『EA Sports FC 26』：プロが教える “Rush” 攻略方法
『FC 26』の5対5のミニマッチモードで成功を収めるために必要な条件をプロコーチが伝授！
『EA Sports FC 25』で5対5の新モード《Rush》が登場したが、最新作『EA Sports FC 26』のUltimate Teamにもこのモードが採用されている。しかしながら、このミニマッチ形式は特別新しいわけではない。これよりも前により高速でスキル重視のモード《VOLTA》が採用されていた。しかし、残念ながらこのモードは人気を獲得できなかった。
結果、《Rush》は《VOLTA》よりもアクセシビリティが高く高速で、すぐに楽しめるように工夫されている。ジェラール・ピケが設立した7人制サッカーリーグ “キングス・リーグ” のバーチャル版と言えなくもない。そこで今回は、《Rush》をスムーズにスタートさせて、上位に留まり続けるために必要なアドバイスとヒントをまとめて紹介しよう。
01
『FC 26』の《Rush》とは？
《Rush》とはコンパクトなピッチで行われる5人制サッカーだ。通常の試合とは異なり、フィールドプレーヤー4人は人間が操作し、GKはAIが操作する。つまり、自分とチームメイト3人で、相手プレイヤー4人と対戦するのだ。
このフォーマットは《プロクラブ》を5人制（GKはAI操作）にスケールダウンしたものと言える。試合時間は6分で、 “パワープレイ” と高速の攻守切り替えが数多く見られるのが特徴だ。
02
アドバイス① ポジショニングが重要
各チームのフィールドプレーヤーは4人しかいないので、ひとつのミスがあっという間に失点に繋がる可能性が高い。ディフェンスラインが一歩でも乱れれば、ゴール前にスペースができてしまう。
そのため、常に周囲に見て、目的を持ってピッチ内を動く必要がある。無駄に動くのは厳禁だ。チームメイトたちと連携を取り、相手チームが使えるスペースを消しておくことが成功を呼び込むことになる。
03
アドバイス② 集中して相手のミスにつけいる
《Rush》では自分たちの規律を守りながら、相手チームの集中の乱れをつく必要がある。このモードでは、ミスパス1本が高速カウンターを許すことになり、守備の連携ミスが決定的なスルーパスを許すことになる。6分間集中を維持できれば、いくつものチャンスを生み出し、勝利を掴めるようになる。
04
アドバイス③ 個人よりチームを重視する
《Rush》で一番重要なルールは “チームとしてプレーする” だ。ひとりで走っても、ひとりで優れたスキルムーブを見せても効果はなく、ひんしゅくを買うときも少なくない。独りよがりのプレーでポゼッションを失えば、チームを危険に晒すことになる。
ひとりでドリブルするよりもスマートにパスを回していく効率の良いチームワークが《Rush》では重要だ。こまめにコミュニケーションを取り、戦い方を共有しておくことが勝利に繋がる。
05
《Rush》は楽しいモードなのか？
《Rush》が面白くなるのは、プレーしている全員がこのモードに完全にコミットしているときだ。チームが集中を維持できていて、同じゲームプランを共有できていれば、《Rush》はフレッシュで革新的なモードとして楽しめる。ボックス・トゥ・ボックスの激しいプレーに魅了さえるだろう。
