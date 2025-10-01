『EA Sports FC 26』：操作・カメラ・ゲームプレイ 初心者用おすすめ設定

今作で加えられた変更の中で最大のひとつが ゲームプレイの設定 だ。『FC 26』では オンラインとオフラインで完全に異なるゲームプレイが用意されている ので、違いを理解しておくことがゲーミングエクスペリエンスの向上に貢献する。

また、これまで通りの自分の好みに合わせて調整できる様々な設定項目の他に、アクセシビリティを高めるための設定項目も数多く加えられている。

01 おすすめコントローラー設定

『FC 26』の コントローラー設定 が正しいかどうか確認しておこう。自分の好みに合っているかどうかが大きな違いになるので、今作の新しい機能や設定を確認して、それらに対応した設定にしておこう。

今作では 4種類のプリセット（クラシック / NEW / 2ボタン / 1ボタン ）が用意されており、 「操作方法のカスタマイズ」 からアクセスできる。

コントローラーを自分の好みに設定しよう © EA Sports

「クラシック」 が大半のプレイヤーにとって馴染みのあるコントローラー設定だろう。また、標準的な操作方法になるので、おすすめのコントローラー設定でもある。しかし、当然ながら自分の好みに合わせてカスタマイズできる。

好みのプリセットを選んだあと、変更したいボタンやトリガーを選択して、そのボタンが担う操作（スルーパスなど）を自分の好む操作に変更するだけでOKだ。

今作で注意したいのは、 タイミングフィニッシュが削除された ことだ。つまりこれは、この機能のオン・オフを設定する手間が省けたことを意味する。

02 おすすめカメラ設定

『FC 26』には新しいカメラ設定項目が追加されている。 「FUT対戦重視カメラ」 と名付けられているこの項目は、UTのスタジアムでのみ使用可能で、他のスタジアムでは使用できない。この項目が有効になっていても、UTのスタジアムでない場合は、他の設定に合わせて戻されてしまう。

この新しいカメラ設定項目を除けば、『FC 26』用のおすすめカメラ設定は基本的には前作と同じで、 「TV（引き）」 がプロプレイヤーたちの御用達設定だ。とはいえ、この項目の設定に 正解はない 。あくまで 個人の好み なので、自分に合った設定にしよう。高さやズームなどの微調整も簡単に行えるようになっている。

「FUT対戦重視カメラ」が新たな設定項目として追加された © EA Sports

03 確認必須の設定項目

『FC 26』のゲームプレイにおける最大の変更点が、 オンラインとオフラインの区別化 で、それぞれ 「対戦ゲームプレイ」 と 「オーセンティックなゲームプレイ」 と名付けられている。

前者はプレイヤーの入力に対する反応が重視されている 直感的な操作 に調整されており、選手のスムーズな操作や競技シーンに合わせてある。

『FC 26』をプレイするセアン・ガルニエ © Mark Roe/Red Bull Content Pool

一方、後者の 反応は少し遅め に調整されているが、その分、 現実に近い仕上がり となっている。スピードだけが重視されておらず、サッカー全体が味わえるようになっている。こちらのスピードが遅すぎると感じるなら、設定で調整することも可能だ。

これまで通り、『FC 26』でもあらゆる項目がカスタマイズ可能になっているため、自分の好み合わせた設定を見つけることができる。 「ゲームタイプ設定」 と 「CPUスライダー」 を組み合わせれば、自分が楽しめる『FC 26』にすることができる。

尚、オンライン用モードではこのような設定項目が固定され、 変更できなくなる ので注意が必要だ。

04 プロプレイヤーの設定

「ゲームタイプ設定」を 「対戦」 に設定すれば、大半の設定がプロプレイヤーと同じになる。

しっかり確認をしておきたいのが「パス」の 「パスの受け手をロック」 だ。ここが 「遅い」 になっていることを確認したい。「遅い」に設定されていれば、自分の パスの方向をギリギリまで変更できる ため、ポゼッションを維持できる確率が高まる。

「パスの受け手をロック」は「遅い」を選択 © EA Sports

次に確認しておきたいのが、「守備」を 「守備（上級）」 と 「戦術的ディフェンス」 のどちらに設定するかだ。プロプレイヤーの多くは後者を選択しており、自動的に最適なタックルをするようにしているが、こちらもまた個人の好み次第の設定項目だ。

自分でタックルを使い分けたいプレイヤーは 「守備（上級）」 を選択しよう。

また、 「自動切り替え」 は 「浮き球とルーズボール時」 に設定しておきたい。この設定にしておけば、このときだけ選手が切り替わり、他の状況では自分で切り替えられるようになる。