『リーグ・オブ・レジェンド』：韓国の成功を紐解く

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そして、韓国サーバーが設置されたあとは、LCK（『LoL』の韓国リーグ：League of Legends Champions Koreaの略）所属チームが 13回中10回 のWorldsを制しており、そのうち6回は、eスポーツ史上最高のプレイヤーのひとりに数えられている Lee “Faker” Sang-hyeok が率いるT1（旧SKT）が手にしている。

『LoL』史上最強プレイヤーとされるLee “Faker” Sang-hyeok © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

なぜ韓国はここまで強いのだろうか？ その理由はFakerだけではない。 様々な要因 が組み合わさることで、韓国は『LoL』強国になったのだ。

01 要因①：超高速のインターネット回線

韓国よりも PCゲーミングのインフラが整っている国 は存在しない。韓国は過去10年以上、 世界最速のインターネット平均速度 を誇っている。Roland Liの著作『Good Luck Have Fun: The Rise of eSports』でも述べられているが、韓国はこの環境に投資したことで “ゲーミング・ヘイヴン” になったのだ。

アジア通貨危機に見舞われた1997年以降、韓国政府は投資分野を化学・工業から 技術・通信へ転換 し、通信インフラの整備に 110億ドル を回した。この結果、超高速ブロードバンドにアクセスしやすくなり、利用料金も下落したため、多くの韓国人が 「安価なエンターテインメント」 としてゲーミングを楽しむようになった。

ここに、歴史的に韓国は任天堂やPSなどの日本製ゲーミング機器を忌避してきた事実も加わり、国内のPCゲーミングの人気がより一層高まっていくことになった。

02 要因②：豊かなPCゲーミングカルチャー

PCゲーミング人気と不況が同時に訪れると、企業からレイオフされた人たちが国内の優れた通信インフラを活用して “PCバン” と呼ばれるインターネットカフェを次々とオープンさせるようになった。

PCバンでは 高性能ゲーミングPCを安価で利用できる ため、現在でも非常に高い人気を誇っており、国内に 約1万店舗 が点在すると言われている。

今でも多くのティーンエイジャーが放課後にPCバンを訪れて、カップ麺をすすりながら夜まで友人たちとゲーミングを楽しんでいる。結果、西洋ではゲーミングは社会的孤立を生むもので、オンラインでの友情はリアルではないと考えられていた頃から、韓国ではゲーミングがごく 普通の遊び として認められていた。

PCゲーミングは韓国文化に深く根ざしており、韓国政府もeスポーツアスリートの育成に多大な資金を投入している。このような背景から、 多くの韓国人が『LoL』のような複雑で難解なタイトルを若くからプレイしている のだ。

03 要因③：プレイヤー層の厚さ

格闘ゲームファンなら、PCバンとは別の韓国のeスポーツ現象 “グリーンゲームランド / Green Arcade” を知っているかもしれない。かつてソウルに存在していたこのアーケードでは韓国内の『鉄拳』トッププレイヤーたちが切磋琢磨していたため、韓国における “『鉄拳』の聖地” として扱われていた。

ここでワールドクラスのプレイヤーたちが定期的に集まって対戦していたことで韓国内の『鉄拳』シーンのレベルが高まっていき、他国のプレイヤーたちを大きく引き離していったのだ。

現在の『鉄拳』シーンで最強のひとりとされている Arslan Ash は、母国 パキスタン で似たような環境を創出し、同国を『鉄拳』強国のひとつに押し上げることに成功している。

Arslan Ashはグリーンゲームランドから学んでパキスタンを『鉄拳』強国へと成長させた © Kristie Miu/Red Bull Content Pool

『LoL』に話を戻すと、近年は 韓国サーバー が、『鉄拳』における “グリーンゲームランド” のような、ワールドクラスプレイヤーたちの修練場となっている。このサーバーにはワールドクラスの韓国人トッププレイヤーたちがひしめいていることから、 ヨーロッパと北米のトッププレイヤーたちが韓国を定期的に訪れて強化トレーニングをしている のだ。

韓国はPCバンから数多くのトップタレントを輩出してきたが、超高速インターネット回線のおかげで PINGも非常に低い 。そのため、韓国では、 通常はLAN（オフライン）イベントでしか見ることができないようなハイレベルなコンボがオンラインで普通に見ることができる 。つまり、韓国のソロキューではLANイベントのステージに非常に似た経験を得られるのだ。

そのような経験を毎日得ている韓国人プロプレイヤーたちは、 本番で練習を再現しやすい 。また、『LoL』のプレイヤー数が多いため、トッププレイヤーたちは、かつてのグリーンゲームランドでの『鉄拳』プレイヤーたちのように常に切磋琢磨して自分たちのレベルを上げていかなければならない。

04 要因④：政府の協力

『LoL』における韓国の成功を呼び込んだ最後の要因は、 韓国が他の多くの国よりも早くeスポーツを正式なスポーツとして認可した という事実だ。韓国では1998年の 『StarCraft II』 のリリースとともに、早くからeスポーツが台頭した。この非常に高難度なストラテジータイトルは国内の多くのPCゲーミングファンたちの間で大ヒットとなった。

そして、2001年を迎えるまでには、『StarCraft II』のレジェンドプロプレイヤー Lim “BoxaR” Yo-Hwan が記念すべき第1回目のWorld Cyber Gamesを制し、 SK Telecom T1 と 約18万ドル で契約を締結した。

『StarCraft II』のトーナメントシーンが大きな人気を獲得したため、韓国政府は2000年からPCゲーミングの競技シーンの承認へ向けて迅速に取り組み、 文化体育観光部 （韓国の文化・スポーツ・観光担当省庁）が 韓国eスポーツ協会（KeSPA） を創設した。

『StarCraft II』は2000年代初頭の韓国で大人気を獲得した © Cameron Baird/Red Bull Content Pool

eスポーツの振興・統率を目的として設立されたKeSPAは、eスポーツを若い世代の職業の選択肢のひとつにすることと、シーン全体をプロ化していくことに多大な労力を費やしてきた。

その一貫として、KeSPAは プロプレイヤー育成トレーニングの提供 、 教育機関経由の就職の選択肢としてのプロゲーマーの承認 、そして 地上波でのeスポーツトーナメントの放映 を推進。この結果、韓国は他国が目標とするeスポーツ大国となった。

Worlds優勝6回を誇るT1は絶対王者として君臨している © SonStar/Red Bull Content Pool

韓国を手本にしようとしている他国の例を挙げると、 米国 では2026年に非営利団体 USA Esports が創設された。同団体は 米国のeスポーツ統括組織 となることを目指しているため、韓国の成功から学ぶためにKeSPAとパートナーシップを締結している。

また、ロンドン市長 サディク・カーン は、 ロンドンをeスポーツトーナメントの中心地 にし、英国のeスポーツタレントに適した教育環境と選択肢を提供できるようになりたいと発言している。

とはいえ、北米は面積が広く、ヨーロッパは多言語のため、どちらの成長戦略にも韓国の一本化された成長戦略と比較するとかなり多くの課題が待ち受けている。韓国内のプレイヤーたちが切磋琢磨を続けて、実力差をさらに広げようとしている現状を踏まえると、その難度はより一層高まる。