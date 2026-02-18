『EA Sports FC 26』：Ultimate Team おすすめアイコン7選手

『EA Sports FC 26』の《Ultimate Team》をプレイするほとんどすべてのプレイヤーが【アイコン】の獲得を夢見ている。【アイコン】はその唯一無二のカードデザインだけが特徴なのではない。【アイコン】の多くが試合に大きな影響を与えることができる。正しい使い方をすれば、これらのカードはほとんど単独で試合を作り、チームに勝利をもたらすことができるのだ。
現在、《Ultimate Team》には様々な【アイコン】が用意されているため、その中から特に優秀なカードを見つけるのは簡単ではない。超高コストにもかかわらず、そのコストに見合った活躍をしてくれないカードもあるのだ。しかし、本記事で紹介する【アイコン】7枚は異なり、いずれもコインを費やす価値が十分にある。
注意：《Ultimate Team》の価格は常に変動する。本記事の価格は2026年2月5日時点。
01
ルート・フリット / Ruud Gullit
- ポジション：CAM（CM / ST）
- 最高レート：決定力95 / シュートパワー95
- プレイスタイル：高精度シュート / ティキタカ / パワーシュート / 低いドリブンシュート / 的確なパス / 空中要塞 / 迅速 / プレス耐性 / エンフォーサー
- 価格：928万コイン
ルート・フリットが『FC 26』の《Ultimate Team》で最も高価な【アイコン】のひとりであることは驚きではない。
9種類のプレイスタイルを備えており、超ハイレベルのスタッツが揃っており、中盤でも前線でもプレーできるオランダが世界に誇るレジェンドはもはや “ブッ壊れ”とも言える。フリットがチームにいれば、チートをしているような気分にもなるだろう。彼を防ぐのはほとんど不可能だ。
02
マラドーナ / Maradona（フューチャースター）
- ポジション：CAM（ST）
- 最高レート：視野97 / ボールコントロール97
- プレイスタイル：高精度シュート / 迅速 / デッドボール / 鋭いパス / ティキタカ / 独創 / テクニカル / ファーストタッチ
- 価格：763万コイン
マラドーナの【フューチャースターアイコン】も『FC 26』最強カードの1枚に数えられる。フリットと同じく、マラドーナも様々なプレイスタイルと優秀な能力を備えており、視野97を誇る。中盤と前線の両方で活躍できるマラドーナは非常に万能だ。約800万コインを費やせるなら、マラドーナは素晴らしいパス・ドリブル・ゴールで報いてくれるだろう。
03
ロナウド / Ronaldo
- ポジション：ST
- 最高レート：決定力97 / ドリブル96
- プレイスタイル：俊足 / 高精度シュート / 低いドリブンシュート / テクニカル / トリックスター
- 価格：626万コイン
当然ながら、ロナウドも『FC 26』最強カードの1枚で、これは長年事実であり続けてきた。そして今年もその事実は変わらない。“R9” は真のストライカーで、あらゆる攻撃のシチュエーションで優れた能力を発揮してくれる。決定力97とドリブル96を誇る彼とのマッチアップを好むディフェンダーはいないに等しい。
『FC 26』【アイコン】ヒント
04
パオロ・マルディーニ / Paolo Maldini（TOTY）
- ポジション：CB（LB）
- 最高レート：タックル98 / インターセプト97
- プレイスタイル：インターセプト / 予測 / 精密ヘディング / 的確なパス / ジョッキー / スライディング / 空中要塞 / 俊足 / ブルーザー
- 価格：605万コイン
ロナウドやマラドーナのような選手を止めることができるディフェンダーが『FC 26』の中にいるとすれば、パオロ・マルディーニだろう。タックル98、インターセプト97などディフェンスのスタッツが軒並み高く、スタッツに見合ったプレイスタイルも揃えているACミランのレジェンドは、『FC 26』最強ディフェンダーのひとりだ。
05
ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović
- ポジション：ST
- 最高レート：ボレー98 / シュートパワー97
- プレイスタイル：低いドリブンシュート / エンフォーサー / 高精度シュート / アクロバティック / ティキタカ / テクニカル / ファーストタッチ / ブルーザー
- 価格：742万コイン
ズラタン・イブラヒモビッチが『FC 26』の最強【アイコン】に含まれているのは誰にとってもサプライズではないだろう。元スウェーデン代表FWは強烈なフィジカルと圧倒的な決定力をもたらしてくれる。イブラヒモビッチにスペースを与えれば、ほぼ間違いなくゴールを決められてしまうだろう。
06
エウゼビオ / Eusébio
- ポジション：ST
- 最高レート：ドリブル96 / ロングシュート95
- プレイスタイル：低いドリブンシュート / 俊足 / 高精度シュート / ループの達人 / ティキタカ / テクニカル / 迅速 / ファーストタッチ
- 価格：742万コイン
エウゼビオの【アイコン】も『FC 26』の《Ultimate Team》で際立つ存在だ。ポルトガルが生んだレジェンドはボールの扱いに優れており、遠距離からも脅威になりえる。低いドリブンシュートでも高精度シュートでも、ループシュートでも、エウゼビオは予測不可能かつ危険なプレーを攻撃に加えてくれる。
07
リリアン・テュラム / Lilian Thuram
- ポジション：RB（CB）
- 最高レート：タックル96 / 守備意識95
- プレイスタイル：ブルーザー / ジョッキー / ティキタカ / インターセプト / 予測 / スライディングタックル / 空中要塞
- 価格：500万コイン
元フランス代表レジェンドは、『FC 26』《Ultimate Team》最強ディフェンダーのひとりだ。リリアン・テュラムはマルクス・テュラム（インテル）とケフラン・テュラム（ユヴェントス）の父親で、その素晴らしいディフェンス能力はジダン擁するフランス代表を世界一に導いた。様々なプレイスタイルを擁しているテュラムは能力も素晴らしく、守備の要として活躍してくれる。
執筆者
▶︎RedBull.comでは世界から発信される記事を毎週更新中！ トップページからチェック！