『EA Sports FC 27』：最新情報まとめ

ヨシュコ・グヴァルディオールのタックルをかわすジャマル・ムシアラ © EA Sports

01 『EA Sports FC 27』のリリース日は？

『EA Sports FC 27』は 2026年9月25日 にリリース予定だ。 Ultimate または Ultimate Plus エディションをプレオーダーした人、または EA Playのサブスクリプション に登録している人は、正規リリース日の1週間前、 2026年9月18日から先行アクセス ができるが、EA Playの通常サブスクリプションの場合は、先行アクセスが 10時間に制限 される。

いわゆるデモ版は用意されないが、その代わりとしてリリース日に簡易版『 EA Sports FC 27 Lite』 が無料でリリースされる。各エディションの違いについては後述する。

また、ウェブ版とコンパニオンアプリもリリースされるため、【Ultimate Team】をリリース前から組んでいくことができる。アプリのリリース日は後日発表予定。

02 『EA Sports FC 27』の対応プラットフォームは？

『EA Sports FC 27』は以下のプラットフォームでリリースされる：

PlayStation 5 & PlayStation 4

Xbox Series X/S & Xbox One

Nintendo Switch 2 & Nintendo Switch

PC

注意： EA Sportsは新しいオープンワールドモード【The Grounds】がPS5 / Xbox Series X|S、PC、Nintendo Switch 2のみの対応になることを発表している。

03 エディションの種類・価格は？

『EA Sports FC 27』は シリーズ初の3バージョン でリリースされる。また、簡易無料版『EA Sports FC 27 Lite』もリリースされる。

Ultimate Plus Edition

価格： 20,900円

プレオーダー： 2026年8月31日まで

先行アクセス： 2026年9月17日から

FCポイント： 10,000（5ヶ月合計）

Ultimate Plus Editionは『FC』シリーズ初登場のエディションだ。 Nintendo Switch 1および2とEpic Games Store経由には非対応 。このエディションには以下の特典が含まれている：

プレミアムパス シーズン1〜5

FUT：OVR85以上のインターナショナルアイコン選手アイテム

FUT：殿堂選手ピック1名〜5名

FUT：選手エボリューション追加スロット

キャリア：予約チャレンジ

キャリア：ダイナミックOVRプレシーズンブースト

キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名

キャリア：5つ星コーチ / ユーススカウト / シニアスカウト

キャリア：監督ライブ追加のチャレンジ作成スロット5つ

【The Grounds】シグネチャー スウェットスーツ

【The Grounds】キリアン・ムバッペ ティア3 AMP

【The Grounds】ダブルAXP消耗品2個 10試合分

Ultimate Edition

価格： 13,900円

プレオーダー： 2026年8月31日まで

先行アクセス： 2026年9月17日から

FCポイント： 6,000（3ヶ月合計）

Ultimate Editionはコミュニティで人気が高いプレミアムエディションで、以下の特典が含まれる：

プレミアムパス シーズン1

FUT：OVR85以上のインターナショナルアイコン選手アイテム（8月31日までにプレオーダーした場合）

FUT：選手エボリューション追加スロット

キャリア：予約チャレンジ

キャリア：OVRプレシーズンブースト

キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名

キャリア：5つ星コーチ / ユーススカウト / シニアスカウト

キャリア：監督ライブ追加のチャレンジ作成スロット5つ

【The Grounds】シグネチャー スウェットスーツ

【The Grounds】キリアン・ムバッペ ティア3 AMP

Standard Edition

価格：9,800円

先行アクセス：なし

9月24日までにプレオーダーした人は、以下の特典を受け取れる：

キャリア：予約チャレンジ

キャリア：OVRプレシーズンブースト

キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名

キャリア：非限定アイコン / ヒーロー3名

キャリア：5つ星コーチ / ユーススカウト

EA FC 27 Lite

価格：無料

モードが限定されているプレビュー版。いつでもアップグレード可能。

9月25日にリリース

04 リーグ / ライセンス / スタジアム

『EA Sports FC 27』では以下のライセンスが取得されている：

21,000名以上の実在選手

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ、ブンデスリーガ、プレミアリーグ、ラ・リーガ、そしてGoogle Pixel 女子ブンデスリーガ、UEFA女子チャンピオンズリーグを含む 35を超えるリーグ と 800を超えるクラブと代表チーム

