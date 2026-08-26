『EA Sports FC 27』：Ultimate Team 新機能まとめ

01 FUTギャラリー：待望のアーカイブ

《FUTギャラリー》 は『FC 27』のFUTモード最大の最新機能のひとつで、F UTを通じて獲得した選手たちを永久に保存できるアーカイブ機能 だ。移籍などで手元から消えてしまっても、一度獲得した選手は《FUTギャラリー》に残る。コレクションとして楽しんだり、選手を国籍・リーグ・クラブなどに分けてセットとしてまとめたりできる。

セットを完了したり、アップグレードしたりして、ギャラリーレベルが上がっていくと、その進捗に応じてキットやバッジ、ギャラリートークンなどの 報酬も獲得 できる。また、 “Hall of FUT” と呼ばれる新しい報酬も用意される。

アーカイブとして機能する《FUTギャラリー》 © EA Sports

PS5 ・ Xbox Series X|S ・ PC ・ Nintendo Switch 2 では、より没入感の高い環境 《ギャラリーハブ》 が用意される。この機能では、《FUTギャラリー》を通常のメニューのような画面の代わりに3D画面で表示できるため、選手のコレクションをよりインタラクティブかつ視覚的に楽しむことができる。

FUTギャラリーのポテンシャル

この機能は長期に渡ってファンに愛される可能性を秘めている。FUTを夢中になってプレイしてきたプレイヤーは、 選手たちをより身近に感じられる ようになるはずだ。

02 FUTエボリューション：パスウェイ＆プレビュー

『FC 27』の 《FUTエボリューション》 は2つの大きなアップグレードが加えられ、プレイヤーたちは選手たちのエボリューションを自分たちでよりコントロールできるようになる。

ひとつ目は “パスウェイ” で、分 岐するアップグレードの選択肢をプレイヤーに提供 する。つまり、今作では選択肢次第で、選手のドリブル能力を伸ばしたり、プレイスタイルを追加したり、守備意識を改善したりできるようになる。

2つ目は “エボリューションチェーンプレビュー” で、これは エボリューションのルートをより簡単に計画できるようになる機能 だ。次のエボリューションのさらに先のエボリューションをプレビューできるため、より計画的にエボリューションを選択・進行できる。つまり、「次のエボリューションが自分の望んでいないものだった」という結末を回避し、選手をより長期的に成長させることができるのだ。

エボリューションのアップグレードの重要性

“パスウェイ” は《FUTエボリューション》をさらに盛り上げてくれるアップグレードと言えるだろう。これまでの《FUTエボリューション》は決められたルートを進んでいる感覚を得るときが少なくなかった。また、“エボリューションチェーンプレビュー” は コミュニティが長年求めていた機能 で、これまではサードパーティ経由でしか確認できなかった。

エボリューションはさらに魅力的に © EA Sports

03 役割

『FC 27』のすべてのスペシャルカードは自動的に全ポジションに 役割++ が与えられるため、 戦術的自由度が大幅に向上 する。また、今作では 攻撃時の空間認識 も加えられており、AI操作の選手たちが周囲のスペースをより賢く認識できるようになっている。

つまり、予想しやすいルートを選択したり、人数が多いエリアに走り込んだりする代わりに、 アタッカーたちは進行中のプレーに従ってより賢く走り込む ことができる。空いているスペースを活用したり、守備がしやすいポジショニングをしたり、オフサイドラインに合わせて走ったりできるのだ。また、カーブランやパス＆フォローなども組み合わせれば、 より複雑なオフザボールの動き を生み出すことができる。

役割の影響

役割のアップグレードは『FC 27』の《FUT》最大の変更点のひとつと言えるかもしれない。なぜなら、 近年最大の問題のひとつ “希望するポジションに配置できないカード” を解消する からだ。ここに攻撃時の空間認識が加わっているため、今作では選手たちがより自由に動き、よりクリエイティブな攻撃を生み出せるようになった。

ヨシュコ・グヴァルディオールのタックルをかわすジャマル・ムシアラ © EA Sports

04 アイテムのバランス調整

EA側は、ベースカードと強力なキャンペーンカードの差を『EA Sports FC 26』よりも小さくしたいと考えている。そのため、 アイテム1個で使用できるプレイスタイル+の最大数を5から3に減少 しており、 シーズンを通じた能力アップグレードの幅も減少 した。

また、キャンペーンチームが登場する週数も 約5週分減少 する。当該期間中は他のライブサービスコンテンツは含まれるが、新規キャンペーンチームは含まれない。これは、主要キャンペーンとそのアイテムをより目立たせるための変更だ。

正しい方向性

『FC 26』の大きな問題のひとつが、 「12月にゲームから離れていたプレイヤーが2月のカードを所有しているプレイヤーに対してまず勝利できない」 だった。そのため、キャンペーンチームの週数が減り、ベースカードと強力なカードの差が少なくなるのは正しい判断と思われる。

05 その他の変更点

『FC 27』には他にも下記のような変更が加えられる。

レアなホログラフィックカード © EA Sports

《FUT 27》の機能 概要 合理化されたチーム編成チャレンジ（SBC） ケミストリーやレーティングなどを管理する代わりに、クラブから表示される対象アイテムを選択して、ゲージを伸ばしていくだけで良くなった。 ホログラフィックアイテム ホログラフィックアイテムはスペシャルアイテムのさらにレアなバージョン。 シングルプレイヤーライブイベント テーマ別オフラインチャレンジなどが含まれるようになった。 試合終了報酬 特定のモードの試合終了直後にマッチコインとSPが報酬として獲得できる。 イベントトークン キャンペーンをプレイ中のプレイヤーはランダムなパックの代わりに専用トークンストアから報酬を選択できるようになった。

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