『EA Sports FC 26』：キャリアモード初心者用アドバイス 3選

『EA Sports FC 26』（以下『FC 26』）はFUTがすべて… というのは間違いだ。最近は【キャリアモード】も世界中で高い人気を誇っている。そして、このシリーズのパブリッシャーEA Sportsはこの事実を把握しているため、この最新作でもこのモードに新機能をいくつか追加している。
よりリアルになったゲームプレイやサッカー界のアイコンたちにインスパイアされたキャラクターアーキタイプ、そして「マネージャーライブ」などは、すべてプレイヤーたちのゲーミングエクスペリエンス向上のために導入されている。
「マネージャーライブ」には様々なチャレンジが用意されており、より多様で短時間のゲーミングエクスペリエンスが得られるようになっている。また、チャレンジをクリアするとアイコン選手や懐かしいユニフォームなどが報酬として入手できる。
【キャリアモード】の詳細は、こちらのディープダイブトレーラーで確認できる：
しかし、新機能と並んでシーズン開始時に誰もが知っておきたいことがある。それは「『FC 26』の【キャリアモード】で名監督になるにはどうしたらよいのだろうか？」だ。そこで、今回はこの疑問の解決に役立つアドバイスをいくつか用意した。
01
アドバイス1：正直なコミュニケーションを取る
選手と交渉するときは、率直で正直になる必要がある。守れない約束をすれば、モチベーションが下がり、不満を抱えるようになってしまう。たとえば、スーパーサブとして起用したい選手がいるなら、そのことを選手に伝えておこう。現実的な希望だけが選手との前向きな関係の構築に繋がる。
これは現実世界のサッカーと同じだ。たとえば、RBライプツィヒの新監督オーレ・ヴェルナーが、スポルティングCPから新たに獲得したコンラッド・ハーダーに先発起用を約束しておいて、実際はそうしなかったら、ハーダーは不満を覚えるだろう。この場合は、逆の約束をしておいた方が上手くいく。
02
アドバイス2：複数のコーチを起用する
『FC 26』の【キャリアモード】で選手を育成するのは難しい。また、経営能力も問われる。私たちからのアドバイスは “コーチを増やす” だ。コーチを増やすことで選手の育成はもちろん、それぞれの得意分野から恩恵を得ることもできる。
コーチを選択するときは、星の数と知識レベルをチェックしよう。コーチは新人・ベテラン・エキスパートの3レベルに分かれており、エキスパートが最も優れている。コーチが優秀であるほど、選手が早く成長して、レートが上昇する。
各コーチには得意分野がある。たとえば、コーチAはディフェンス、コーチBはオフェンスといった具合だ。ただし、雇えるコーチの総数は限られているので注意が必要だ。各分野に何人のコーチを置くのかについて賢い判断を下すことが重要になってくる。
03
アドバイス3：有望な若手選手を昇格させる
『FC 26』の【キャリアモード】では若手選手に注目することを推奨したい。自分のクラブの下部組織・アカデミーから昇格させることが重要だ。【キャリアモード】で若手選手を発掘し、ファーストチームへ昇格させるのは非常に楽しい。
特に注目すべきはプラチナムと呼ばれる特に能力が高い選手たちだ。ポテンシャルレートが75〜94に設定されている彼らは急成長を遂げる可能性が高い。手塩をかけて育てていけば、やがてクラブの主軸となってくれるか、他クラブへの移籍で大金を稼いでくれる。どちらにせよこのような選手を見つけたら丁寧に育てていこう。
