『EA Sports FC 26』：キャリアモードおすすめ若手選手 ベスト11

『FC 26』のキャリアモードで複数シーズン活躍してくれる若手選手を探している人のために、おすすめの選手をピックアップ！
コンテンツ

  1. 1
    ヨハン・マンザンビ：SCフライブルク
  2. 2
    アントニオ・ヌサ：RBライプツィヒ
  3. 3
    リオ・ングモハ：リヴァプール
  4. 4
    エンドリッキ：レアル・マドリード
  5. 5
    アサン・ウエドラオゴ：RBライプツィヒ
  6. 6
    コルシン・コニーツケ：FCザンクト・ガレン
  7. 7
    ジョルシー・モキオ：アヤックス
  8. 8
    レナート・カール：バイエルン・ミュンヘン
  9. 9
    ジョアン・ガドゥ：レッドブル・ザルツブルク
  10. 10
    カリム・コナテ：レッドブル・ザルツブルク
  11. 11
    ティディアム・ゴミ：RBライプツィヒ
『EA Sports FC 26』（以下『FC 26』）のキャリアモードでは、長年に渡りクラブに成功をもたらさなければならない。そのためにはスキルと専門知識が必要で、それらが特に重要になるのが選手との契約時だ。将来性のある若い選手たちを獲得することが最初の目標で、これが達成できたら、次の2つの目標を目指すことになる：
  1. クラブにタイトルをもたらせる中心選手まで育て上げる
  2. 成後に売却して高額の移籍金を獲得し、クラブの資金を潤沢にする
そこで今回は、『FC 26』のキャリアモードで獲得しておきたい将来性のある若手選手を11名ピックアップした。
01

ヨハン・マンザンビ：SCフライブルク

ヨハン・マンザンビ

ヨハン・マンザンビ

© Electronic Arts

ヨハン・マンザンビ：スタッツ

  1. 年齢

    19

  2. ポジション

    CAM

19歳のスイス出身MFヨハン・マンザンビはすでにSCフライブルクのレギュラーで、スイス代表にも招集されている。ジュネーブ生まれのマンザンビは、2024シーズンからSCフライブルクでプレーしており、『FC 26』では最も将来性のあるスイス人選手のひとりに数えられている。
02

アントニオ・ヌサ：RBライプツィヒ

RBライプツィヒ最高のタレントのひとり、アントニオ・ヌサ

RBライプツィヒ最高のタレントのひとり、アントニオ・ヌサ

© RB Leipzig

アントニオ・ヌサ：スタッツ

  1. 年齢

    20

  2. ポジション

    CB

現在20歳のRBライプツィヒの若きスターは、デビューシーズンから得点力アシスト力に優れていることを証明している。オーレ・ヴェルナー監督率いる新生RBライプツィヒの中心選手となっている彼は、『FC 26』のキャリアモードでも輝けるだろうか？
03

リオ・ングモハ：リヴァプール

リオ・ングモハはまだ17歳

リオ・ングモハはまだ17歳

© Electronic Arts

リオ・ングモハ：スタッツ

  1. 年齢

    17

  2. ポジション

    LM

リヴァプールの宝石、リオ・ングモハはまだ17歳だが、ロンドン出身のこのMFはすでにプレミアリーグのトップチームで強烈なパフォーマンスを披露している。8月末のアウェーのニューカッスル戦で交代出場したングモハは、後半アディショナルタイムに決勝ゴールを決めて3-2の勝利に貢献した。今すぐ契約しよう！
04

エンドリッキ：レアル・マドリード

エンドリッキはブラジルの未来を担う逸材

エンドリッキはブラジルの未来を担う逸材

© Gines Diaz

エンドリッキ：スタッツ

  1. 年齢

    18

  2. ポジション

    ST

ブラジル人FWエンドリッキは世界のサッカーシーンから注目を集めている選手のひとりで、だからこそレアル・マドリードが獲得した。『FC 26』のキャリアモードでも、クラブをタイトルへ導けるポテンシャルレートが設定されている。
05

