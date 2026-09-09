『EA Sports FC 27』：FUT開幕直後に獲得したいポジション別おすすめ選手 35選

『EA Sports FC』 シリーズには シーズンを通して活躍してくれるカード が毎年数枚存在する。たとえば、 『EA Sports FC 26』 では、フリーキックが非常に優秀だった クラウディア・ピナ（Claudia Pina） がどのチームにも含まれていた。

01 GK：ゴールキーパー

ダビド・デ・ヘア / David De Gea

ダビド・デ・ヘア / David De Gea © EA Sports

元スペイン代表GKは現在セリエAで素晴らしいスタッツを誇っている。チーム編成チャレンジで セリエA を軸にしたチームを編成している、または スペイン人選手 でチームを編成しているときを問わず、デ・ヘアは優秀な選択肢だ。 反射神経85 と ポジショニング84 を誇るデ・ヘアは何十試合も活躍してくれるだろう。

ヤシン・ブヌ / Yassine Bounou

ヤシン・ブヌ / Yassine Bounou © EA Sports

サウジ・プロリーグ でプレーする選手をチームに入れてみたいなら、ヤシン・ブヌが最高のGKになる。 身長 と 反射神経 が優れているブヌは非常に魅力的で、 モロッコ人選手 でチームを編成するならマストだ。

クーン・カステールス / Koen Casteels

クーン・カステールス / Koen Casteels © EA Sports

クーン・カステールスはヤシン・ブヌと同じくサウジ・プロリーグでプレーしているが、タイプはまったく異なる。 経験豊富なベルギー人選手 を加えたいなら、カステールスは最高の選択肢だ。ベルギーはチームに馴染みやすい選手を数人抱えているので、チェックする価値がある。

02 SB：サイドバック

アンドレイ・ラティウ / Andrei Ratiu

アンドレイ・ラティウ / Andrei Ratiu © EA Sports

ラ・リーガ の選手をチームに加えたいなら、このルーマニア人右SBを過小評価してはいけない。 ペース 94・スキルムーブ4つ星・敏捷性85 を揃えるラティウは優秀な右SBだ。

ウェズレイ・フランカ / Wesley

ウェズレイ・フランカ / Wesley © EA Sports

ウェズレイはラティウとほぼ同じ能力を揃えているが、 セリエA のローマに所属する ブラジル人 だ。 ジャンプ84 と ヘディング精度66 を備えているこのスピードスターは、空中戦でも強さを発揮してくれる。

ジェド・スペンス / Djed Spence

ジェド・スペンス / Djed Spence © EA Sports

イングランド代表SB スペンスが興味深い理由は、 両サイドを任せられる ところだ。 逆足4つ星・ペース89 を誇るスペンスは、4バックの両サイドはもちろん、ウイングバックとしても機能してくれる。

テオ・エルナンデス / Theo Hernández

テオ・エルナンデス / Theo Hernández © EA Sports

アル・ヒラル に所属するエルナンデスは本リストで最も完ぺきに近い選手だ。彼の 攻撃力 と スキルムーブ4つ星 を最大限に活かしたいなら、左ウイングでもOKだ。最低スタッツがロングパス70の彼に文句をつけることはできない。

アルバロ・フェルナンデス・カレーラス / Álvaro Carreras

アルバロ・フェルナンデス・カレーラス / Álvaro Carreras © EA Sports

スペイン出身 のカレーラスは LB・CB・LM で起用できる。攻撃系スタッツが並程度なので中盤での起用はおすすめしないが、 守備系スタッツは優秀 なので、左SBまたはCBなら長期間活躍してくれる。

デスティニー・ウドジェ / Destiny Udogie

デスティニー・ウドジェ/ Destiny Udogie © EA Sports

ペース88 を誇るイタリア出身DFウドジェは プレミアリーグ を軸としたチームに最適な選手だ。しかし、スタミナ75のため、 延長にもつれ込むときは注意 が必要だ。総合79を誇るが、代替選手が見つかれば、チーム編成チャレンジに起用できる。

03 CB：センターバック

ミッキー・ファン・デ・フェン / Micky van de Ven

ミッキー・ファン・デ・フェン / Micky van de Ven © EA Sports

ミッキー・ファン・デ・フェンは 最速CBのひとり なので、他の選手よりやや高額だ。 ペース90・ジャンプ93 は非常に優秀で、攻守の空中戦で強さを発揮してくれる。

アブドゥコディル・クサノフ / Abdukodir Khusanov

アブドゥコディル・クサノフ / Abdukodir Khusanov © EA Sports

ウズベキスタン代表 CBクサノフはファン・デ・フェンと非常に似ているため、両選手はお互いの代替として機能できる。両選手を比較すると、クサノフの方が 純粋なDFタイプ で、“壁” として活躍してくれるはずだ。

マリオ・ヒラ / Mario Gila

マリオ・ヒラ / Mario Gila © EA Sports

スペイン人DFマリオ・ヒラは セリエA か スペイン を軸にしたチームに最適だ。総合81だが過小評価は禁物で、 ペース87・スタミナ85・ジャンプ88 など80台後半のスタッツを複数備えている。

