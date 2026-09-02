8 лучших миссий в истории Grand Theft Auto

Действие серии Grand Theft Auto разворачивается в вымышленных, пронизанных преступностью штатах США — это, пожалуй, худший кошмар для родителей и сбывшаяся мечта для геймеров. Практически невозможно, чтобы кто-то в нее не играл (первая часть вышла еще в 1997 году). И у вас, скорее всего, какая-то конкретная игра из серии или миссия до сих пор занимает особое место в сердце.

Учитывая, что GTA VI обещают выпустить в ближайшем будущем, сейчас идеальное время вспомнить лучшие сюжетные миссии, которые были до нее — при этом мы будем рассматривать только официальные игры, исключая GTA Online и любые моды. Рассказываем о приключениях, погонях на тачках и ограблениях, которые мы никогда не забудем.

01 Двуличный Таннер — GTA III

GTA III стала первой игрой серии в трехмерном формате © Rockstar Games

Покойся с миром, Таннер. В 35-й миссии, запущенной якудза, тебе предстоит выследить своего приятеля Таннера и расправиться с ним. В чем его преступление? В том, что он оказался полицейским под прикрытием — а это в криминальном мире Либерти-Сити считается абсолютным табу. Это отличная миссия, потому что риск в ней относительно невелик, а награда приличная. Ты будешь гоняться за Таннером по улицам, и это станет первым признаком того, насколько классными должны быть автомобильные погони в GTA. А когда ты наконец его поймаешь, Таннера ждет кровавый конец. Совет: обязательно пройди эту миссию до позднейшей миссии «Grand Theft Aero», иначе она исчезнет навсегда, и ты не сможешь достичь заветных 100 процентов прохождения.

02 Конец пути – GTA San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas стала одной из лучших игр серии © Rockstar Games

В захватывающем финале GTA San Andreas Си Джей очищает «крепость Биг Смока». Пробившись наверх в пентхаус с крэком и управившись с Биг Смоком, ты сталкиваешься с офицером Тенпенни, озвученным Сэмюэлем Л. Джексоном — еще одним противником, но на этот раз с законом на его стороне. Естественно, начинается драка, в результате которой Си Джей гонится за Тенпенни по всей карте. Мы уже упоминали, что Тенпенни едет на угнанной пожарной машине, а твой приятель Свит цепляется за борт? Тебе не только нужно держать курс, чтобы спасти Свита, но и позаботиться о том, чтобы Тенпенни не ушел живым. Финал приносит массу удовольствия.

03 Держи друзей рядом – GTA: Vice City

Многие считают Vice City лучшей игрой серии GTA на сегодняшний день © Rockstar Games

В финальной миссии, пожалуй, лучшей игры серии Grand Theft Auto, Томми Версетти превращается в настоящего «Лица со шрамом». Запершись в своем особняке в стиле Майами, Версетти знакомит своих врагов со своим маленьким другом. Далее следует перестрелка на века, когда враги, предатели и головорезы вторгаются в особняк Версетти. Пройти эту миссию непросто, даже несмотря на то, что под рукой будет здоровье, бронежилет и оружие. И то, что бывший лучший друг Лэнс Вэнс переходит на другую сторону в самый последний момент, тоже не помогает. Но не волнуйся, он получит по заслугам.

04 Трехлистный клевер — GTA 4

Нико из GTA IV был загадочным антигероем © Rockstar Games

Миссия по ограблению банка в GTA 4 по-прежнему остается культовой, даже спустя 18 лет. Вместе с ирландскими братьями Макриари ты будешь водителем и стрелком, грабя «Банк Либерти». Естественно, все идет не совсем по плану. Тебя ждет перестрелка в китайском квартале Либерти-Сити. Эта миссия — огромный шаг вперед для главного героя Нико, который выводит его в высшие эшелоны преступного мира. Кроме того, в середине сцены в банке происходит неожиданный поворот, о котором лучше не рассказывать здесь. Дополнительная информация: само ограбление показано в воспоминаниях в начале дополнения «The Ballad of Gay Tony», где выясняется, что главный герой той игры, Луис Лопес, все это время прятался в углу.

