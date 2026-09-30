A screenshot form EA FC 27 showing a statue of Icon Zinedine Zidane.
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『EA Sports FC 27』：全アイコン紹介

新登場の10選手を含む『FC』シリーズ最新作のアイコン全選手をまとめてチェック！！
Written by Tom Hopkins
読み終わるまで：14分Published on

コンテンツ

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    『FC 27』全アイコン
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    ヒーローからアップグレードされたアイコン
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    その他のアイコン
アイコン『EA Sports FC 27』（以下『FC 27』で最も欲しいアイテムに含まれる。サッカー史に残る名選手たちを讃えるアイコンカードはどれも総合レートが高く、あらゆるチームに戦力アップをもたらす。
本記事では、『FC 27』に収録されている、今作で初収録された10枚やヒーローからアップグレードされたカードなどを含むすべてのアイコンカードを紹介しよう。
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『FC 27』全アイコン

今作では新たに10枚のアイコンカードが追加された：
女子サッカーノルウェー代表を1995年ワールドカップ優勝へ導いたヘーゲ・リーセ

女子サッカーノルウェー代表を1995年ワールドカップ優勝へ導いたヘーゲ・リーセ

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クリスティン・シンクレア / Christine Sinclair

  • ポジション：ST
  • 総合レート：91
女子サッカー史上最多ゴール記録を保持するクリスティン・シンクレアは、カナダ代表として300試合以上に出場し、東京オリンピックで金メダルを獲得し、国際大会で185ゴールを決めている。また、クラブでは2013年、2017年、2022年にポートランド・ソーンズFCにMWSLタイトルをもたらしている。

エレン・トニ・ホワイト / Ellen White

  • ポジション：ST
  • 総合レート：89
ヨーロッパ女子サッカーのレジェンドに数えられるホワイトは、女子サッカーイングランド代表史上最多ゴール記録保持者だ（52ゴール）。また、クラブでは、アーセナル時代に女子スーパーリーグ優勝2回とFAカップ優勝、マンチェスター・シティ時代にFAカップ優勝1回を記録している。

フォルミガ / Formiga

  • ポジション：CDM
  • 総合レート：90
ブラジル代表として長く活躍したフォルミガは、2004年と2008年にオリンピック銀メダルを獲得した他、2007年にはワールドカップ決勝出場を経験している。ブラジル代表とて234試合に出場したフォルミガは、代表出場試合数で上位に入る。

ヘーゲ・リーセ / Hege Riise

  • ポジション：CM
  • 総合レート：90
元ノルウェー代表MFリーセは、同代表のユーロ1993優勝1995年ワールドカップ優勝の立役者だ。また、キャリア終盤の2000年にはオリンピック金メダルも獲得した。

カール＝ハインツ・ルンメニゲ / Karl-Heinz Rummenigge

  • ポジション：ST
  • 総合レート：90
元バイエルン・ミュンヘンCEOとしても有名なルンメニゲは、現役時代は同クラブのスター選手だった。UEFAチャンピオンズカップ優勝2回ブンデスリーガ優勝2回を記録しており、バロンドールも2回獲得している。また、ドイツ代表としても活躍し、ユーロ1980優勝に貢献した。
アグエロ、ペペ、ルンメニゲ、ヴァランもアイコンに

アグエロ、ペペ、ルンメニゲ、ヴァランもアイコンに

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ペペ / Pepe

  • ポジション：CB
  • 総合レート：89
レアル・マドリードのレジェンドとして知られるペペは、同クラブの守備の要としてチャンピオンズリーグ優勝3回に貢献。プレースタイルは好き嫌いが分かれたが、優秀なDFだったことは事実で、ポルトガル代表としてもユーロ2016優勝に貢献した。

ラファエル・ヴァラン / Raphael Varane

  • ポジション：CB
  • 総合レート：90
同じくレアル・マドリードで活躍したフランス人DFは、同クラブでチャンピオンズリーグ優勝4回を経験している。ペペよりもおとなしいタイプの選手だったヴァランは、レアル・マドリードからマンチェスター・ユナイテッドに移籍したあとも活躍を続けた。フランス代表としては2018年のワールドカップで全試合に出場して優勝に貢献した。

セルヒオ・アグエロ / Sergio Aguero

  • ポジション：ST
  • 総合レート：90
マンチェスター・シティに44シーズンぶりの優勝をもたらす決勝ゴールを決めたことで知られる元アルゼンチン代表FWは、プレミアリーグのアイコンでもある。マンチェスター・シティにいくつものタイトルをもたらした彼は、アルゼンチン代表としてもコパ・アメリカ2021優勝を経験している。

トビン・ヒース / Tobin Heath

  • ポジション：RW
  • 総合レート：90
ヒースはポートランド・ティンバーズ時代にNWSL優勝を2回経験しているが、代表での活躍もよく知られている。米国女子サッカー代表として、ヒースは2015年と2019年のワールドカップ優勝に貢献した。

