル / Pumas UNAM：ホーム
メキシコのリーガMXに所属するクラブ・ウニベルシダ・ナシオナルのホームキットは、巨大な金色のピューマが大きくデザインされている。紺色と金色を基調にしているこのキットは、ピューマの上下にスポンサーロゴを配置し、両袖口と襟、両脇にも金色を採用している。とにかくユニークなユニフォームが好きなら、このホームキットが最高の選択肢のひとつになるだろう。
10
ユニフォームの変更方法
《Ultimate Team》のユニフォームを変更するには、“クラブ” から “スタジアム” へ入る。そのあと再び “クラブ” を選択して、パックや報酬などから入手したホームキットとアウェイキットの中から任意で選んで設定すればOKだ。
今回紹介しているキットはどれも移籍市場から購入できるが、人気のキットは高額なので注意が必要だ。
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