『EA Sports FC 27』：全アイコン紹介

アイコン は 『EA Sports FC 27』 （以下『FC 27』で最も欲しいアイテムに含まれる。サッカー史に残る名選手たちを讃えるアイコンカードはどれも総合レートが高く、あらゆるチームに 戦力アップ をもたらす。

本記事では、『FC 27』に収録されている、今作で初収録された10枚やヒーローからアップグレードされたカードなどを含むすべてのアイコンカードを紹介しよう。

01 『FC 27』全アイコン

今作では新たに10枚のアイコンカードが追加された：

女子サッカーノルウェー代表を1995年ワールドカップ優勝へ導いたヘーゲ・リーセ © EA Sports

クリスティン・シンクレア / Christine Sinclair

ポジション：ST

総合レート：91

女子サッカー史上最多ゴール記録 を保持するクリスティン・シンクレアは、カナダ代表として 300試合以上に出場 し、東京オリンピックで金メダルを獲得し、国際大会で 185ゴール を決めている。また、クラブでは2013年、2017年、2022年にポートランド・ソーンズFCにMWSLタイトルをもたらしている。

エレン・トニ・ホワイト / Ellen White

ポジション：ST

総合レート：89

ヨーロッパ女子サッカーのレジェンドに数えられるホワイトは、 女子サッカーイングランド代表史上最多ゴール記録保持者 だ（52ゴール）。また、クラブでは、アーセナル時代に女子スーパーリーグ優勝2回とFAカップ優勝、マンチェスター・シティ時代にFAカップ優勝1回を記録している。

フォルミガ / Formiga

ポジション：CDM

総合レート：90

ブラジル代表として長く活躍したフォルミガは、2004年と2008年に オリンピック銀メダル を獲得した他、2007年には ワールドカップ決勝出場 を経験している。ブラジル代表とて 234試合 に出場したフォルミガは、代表出場試合数で上位に入る。

ヘーゲ・リーセ / Hege Riise

ポジション：CM

総合レート：90

元ノルウェー代表MFリーセは、同代表の ユーロ1993優勝 と 1995年ワールドカップ優勝 の立役者だ。また、キャリア終盤の2000年には オリンピック金メダル も獲得した。

カール＝ハインツ・ルンメニゲ / Karl-Heinz Rummenigge

ポジション：ST

総合レート：90

元バイエルン・ミュンヘンCEO としても有名なルンメニゲは、現役時代は同クラブのスター選手だった。 UEFAチャンピオンズカップ優勝2回 、 ブンデスリーガ優勝2回 を記録しており、 バロンドールも2回 獲得している。また、ドイツ代表としても活躍し、 ユーロ1980優勝 に貢献した。

アグエロ、ペペ、ルンメニゲ、ヴァランもアイコンに © EA Sports

ペペ / Pepe

ポジション：CB

総合レート：89

レアル・マドリードのレジェンドとして知られるペペは、同クラブの守備の要として チャンピオンズリーグ優勝3回 に貢献。プレースタイルは好き嫌いが分かれたが、優秀なDFだったことは事実で、ポルトガル代表としても ユーロ2016優勝 に貢献した。

ラファエル・ヴァラン / Raphael Varane

ポジション：CB

総合レート：90

同じくレアル・マドリードで活躍したフランス人DFは、同クラブで チャンピオンズリーグ優勝4回 を経験している。ペペよりもおとなしいタイプの選手だったヴァランは、レアル・マドリードからマンチェスター・ユナイテッドに移籍したあとも活躍を続けた。フランス代表としては 2018年のワールドカップ で全試合に出場して 優勝に貢献 した。

セルヒオ・アグエロ / Sergio Aguero

ポジション：ST

総合レート：90

マンチェスター・シティに44シーズンぶりの優勝をもたらす決勝ゴール を決めたことで知られる 元アルゼンチン代表FW は、プレミアリーグのアイコンでもある。マンチェスター・シティにいくつものタイトルをもたらした彼は、アルゼンチン代表としても コパ・アメリカ2021優勝 を経験している。

トビン・ヒース / Tobin Heath

ポジション：RW

総合レート：90

ヒースはポートランド・ティンバーズ時代に NWSL優勝を2回 経験しているが、代表での活躍もよく知られている。米国女子サッカー代表として、ヒースは 2015年と2019年のワールドカップ優勝 に貢献した。

