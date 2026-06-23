GTA 6 шыққанға дейін ойнауға болатын үздік 7 ойын

Қазір бүкіл ойын индустриясы GTA 6 күтіп отырғандай болып көрінеді. Rockstar студиясының келесі ірі жобасы ойын тарихындағы ең ауқымды релиздердің біріне айналады деп күтілуде. Тіпті кейбір компаниялар өз ойындарының шығу күндерін GTA 6 ойынынмен бәсекелеспеу үшін кейінге шегеріп жатқаны айтылуда. Егер ойынды кешіктірмесе, Grand Theft Auto VI ақыры 2026 жылғы 19 қарашада жарық көреді. Ал оған дейін күту уақытын қызық ететін жеті ойынды ұсынамыз.
01
Red Dead Redemption 2
- Шыққан жылы: 2018
- Платформалар: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
- Кімдерге арналған: Вестерн жанрын және ойын еркіндігін жоғары бағалайтын ашық әлем ойындарының жанкүйерлері үшін
Rockstar Games 2018 жылы Red Dead Redemption 2 ойынын шығарғанда, ашық әлем ойындарының сапасына жаңа стандарт орнатты. Егер сіз Rockstar компаниясының әлем құрудағы ерекше тәсілін ұнатсаңыз және Батыс тақырыбына қызығушылық танытсаңыз, бұл әлі күнге дейін ойнауға тұрарлық ең үздік ойындардың бірі болып саналады.
Red Dead Redemption 2-нің GTA 6-ны күтіп жүрген ойыншылардың қалаулы тізімінде жиі кездесуі бекер емес. Екі ойынның негізінде ұқсас қағидаттар жатыр: ұсақ-түйегіне дейін жасалған әлем, әсерлі оқиға желісі және шынайы сезілетін кейіпкерлер. Егер сіз әлі Артур Морганның оқиғасын толық аяқтамаған болсаңыз, алдыңызда жүздеген сағаттық қызықты контент күтіп тұр.
Негізгі сюжеттен бөлек, аң аулауға, балық ұстауға, покер ойнауға, пойыздарды тонауға және ауа райы динамикалық өзгеріп, күн мен түн табиғи ауысатын кең әлемді зерттеуге болады. Атқа күтім жасау немесе сақал-мұртты күтіп-баптау сияқты ұсақ детальдардың өзі ойын атмосферасына терең кіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сіздің әрекеттеріңіз ойын жүйесіне әсер етіп, әлемнің сізге деген қарым-қатынасын өзгертеді.
Ойынның музыкалық сүйемелдеуі де ерекше атап өтуге тұрарлық. Ол заманауи геймингтегі ең жоғары бағаланған саундтректердің бірі саналады және өңірдің атмосферасын тамаша жеткізеді.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: бұл ойын GTA 6-ны жасайтын сол студияның туындысы және Rockstar-дың әлемді құрудағы, оқиға баяндаудағы және ұсақ бөлшектерге мән берудегі теңдессіз шеберлігін айқын көрсетеді.
02
Crimson Desert
- Шыққан күні: 2026 жылғы 19 наурыз
- Платформалар: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Кімдерге арналған: Зерттеуге арналған алып әлемді ұнататын экшн-RPG жанкүйерлері үшін
2026 жылғы наурызда жарық көргеннен бері Pearl Abyss студиясының Crimson Desert ойыны заманауи ашық әлем жобаларының қаншалықты ауқымды бола алатынын көрсетті. Ойыншылар Greymanes жалдамалы жасағының жетекшісі Клифф Макдаффтың рөлін сомдайды. Оның өмірі жойқын шабуылдан кейін түбегейлі өзгеріске ұшырайды.
Ойын кең ауқымды зерттеу элементтерін шеберлік пен дәлдікті талап ететін шайқас жүйесімен ұштастырады. Мұнда уақытылы әрекет ету, қарсы шабуыл жасау және қару түрлерін тактикалық түрде алмастыру маңызды рөл атқарады. Қарқынды шайқастардан бөлек, ойыншылар алып аумақтарды аралап, ежелгі жерлерді зерттеп, ойын әлемінің тарихын тереңдете түсетін құпия Abyss аймағын аша алады.
Оқиға фантастикалық әлемде өрбігенімен және Vice City атмосферасынан мүлде өзгеше болғанымен, Crimson Desert көптеген ойыншылар GTA 6-дан күтетін еркіндік пен жаңалық ашу сезімін ұсынады. Бұл әлемде әрдайым зерттейтін, орындайтын немесе ашатын жаңа нәрсе табылады.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: оның орасан зор ашық әлемі мен еркіндік сезімі көптеген ойыншылар GTA 6-дан күтетін ауқымға ең жақын тәжірибелердің бірін ұсынады.
03
Cyberpunk 2077
- Шыққан күні: 2020 жылғы 10 желтоқсан
- Платформалар: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One
- Кімдерге арналған: Ғылыми фантастиканы, қылмыстық оқиғаларды және RPG элементтерін ұнататын ойыншылар үшін
Night City ойын индустриясындағы ең әсерлі виртуалды мегаполистердің бірі болып қала береді. GTA 6 ойынындағы Vice City секілді бұл да түрлі оқиғаларға, құпияларға және мүмкіндіктерге толы қала.
