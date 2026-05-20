ネイマール：4回目のワールドカップ出場決定！

ネイマール （34）が 2026年ワールドカップのブラジル代表26選手のひとり に選ばれた瞬間を公開した。家族・友人とともに自宅でテレビ中継を見守っていたネイマールは、自分の名前が呼ばれた瞬間、歓喜の涙を流した。

ブラジル代表の カルロ・アンチェロッティ監督 がメンバーを発表してから2日後、現在サントスに所属するネイマールは、ブラジル代表メンバーに選ばれた瞬間をYouTubeの動画（下）で公開した。最近まで怪我に悩まされていたネイマールは、4回目のワールドカップ出場が確実視されていなかった。

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ネイマールのYouTube動画をチェック！

01 自宅待機

代表発表当日、友人たちがネイマールの自宅に集まり、全員で中継を見守った。ネイマールは 2014年 、 2018年 、 2022年 のワールドカップ代表メンバー入りを果たしていたが、今回は少し違ったと本人は認めている。

「過去のワールドカップ代表メンバー発表は緊張していた感じだったけれど、今回は少し違う。ちょっと不安な気持ちだよ」

ブラジル国内の全サッカーファンが、2025年に就任したばかりのカルロ・アンチェロッティ監督がリオデジャネイロからメンバー発表をする様子をテレビ越しに見守った。

アンチェロッティ監督は会見冒頭、次のようにコメントした。「26選手に絞り込むのは難しかった。この国の選手たちのレベルは非常に高い」

自宅から代表発表会見を見守るネイマール © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation 過去のワールドカップ代表メンバー発表は緊張していたけれど、今回は少し不安だ ネイマール

02 歓喜の瞬間

ネイマールの自宅では、名前が読み上げられるたびに緊張が高まっていった。ガブリエル・マガリャンイス、カゼミーロなどが順調に読み上げられたあと、遂にその瞬間がやってきた。

「ネイマール」

名前が呼ばれた瞬間、泣き崩れたネイマール © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation 父さん、僕たちはやったんだ ネイマール

自分の名前が読み上げられた瞬間、ネイマールは両拳を突き上げ、全員が集まっていた部屋は歓喜に包まれた。ネイマールや家族や友人ひとりひとりと抱擁を交わし、父親に連絡を入れた。

そしてネイマールは、「父さん、僕たちはやったんだ」と電話越しに繰り返した。

03 ファンへの感謝

怪我が続き、批判に晒され、ワールドカップ出場は無理なのではないかと噂されたあと、ネイマールは 4回目の出場 を決めた。

ネイマールは大げさになることなく、代表復帰までの道のりを次のように振り返った。

「これまでの道のりを振り返ると、つまりは過去を乗り越え、ここまで復帰し、もう一度ワールドカップに出られるようになったことを思うと、本当に素晴らしい気持ちになる。今日の涙は嬉し涙だよ」

家族と喜びを分かち合うネイマール © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Quotation 今日の涙は嬉し涙 ネイマール

ネイマールの周囲を見渡せば、不調の彼にとって周囲のサポートがどれだけ重要だったかが理解できる。特に素晴らしかったのは、彼を 応援し続けてきたファン だ。

「僕を応援し、支え、ブラジル代表入りを願ってくれたすべてのブラジル人に感謝したい。ファンからの愛を感じ取れるというのは本当に特別なことだと思う」

「ワールドカップをブラジルへ再び持ち帰るために全力を尽くすよ」