05 Dropping In — The Ballad of Gay Tony

Луис Лопес неожиданно появляется в «The Ballad of Gay Tony» © Rockstar Games

«The Ballad of Gay Tony», выпущенное как загружаемое дополнение к GTA 4, — это самостоятельная и очень любимая многими игра. Такие миссии, как Dropping In, показывают, почему это так. Задача проста: убить врага. Ты делал это тысячу раз, но на этот раз простой обстрел из машины или наезд не сработают. Миссия начинается с того, что ты летишь на вертолете над городом, а затем спускаешься на парашюте на здание, в котором прячется твоя цель. Дальше остается просто пробираться этаж за этажом сквозь толпы приспешников, пока не найдешь свою цель. Все это в стиле Джеймса Бонда. Ах да, мы уже упоминали, что сбегать тебе придется, выпрыгнув с парашютом из окна и приземлившись прямо в мчащуюся машину?

06 Ограбление банка в Калигуле — GTA San Andreas

CJ был главным героем в GTA San Andreas © Rockstar Games

В играх серии GTA столько всего, что можно пропустить самые интересные моменты. Так и с миссией «Ограбление банка в «Калигуле» — заданием для триады в GTA San Andreas, которое на самом деле не обязательно проходить, чтобы продвинуться по сюжету. Она откроется, как только ты доберешься до казино «Четыре дракона» в Лас-Вентурасе. К самому ограблению ты будешь готовиться в серии подготовительных миссий, выполняя самые разные задания — от кражи полицейских мотоциклов до соблазнения сотрудницы казино. Эта подготовка создает неизбежное чувство предвкушения, что не терпится увидеть, как все сложится воедино. И, в отличие от откровенных перестрелок, в которые превратились некоторые ограбления в серии, в этом больше внимания уделяется скрытности: CJ использует очки ночного видения и отравляет вентиляционные шахты, чтобы свести хаос к минимуму. К тому же это одно из самых крупных вознаграждений в игре: за участие в ограблении ты получишь 100 тысяч долларов.

07 Скрытый пассажир — GTA San Andreas

GTA San Andreas подняла планку для всей серии © Rockstar Games

Хочешь промчаться сквозь толпы злодеев с пулеметами, уворачиваясь от падающего груза, пока гонишься за настоящим самолетом по взлетно-посадочной полосе? Конечно, хочешь! А потом прыгнуть со своего мотоцикла в этот самый самолет прямо во время взлета? А еще хочешь пробиться в носовую часть самолета, установить бомбу, а потом спрыгнуть с парашютом в безопасное место? Да, да и еще раз да! Почему не может быть больше таких миссий в видеоиграх? Потому что ни одна из них не обладает такой смелостью или таким безумным чувством юмора, как GTA в лучшем своем проявлении.

08 Ограбление ювелирного магазина — GTA V

В GTA V приходилось делить время между тремя персонажами © Rockstar Games

Последняя игра серии GTA вышла 13 лет назад, и хотя в GTA Online появилось много дополнительного контента, сюжетные миссии GTA V по-прежнему стоят того, чтобы их пройти заново. Ну, по крайней мере, некоторые из них. Карта вымышленного Лос-Сантоса, во многом заимствованная у Лос-Анджелеса, содержит множество узнаваемых локаций. Эта миссия, в которой ты грабишь элитный ювелирный магазин, вдохновлена Родео-Драйв и Уилшир-бульваром в Беверли-Хиллз. Эти мелкие детали оживляют игру, но что делает этот уровень настоящей классикой, так это возможность выбрать: действовать незаметно или ворваться со стрельбой. Здесь в равной мере и атмосферно, и весело, и напряженно. Плюс к тому же побег — гонка на мотоцикле по пробкам с полицией на хвосте — это просто классика. Все так стильно и отточено, что создаётся ощущение, будто ты оказался в игровой версии криминальной классики «Жара».