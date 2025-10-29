『EA Sports FC 26』：キャリアモードおすすめ若手選手 ベスト11

クラブにタイトルをもたらせる中心選手まで育て上げる 成後に売却して高額の移籍金を獲得し、クラブの資金を潤沢にする

そこで今回は、『FC 26』のキャリアモードで獲得しておきたい将来性のある若手選手を11名ピックアップした。

01 ヨハン・マンザンビ：SCフライブルク

ヨハン・マンザンビ © Electronic Arts

ヨハン・マンザンビ：スタッツ 年齢 19 ポジション CAM

19歳のスイス出身MFヨハン・マンザンビはすでに SCフライブルクのレギュラー で、 スイス代表 にも招集されている。ジュネーブ生まれのマンザンビは、2024シーズンからSCフライブルクでプレーしており、『FC 26』では最も将来性のあるスイス人選手のひとりに数えられている。

02 アントニオ・ヌサ：RBライプツィヒ

RBライプツィヒ最高のタレントのひとり、アントニオ・ヌサ © RB Leipzig

アントニオ・ヌサ：スタッツ 年齢 20 ポジション CB

現在20歳のRBライプツィヒの若きスターは、デビューシーズンから 得点力 と アシスト力 に優れていることを証明している。 オーレ・ヴェルナー監督 率いる新生RBライプツィヒの中心選手となっている彼は、『FC 26』のキャリアモードでも輝けるだろうか？

03 リオ・ングモハ：リヴァプール

リオ・ングモハはまだ17歳 © Electronic Arts

リオ・ングモハ：スタッツ 年齢 17 ポジション LM

リヴァプールの宝石、リオ・ングモハはまだ17歳だが、ロンドン出身のこのMFはすでにプレミアリーグのトップチームで強烈なパフォーマンスを披露している。 8月末のアウェーのニューカッスル戦で交代出場 したングモハは、 後半アディショナルタイムに決勝ゴール を決めて3-2の勝利に貢献した。今すぐ契約しよう！

04 エンドリッキ：レアル・マドリード

エンドリッキはブラジルの未来を担う逸材 © Gines Diaz

エンドリッキ：スタッツ 年齢 18 ポジション ST

ブラジル人FWエンドリッキは 世界のサッカーシーンから注目を集めている選手のひとり で、だからこそレアル・マドリードが獲得した。『FC 26』のキャリアモードでも、クラブをタイトルへ導けるポテンシャルレートが設定されている。

05 アサン・ウエドラオゴ：RBライプツィヒ

FCケルン戦に出場したアサン・ウエドラオゴ © RB Leipzig

アサン・ウエドラオゴ：スタッツ 年齢 19 ポジション ZOM

アサン・ウエドラオゴはRBライプツィヒ移籍初年度を怪我で不調に終えたが、このドリブラーは今シーズンに 完全復活 を遂げており、FCケルン戦では先発に名を連ねて先制ゴールを記録した。

06 コルシン・コニーツケ：FCザンクト・ガレン

コルシン・コニーツケ © Electronic Arts

コルシン・コニーツケ：スタッツ 年齢 19 ポジション CM

FCザンクト・ガレンに所属するコルシン・コニーツケの現時点での総合レートは63しかないが、ここから 19ポイントも伸びるポテンシャル を秘めているため、チャンスがあれば獲得しておくべきだろう。

07 ジョルシー・モキオ：アヤックス

ジョルシー・モキオ © Electronic Arts

ジョルシー・モキオ：スタッツ 年齢 17 ポジション CM

ジョルシー・モキオはまだ17歳だが、若手選手の中で注目を集めているひとりだ。 ベルギー出身 のモキオは現在アヤックスに所属しており、現実世界はもちろん、『FC 26』のキャリアモードでも順調に成長する可能性が高いので、獲得すべき選手だ。

08 レナート・カール：バイエルン・ミュンヘン

レナート・カール © Electronic Arts

レナート・カール：スタッツ 年齢 17 ポジション CAM

ポテンシャルの高さで言えば、レナート・カールはジョルシー・モキオよりもハイペースで成長する可能性があり、 +23ポイント という伸びしろは非常に大きい。そのため、彼は『FC 26』のキャリアモードで最もエキサイティングな選手のひとりに数えられている。

09 ジョアン・ガドゥ：レッドブル・ザルツブルク

ジョアン・ガドゥはレッドブル・ザルツブルクで活躍する若手選手のひとり © Red Bull Salzburg

ジョアン・ガドゥ：スタッツ 年齢 18 ポジション CB

フランス出身のジョアン・ガドゥは今シーズンのレッドブル・ザルツブルク最高のDFのひとりで、18歳ながら 主戦力 に含まれている。『FC 26』のキャリアモードでも活躍してくれるはずだ。

10 カリム・コナテ：レッドブル・ザルツブルク

カリム・コナテ © Red Bull Salzburg

カリム・コナテ：スタッツ 年齢 21 ポジション ST

ガドゥのチームメイトであるカリム・コナテはすでに21歳だが、 ポテンシャルレートが85もある ため、今回のリストに含めた。コートジボワール出身のこのFWは、 ディディエ・ドログバの後継者 とも言われており、ポテンシャルを引き出せれば、チームのレジェンドになってくれるだろう。

11 ティディアム・ゴミ：RBライプツィヒ

ティディアム・ゴミ © RB Leipzig

ティディアム・ゴミ：スタッツ 年齢 19 ポジション CB

ティディアム・ゴミが今回のリストの RBライプツィヒからの3人目 であり、『FC 26』最高のタレントのひとりであるという事実は、 大きく成長する可能性を秘めている若手選手を積極的に獲得する というこのクラブの哲学を雄弁に物語っている。このフランス人CBもオーレ・ヴェルナー監督率いる新チームの若手選手のひとりで、キャリアモードを成功へ導いてくれるはずだ。