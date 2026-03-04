アイリーン・グーが語るマインドセットと教育の重要性

空き時間に何をするか？ 自分が22歳のフリースキーヤー、アイリーン・グー（谷愛凌）なら、この質問の回答には「世界的な名門スタンフォード大学での勉強」が含まれるかもしれない。彼女は超名門で学びながら、モデル業とキャットウォークへの出演、そしてオリンピックメダルの獲得を続けている希有なアスリートだ。
この遙か高みにいるフリースキーヤーが、自分の思考を意図的にコントロールすることで、パフォーマンスはもちろん、目指している人間像さえも作り上げられる独特のマインドセットを明らかにしているのが、以下の動画だ。
グーはまた世界的に有名な『TIME』誌の表紙も飾っている他、レッドブルの【ウィンター・ヒーローズ】のメインアスリートのひとりでもある。
言い換えれば、グーは “大物” なのだ。そして嬉しいことに、彼女のキャリアはまだ始まったばかりだ。ビッグエアとハーフパイプを得意としているグーは、3歳からスキーで活躍しながら、スポーツシーンで新世代女子アスリートが活躍できるスペースを作り続けてきた。
今回のインタビューで語っている通り、ビジュアライゼーションや心理トリックがグーのバランスに役立っており、このアプローチは結果に繋がっている。
18歳で挑んだ北京オリンピックのビッグエアとハーフパイプで金メダル、スロープスタイルで銀メダルを獲得し、オリンピックフリースキー史上最年少チャンピオンとなったグーはシーンを圧倒し続けており、2026年もスイスで開催されたLAAXオープンでワールドカップ通算20勝目を挙げると、続くオリンピックでも金メダル1個と銀メダル2個を獲得してみせた。
オリンピック開催前に行われた独占インタビューは以下の通り：
− ミラノ・コルティナはあなたにとってどんな意味がありますか？
アイリーン・グー: 特別な機会ですね。オリンピックという舞台が特別というだけではなく、他のスポーツのアスリートの皆さんと時間を共有してスポーツ精神を体現するという意味でも特別です。スポーツマンシップに則り、自分と同じ体験をしてきている他のアスリートたちと栄光を分かち合うことがオリンピックだと思います。絆を感じられる体験です。
どのスポーツも超真剣にやる必要はありません。正直に言えば、スポーツはその場で楽しむことがすべてです
− これまでコーチから受けたアドバイスの中で一番印象に残っているものは？
高校時代のクロスカントリーのコーチだったコリンが評価理論について教えてくれました。これは心理学の理論で、緊張しているときの神経プロセスは、実は興奮しているときと完全に同じで、脳がそれをポジティブなものかネガティブなものかを判断しているだけという考えです。
かつて、私はよく緊張していましたが、彼女が「それは緊張じゃなくて、興奮しているだけよ」と教えてくれました。それ以来、私はあらゆるプレッシャーのかかる状況で、この考え方を当てはめられるようになりました。
− あなたが考える教育の役割を教えてください。
重要なのはバランスの概念です。私は自分の学業を犠牲にしたことはありませんし、これがトリックの考案において私の大きなアドバンテージになっていると思います。受けてきた教育はビジュアライゼーションのやり方やトリックの物理法則の理解、心理の解明、自分の理解にも役立っていますね。
「学び方を学ぶ」というのは個人が人生で学べる最も重要なことです。アクションスポーツシーンで、スポーツにおいて学校が果たす役割の重要性を認識すべきだというメッセージを広めたいと思っています。
− 競技を始めたばかりの若いアスリートたちにとって一番重要なことは何でしょう？
トライするのを恐れないことです。これは11歳から14歳くらいまでの女性に特に伝えたいことです。中学校くらいでスポーツに取り組む女性の数が減っている現象が確認できますが、この現象の大きな要因は、スポーツと自分の関係性が失われてしまうこと、社会や周囲の期待がスポーツから楽しみを奪ってしまうことです。
この頃、突然プレッシャーを感じるようになるのです。「失敗したらどうしよう？ 間抜けに見えるのではないだろうか？ 女子は私だけ？」などと思うのです。
ですので、新しいスポーツを始めるときは、友人を誘って一緒に取り組むことをおすすめします。どのスポーツも超真剣にやる必要はありません。正直に言えば、スポーツはその場で楽しむことがすべてです。