『EA Sports FC 27』：全アイコン紹介

アイコンは『EA Sports FC 27』（以下『FC 27』で最も欲しいアイテムに含まれる。サッカー史に残る名選手たちを讃えるアイコンカードはどれも総合レートが高く、あらゆるチームに戦力アップをもたらす。
本記事では、『FC 27』に収録されている、今作で初収録された10枚やヒーローからアップグレードされたカードなどを含むすべてのアイコンカードを紹介しよう。
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『FC 27』全アイコン
今作では新たに10枚のアイコンカードが追加された：
クリスティン・シンクレア / Christine Sinclair
- ポジション：ST
- 総合レート：91
女子サッカー史上最多ゴール記録を保持するクリスティン・シンクレアは、カナダ代表として300試合以上に出場し、東京オリンピックで金メダルを獲得し、国際大会で185ゴールを決めている。また、クラブでは2013年、2017年、2022年にポートランド・ソーンズFCにMWSLタイトルをもたらしている。
エレン・トニ・ホワイト / Ellen White
- ポジション：ST
- 総合レート：89
ヨーロッパ女子サッカーのレジェンドに数えられるホワイトは、女子サッカーイングランド代表史上最多ゴール記録保持者だ（52ゴール）。また、クラブでは、アーセナル時代に女子スーパーリーグ優勝2回とFAカップ優勝、マンチェスター・シティ時代にFAカップ優勝1回を記録している。
フォルミガ / Formiga
- ポジション：CDM
- 総合レート：90
ブラジル代表として長く活躍したフォルミガは、2004年と2008年にオリンピック銀メダルを獲得した他、2007年にはワールドカップ決勝出場を経験している。ブラジル代表とて234試合に出場したフォルミガは、代表出場試合数で上位に入る。
ヘーゲ・リーセ / Hege Riise
- ポジション：CM
- 総合レート：90
元ノルウェー代表MFリーセは、同代表のユーロ1993優勝と1995年ワールドカップ優勝の立役者だ。また、キャリア終盤の2000年にはオリンピック金メダルも獲得した。
カール＝ハインツ・ルンメニゲ / Karl-Heinz Rummenigge
- ポジション：ST
- 総合レート：90
元バイエルン・ミュンヘンCEOとしても有名なルンメニゲは、現役時代は同クラブのスター選手だった。UEFAチャンピオンズカップ優勝2回、ブンデスリーガ優勝2回を記録しており、バロンドールも2回獲得している。また、ドイツ代表としても活躍し、ユーロ1980優勝に貢献した。
ペペ / Pepe
- ポジション：CB
- 総合レート：89
レアル・マドリードのレジェンドとして知られるペペは、同クラブの守備の要としてチャンピオンズリーグ優勝3回に貢献。プレースタイルは好き嫌いが分かれたが、優秀なDFだったことは事実で、ポルトガル代表としてもユーロ2016優勝に貢献した。
ラファエル・ヴァラン / Raphael Varane
- ポジション：CB
- 総合レート：90
同じくレアル・マドリードで活躍したフランス人DFは、同クラブでチャンピオンズリーグ優勝4回を経験している。ペペよりもおとなしいタイプの選手だったヴァランは、レアル・マドリードからマンチェスター・ユナイテッドに移籍したあとも活躍を続けた。フランス代表としては2018年のワールドカップで全試合に出場して優勝に貢献した。
セルヒオ・アグエロ / Sergio Aguero
- ポジション：ST
- 総合レート：90
マンチェスター・シティに44シーズンぶりの優勝をもたらす決勝ゴールを決めたことで知られる元アルゼンチン代表FWは、プレミアリーグのアイコンでもある。マンチェスター・シティにいくつものタイトルをもたらした彼は、アルゼンチン代表としてもコパ・アメリカ2021優勝を経験している。
トビン・ヒース / Tobin Heath
- ポジション：RW
- 総合レート：90
ヒースはポートランド・ティンバーズ時代にNWSL優勝を2回経験しているが、代表での活躍もよく知られている。米国女子サッカー代表として、ヒースは2015年と2019年のワールドカップ優勝に貢献した。
永里優季 / Yuki Nagasato
- ポジション：CAM
- 総合レート：89
永里優季は女子サッカー日本代表の2011年ワールドカップ優勝に貢献した選手のひとりだ。他の女子アイコン選手とは異なり、彼女はドイツ、イングランド、米国、オーストラリアでのプレー経験を持つ。
02
ヒーローからアップグレードされたアイコン
『FC 26』ではヒーローだったが、『FC 27』でアイコンにアップグレードされた選手4人を紹介しよう：
- ルシオ / Lucio：総合レート89 / CB
- ヤヤ・トゥレ / Yaya Toure：総合レート88 / CM
- マイコン / Maicon：総合レート88 / RB
- パパン / Papin：総合レート89 / ST
尚、パパンのアップグレードにより、バロンドール獲得経験を持つがアイコンではない選手がゲーム内からいなくなった。
03
その他のアイコン
以下に『FC 27』の残りのアイコンをすべてリストアップしておく。尚、多くの選手のレーティングがアップデートされている。
総合レート95
- ペレ / Pelé - CAM / ST
