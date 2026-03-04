アイリーン・グーが語るマインドセットと教育の重要性

空き時間に何をするか？ 自分が22歳のフリースキーヤー、

（谷愛凌）なら、この質問の回答には「世界的な

名門スタンフォード大学

での勉強」が含まれるかもしれない。彼女は超名門で学びながら、モデル業とキャットウォークへの出演、そしてオリンピックメダルの獲得を続けている希有なアスリートだ。