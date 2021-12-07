Макс Ферстаппен сохраняет лидерство после второго места в Саудовской Аравии

Гонка на дебютной и самой большой городской трассе в календаре F1 в Джидде обещала стать одной из самых насыщенных и непредсказуемых в 2021 году. И надо сказать, что 5 декабря пилоты королевских гонок в полной мере ощутили на себе все “прелести” новой трассы F1. Сразу четыре аварии и пять выбываний пилотов из гонки, постоянные красные флаги и рестарты, огромные скорости и слепые повороты – этим и не только запомнится Гран-при Саудовской Аравии – 2021 .

Red Bull Racing Honda в Джидде © Getty Images / Red Bull Content Pool

Однако самая захватывающая борьба разгорелась между главными соперниками сезона – Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Пилот Red Bull Racing Honda лидировал 31 из 50 кругов, но переломный момент произошел на 37-м круге гонки. Тогда стюарды посчитали, что Ферстаппен покинул трассу на первом повороте и получил преимущество над атакой Хэмилтона. В результате этого голландец получил пятисекундный штраф, а пилот Mercedes – преимущество в гонке.

На этом борьба фаворитов не закончилась и продолжалась до самого финиша с опасными атаками Хэмилтона и не менее дерзкими обгонами Ферстаппена. Но когда пыль улеглась, стало известно, чем же закончилось это противостояние.

Первым под клетчатым флагом на финише пронесся Хэмилтон, следом за ним приехал вторым Макс Ферстаппен. Помимо победы в Джидде, британский пилот Mercedes завоевал самый быстрый круг в гонке (1:30.734 – 47-й круг, 244,962 км/ч) и сравнял счет в турнирной таблице чемпионата пилотов с Ферстаппеном. Оба гонщика выходят в финал с одинаковым числом очков – 369,5. Однако голландец прибудет лидером на финальный этап сезона в Абу-Даби благодаря большему количеству побед в гонках в этом сезоне.

Сезонная борьба Ферстаппена против Хэмилтона подходит к финалу © Getty Images/Red Bull Content Pool

Третье место занял другой пилот Mercedes – Валттери Боттас, который перед самым финишем сумел обогнать Эстебана Окона из Alpine. Первое и третье места Mercedes на Гран-при Саудовской Аравии увеличили преимущество команды над Red Bull до 28 очков в Кубке Конструкторов.

Напарник Макса по команде Серхио Перес , несмотря на неплохой старт на пятой позиции, выбыл из гонки не по своей вине. На 13-м круге Леклер из Ferrari задел колесами болид Чеко, который развернуло на скорости. В результате этого Перес врезался в стену и не смог продолжить гонку.

Рассказываем подробнее о том, как прошел Гран-при Саудовской Аравии для пилотов Red Bull и Scuderia AlphaTauri.

Лучший гонщик дня – Макс Ферстаппен

Самый длинный сезон в истории F1 фактически сводится к битве в одной гонке за титул чемпиона в следующие выходные после напряженной борьбы Ферстаппена и Хэмилтона в Джидде.

Относительно пешеходный начальный этап гонки был приостановлен уже на 9-м круге, когда Мик Шумахер из Haas разбил машину и был объявлен красный флаг. После рестарта Ферстаппен продолжил гонку с поула, поскольку Хэмилтон и Боттас ушли на пит-стоп.

Ферстаппен не упускал шанса обогнать соперников © Getty Images/Red Bull Content Pool

Но перезапуск гонки продолжался всего четыре поворота, прежде чем на трассе снова закружили красные флаги из-за очередной аварии с участием уже нескольких автомобилей. После уборки трассы от обломков разбитых болидов, Ферстаппен стартовал с третьего места, позади Хэмилтона и Окона. Голландец сместился на третью позицию из-за своего обгона Льюиса за пределами трассы до рестарта. FIA предложили Red Bull вернуть позицию британцу, те, в свою очередь, согласились и уступили.

На рестарте Ферстаппен возглавил гонку, по внутреннему радиусу опередив борющихся между собой Хэмилтона и Окона. Голландец лидировал на трассе Jeddah Corniche Circuit до инцидента на 37-м круге.

После очередного предупреждения стюардов Ферстаппен был вынужден уступить первенство пилоту Mercedes. Нидерландский пилот замедлился и сбросил темп для пропуска Хэмилтона, но тот врезался в заднюю часть болида Red Bull. К счастью, обе машины избежали серьезных повреждений.

Хэмилтон врезался в машину Ферстаппена © Getty Images / Red Bull Content Pool

Данный инцидент вызвал множество споров как среди болельщиков, так и среди команд.