永里優季 / Yuki Nagasato

ポジション：CAM

総合レート：89

永里優季は 女子サッカー日本代表の2011年ワールドカップ優勝 に貢献した選手のひとりだ。他の女子アイコン選手とは異なり、彼女はドイツ、イングランド、米国、オーストラリアでのプレー経験を持つ。

02 ヒーローからアップグレードされたアイコン

マイコンはヒーローからアイコンにアップデートされた4選手のひとり © EA Sports

『FC 26』ではヒーローだったが、『FC 27』でアイコンにアップグレードされた選手4人を紹介しよう：

ルシオ / Lucio： 総合レート89 / CB

ヤヤ・トゥレ / Yaya Toure： 総合レート88 / CM

マイコン / Maicon： 総合レート88 / RB

パパン / Papin： 総合レート89 / ST

尚、パパンのアップグレードにより、バロンドール獲得経験を持つがアイコンではない選手がゲーム内からいなくなった。

03 その他のアイコン

以下に『FC 27』の残りのアイコンをすべてリストアップしておく。尚、多くの選手のレーティングがアップデートされている。

総合レート95

ペレ / Pelé - CAM / ST

ディエゴ・マラドーナ / Diego Maradona - CAM / ST

総合レート94

ロナウド / Ronaldo - ST

ジネディーヌ・ジダン / Zinedine Zidane - CAM / CM

総合レート93

ヨハン・クライフ / Johan Cruyff - CAM / ST

ミア・ハム / Mia Hamm - ST / CAM / RW

パオロ・マルディーニ / Paolo Maldini - CB / LB

ガリンシャ / Garrincha - RW / RM

フランツ・ベッケンバウアー / Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM

総合レート92

フェレンツ・プスカシュ / Ferenc Puskás - ST

ビルギット・プリンツ / Birgit Prinz – ST

アンドレス・イニエスタ / Andrés Iniesta - CM / CAM / LW

ボビー・チャールトン / Bobby Charlton - CAM

ナディネ・アンゲラー / Nadine Angerer - GK

ゲルト・ミューラー / Gerd Müller - ST

ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović - ST

ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi Buffon – GK

総合レート91

ティエリ・アンリ / Thierry Henry - ST / LW

アレックス・モーガン / Alex Morgan - ST

ジーコ / Zico - CAM / CM

シャビ / Xavi - CM / CDM / CAM

ロベルト・バッジョ / Roberto Baggio - CAM

エウゼビオ / Eusébio - ST

カルロス・アウベルト・トーレス / Carlos Alberto - RB / CB

フランコ・バレージ / Franco Baresi - CB

カフー / Cafu - RB

マルコ・ファンバステン / Marco van Basten - ST

澤穂希 / Homare Sawa - CM / CAM

オリバー・カーン / Oliver Kahn - GK

ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović - ST

ルート・フリット / Ruud Gullit - CAM / CM / ST

総合レート90

ロベルト・カルロス / Roberto Carlos - LB

デニス・ベルカンプ / Dennis Bergkamp - ST / CAM

リバウド / Rivaldo - LW / LM / CAM

ジョージ・ベスト / George Best - RW / CAM / LW

ラウール / Raúl - ST

カミーユ・アビリー / Camille Abily - CM / CAM

カロリーネ・セーゲル / Caroline Seger - CM / CDM

アンドレア・ピルロ / Andrea Pirlo - CM / CDM

イケル・カシージャス / Iker Casillas - GK

宮間あや / Aya Miyama - LM / CM / LW

ローター・マテウス / Lothar Matthäus - CM / CB / CDM

ボビー・ムーア / Bobby Moore - CB

ジュリー・ファウディー / Julie Foudy - CM / CDM

ロッタ・シェリン / Lotta Schelin - ST / LM / LW

アレッサンドロ・デル・ピエロ / Alessandro Del Piero - CAM / ST

トニ・クロース / Toni Kroos - CM / CDM / CAM

ルイス・フィーゴ / Luís Figo - RW / RM / CAM

リベリーノ / Rivellino - CAM

ケニー・ダルグリッシュ / Kenny Dalglish - ST

カカ / Kaká - CAM

ウェイン・ルーニー / Wayne Rooney - ST

総合レート89

フランチェスコ・トッティ / Francesco Totti - ST / CAM

スティーブン・ジェラード / Steven Gerrard - CM / CDM

マルセロ / Marcelo - LB

フィリップ・ラーム / Philipp Lahm - RB / LB / CDM

