『EA Sports FC 27』：おすすめプレイスタイル 7選

プレイスタイルは2024年の初導入以来、『FC』シリーズでは不可欠な要素だが、最新作『EA Sports FC 27』ではその影響力をややナーフすることをEAは明らかにしていた。しかしながら、実際にプレイしてみると、一部のプレイスタイルはその力を失っていないことが明らかになった。というわけで、おすすめのプレイスタイルを7つ選んで紹介しよう！
01
鋭いパス
『FC 27』では『FC 26』よりもスルーパスがプレイヤースキル次第になっているため、プレイヤーが正確に操作してパスを出す必要がある。
つまり、スルーパスを得意としている選手を保有しておけば大きなアドバンテージが得られるというわけだ。そこで、《鋭いパス》を備えているCMかCAMを確保して、スルーパスで失敗する確率が下げておこう。
02
パスカット
『FC 27』ではスルーパスの重要性が高まったと書いたが、これは逆に、スルーパスをカットできる選手が必要になることも意味する。今作では、ディフェンダーも正しく操作してタックルをすれば、ボールを奪える可能性が高いが、パスをカットできるかどうかは選手の能力が左右する部分が大きい。
というわけで、《パスカット》をプレイスタイルで備えている選手を獲得して、カウンターを仕掛けよう。
03
低いドリブンシュート
『FIFA 17』を思い出すベテランプレイヤーもいるかもしれないが、今作でも《低いドリブンシュート》がかなり強力だ。今作ではニアを狙った低いドリブンシュートか、ゴールまで10〜15mでの抑えの効いた高精度シュートが最も有効になりそうだ。
そこで、《低いドリブンシュート》を備えている攻撃的な選手を手に入れれば、ゴールチャンスが大きく高まる。優れたペースと《高精度》も備えていれば、ゴール量産は間違いないだろう。
04
トラッパー
『FC 27』でもうひとつ頼りになる得点方法は「ドリブンパスをペナルティエリア周辺のストライカーに通す」だ。これが通れば、ストライカーがターンしてシュートを放つことができる。《トラッパー》を備えている選手は、このようなドリブンパスを簡単にトラップすることができる。
このプレイスタイルは、センターバックからパスを受けるミッドフィールダーにも効果的だ。《トラッパー》を備えている選手を数多く揃えれば、守備から攻撃のトランジションを高速で行えるようになるだろう。
05
迅速
『FC 27』ではペースも重要なので、可能な限り多くのスピードスターをクラブに加えたくなるはずだが、《迅速》のプレイスタイルがあれば、その効果がさらに高まる。このプレイスタイルを備えていればスプリントが弱冠スピードアップするため、ディフェンダーを置き去りにしたり、ボールホルダーを追い回したりできるようになる。
06
容赦なし
『FC 27』はこれまでのシリーズ作品よりもプレイスピードがやや上昇しており、中盤の走力の重要性が高まっている。つまり、他の『FC』シリーズと同様、試合後半でも体力が衰えない《容赦なし》はマストだ。フレッシュでスタミナが残っていれば、ボールを失う確率が下がり、より遠くまでスプリントできるようになる。
07
予測
『FC 27』最後のおすすめプレイスタイルも守備系だ。アライグマのアイコンで示されるプレイスタイル《予測》は、タックル成功率とボールを止める可能性が上昇する。つまり、対戦相手のストライカーがシュートを打とうとするときや、サイドラインを駆け上がるウインガーの止めるときに役立つ。《予測》が備わっているCDMがいれば、ショートカウンターを仕掛けやすくなる。
尚、プレイスタイルはシーズンを通じて微調整されることがあるので注意してもらいたい。
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