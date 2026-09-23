『EA Sports FC 27』：おすすめプレイスタイル 7選

01 鋭いパス

『FC 27』でもプレイスタイルは有効 © EA Sports

『FC 27』では『FC 26』より もスルーパスがプレイヤースキル次第 になっているため、プレイヤーが正確に操作してパスを出す必要がある。

つまり、 スルーパスを得意としている選手を保有しておけば大きなアドバンテージが得られる というわけだ。そこで、《鋭いパス》を備えているCMかCAMを確保して、スルーパスで失敗する確率が下げておこう。

02 パスカット

長谷川唯も備えている《パスカット》はトランジションに効果的 © EA Sports

『FC 27』ではスルーパスの重要性が高まったと書いたが、これは逆に、 スルーパスをカットできる選手が必要になる ことも意味する。今作では、ディフェンダーも正しく操作してタックルをすれば、ボールを奪える可能性が高いが、 パスをカットできるかどうかは選手の能力が左右する 部分が大きい。

というわけで、 《パスカット》 をプレイスタイルで備えている選手を獲得して、カウンターを仕掛けよう。

03 低いドリブンシュート

低いドリブンシュートでゴールを狙おう © EA Sports

『FIFA 17』を思い出すベテランプレイヤーもいるかもしれないが、今作でも 《低いドリブンシュート》 がかなり強力だ。今作では ニアを狙った低いドリブンシュート か、 ゴールまで10〜15mでの抑えの効いた高精度シュート が最も有効になりそうだ。

そこで、《低いドリブンシュート》を備えている攻撃的な選手を手に入れれば、ゴールチャンスが大きく高まる。 優れたペース と 《高精度》 も備えていれば、ゴール量産は間違いないだろう。

04 トラッパー

《トラッパー》があれば一瞬で攻守を切り替えられる © EA Sports

『FC 27』でもうひとつ頼りになる得点方法は 「ドリブンパスをペナルティエリア周辺のストライカーに通す」 だ。これが通れば、ストライカーがターンしてシュートを放つことができる。 《トラッパー》 を備えている選手は、このようなドリブンパスを簡単にトラップすることができる。

このプレイスタイルは、 センターバックからパスを受けるミッドフィールダーにも効果的 だ。《トラッパー》を備えている選手を数多く揃えれば、 守備から攻撃のトランジションを高速で行える ようになるだろう。

05 迅速

ペースは選手にとって大きなアドバンテージになる © EA Sports

『FC 27』では ペースも重要 なので、可能な限り多くのスピードスターをクラブに加えたくなるはずだが、 《迅速》 のプレイスタイルがあれば、その効果がさらに高まる。このプレイスタイルを備えていれば スプリントが弱冠スピードアップ するため、ディフェンダーを置き去りにしたり、ボールホルダーを追い回したりできるようになる。

06 容赦なし

終盤でもフレッシュな選手は試合を決定づけることができる © EA Sports

『FC 27』はこれまでのシリーズ作品よりも プレイスピードがやや上昇 しており、 中盤の走力の重要性 が高まっている。つまり、他の『FC』シリーズと同様、試合後半でも体力が衰えない 《容赦なし》 はマストだ。フレッシュでスタミナが残っていれば、ボールを失う確率が下がり、より遠くまでスプリントできるようになる。

07 予測

《予測》でショートカウンターを仕掛けたい © EA Sports

『FC 27』最後のおすすめプレイスタイルも守備系だ。アライグマのアイコンで示されるプレイスタイル 《予測》 は、 タックル成功率とボールを止める可能性が上昇 する。つまり、対戦相手のストライカーがシュートを打とうとするときや、サイドラインを駆け上がるウインガーの止めるときに役立つ。 《予測》が備わっているCDM がいれば、ショートカウンターを仕掛けやすくなる。

尚、プレイスタイルはシーズンを通じて微調整されることがあるので注意してもらいたい。