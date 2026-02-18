『EA Sports FC 26』：プロが教える有効かつ強力なドリブル・攻撃・スキルムーブ

「毎年同じプレイができるという考えは捨てる必要があります。最新作に自分のプレイを適応させることが成功への唯一の方法です」

本記事では『FC 26』のプレイをネクストレベルへ進化させるためのメタを紹介する。

01 ドリブル

『FC』シリーズで長年活躍しているUmut Gültekin © RBLZ Gaming

R1/RBでコントロールスプリント

狭いエリアでドリブルしたいときは、 スプリントを忘れよう 。スプリントをしなければ、選手の足元にボールを置けるようになってボールコントロール能力が高まるので、相手に取られにくくなる。『FC26』のドリブルは『FC 25』よりもスピードが高い印象なので、スプリントをしなくても鋭い動きができる。

その代わりに R1/RBでのドリブル（コントロールスプリント） を活用しよう。正しいプレイスタイルを備えている選手なら高速でボールをコントロールできる。FCバルセロナに所属する アイタナ・ボンマティ が好例だ。

優れたドリブルが成功を呼び込む © EA Sports

スプリントブースト

スプリントブースト は攻撃に厚みを加えてくれる。やり方はドリブル中にR1/RBを長押ししたあと、ボールタッチ直前で離してすぐにスプリントするだけだ。こうすることでディフェンダーを置き去りにできる。

『FC 26』の【Ultimate Team】では特定のプレイスタイルを所有しているとドリブルとスプリントブーストが向上する。俊足を備えている選手ならこれらのアクションをより効果的に繰り出せる。適応するプレイスタイルを用意することがゲームチェンジャーになるのだ。

複数のドリブルを学ぶ

『FC 26』でドリブルを成功させるためには 多様なアプローチが不可欠 だ。ひとつだけではなく、複数のドリブル方法を学ぶことで、シチュエーションごとに対応できるようになる。 R1ドリブル が理想的なときがあれば、 スプリントブースト の方が適しているときがある。 左スティック でのドリブルも『FC 26』では前作よりも効果が高い。

『FC 26』のドリブル ヒント 時間をかけてドリブルの練習をして色々試してみてください。近道はありません RBLZ_Levyfinn

02 攻撃

いくつものタイトルを手にしてきたRBLZ_Levyfinn © RBLZ Gaming

『FC』シリーズでは毎年同じ質問が出る。それは 「最も効果的な得点方法は？」 だ。RBLZ_Umutによると、『FC 26』ではその答えはシンプルだ。

高速＆ワンタッチのトライアングルパス

2022年のFCワールドカップを制した経験を持つ RBLZ_Umut は、 高速のトライアングルパスを中心に据えた高速カウンターアタック が『FC 26』では最も効果的な攻撃方法のひとつとしている。 ワンタッチパス がとにかく強力だ。

《Ultimate Team》のトッププロプレイヤーたちが “ティキタカ” と “的確なパス” を好んでいるのはこれが理由だ。これらのプレイスタイルは高速のパス回しやワンタッチパスには理想的だ。

『FC 26』では スローペースは逆効果 だ。『FC 25』ではテンポを落としたプレーが効果的なときもあったが、今作では攻撃の足かせになる。テンポを落としたビルドアップではラインを上げることができず、フォワードの動き出しも遅くなるため、ゴールが遠くなってしまう。

攻撃で学ぶべきプレイ

基本的に守備よりも 攻撃 の方が調整できる余地が大きい。その理由は攻撃の方がより 意図的に練習できる からだ。『FC 26』での重要な攻撃テクニックは以下の通り：

L1/LBで複数の選手を同時に走り込ませて相手を混乱させよう。こうすることで相手ディフェンダーは複数の選手を同時に見なければならなくなるので、スペースとギャップが生まれる。走り込むタイミングとパスを出すタイミングを見極めることが重要だ。

R1/RBで味方選手を呼び込もう。正しいタイミングで呼べばパスの選択肢が増え、高速のカウンターアタックが仕掛けられる。

03 スキルムーブ

テキサス出身のRBLZ_GuiBarrosはトッププレイヤー © RBLZ Gaming

テキサス州出身の RBLZ_GuiBarros は世界トップレベルの『FC』シリーズプロプレイヤーで、『FC 26』でも スキルムーブが重要 であることを強調している。スキルムーブを無視すれば大きな不利を被ってしまう。RBLZ_GuiBarrosは以下の3種類のスキルムーブにフォーカスすることを推奨している。

『FC 26』おすすめムーブ ボールロール レベル：☆☆

やり方： 右スティックを長押し左または右 ボールロールはシンプルだが効果的なスキルムーブだ。身体の位置を変えてより安全にパスを受けたりシュートを放ったりできるようになる。 マクギーディターンキャンセル レベル：☆☆☆☆ （マクギーディターン）

やり方： 右スティックを特定の方向に入れたあと90度回転させる。次にL2/LT + R2/RTで動きを止めてドラッグバックなど他のムーブを入れる。 マクギーディターンキャンセルはペナルティエリア内で非常に効果的だ。シュートスペースを作り出したり、ディフェンダーを翻弄したり、サプライズを演出したりできる。 ステップオーバー レベル： ☆☆

やり方： 右スティックを上から左右へ90度回転させる ステップオーバーは特にサイドで効果的で、攻撃スピードを高めることができる。

同時に『FC 26』では 過大評価されているスキルムーブ も存在する。RBLZ_GuiBarrosは、その例として エラシコ と 逆エラシコ を挙げている。

エラシコと逆エラシコはどちらも人気だが効果は非常に低い。今回紹介しているような他のスキルムーブの方が実戦のレベルアップには遙かに効果的だ。

04 まとめ

『FC 26』にフィーチャーされているRB Leipzigのマスコット © EA Sports

RBLZ_Umutのアドバイス 「毎年同じプレイができるという考えは捨てる必要があります」 をここでまた紹介しておこう。毎年自分のプレイスタイルを調整するのは簡単ではないが、『FC』シリーズで活躍するための 必須条件 だ。RBLZ Gamingを含む様々なプロプレイヤーたちを参考にして自分のプレイをメタに合わせて調整し、勝ち点を積み重ねていこう。

執筆者 Chris Knoth（クリス・ノス）とは？ Chris Knoth（クリス・ノス）はeFootballの元プロプレイヤー。ドイツ代表プレイヤーとしてヨーロッパチャンピオンを獲得した他、国内外のトーナメントで活躍。現在はコーチとして活動しており、Virtual Bundesliga（『EA FC』シリーズドイツ公式リーグ）に所属する多くのプロプレイヤーを指導している。