- ディエゴ・マラドーナ / Diego Maradona - CAM / ST
総合レート94
- ロナウド / Ronaldo - ST
- ジネディーヌ・ジダン / Zinedine Zidane - CAM / CM
総合レート93
- ヨハン・クライフ / Johan Cruyff - CAM / ST
- ミア・ハム / Mia Hamm - ST / CAM / RW
- パオロ・マルディーニ / Paolo Maldini - CB / LB
- ガリンシャ / Garrincha - RW / RM
- フランツ・ベッケンバウアー / Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM
総合レート92
- フェレンツ・プスカシュ / Ferenc Puskás - ST
- ビルギット・プリンツ / Birgit Prinz – ST
- アンドレス・イニエスタ / Andrés Iniesta - CM / CAM / LW
- ボビー・チャールトン / Bobby Charlton - CAM
- ナディネ・アンゲラー / Nadine Angerer - GK
- ゲルト・ミューラー / Gerd Müller - ST
- ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović - ST
- ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi Buffon – GK
総合レート91
- ティエリ・アンリ / Thierry Henry - ST / LW
- アレックス・モーガン / Alex Morgan - ST
- ジーコ / Zico - CAM / CM
- シャビ / Xavi - CM / CDM / CAM
- ロベルト・バッジョ / Roberto Baggio - CAM
- エウゼビオ / Eusébio - ST
- カルロス・アウベルト・トーレス / Carlos Alberto - RB / CB
- フランコ・バレージ / Franco Baresi - CB
- カフー / Cafu - RB
- マルコ・ファンバステン / Marco van Basten - ST
- 澤穂希 / Homare Sawa - CM / CAM
- オリバー・カーン / Oliver Kahn - GK
- ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović - ST
- ルート・フリット / Ruud Gullit - CAM / CM / ST
総合レート90
- ロベルト・カルロス / Roberto Carlos - LB
- デニス・ベルカンプ / Dennis Bergkamp - ST / CAM
- リバウド / Rivaldo - LW / LM / CAM
- ジョージ・ベスト / George Best - RW / CAM / LW
- ラウール / Raúl - ST
- カミーユ・アビリー / Camille Abily - CM / CAM
- カロリーネ・セーゲル / Caroline Seger - CM / CDM
- アンドレア・ピルロ / Andrea Pirlo - CM / CDM
- イケル・カシージャス / Iker Casillas - GK
- 宮間あや / Aya Miyama - LM / CM / LW
- ローター・マテウス / Lothar Matthäus - CM / CB / CDM
- ボビー・ムーア / Bobby Moore - CB
- ジュリー・ファウディー / Julie Foudy - CM / CDM
- ロッタ・シェリン / Lotta Schelin - ST / LM / LW
- アレッサンドロ・デル・ピエロ / Alessandro Del Piero - CAM / ST
- トニ・クロース / Toni Kroos - CM / CDM / CAM
- ルイス・フィーゴ / Luís Figo - RW / RM / CAM
- リベリーノ / Rivellino - CAM
- ケニー・ダルグリッシュ / Kenny Dalglish - ST
- カカ / Kaká - CAM
- ウェイン・ルーニー / Wayne Rooney - ST
総合レート89
- フランチェスコ・トッティ / Francesco Totti - ST / CAM
- スティーブン・ジェラード / Steven Gerrard - CM / CDM
- マルセロ / Marcelo - LB
- フィリップ・ラーム / Philipp Lahm - RB / LB / CDM
- ハビエル・サネッティ / Javier Zanetti - RB / LB / CM
- アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro Nesta - CB
- ウーゴ・サンチェス / Hugo Sánchez - ST
- フリスト・ストイチコフ / Hristo Stoichkov - ST / RW / LW
- ジャイルジーニョ / Jairzinho - RW / RM / ST
- アラン・シアラー / Alan Shearer - ST
