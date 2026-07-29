『グランド・セフト・オート』シリーズ全作品：人気ランキング

2026年11月19日の『GTA VI』リリースに先駆けて、今回はシリーズ全作品をランキングで振り返っていく。

01 第7位：『グランド・セフト・オート』

リリース： 1997年10月21日

プラットフォーム： PC / PS1 / ゲームボーイカラー / ゲームボーイアドバンス

特徴： 偶然によって生み出された記念すべき第1作

すべての始まりから見ていこう。『グランド・セフト・オート』は ジ・オリジナル だ。雑な操作性とミニマリストな見下ろし型視点のこの作品は、現代から見るとゲーミング史における “脚注” 程度 でしかない。しかし、このタイトルが 世界最大のビデオゲームシリーズのひとつの基礎 となったのだ。

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第1作『GTA』は近年のシリーズ作品と比較するとかなり劣っているが、1997年の時点でこのシリーズの向かう方向を明確に指し示していた。ゲームプレイだけを見れば、このタイトルは 新基準 を打ち出していた。

ほとんどすべての乗り物を盗めて、街中で危険なレースも展開できる仕様は、 1997年当時では珍しかった 。この "実験" がなければ、私たちが知っているリバティーシティやロス・サントスは存在しなかった。

02 第6位：『グランド・セフト・オート2』

リリース： 1999年9月30日

プラットフォーム： PC / PS1 / ドリームキャスト / ゲームボーイカラー

特徴： 信頼度メーターの採用。カメラが大幅に改良

『グランド・セフト・オートII』 © Rockstar Games

『グランド・セフト・オート2』は実験的意味合いが強かった第1作とビッグヒットになる続編『グランド・セフト・オートIII』の 中間点的作品 だ。 信頼度メーター が新たに採用されて各ミッションに深みが加えられた他、セーブポイントや改良されたカメラなどの技術面の進歩も見られたため、 ゲーミングエクスペリエンスが大幅に向上 した。

とはいえ、見下ろし型視点は相変わらずで、現代の基準から考えると操作は不安定だった。しかし、 シリーズの開発においては重要なステップ であり、この作品がなければこのあとの3D視点が上手くいっていなかった可能性がある。

03 第5位：『グランド・セフト・オートIII』

リリース： 2001年10月22日

プラットフォーム： PC / PS2 / Xbox / Mac OS / iOS / Android

特徴： 3Dオープンワールドを再定義した記念碑的作品

『GTA III』から3D時代に突入 © Rockstar Games

『グランド・セフト・オートIII』は オープンワールドだけではなく、ゲーミングシーン全体を大きく変えた作品 であることに疑いを挟む余地はない。とはいえ、『グランド・セフト・オートIII』がこの順位に置かれているという事実は、『GTA』シリーズの3D化以降の飛躍的な進歩の証左だ。

『GTA III』は 2001年の一大イベント だった。このタイトルよりも広大で活気があり、プレイヤーが好き勝手に行動できるオープンワールド型の都市を擁するタイトルは存在しなかった。結果、舞台となったリバティーシティは “オープンワールド” を再定義 することになり、同ジャンルの多くのタイトルの参考にされている。

とはいえ、現代の基準から考えると、システムの大半はやや時代遅れだ。操作性は悪く、乗り物の物理演算は未熟で、主人公は一切話さない。しかしながら、 ゲーミング史における重要度は非常に高い 。『GTA III』が存在しなければ、現代のオープンワールドタイトルは異なったものになっていただろう。

04 第4位：『グランド・セフト・オートIV』

リリース： 2008年4月29日

プラットフォーム： PC / PS3 / Xbox 360

特徴： 主人公ニコ・ベリックを中心としたシリーズ中最もダークな作風

『GTA IV』はダークなストーリーが特長 © Rockstar Games

詳しく見ていくと、『グランド・セフト・オートIV』には続編『グランド・セフト・オートV』を上回っている点がいくつもある。しかしながら、『グランド・セフト・オートIV』は なぜかそこまで注目されていない 。Rockstar Gamesはこの作品で 『GTA』シリーズを通じて最もダークな作風 を用意しているが、おそらくはこの作風が足かせになっているのだろう。

スラップスティック的要素やポップカルチャー的要素は薄れ、 悲劇的な要素 が増しているこの作品の ニコ・ベリック は、多くのファンにとって 最も細部まで描かれているオープンワールド主人公のひとり であり続けている。『レッド・デッド・リデンプション』シリーズの主人公たちを除けば、の話だが。ベリックのストーリーには 復讐 、 罪 、そして アメリカンドリーム が通底している。

技術面でも『GTA IV』は大きく進化していた。新しい リバティーシティ は本当に存在するかのように描かれており、運転は重量感とリアリズムが高まっている。『GTA』シリーズは、金と権力の妄想プレイよりも 登場人物たちの重厚なドラマ が特長と思っている人にとって、この作品は今でもシリーズベストだ。