アサン・ウエドラオゴ：RBライプツィヒ

FCケルン戦に出場したアサン・ウエドラオゴ

FCケルン戦に出場したアサン・ウエドラオゴ

© RB Leipzig

アサン・ウエドラオゴ：スタッツ

  1. 年齢

    19

  2. ポジション

    ZOM

アサン・ウエドラオゴはRBライプツィヒ移籍初年度を怪我で不調に終えたが、このドリブラーは今シーズンに完全復活を遂げており、FCケルン戦では先発に名を連ねて先制ゴールを記録した。
06

コルシン・コニーツケ：FCザンクト・ガレン

コルシン・コニーツケ

コルシン・コニーツケ

© Electronic Arts

コルシン・コニーツケ：スタッツ

  1. 年齢

    19

  2. ポジション

    CM

FCザンクト・ガレンに所属するコルシン・コニーツケの現時点での総合レートは63しかないが、ここから19ポイントも伸びるポテンシャルを秘めているため、チャンスがあれば獲得しておくべきだろう。
07

ジョルシー・モキオ：アヤックス

ジョルシー・モキオ

ジョルシー・モキオ

© Electronic Arts

ジョルシー・モキオ：スタッツ

  1. 年齢

    17

  2. ポジション

    CM

ジョルシー・モキオはまだ17歳だが、若手選手の中で注目を集めているひとりだ。ベルギー出身のモキオは現在アヤックスに所属しており、現実世界はもちろん、『FC 26』のキャリアモードでも順調に成長する可能性が高いので、獲得すべき選手だ。
08

レナート・カール：バイエルン・ミュンヘン

レナート・カール

レナート・カール

© Electronic Arts

レナート・カール：スタッツ

  1. 年齢

    17

  2. ポジション

    CAM

ポテンシャルの高さで言えば、レナート・カールはジョルシー・モキオよりもハイペースで成長する可能性があり、+23ポイントという伸びしろは非常に大きい。そのため、彼は『FC 26』のキャリアモードで最もエキサイティングな選手のひとりに数えられている。
09

ジョアン・ガドゥ：レッドブル・ザルツブルク

ジョアン・ガドゥはレッドブル・ザルツブルクで活躍する若手選手のひとり

ジョアン・ガドゥはレッドブル・ザルツブルクで活躍する若手選手のひとり

© Red Bull Salzburg

ジョアン・ガドゥ：スタッツ

  1. 年齢

    18

  2. ポジション

    CB

フランス出身のジョアン・ガドゥは今シーズンのレッドブル・ザルツブルク最高のDFのひとりで、18歳ながら主戦力に含まれている。『FC 26』のキャリアモードでも活躍してくれるはずだ。
10

カリム・コナテ：レッドブル・ザルツブルク

カリム・コナテ

カリム・コナテ

© Red Bull Salzburg

カリム・コナテ：スタッツ

  1. 年齢

    21

  2. ポジション

    ST

ガドゥのチームメイトであるカリム・コナテはすでに21歳だが、ポテンシャルレートが85もあるため、今回のリストに含めた。コートジボワール出身のこのFWは、ディディエ・ドログバの後継者とも言われており、ポテンシャルを引き出せれば、チームのレジェンドになってくれるだろう。
11

ティディアム・ゴミ：RBライプツィヒ

ティディアム・ゴミ

ティディアム・ゴミ

© RB Leipzig

ティディアム・ゴミ：スタッツ

  1. 年齢

    19

  2. ポジション

    CB

ティディアム・ゴミが今回のリストのRBライプツィヒからの3人目であり、『FC 26』最高のタレントのひとりであるという事実は、大きく成長する可能性を秘めている若手選手を積極的に獲得するというこのクラブの哲学を雄弁に物語っている。このフランス人CBもオーレ・ヴェルナー監督率いる新チームの若手選手のひとりで、キャリアモードを成功へ導いてくれるはずだ。
