ヤーン・ルースがソウルの上空120mでスラックライン！

このプロジェクトは、

チュルタギ

（またはオルム）と呼ばれる韓国の伝統的な綱渡り芸からインスピレーションを得て実現された。2022年の訪韓中にこの伝統芸と出会ったルースは「

チュルタギは1,000年を超える歴史を持つ伝統芸

です。一方、スラックラインはモダンなスポーツです。この2つに共通点があることを魅力的に感じました」