永里優季 / Yuki Nagasato

  • ポジション：CAM
  • 総合レート：89
永里優季は女子サッカー日本代表の2011年ワールドカップ優勝に貢献した選手のひとりだ。他の女子アイコン選手とは異なり、彼女はドイツ、イングランド、米国、オーストラリアでのプレー経験を持つ。
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ヒーローからアップグレードされたアイコン

マイコンはヒーローからアイコンにアップデートされた4選手のひとり

マイコンはヒーローからアイコンにアップデートされた4選手のひとり

© EA Sports

『FC 26』ではヒーローだったが、『FC 27』でアイコンにアップグレードされた選手4人を紹介しよう：
  • ルシオ / Lucio：総合レート89 / CB
  • ヤヤ・トゥレ / Yaya Toure：総合レート88 / CM
  • マイコン / Maicon：総合レート88 / RB
  • パパン / Papin：総合レート89 / ST
尚、パパンのアップグレードにより、バロンドール獲得経験を持つがアイコンではない選手がゲーム内からいなくなった。
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その他のアイコン

以下に『FC 27』の残りのアイコンをすべてリストアップしておく。尚、多くの選手のレーティングがアップデートされている。

総合レート95

  • ペレ / Pelé - CAM / ST
  • ディエゴ・マラドーナ / Diego Maradona - CAM / ST

総合レート94

  • ロナウド / Ronaldo - ST
  • ジネディーヌ・ジダン / Zinedine Zidane - CAM / CM

総合レート93

  • ヨハン・クライフ / Johan Cruyff - CAM / ST
  • ミア・ハム / Mia Hamm - ST / CAM / RW
  • パオロ・マルディーニ / Paolo Maldini - CB / LB
  • ガリンシャ / Garrincha - RW / RM
  • フランツ・ベッケンバウアー / Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM

総合レート92

  • フェレンツ・プスカシュ / Ferenc Puskás - ST
  • ビルギット・プリンツ / Birgit Prinz – ST
  • アンドレス・イニエスタ / Andrés Iniesta - CM / CAM / LW
  • ボビー・チャールトン / Bobby Charlton - CAM
  • ナディネ・アンゲラー / Nadine Angerer - GK
  • ゲルト・ミューラー / Gerd Müller - ST
  • ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović - ST
  • ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi Buffon – GK

総合レート91

  • ティエリ・アンリ / Thierry Henry - ST / LW
  • アレックス・モーガン / Alex Morgan - ST
  • ジーコ / Zico - CAM / CM
  • シャビ / Xavi - CM / CDM / CAM
  • ロベルト・バッジョ / Roberto Baggio - CAM
  • エウゼビオ / Eusébio - ST
  • カルロス・アウベルト・トーレス / Carlos Alberto - RB / CB
  • フランコ・バレージ / Franco Baresi - CB
  • カフー / Cafu - RB
  • マルコ・ファンバステン / Marco van Basten - ST
  • 澤穂希 / Homare Sawa - CM / CAM
  • オリバー・カーン / Oliver Kahn - GK
  • ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović - ST
  • ルート・フリット / Ruud Gullit - CAM / CM / ST

総合レート90

  • ロベルト・カルロス / Roberto Carlos - LB
  • デニス・ベルカンプ / Dennis Bergkamp - ST / CAM
  • リバウド / Rivaldo - LW / LM / CAM
  • ジョージ・ベスト / George Best - RW / CAM / LW
  • ラウール / Raúl - ST
  • カミーユ・アビリー / Camille Abily - CM / CAM
  • カロリーネ・セーゲル / Caroline Seger - CM / CDM
  • アンドレア・ピルロ / Andrea Pirlo - CM / CDM
  • イケル・カシージャス / Iker Casillas - GK
  • 宮間あや / Aya Miyama - LM / CM / LW
  • ローター・マテウス / Lothar Matthäus - CM / CB / CDM
  • ボビー・ムーア / Bobby Moore - CB
  • ジュリー・ファウディー / Julie Foudy - CM / CDM
  • ロッタ・シェリン / Lotta Schelin - ST / LM / LW
  • アレッサンドロ・デル・ピエロ / Alessandro Del Piero - CAM / ST
  • トニ・クロース / Toni Kroos - CM / CDM / CAM
  • ルイス・フィーゴ / Luís Figo - RW / RM / CAM
  • リベリーノ / Rivellino - CAM
  • ケニー・ダルグリッシュ / Kenny Dalglish - ST
  • カカ / Kaká - CAM
  • ウェイン・ルーニー / Wayne Rooney - ST