ハビエル・サネッティ / Javier Zanetti - RB / LB / CM

アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro Nesta - CB

ウーゴ・サンチェス / Hugo Sánchez - ST

フリスト・ストイチコフ / Hristo Stoichkov - ST / RW / LW

ジャイルジーニョ / Jairzinho - RW / RM / ST

アラン・シアラー / Alan Shearer - ST

ピーター・シュマイケル / Peter Schmeichel - GK

ギャリー・リネカー / Gary Lineker - ST

エミリオ・ブドラゲーニョ / Emilio Butragueño - ST

サムエル・エトー / Samuel Eto'o - ST

ファビオ・カンナバーロ / Fabio Cannavaro - CB

ソクラテス / Sócrates - CAM

カルレス・プジョル / Carles Puyol - CB / RB

ディディエ・ドログバ / Didier Drogba - ST

エリック・カントナ / Eric Cantona - ST

ケリー・スミス / Kelly Smith - ST

シュテフィ・ジョーンズ / Steffi Jones - CB

ルート・ファン・ニステルローイ / Ruud van Nistelrooy - ST

リリアン・テュラム / Lilian Thuram - RB / CB

リオ・ファーディナンド / Rio Ferdinand - CB

ポール・スコールズ / Paul Scholes - CM / CAM

ガブリエル・バティストゥータ / Gabriel Batistuta - ST

ロイ・キーン / Roy Keane - CM / CDM

マルセル・デサイー / Marcel Desailly - CB / CDM

パヴェル・ネドヴェド / Pavel Nedvěd - LM / CAM / LW

フランク・ランパード / Frank Lampard - CM / CAM

アンドリー・シェフチェンコAndriy Shevchenko - ST / RW

サミュエル・エトー © EA Sports

総合レート88

車範根 / Cha Bum-kun - ST / RW

シシー / Sissi - CAM

マイケル・オーウェン / Michael Owen - ST

ペトル・チェフ / Petr Čech - GK

ロナルド・クーマン / Ronald Koeman - CB

デビッド・ベッカム / David Beckham - RM / CM / RW

バスティアン・シュヴァインシュタイガー / Bastian Schweinsteiger - CM / LM

フランク・リベリー / Franck Ribéry - LM / LW

マリネット・ピション / Marinette Pichon - ST

ミロスラフ・クローゼ / Miroslav Klose - ST

ゲオルゲ・ハジ / Gheorghe Hagi - CAM / CM / LM

パトリック・ビエラ / Patrick Vieira - CM / CDM

エドウィン・ファン・デル・サール / Edwin van der Sar - GK

ローラン・ブラン / Laurent Blanc - CB / CAM

フェルナンド・イエロ / Fernando Hierro - CB

ミハエル・ラウドルップ / Michael Laudrup - CAM / LW

ファン・ロマン・リケルメ / Juan Román Riquelme - CAM

ロビン・ファン・ペルシー / Robin van Persie - ST

ギャレス・ベイル / Gareth Bale - RW / ST / LW

フェルナンド・トーレス / Fernando Torres - ST

ロベール・ピレス / Robert Pirès - LM / CAM

パトリック・クライフェルト / Patrick Kluivert - ST

イアン・ライト / Ian Wright - ST

ジョン・バーンズ / John Barnes - LW / LM / CAM

ドゥンガ / Dunga - CDM

マイケル・エッシェン / Michael Essien - CDM / CM

ジョルジョ・キエッリーニ / Giorgio Chiellini - CB

マリオ・ケンペス / Mario Kempes - ST

ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca Zambrotta - RB / LB

クロード・マケレレ / Claude Makélélé - CDM / CM / RM

フェルナンド・トーレス / Fernando Torres - ST

ジェフ・ハースト / Geoff Hurst - ST

エルナン・クレスポ / Hernán Crespo - ST

フランク・ライカールト / Frank Rijkaard - CDM / CB / CM

ネマニャ・ヴィディッチ / Nemanja Vidić - CB

ジェンナーロ・ガットゥーゾ / Gennaro Gattuso - CDM / CM

アシュリー・コール / Ashley Cole - LB

エマニュエル・プティ / Emmanuel Petit - CDM / LB / CM

ソル・キャンベル / Sol Campbell - CB

イアン・ラッシュ / Ian Rush – ST

※ アイコンはシーズンを通じて追加される可能性がある。

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