ウスマン・ディオマンデ / Ousmane Diomande

ウスマン・ディオマンデ / Ousmane Diomande © EA Sports

プレミアリーグ を軸にしたチームを編成しているとき、あるいは急ぎで代替選手を探しているときを問わず、 コートジボワール 出身のディオマンデは戦力として計算できる。 フィジカル88 なので当たり負けしない上に、 スピード もそこそこある。ただし、 シュート系スタッツはかなり低い ので、ゴールは期待しない方が良い。

ダーヴィッド・ハンツコ / David Hancko

ダーヴィッド・ハンツコ / David Hancko © EA Sports

総合83・左利き の スロバキア 代表CBは左サイドをシャットアウトしてくれる。現在 アトレティコ・マドリード に所属するハンツコは、CBとしてはもちろん、左SBとしても起用できる。最弱スタッツもペース77なので、文句の言いようがない。

マルク・プビル / Marc Pubill

マルク・プビル / Marc Pubill © EA Sports

アトレティコ・マドリード 所属のプビルはハンツコとコンビを組ませることができる。プビルのスタッツはハンツコに劣るが、ほとんど差はない。また、プビルは 右SB としても起用できる。

デニス・ザカリア / Denis Zakaria

デニス・ザカリア / Denis Zakaria © EA Sports

リーグ・アン のモナコに所属するザカリアはMF登録の選手なので、DFとしては例外的だ。しかし、 守備80・タックル82・フィジカル85 （ フィジカル86・積極性86 ）を備えているため、DFとしても申し分ない。この総合81のCDMはほとんど遜色なくCBとしても活躍してくれる。

04 CM・CAM・CDM：ミッドフィールダー

エドゥアルド・カマヴィンガ / Eduardo Camavinga

エドゥアルド・カマヴィンガ / Eduardo Camavinga © EA Sports

レアル・マドリード 所属MFカマヴィンガは『FC 26』よりも総合レーティングを2ポイント落としたが、それでも魅力的であることに変わりはない。 ドリブル、フィジカル、パスに優れている万能タイプ のカマヴィンガは スタミナ84 も備えているため、モダンサッカーのダイナモとしてどのチームにも馴染んでくれる。

エンゴロ・カンテ / N'Golo Kanté

エンゴロ・カンテ / N'Golo Kanté © EA Sports

エンゴロ・カンテは フランス代表史上最強MFのひとり だ。攻撃系スタッツはそこまで魅力的でないかもしれないが 守備系スタッツ は圧倒的で、 インターセプト88 、 タックル88 、 スタミナ90 を誇る。まず間違いのないCDMだ。

佐野海舟 / Kaishu Sano

佐野海舟 / Kaishu Sano © EA Sports

日本代表 と ブンデスリーガ をフォローしているなら佐野海舟を知っているはずだ。限られた予算で “過小評価されているが実力十分なカード” を探しているプレイヤーに最適だ。

ワレン・ザイール＝エムリ / Warren Zaire-Emery

ワレン・ザイール＝エムリ / Warren Zaire-Emery © EA Sports

ワレン・ザイール＝エムリは 最も高額なMFのひとり だが、 パリ・サンジェルマン に所属する彼はマストな選手だ。チャンピオンズリーグ優勝を2回経験している彼は 守備 に優れており、 右SB としても起用できる。

ヴィクトル・フロホルト / Victor Froholdt

ヴィクトル・フロホルト / Victor Froholdt © EA Sports

デンマーク代表 フロホルトは全員のお気に入りの選手のひとりになる可能性が高い。簡単にはチームにフィットしてくれないが万能なフロホルトは スタミナ93 を誇るため、疲労で交代させる心配がない。

ニコラス・ザイヴァルト / Nicolas Seiwald

ニコラス・ザイヴァルト / Nicolas Seiwald © EA Sports

RBライプツィヒ ファン注目の選手がニコラス・ザイヴァルトだ。守備的スタッツに優れておりCBとしても起用できる彼は非常に有用で、 優秀なフィジカルとパス能力 を中盤に持ち込んでくれる。この 総合81 の オーストリア代表 MFの特筆すべきスタッツは インターセプト87 、 守備意識80 、 タックル82 だが、 ロングパス も 81 なので、ボール奪取からのスムーズなトランジションが期待できる。

クリスチャン・プリシッチ / Christian Pulisic

クリスチャン・プリシッチ / Christian Pulisic © EA Sports

米国代表 MFは今作でも優秀だ。 ペース87・決定力85・逆足5つ星 を備えているプリシッチはトップ下、両サイド、さらにはストライカーとしても起用できる。総合は83だがレギュラーとして活躍してくれるはずだ。

05 LW・RW・LM・RM：ウインガー

フェデリコ・キエーザ / Federico Chiesa

フェデリコ・キエーザ / Federico Chiesa © EA Sports

プレミアリーグ の強豪チームを編成するにはかなりの資金（と時間）が必要になる。そのため、 チームが固まるまである程度活躍してくれるウインガー を探すことになるが、そのときはキエーザが優れた選択肢になる。 スピード と テクニック 、 シュート力 を備えている彼はウインガーのあらゆる資質を備えているが、 フィジカルがやや不安 なので、守備の時間が長いと問題が生じる確率が高い。

