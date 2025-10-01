『EA Sports FC 26』：キャリアモード初心者用アドバイス 3選

よりリアルになったゲームプレイ や サッカー界のアイコンたちにインスパイアされたキャラクターアーキタイプ 、そして 「マネージャーライブ」 などは、すべてプレイヤーたちのゲーミングエクスペリエンス向上のために導入されている。

「マネージャーライブ」 には様々なチャレンジが用意されており、より多様で短時間のゲーミングエクスペリエンスが得られるようになっている。また、チャレンジをクリアするとアイコン選手や懐かしいユニフォームなどが報酬として入手できる。

【キャリアモード】の詳細は、こちらのディープダイブトレーラーで確認できる：

しかし、新機能と並んでシーズン開始時に誰もが知っておきたいことがある。それは 「『FC 26』の【キャリアモード】で名監督になるにはどうしたらよいのだろうか？」 だ。そこで、今回はこの疑問の解決に役立つアドバイスをいくつか用意した。

01 アドバイス1：正直なコミュニケーションを取る

RBライプツィヒのダヴィド・ラウムと喜びを分かち合うコンラッド・ハーダー © RB Leipzig

選手と交渉するときは、 率直で正直になる必要 がある。守れない約束をすれば、モチベーションが下がり、不満を抱えるようになってしまう。たとえば、スーパーサブとして起用したい選手がいるなら、そのことを選手に伝えておこう。 現実的な希望だけが選手との前向きな関係の構築 に繋がる。

02 アドバイス2：複数のコーチを起用する

RBライプツィヒの監督を務めるオーレ・ヴェルナー © RB Leipzig

『FC 26』の【キャリアモード】で 選手を育成するのは難しい 。また、 経営能力 も問われる。私たちからのアドバイスは “コーチを増やす” だ。コーチを増やすことで選手の育成はもちろん、それぞれの得意分野から恩恵を得ることもできる。

コーチを選択するときは、 星の数と知識レベル をチェックしよう。コーチは 新人 ・ ベテラン ・ エキスパート の3レベルに分かれており、エキスパートが最も優れている。コーチが優秀であるほど、選手が早く成長して、レートが上昇する。

各コーチには 得意分野 がある。たとえば、コーチAはディフェンス、コーチBはオフェンスといった具合だ。ただし、 雇えるコーチの総数は限られている ので注意が必要だ。各分野に何人のコーチを置くのかについて賢い判断を下すことが重要になってくる。

03 アドバイス3：有望な若手選手を昇格させる

『FC 26』の【キャリアモード】では 若手選手に注目 することを推奨したい。自分のクラブの下部組織・アカデミーから昇格させることが重要だ。【キャリアモード】で若手選手を発掘し、ファーストチームへ昇格させるのは非常に楽しい。

RBライプツィヒの下部組織出身の17歳、ヴィゴ・ガベル © RB Leipzig

特に注目すべきは プラチナム と呼ばれる特に能力が高い選手たちだ。 ポテンシャルレートが75〜94に設定されている 彼らは急成長を遂げる可能性が高い。手塩をかけて育てていけば、やがてクラブの主軸となってくれるか、他クラブへの移籍で大金を稼いでくれる。どちらにせよこのような選手を見つけたら丁寧に育てていこう。