“Это было довольно насыщенно, – сдержанно прокомментировал Ферстаппен после гонки. – Произошло много вещей, с которыми я не полностью согласен, но что есть, то есть”.

Несмотря на то что Льюис Хэмилтон лидировал оставшиеся семь кругов до финиша, Ферстаппен был признан болельщиками лучшим гонщиком дня.

Я показал сегодня на трассе все, что мог сделать. Я не уверен, что шины прослужили до конца. Если на финальном отрезке они еще справлялись, то к концу уже не хватало резины”, – сказал Ферстаппен.

Кристиан Хорнер с Максом Ферстапенном © Getty Images / Red Bull Content Pool

“Эта команда провела феноменальную кампанию в этом году, – сказал руководитель команды Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер . – Мы выиграли 10 гонок и противостояли Mercedes до финальной гонки. Мы отстаем в Кубке Конструкторов, и нам понадобится чудо, чтобы выиграть его. Но у нас есть еще один шанс, чтобы выиграть титул [в чемпионате пилотов] с Максом, и мы сделаем все, что в наших силах!”

Ферстаппен выиграл в Абу-Даби 12 месяцев назад, но в этом сезоне на кону более серьезные ставки – титул чемпиона F1. “Там все и решится, – сказал он. – Весь сезон у нас были взлеты и падения, хорошие и плохие моменты. Теперь мы выходим в финальную гонку, равную по очкам, как будто только начали сезон. Это будет захватывающе!”

Чеко выбывает из гонки

Гран-при Саудовской Аравии стал неудачным для другого пилота Red Bull – Серхио Переса. Мексиканец оказался зажат между двумя соперниками при первом рестарте, где его задел пилот Ferrari Шарль Леклер. Из-за этого Чеко врезался в стену и закончил гонку в Джидде на 13-м круге.

Серхио Пересу не повезло в этот раз © Getty Images / Red Bull Content Pool

“Это был очень досадный инцидент, – прокомментировал Перес. – Шарль мало что мог сделать. Когда мы проходили поворот, он меня задел, и, к сожалению, это означало, что у нас был контакт”.

Несмотря на неудачу в Джидде, Чеко уверенно занимает четвертое место в чемпионате пилотов. Это самый высокий результат мексиканца за всю его карьеру, который он завоевал в первый год в команде Red Bull.

Гасли приносит очки команде. Цунода вне топ-10

Учитывая весь хаос и аварийность на трассе в Джидде, гонка для Пьера Гасли из AlphaTauri прошла относительно спокойно. Француз стартовал и финишировал на шестом месте. Он опередил Леклера на рестарте после инцидента с Чеко и после этого остался на шестом месте. Благодаря полученному результату Гасли сохранил девятое место в чемпионате пилотов в преддверии финальной гонки.

Пьер Гасли завоевал шестое место в Джидде © Getty Images / Red Bull Content Pool

Напарник Гасли по команде Юки Цунода стартовал с восьмого места, но после хаотичного первого круга опустился на 12-ю позицию. Позже японец получил пятисекундный штраф за столкновение на 23-м круге с Себастьяном Феттелем из Aston Martin. В итоге Цунода финишировал 14-м и не завоевал очков для команды.

Финальная остановка: Абу-Даби

Самый длинный в истории сезон F1 завершится в Объединенных Арабских Эмиратах на Гран-при Абу-Даби 12 декабря . Трасса Яс Марина в Абу-Даби примет финал сезона 10-й раз за 13 лет, прошедших с момента его дебюта в календаре в 2009 году.

Трасса Яс Марина часто становится объектом критики из-за того, что здесь очень сложно обгонять соперников. Поэтому в этом году команды и гонщиков ожидает другая конфигурация трассы. Среди существенных изменений – длина круга сократилась с 5554 до 5280 метров, что должно улучшить возможности обгона для пилотов F1. Также были изменены повороты для улучшения прохождения трассы.

Макс Ферстаппен уже выигрывал гонку в конце сезона 2020 года в Абу-Даби и имеет еще два подиума в ОАЭ. Для Чеко трасса также будет не в новинку – он уже занимал здесь пятое место в составе команды Force India.

Надеемся, что благодаря нововведениям гонщики Red Bull смогут показать свое мастерство на финальном этапе. Включай гонку 12 декабря и узнай, чем закончится сезон F1–2021!

Скачивай бесплатное приложение Red Bull TV и смотри чемпионат мира FIA Formula One в прямом эфире на всех своих устройствах.