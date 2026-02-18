© EA Sports
『EA Sports FC 26』：プロが教える有効かつ強力なドリブル・攻撃・スキルムーブ
『FC 26』の勝利数を増やしたい？ ドリブルや攻撃方法、スキルムーブまで、最新作の最強メタをプロが教えてくれた！
『EA Sports FC 26』で何が “強い” のか、そしてライバルを上回るためにはどうすればよいのかを知りたい人のために、現行メタを理解しピッチ上で結果を出すためのアドバイスを用意した。
『EA Sports FC』シリーズでは “新作＝新メタ” と言ってよい。『FC 26』も『FC 25』とは大きく異なっており、フレッシュなシステムによって戦術がより効果的になっている。ブンデスリーガ・RBライプツィヒのeスポーツチームRBLZ Gamingに所属するプロプレイヤーRBLZ Umutは次のように説明している。
「毎年同じプレイができるという考えは捨てる必要があります。最新作に自分のプレイを適応させることが成功への唯一の方法です」
本記事では『FC 26』のプレイをネクストレベルへ進化させるためのメタを紹介する。
ドリブル
『FC 26』でのドリブルにおける重要点は？ ドイツ人チャンピオンプレイヤーのRBLZ_Levyfinnがアドバイスとヒントを教えてくれた。
R1/RBでコントロールスプリント
狭いエリアでドリブルしたいときは、スプリントを忘れよう。スプリントをしなければ、選手の足元にボールを置けるようになってボールコントロール能力が高まるので、相手に取られにくくなる。『FC26』のドリブルは『FC 25』よりもスピードが高い印象なので、スプリントをしなくても鋭い動きができる。
その代わりにR1/RBでのドリブル（コントロールスプリント）を活用しよう。正しいプレイスタイルを備えている選手なら高速でボールをコントロールできる。FCバルセロナに所属するアイタナ・ボンマティが好例だ。
スプリントブースト
スプリントブーストは攻撃に厚みを加えてくれる。やり方はドリブル中にR1/RBを長押ししたあと、ボールタッチ直前で離してすぐにスプリントするだけだ。こうすることでディフェンダーを置き去りにできる。
『FC 26』の【Ultimate Team】では特定のプレイスタイルを所有しているとドリブルとスプリントブーストが向上する。俊足を備えている選手ならこれらのアクションをより効果的に繰り出せる。適応するプレイスタイルを用意することがゲームチェンジャーになるのだ。
複数のドリブルを学ぶ
『FC 26』でドリブルを成功させるためには多様なアプローチが不可欠だ。ひとつだけではなく、複数のドリブル方法を学ぶことで、シチュエーションごとに対応できるようになる。R1ドリブルが理想的なときがあれば、スプリントブーストの方が適しているときがある。左スティックでのドリブルも『FC 26』では前作よりも効果が高い。
『FC 26』のドリブル
攻撃
『FC』シリーズでは毎年同じ質問が出る。それは「最も効果的な得点方法は？」だ。RBLZ_Umutによると、『FC 26』ではその答えはシンプルだ。
高速＆ワンタッチのトライアングルパス
2022年のFCワールドカップを制した経験を持つRBLZ_Umutは、高速のトライアングルパスを中心に据えた高速カウンターアタックが『FC 26』では最も効果的な攻撃方法のひとつとしている。ワンタッチパスがとにかく強力だ。
《Ultimate Team》のトッププロプレイヤーたちが “ティキタカ” と “的確なパス” を好んでいるのはこれが理由だ。これらのプレイスタイルは高速のパス回しやワンタッチパスには理想的だ。
『FC 26』ではスローペースは逆効果だ。『FC 25』ではテンポを落としたプレーが効果的なときもあったが、今作では攻撃の足かせになる。テンポを落としたビルドアップではラインを上げることができず、フォワードの動き出しも遅くなるため、ゴールが遠くなってしまう。
攻撃で学ぶべきプレイ
基本的に守備よりも攻撃の方が調整できる余地が大きい。その理由は攻撃の方がより意図的に練習できるからだ。『FC 26』での重要な攻撃テクニックは以下の通り：
- L1/LBで複数の選手を同時に走り込ませて相手を混乱させよう。こうすることで相手ディフェンダーは複数の選手を同時に見なければならなくなるので、スペースとギャップが生まれる。走り込むタイミングとパスを出すタイミングを見極めることが重要だ。
- R1/RBで味方選手を呼び込もう。正しいタイミングで呼べばパスの選択肢が増え、高速のカウンターアタックが仕掛けられる。
スキルムーブ
テキサス州出身のRBLZ_GuiBarrosは世界トップレベルの『FC』シリーズプロプレイヤーで、『FC 26』でもスキルムーブが重要であることを強調している。スキルムーブを無視すれば大きな不利を被ってしまう。RBLZ_GuiBarrosは以下の3種類のスキルムーブにフォーカスすることを推奨している。
『FC 26』おすすめムーブ
同時に『FC 26』では過大評価されているスキルムーブも存在する。RBLZ_GuiBarrosは、その例としてエラシコと逆エラシコを挙げている。
エラシコと逆エラシコはどちらも人気だが効果は非常に低い。今回紹介しているような他のスキルムーブの方が実戦のレベルアップには遙かに効果的だ。
まとめ
RBLZ_Umutのアドバイス「毎年同じプレイができるという考えは捨てる必要があります」をここでまた紹介しておこう。毎年自分のプレイスタイルを調整するのは簡単ではないが、『FC』シリーズで活躍するための必須条件だ。RBLZ Gamingを含む様々なプロプレイヤーたちを参考にして自分のプレイをメタに合わせて調整し、勝ち点を積み重ねていこう。
執筆者
