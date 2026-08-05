『EA Sports FC 27』：最新情報まとめ

『EA Sports FC 26』のシーズンはまだ終わっていないが、『EA Sports FC 27』のリリースが迫っている。そこで正規リリースを前に、重要な情報をまとめてみた。リリース日はいつなのだろうか？ 対応プラットフォームは？ 新機能は？ これらの疑問に回答しているので、さっそくチェックしていこう！
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『EA Sports FC 27』のリリース日は？
『EA Sports FC 27』は2026年9月25日にリリース予定だ。UltimateまたはUltimate Plusエディションをプレオーダーした人、またはEA Playのサブスクリプションに登録している人は、正規リリース日の1週間前、2026年9月18日から先行アクセスができるが、EA Playの通常サブスクリプションの場合は、先行アクセスが10時間に制限される。
いわゆるデモ版は用意されないが、その代わりとしてリリース日に簡易版『EA Sports FC 27 Lite』が無料でリリースされる。各エディションの違いについては後述する。
また、ウェブ版とコンパニオンアプリもリリースされるため、【Ultimate Team】をリリース前から組んでいくことができる。アプリのリリース日は後日発表予定。
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『EA Sports FC 27』の対応プラットフォームは？
『EA Sports FC 27』は以下のプラットフォームでリリースされる：
- PlayStation 5 & PlayStation 4
- Xbox Series X/S & Xbox One
- Nintendo Switch 2 & Nintendo Switch
- PC
注意：EA Sportsは新しいオープンワールドモード【The Grounds】がPS5 / Xbox Series X|S、PC、Nintendo Switch 2のみの対応になることを発表している。
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エディションの種類・価格は？
『EA Sports FC 27』はシリーズ初の3バージョンでリリースされる。また、簡易無料版『EA Sports FC 27 Lite』もリリースされる。
Ultimate Plus Edition
- 価格：20,900円
- プレオーダー：2026年8月31日まで
- 先行アクセス：2026年9月17日から
- FCポイント：10,000（5ヶ月合計）
Ultimate Plus Editionは『FC』シリーズ初登場のエディションだ。Nintendo Switch 1および2とEpic Games Store経由には非対応。このエディションには以下の特典が含まれている：
- プレミアムパス シーズン1〜5
- FUT：OVR85以上のインターナショナルアイコン選手アイテム
- FUT：殿堂選手ピック1名〜5名
- FUT：選手エボリューション追加スロット
- キャリア：予約チャレンジ
- キャリア：ダイナミックOVRプレシーズンブースト
- キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名
- キャリア：5つ星コーチ / ユーススカウト / シニアスカウト
- キャリア：監督ライブ追加のチャレンジ作成スロット5つ
- 【The Grounds】シグネチャー スウェットスーツ
- 【The Grounds】キリアン・ムバッペ ティア3 AMP
- 【The Grounds】ダブルAXP消耗品2個 10試合分
Ultimate Edition
- 価格：13,900円
- プレオーダー：2026年8月31日まで
- 先行アクセス：2026年9月17日から
- FCポイント：6,000（3ヶ月合計）
Ultimate Editionはコミュニティで人気が高いプレミアムエディションで、以下の特典が含まれる：
- プレミアムパス シーズン1
- FUT：OVR85以上のインターナショナルアイコン選手アイテム（8月31日までにプレオーダーした場合）
- FUT：選手エボリューション追加スロット
- キャリア：予約チャレンジ
- キャリア：OVRプレシーズンブースト
- キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名
- キャリア：5つ星コーチ / ユーススカウト / シニアスカウト
- キャリア：監督ライブ追加のチャレンジ作成スロット5つ
- 【The Grounds】シグネチャー スウェットスーツ
- 【The Grounds】キリアン・ムバッペ ティア3 AMP
Standard Edition
- 価格：9,800円
- 先行アクセス：なし
9月24日までにプレオーダーした人は、以下の特典を受け取れる：
- キャリア：予約チャレンジ
- キャリア：OVRプレシーズンブースト
- キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名
- キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名