05 第3位：『グランド・セフト・オート・サンアンドレアス』

リリース： 2004年10月26日

プラットフォーム： PC / PS2 / PS3 / PS4 / Xbox / Xbox 360 / Xbox One / Nintendo Switch / iOS / Android

特徴： 3都市に分かれているオープンワールドとシリーズ随一の人気を誇る主人公CJ

『GTAサンアンドレアス』の主人公CJ © Rockstar Games

『グランド・セフト・オート・サンアンドレアス』は、Rockstar Gamesが すべてのアイディアにOKを出した作品 だ。 ロスサントス 、 サンフィエロ 、 ラスベンチュラス の3都市とその間に点在する山や砂漠で構成されるオープンワールドは 当時も今も圧巻のスケール だ。

このオープンワールドの広大さは開発チームが用いたちょっとしたトリックによる錯覚だ。霧を取り除けば、最高標高地点からマップ全体を見渡すことができるのだ。しかし、当時は誰も気付かなかった。この広大なマップに加えて、 ギャング同士の抗争 、 不動産 、 身体能力 、 様々な能力値 、 サイドミッション がゲームプレイを常にフレッシュに保ってくれる。

カール・ジョンソン こと “CJ” も『GTA』シリーズを代表する主人公のひとりだ。ロスサントスに舞い戻った元ギャングの彼がギャングの頂点へ登り詰めていくストーリーは Rockstar Games史上最高クラスのクオリティ 。多くのファンにとって『グランド・セフト・オート・サンアンドレアス』が シリーズ中最も野心的な作品 として捉えられているのも納得だ。

06 第2位：『グランド・セフト・オート・バイスシティ』

リリース： 2002年10月27日

プラットフォーム： PC / PS2 / Xbox / iOS / Android / macOS

特徴： ネオンライトに彩られた1980年代のマイアミをイメージした舞台と素晴らしいサウンドトラック、そして主人公トミー・ベルセッティ

『GTAバイスシティ』は1980年代のマイアミにインスパイアされている © Rockstar Games

『グランド・セフト・オート・バイスシティ』と『グランド・セフト・オート・サンアンドレアス』のどちらを上に位置づけるかは好みの問題だが、今回のリストでは、その ユニークな設定と雰囲気を評価 して上に位置づけた。

トミー・ベルセッティ 、 マイアミをイメージした都市 、そして 1980年代のクラシックヒット満載のラジオ番組 を組み合わせれば、『GTA』シリーズで最も印象的なムードが生まれる。 映画『スカーフェイス』 や テレビ番組『マイアミバイス』 まで、この作品のすべてのミッションとシーンには当時のマイアミから得たインスピレーションが確認できる。

『グランド・セフト・オート・バイスシティ』は 1980年代へのバーチャルトリップ で、Rockstar Gamesは当時の雰囲気を見事に捉えている。だからこそユニークでアイコニックな作品となったのだろう。

ゲームプレイに目を向けると、『グランド・セフト・オート・バイスシティ』は『GTA III』から大幅に進化している。 不動産を購入 できるようになったことでストーリーに深みが生まれており、都市も 人口密度が増えて活気がある 。『GTA』シリーズを雰囲気だけで順位付けするなら、多くのファンが間違いなくこの作品を ナンバーワン に選ぶだろう。

07 第1位：『グランド・セフト・オートV』

リリース： 2013年9月17日

プラットフォーム： PC / PS3 / PS4 / PS5 / Xbox 360 / Xbox One / Xbox Series X|S

特徴： シリーズ初の主人公3人。今も人気の『GTAオンライン』実装

『GTA V』はシリーズ初の主人公3人制 © Rockstar Games

技術と野心の両方においてシリーズの他のどの作品よりも優れている作品があるとするなら、それは間違いなく 『グランド・セフト・オートV』 になる。Rockstar Gamesのレガシーを確実にしたこの作品は、ビデオゲームを真剣に扱うべき業界に押し上げた。そしてこの作品は リリースから13年が経過した今も高い人気 を誇っている。

2億5,000万USドル以上の開発費 をかけて マイケル 、 フランクリン 、 トレバー の主人公トリオによる重厚なストーリーを用意した『GTA V』は シリーズ最高の完成度 を誇る。さらには、ロスサントスとブレイン郡で構成される広大で多様なマップ、映画のワンシーンのようなミッション、そして自分だけのプレイが楽しめる高い自由度も備わっている。

しかし、『GTA V』がゲーム機3世代にまたがって人気を保っている大きな理由は 『GTAオンライン』 だろう。この『GTA V』のマルチプレイヤー専用モードは、ただのモードからひとつの独自の世界へと進化している。今も定期的にアップデートされており、 リリースから10年以上経った今も世界数百万人がプレイ している。