総合レート89

  • フランチェスコ・トッティ / Francesco Totti - ST / CAM
  • スティーブン・ジェラード / Steven Gerrard - CM / CDM
  • マルセロ / Marcelo - LB
  • フィリップ・ラーム / Philipp Lahm - RB / LB / CDM
  • ハビエル・サネッティ / Javier Zanetti - RB / LB / CM
  • アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro Nesta - CB
  • ウーゴ・サンチェス / Hugo Sánchez - ST
  • フリスト・ストイチコフ / Hristo Stoichkov - ST / RW / LW
  • ジャイルジーニョ / Jairzinho - RW / RM / ST
  • アラン・シアラー / Alan Shearer - ST
  • ピーター・シュマイケル / Peter Schmeichel - GK
  • ギャリー・リネカー / Gary Lineker - ST
  • エミリオ・ブドラゲーニョ / Emilio Butragueño - ST
  • サムエル・エトー / Samuel Eto'o - ST
  • ファビオ・カンナバーロ / Fabio Cannavaro - CB
  • ソクラテス / Sócrates - CAM
  • カルレス・プジョル / Carles Puyol - CB / RB
  • ディディエ・ドログバ / Didier Drogba - ST
  • エリック・カントナ / Eric Cantona - ST
  • ケリー・スミス / Kelly Smith - ST
  • シュテフィ・ジョーンズ / Steffi Jones - CB
  • ルート・ファン・ニステルローイ / Ruud van Nistelrooy - ST
  • リリアン・テュラム / Lilian Thuram - RB / CB
  • リオ・ファーディナンド / Rio Ferdinand - CB
  • ポール・スコールズ / Paul Scholes - CM / CAM
  • ガブリエル・バティストゥータ / Gabriel Batistuta - ST
  • ロイ・キーン / Roy Keane - CM / CDM
  • マルセル・デサイー / Marcel Desailly - CB / CDM
  • パヴェル・ネドヴェド / Pavel Nedvěd - LM / CAM / LW
  • フランク・ランパード / Frank Lampard - CM / CAM
  • アンドリー・シェフチェンコAndriy Shevchenko - ST / RW
サミュエル・エトー

サミュエル・エトー

© EA Sports

総合レート88

  • 車範根 / Cha Bum-kun - ST / RW
  • シシー / Sissi - CAM
  • マイケル・オーウェン / Michael Owen - ST
  • ペトル・チェフ / Petr Čech - GK
  • ロナルド・クーマン / Ronald Koeman - CB
  • デビッド・ベッカム / David Beckham - RM / CM / RW
  • バスティアン・シュヴァインシュタイガー / Bastian Schweinsteiger - CM / LM
  • フランク・リベリー / Franck Ribéry - LM / LW
  • マリネット・ピション / Marinette Pichon - ST
  • ミロスラフ・クローゼ / Miroslav Klose - ST
  • ゲオルゲ・ハジ / Gheorghe Hagi - CAM / CM / LM
  • パトリック・ビエラ / Patrick Vieira - CM / CDM
  • エドウィン・ファン・デル・サール / Edwin van der Sar - GK
  • ローラン・ブラン / Laurent Blanc - CB / CAM
  • フェルナンド・イエロ / Fernando Hierro - CB
  • ミハエル・ラウドルップ / Michael Laudrup - CAM / LW
  • ファン・ロマン・リケルメ / Juan Román Riquelme - CAM
  • ロビン・ファン・ペルシー / Robin van Persie - ST
  • ギャレス・ベイル / Gareth Bale - RW / ST / LW
  • フェルナンド・トーレス / Fernando Torres - ST
  • ロベール・ピレス / Robert Pirès - LM / CAM
  • パトリック・クライフェルト / Patrick Kluivert - ST
  • イアン・ライト / Ian Wright - ST
  • ジョン・バーンズ / John Barnes - LW / LM / CAM
  • ドゥンガ / Dunga - CDM
  • マイケル・エッシェン / Michael Essien - CDM / CM
  • ジョルジョ・キエッリーニ / Giorgio Chiellini - CB
  • マリオ・ケンペス / Mario Kempes - ST
  • ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca Zambrotta - RB / LB
  • クロード・マケレレ / Claude Makélélé - CDM / CM / RM
  • フェルナンド・トーレス / Fernando Torres - ST
  • ジェフ・ハースト / Geoff Hurst - ST
  • エルナン・クレスポ / Hernán Crespo - ST
  • フランク・ライカールト / Frank Rijkaard - CDM / CB / CM
  • ネマニャ・ヴィディッチ / Nemanja Vidić - CB
  • ジェンナーロ・ガットゥーゾ / Gennaro Gattuso - CDM / CM
  • アシュリー・コール / Ashley Cole - LB
  • エマニュエル・プティ / Emmanuel Petit - CDM / LB / CM
  • ソル・キャンベル / Sol Campbell - CB
  • イアン・ラッシュ / Ian Rush – ST
※ アイコンはシーズンを通じて追加される可能性がある。

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