- ピーター・シュマイケル / Peter Schmeichel - GK
- ギャリー・リネカー / Gary Lineker - ST
- エミリオ・ブドラゲーニョ / Emilio Butragueño - ST
- サムエル・エトー / Samuel Eto'o - ST
- ファビオ・カンナバーロ / Fabio Cannavaro - CB
- ソクラテス / Sócrates - CAM
- カルレス・プジョル / Carles Puyol - CB / RB
- ディディエ・ドログバ / Didier Drogba - ST
- エリック・カントナ / Eric Cantona - ST
- ケリー・スミス / Kelly Smith - ST
- シュテフィ・ジョーンズ / Steffi Jones - CB
- ルート・ファン・ニステルローイ / Ruud van Nistelrooy - ST
- リリアン・テュラム / Lilian Thuram - RB / CB
- リオ・ファーディナンド / Rio Ferdinand - CB
- ポール・スコールズ / Paul Scholes - CM / CAM
- ガブリエル・バティストゥータ / Gabriel Batistuta - ST
- ロイ・キーン / Roy Keane - CM / CDM
- マルセル・デサイー / Marcel Desailly - CB / CDM
- パヴェル・ネドヴェド / Pavel Nedvěd - LM / CAM / LW
- フランク・ランパード / Frank Lampard - CM / CAM
- アンドリー・シェフチェンコAndriy Shevchenko - ST / RW
総合レート88
- 車範根 / Cha Bum-kun - ST / RW
- シシー / Sissi - CAM
- マイケル・オーウェン / Michael Owen - ST
- ペトル・チェフ / Petr Čech - GK
- ロナルド・クーマン / Ronald Koeman - CB
- デビッド・ベッカム / David Beckham - RM / CM / RW
- バスティアン・シュヴァインシュタイガー / Bastian Schweinsteiger - CM / LM
- フランク・リベリー / Franck Ribéry - LM / LW
- マリネット・ピション / Marinette Pichon - ST
- ミロスラフ・クローゼ / Miroslav Klose - ST
- ゲオルゲ・ハジ / Gheorghe Hagi - CAM / CM / LM
- パトリック・ビエラ / Patrick Vieira - CM / CDM
- エドウィン・ファン・デル・サール / Edwin van der Sar - GK
- ローラン・ブラン / Laurent Blanc - CB / CAM
- フェルナンド・イエロ / Fernando Hierro - CB
- ミハエル・ラウドルップ / Michael Laudrup - CAM / LW
- ファン・ロマン・リケルメ / Juan Román Riquelme - CAM
- ロビン・ファン・ペルシー / Robin van Persie - ST
- ギャレス・ベイル / Gareth Bale - RW / ST / LW
- フェルナンド・トーレス / Fernando Torres - ST
- ロベール・ピレス / Robert Pirès - LM / CAM
- パトリック・クライフェルト / Patrick Kluivert - ST
- イアン・ライト / Ian Wright - ST
- ジョン・バーンズ / John Barnes - LW / LM / CAM
- ドゥンガ / Dunga - CDM
- マイケル・エッシェン / Michael Essien - CDM / CM
- ジョルジョ・キエッリーニ / Giorgio Chiellini - CB
- マリオ・ケンペス / Mario Kempes - ST
- ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca Zambrotta - RB / LB
- クロード・マケレレ / Claude Makélélé - CDM / CM / RM
- フェルナンド・トーレス / Fernando Torres - ST
- ジェフ・ハースト / Geoff Hurst - ST
- エルナン・クレスポ / Hernán Crespo - ST
- フランク・ライカールト / Frank Rijkaard - CDM / CB / CM
- ネマニャ・ヴィディッチ / Nemanja Vidić - CB
- ジェンナーロ・ガットゥーゾ / Gennaro Gattuso - CDM / CM
- アシュリー・コール / Ashley Cole - LB
- エマニュエル・プティ / Emmanuel Petit - CDM / LB / CM
- ソル・キャンベル / Sol Campbell - CB
- イアン・ラッシュ / Ian Rush – ST
※ アイコンはシーズンを通じて追加される可能性がある。
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