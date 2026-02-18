『EA Sports FC 26』：Ultimate Team おすすめアイコン7選手

現在、《Ultimate Team》には様々な【アイコン】が用意されているため、その中から特に優秀なカードを見つけるのは簡単ではない。超高コストにもかかわらず、そのコストに見合った活躍をしてくれないカードもあるのだ。しかし、本記事で紹介する【アイコン】7枚は異なり、いずれも コインを費やす価値が十分にある 。

注意：《Ultimate Team》の価格は常に変動する。本記事の価格は2026年2月5日時点。

01 ルート・フリット / Ruud Gullit

オランダのレジェンド、ルート・フリット © EA Sports

ポジション： CAM（CM / ST）

最高レート： 決定力95 / シュートパワー95

プレイスタイル： 高精度シュート / ティキタカ / パワーシュート / 低いドリブンシュート / 的確なパス / 空中要塞 / 迅速 / プレス耐性 / エンフォーサー

価格： 928万コイン

ルート・フリット が『FC 26』の《Ultimate Team》で最も高価な【アイコン】のひとりであることは驚きではない。

9種類のプレイスタイル を備えており、 超ハイレベルのスタッツ が揃っており、 中盤でも前線でもプレーできる オランダが世界に誇るレジェンドはもはや “ブッ壊れ” とも言える。フリットがチームにいれば、チートをしているような気分にもなるだろう。彼を防ぐのはほとんど不可能だ。

02 マラドーナ / Maradona（フューチャースター）

マラドーナはサッカー史上最高の選手のひとり © EA Sports

ポジション： CAM（ST）

最高レート： 視野97 / ボールコントロール97

プレイスタイル： 高精度シュート / 迅速 / デッドボール / 鋭いパス / ティキタカ / 独創 / テクニカル / ファーストタッチ

価格： 763万コイン

マラドーナ の 【フューチャースターアイコン】 も『FC 26』最強カードの1枚に数えられる。フリットと同じく、マラドーナも様々なプレイスタイルと優秀な能力を備えており、 視野97 を誇る。 中盤と前線の両方で活躍できる マラドーナは非常に万能だ。 約800万コイン を費やせるなら、マラドーナは素晴らしいパス・ドリブル・ゴールで報いてくれるだろう。

03 ロナウド / Ronaldo

“R9” ことロナウドは元ブラジル代表 © EA Sports

ポジション： ST

最高レート： 決定力97 / ドリブル96

プレイスタイル： 俊足 / 高精度シュート / 低いドリブンシュート / テクニカル / トリックスター

価格： 626万コイン

当然ながら、 ロナウド も『FC 26』最強カードの1枚で、これは長年事実であり続けてきた。そして今年もその事実は変わらない。 “R9” は 真のストライカー で、あらゆる攻撃のシチュエーションで優れた能力を発揮してくれる。 決定力97 と ドリブル96 を誇る彼とのマッチアップを好むディフェンダーはいないに等しい。

『FC 26』【アイコン】ヒント ヒント ロベール・ピレス（Robert Pires）のアンブレイカブル【アイコン】は15万コイン程度で購入できますが、テクニックと決定力に優れているのでおすすめです Donovan "RBLZ_Tekkz" Hunt

04 パオロ・マルディーニ / Paolo Maldini（TOTY）

パオロ・マルディーニはACミランとイタリア代表で活躍 © EA Sports

ポジション： CB（LB）

最高レート： タックル98 / インターセプト97

プレイスタイル： インターセプト / 予測 / 精密ヘディング / 的確なパス / ジョッキー / スライディング / 空中要塞 / 俊足 / ブルーザー

価格： 605万コイン

ロナウドやマラドーナのような選手を止めることができるディフェンダーが『FC 26』の中にいるとすれば、 パオロ・マルディーニ だろう。 タックル98 、 インターセプト97 などディフェンスのスタッツが軒並み高く、スタッツに見合ったプレイスタイルも揃えている ACミランのレジェンド は、『FC 26』最強ディフェンダーのひとりだ。

05 ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan Ibrahimović

ズラタン・イブラヒモビッチはカリスマFW © EA Sports

ポジション： ST

最高レート： ボレー98 / シュートパワー97

プレイスタイル： 低いドリブンシュート / エンフォーサー / 高精度シュート / アクロバティック / ティキタカ / テクニカル / ファーストタッチ / ブルーザー

価格： 742万コイン

ズラタン・イブラヒモビッチ が『FC 26』の最強【アイコン】に含まれているのは誰にとってもサプライズではないだろう。 元スウェーデン代表FW は 強烈なフィジカル と 圧倒的な決定力 をもたらしてくれる。イブラヒモビッチにスペースを与えれば、ほぼ間違いなくゴールを決められてしまうだろう。

06 エウゼビオ / Eusébio

エウゼビオはポルトガルサッカー初のレジェンド © EA Sports

ポジション： ST

最高レート： ドリブル96 / ロングシュート95

プレイスタイル： 低いドリブンシュート / 俊足 / 高精度シュート / ループの達人 / ティキタカ / テクニカル / 迅速 / ファーストタッチ

価格： 742万コイン

エウゼビオ の【アイコン】も『FC 26』の《Ultimate Team》で際立つ存在だ。ポルトガルが生んだレジェンドはボールの扱いに優れており、遠距離からも脅威になりえる。低いドリブンシュートでも高精度シュートでも、ループシュートでも、エウゼビオは 予測不可能かつ危険なプレー を攻撃に加えてくれる。

07 リリアン・テュラム / Lilian Thuram

リリアン・テュラムは1998年ワールドカップ優勝経験者 © EA Sports

ポジション： RB（CB）

最高レート： タックル96 / 守備意識95

プレイスタイル： ブルーザー / ジョッキー / ティキタカ / インターセプト / 予測 / スライディングタックル / 空中要塞

価格： 500万コイン

元フランス代表レジェンド は、『FC 26』《Ultimate Team》最強ディフェンダーのひとりだ。 リリアン・テュラム は マルクス・テュラム （インテル）と ケフラン・テュラム （ユヴェントス）の父親で、その素晴らしいディフェンス能力はジダン擁するフランス代表を 世界一 に導いた。様々なプレイスタイルを擁しているテュラムは能力も素晴らしく、守備の要として活躍してくれる。

執筆者 Chris Knoth（クリス・ノス）とは？ Chris Knoth（クリス・ノス）はeFootballの元プロプレイヤー。ドイツ代表プレイヤーとしてヨーロッパチャンピオンを獲得した他、国内外のトーナメントで活躍。現在はコーチとして活動しており、Virtual Bundesliga（『EA FC』シリーズドイツ公式リーグ）に所属する多くのプロプレイヤーを指導している。