- キャリア：5つ星コーチ / ユーススカウト
EA FC 27 Lite
- 価格：無料
- モードが限定されているプレビュー版。いつでもアップグレード可能。
- 9月25日にリリース
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リーグ / ライセンス / スタジアム
『EA Sports FC 27』では以下のライセンスが取得されている：
- 21,000名以上の実在選手
- チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ、ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ、そしてGoogle Pixel 女子ブンデスリーガ、UEFA女子チャンピオンズリーグを含む35を超えるリーグと800を超えるクラブと代表チーム
- ササンディアゴ・ベルナベウ（レアル・マドリード）、アンフィールド（リヴァプール）、アリアンツ・アレーナ（バイエルン・ミュンヘン）、パルク・デ・プランス（パリ・サンジェルマン）、レッドブル・アレーナ（RBライプツィヒ）を含む140以上の実在するスタジアム
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カバー
『EA Sports FC 27』はキリアン・ムバッペ（レアル・マドリード）がStandardとUltimateのカバーを務め、チームメイトのジュード・ベリンガムがUltimate Plus Editionを務める。
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新モード【The Grounds】とは？
【The Grounds】は最新作最大の新機能になる予定だ。EA Sportsはこのモードを「ストリートとスタジアムが融合したサッカーのソーシャルプレイグラウンド」と説明している。プレイヤーたちは自分のアバターを操作して、サッカーの歴史からインスピレーションを得た地区を自由に移動することができる。
カジュアルなキックアバウトや1v1、さらにはクラブでフレンドとチームを組むなどが楽しめるこのモードでは、キリアン・ムバッペ、クロエ・ケリー、パウロ・ディバラがメンターとして登場する。能力を向上させてオンオフ両方で自分を表現しよう。
アレックス・ハンターの復活
【The Grounds】の紹介トレーラーの最後にアレックス・ハンターがメンターのひとりとして登場している。ハンターは『FIFA 17』から『FIFA 19』までのストーリーモードの主人公で、今作で7年ぶりの復活を果たすことになる。しかし、現時点では【The Grounds】での役割やストーリーモードの可能性についての詳細は明らかになっていない。
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キャリアモード
『EA Sports FC 27』のキャリアモードでは、よりリアルな選手レーティングを採用した完全に新しい移籍システムが用意される。パフォーマンス関連条項や買い戻し条項などを契約条件に含める交渉が可能になり、すべてのクラブに所属する選手のフォーム、士気、フィットネスがリアルタイムで反映されるダイナミックOVRレーティングも用意される。
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FUT
『EA Sports FC 27』のFUTには【FUT Gallery】が新たに追加される。このモードでは、好きな選手をコレクションしてギャラリーレベルを高めて報酬を獲得できる。また、3Dカードも収録される予定だ。
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トレーラー
EA Sportsは例年通り、シリーズ最新作のリリースに先駆けて数本のトレーラーを公開する予定だ。これまでに以下のトレーラーが公開されている。
公式公開トレーラー
『EA Sports FC 27』の公式公開トレーラーでは、新モード【The Grounds】が紹介されている。また、キリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムがフィーチャーされているこのトレーラーでは、新しいキャリアモードや【FUT Gallery】についても紹介されている。
公式ゲームプレイディープダイブ
公式ゲームプレイディープダイブでは、AIによる自動操作を減らし、プレイヤーによるマニュアル操作のディフェンスや攻撃オプションについて説明されている。また、進化したドリブルと、2フェーズ制に変更されたコーナーキックなどについても説明されている。
公式キャリアディープダイブ
公式キャリアディープダイブでは、新しくなった移籍システムについて説明されている。また、試合ごとに変化するダイナミックOVRやキャリアチャレンジについても説明されている。
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最後に
2026年8月3日現在、『EA Sports FC 27』のすべては明らかになっていない。ライセンスリストや具体的なFUTの機能、さらには【The Grounds】の詳細などはリリースに向けて順次公開されていくはずだ。最新情報については公式ウェブサイトのニュースページも定期的にチェックしてもらいたい。
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