ニコラ・ペペ / Nicolas Pépé

ニコラ・ペペ / Nicolas Pépé © EA Sports

ペペはキエーザに似たタイプの選手だが、 ラ・リーガ のビジャレアルに所属している。 右サイドに左利きのウインガー を配置し、 中に切り込ませてシュートを打たせる攻撃パターン を好むプレイヤーには特に魅力的だろう。

ニコ・ウィリアムズ / Nico Williams

ニコ・ウィリアムズ / Nico Williams © EA Sports

ペース92 を備え、 ワールドカップ優勝を経験している若きスペイン人ウインガー はボールを中盤からゴール前へ美しく運んでくれる。 敏捷性92 と ドリブル87 も魅力のニコは相手守備陣を混乱させるだろう。

ヤニック・カラスコ / Yannick Carrasco

ヤニック・カラスコ / Yannick Carrasco © EA Sports

先ほど、今作には優秀な ベルギー人選手 が含まれていることについて触れたが、ヤニック・カラスコは間違いなくそのひとりだ（大金を払ってドクを獲得しないことが前提）。 サウジアラビア のアル・シャバブ・リヤドに所属するこのウインガーは、モナコ時代から スピード と ドリブル に優れており、シュート力も高い。

ラファエル・レオン / Rafael Leão

ラファエル・レオン / Rafael Leão © EA Sports

2026年夏にACミランから ガラタサライ へ移籍した ポルトガル代表 左ウイングは スキルムーブ5つ星 と ペース93 、 クロス84 を備えている。

06 ST：ストライカー

フェラン・トーレス / Ferran Torres

フェラン・トーレス / Ferran Torres © EA Sports

バレンシア出身で現在 パリ・サンジェルマン に所属する スペイン代表 フェラン・トーレスは、 総合84・ペース88・シュート84・ジャンプ91 を備えている。ストライカーとしてはもちろん、左右ウインガーとしても起用できる万能タイプのトーレスは先発として計算できるが、守備40のため、計算できるのはあくまで攻撃のみだ。

ドニエル・マレン / Donyell Malen

ドニエル・マレン / Donyell Malen © EA Sports

ドリブルとシュート力に優れている高速フォワード を探しているなら、ドニエル・マレンがおすすめだ。ドリブル、シュート、ペースの3拍子が揃っており、 加速 は 89 を誇る。

フリアン・キニョネス / Julián Quiñones

フリアン・キニョネス / Julián Quiñones © EA Sports

アル・カディシーヤFC 所属の メキシコ代表 FWフリアン・キニョネスは 総合84 で、 スピード92 、 ジャンプ95 、 シュート86 を備えている。FUTでは、カウンター重視の戦術で彼をディフェンスラインの裏へ走り込ませたり、ウイングに配置して数的優位を作り出したりするのが良いだろう。ただし、守備力が低いので、 裏をカバーする選手 を準備しておきたい。

マーカス・ラシュフォード / Marcus Rashford

マーカス・ラシュフォード / Marcus Rashford © EA Sports

ペース92・シュート93 を備えているラシュフォードは 左サイド を得意としており、純粋なストライカーというよりはウインガーだが、 デュエルでの強さとパワフルなシュート で相手守備陣を崩してくれる。スペースを与えれば確実に仕事をしてくれるが、守備はあまり期待できない。

ロイス・オペンダ / Lois Openda

ロイス・オペンダ / Lois Openda © EA Sports

スピード94・加速94・ジャンプ93 を備えているオペンダは、ハイプレスを得意とするチームにとっては悪夢になる。 欠点は30しかない守備 で、チェイスやプレスバックはまず期待できない。

アデモラ・ルックマン / Ademola Lookman

アデモラ・ルックマン / Ademola Lookman © EA Sports

セリエAのアタランタBCから アトレティコ・マドリード へ移籍した 総合83 のルックマンが最も得意とするポジションはストライカーだが、ウイングとしてもMFとしても起用できる。このタイプのフォワードは非常にレアだ。 ドリブル84・敏捷性89・シュート力86 を備えているため、対戦相手に合わせて多様な攻撃を仕掛けてくれる。

ソン・フンミン / Son Heung Min

ソン・フンミン / Son Heung Min © EA Sports

正直に言えば、スパーズではなく ロサンゼルスFC のユニフォームに袖を通しているソン・フンミンの姿はどうもしっくりこない。現在 34歳 で 総合81 のソンは、かつてのように考えなしに前線に配置できる選手ではないが、 カーブ は依然として高く（ 87 ）、 シュート力 も 85 を誇る。スパーズ時代の彼を知っているプレイヤーには思い出補正がかかる選手だが、実際まだまだ活躍してくれる。

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上記の選手たちを獲得すれば、シーズン開幕直後から強さを発揮してくれるチームが編成できるはずだ。あとは自分の好きなリーグ、プレイスタイル、そして予算と相談しよう。今回紹介したカードの価値は開幕3ヶ月後には変わっている可能性があるが、少なくともスタートダッシュでリードを築くまでは役立ってくれるはずだ。