ササンディアゴ・ベルナベウ（レアル・マドリード）、アンフィールド（リヴァプール）、アリアンツ・アレーナ（バイエルン・ミュンヘン）、パルク・デ・プランス（パリ・サンジェルマン）、レッドブル・アレーナ（RBライプツィヒ）を含む 140以上の実在するスタジアム

05 カバー

『EA Sports FC 27』は キリアン・ムバッペ （レアル・マドリード）がStandardとUltimateのカバーを務め、チームメイトの ジュード・ベリンガム がUltimate Plus Editionを務める。

06 新モード【The Grounds】とは？

【The Grounds】 は最新作最大の新機能になる予定だ。EA Sportsはこのモードを 「ストリートとスタジアムが融合したサッカーのソーシャルプレイグラウンド」 と説明している。プレイヤーたちは自分のアバターを操作して、サッカーの歴史からインスピレーションを得た地区を自由に移動することができる。

カジュアルなキックアバウトや1v1、さらにはクラブでフレンドとチームを組むなどが楽しめるこのモードでは、キリアン・ムバッペ、 クロエ・ケリー 、 パウロ・ディバラ がメンターとして登場する。能力を向上させてオンオフ両方で自分を表現しよう。

新モード【The Grounds】 © EA Sports

アレックス・ハンターの復活

【The Grounds】の紹介トレーラーの最後に アレックス・ハンター がメンターのひとりとして登場している。ハンターは 『FIFA 17』から『FIFA 19』までのストーリーモードの主人公 で、今作で 7年ぶりの復活 を果たすことになる。しかし、現時点では【The Grounds】での役割やストーリーモードの可能性についての詳細は明らかになっていない。

07 キャリアモード

『EA Sports FC 27』のキャリアモードでは、 よりリアルな選手レーティングを採用した完全に新しい移籍システム が用意される。パフォーマンス関連条項や買い戻し条項などを契約条件に含める交渉が可能になり、 すべてのクラブに所属する選手のフォーム、士気、フィットネスがリアルタイムで反映される ダイナミックOVRレーティングも用意される。

08 FUT

『EA Sports FC 27』のFUTには 【FUT Gallery】 が新たに追加される。このモードでは、好きな選手をコレクションしてギャラリーレベルを高めて報酬を獲得できる。また、3Dカードも収録される予定だ。

【FUT Gallery】も新たに追加される © EA Sports

09 トレーラー

EA Sportsは例年通り、シリーズ最新作のリリースに先駆けて数本のトレーラーを公開する予定だ。これまでに以下のトレーラーが公開されている。

公式公開トレーラー

『EA Sports FC 27』の公式公開トレーラーでは、新モード 【The Grounds】 が紹介されている。また、キリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムがフィーチャーされているこのトレーラーでは、新しいキャリアモードや【FUT Gallery】についても紹介されている。

公式ゲームプレイディープダイブ

公式ゲームプレイディープダイブでは、AIによる自動操作を減らし、 プレイヤーによるマニュアル操作のディフェンスや攻撃オプショ ンについて説明されている。また、進化したドリブルと、 2フェーズ制に変更されたコーナーキック などについても説明されている。

公式キャリアディープダイブ

公式キャリアディープダイブでは、新しくなった 移籍システム について説明されている。また、試合ごとに変化するダイナミックOVRやキャリアチャレンジについても説明されている。

10 最後に

2026年8月3日現在、『EA Sports FC 27』のすべては明らかになっていない。ライセンスリストや具体的なFUTの機能、さらには【The Grounds】の詳細などはリリースに向けて順次公開されていくはずだ。最新情報については 公式ウェブサイトのニュースページ も定期的にチェックしてもらいたい。