Cyberpunk 2077 ойынында сіз Ви есімді жалдамалы жауынгердің рөлін атқарасыз. Ол ықпалды корпорациялар, қылмыстық топтар және көше зорлық-зомбылығы үстемдік ететін әлемде өз жолын табуға тырысады. Оқиғаның дамуы көбіне сіздің шешімдеріңізге және атақты актер Киану Ривз сомдаған Джонни Сильверхендпен қарым-қатынасыңызға байланысты өрбиді.
Ойын бірінші тұлғадан көрсететін экшн элементтерін терең RPG механикаларымен үйлестіреді. Кейіпкеріңізді кибернетикалық импланттар, хакерлік қабілеттер, қару-жарақ пен дағдылар арқылы дамытуға болады. Сонымен қатар, қала көшелерінде автомобильдер мен мотоциклдермен жоғары жылдамдықта қозғалу мүмкіндігі бар.
Көптеген жылдар бойы шыққан жаңартулар мен Phantom Liberty кеңейтімі Cyberpunk 2077 ойынын бүгінгі күндегі ең сапалы ашық әлем ойындарының біріне айналдырды. Ойынды алғашқы шыққан кезде өткізіп алғандар қазір айтарлықтай жетілдірілген нұсқамен таныса алады.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: бұл ойын шулы мегаполисті, қылмысқа негізделген тартымды сюжетті және жоғары жылдамдықтағы экшнге толы атмосфераны ұсынады.
04
Forza Horizon 6
- Шыққан күні: 2026 жылғы 19 мамыр
- Платформалар: Xbox Series X/S, PC (PS5 нұсқасы кейінірек шығады)
- Кімдерге арналған: Автокөліктерді, жарыс ойындарын және ашық әлемді зерттеуді ұнататын ойыншылар үшін
Көлік жүргізу GTA сериясының ажырамас бөлігі болып келген, ал Forza Horizon 6 рөлге отырып, еркін саяхаттауды жақсы көретіндер үшін ең үздік ойындардың бірі болып саналады.
Дәстүрлі сюжеттік желіге сүйенудің орнына, ойыншылар түрлі фестивальдік жарыстарға қатысып, жаңа көліктердің құлпын ашады және өз коллекциясын кеңейтеді. Ашық әлем еркін зерттеуге мүмкіндік береді: жарыстарға қатысуға да, жол қайда апарса, сол жаққа қарай жай ғана саяхаттауға да болады.
Ойында жүздеген автокөлік, кең ауқымды тюнинг мүмкіндіктері және әртүрлі іс-шаралар ұсынылған. Көше жарыстары, жолсыз жердегі сынақтар және трюктерге негізделген жарыстар ойын барысын әрдайым қызықты етіп ұстап тұрады.
Егер сіз GTA 6 көшелерінде жоғары жылдамдықпен жүйткіп жүргеніңізді елестетіп жүрсеңіз, бұл ойын жүргізу шеберлігіңізді шыңдаудың тамаша тәсілі болып табылады.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: ашық әлемде көлік жүргізудің шынайы ләззатын дәл осы деңгейде жеткізе алатын ойындар өте аз.
05
Gothic Remake
- Шыққан күні: 2026 жылғы 5 маусым
- Платформалар: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Кімдерге арналған: Терең атмосферасы бар әлемдер мен мағыналы кейіпкер дамуын ұнататын RPG жанкүйерлеріне
Ең сүйікті рөлдік ойындардың бірі жаңа буын ойыншылары үшін қайта оралды. Gothic Remake 2001 жылы шыққан түпнұсқа классикалық ойынды заманауи графикамен және жаңартылған механикалармен қайта жасап шықты, сонымен бірге оны ерекше еткен басты ерекшеліктерін сақтап қалды.
Ойын әлемінде сіз аты жоқ тұтқын ретінде бастайсыз. Кейіпкер сыртқы әлемнен сиқырлы тосқауылмен оқшауланған колонияда қамалған. Мұнда аман қалу үшін өз беделіңізді қалыптастырып, одақтастар тауып, өзара бәсекелес фракциялардың арасынан өз орныңызды табуыңыз қажет.
Шайқас жүйесі ойланып әрекет етуді және шеберлікті талап етеді, ал кейіпкерді дамыту дәстүрлі сыныптарға бөлінген жүйеге негізделмеген. Сонымен қатар, ойында ыңғайлы тапсырма белгілері немесе жылдам саяхаттау мүмкіндіктері жоқ. Оның орнына ойын әлемді табиғи түрде зерттеп, бағыттарды есте сақтауға және NPC кейіпкерлерінің күнделікті әрекеттеріне назар аударуға ынталандырылады.
Бұл көптеген заманауи ашық әлем ойындарынан ерекшеленетін сергітетін тәжірибе ұсынып, бүгінгі таңда сирек кездесетін шынайы болу сезімін қалыптастырады.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: ойынның әлемі мен өздігінен әрекет ететін NPC кейіпкерлері Rockstar ойындарына тән «тірі әлем» әсерін береді.
06
Assassin's Creed Black Flag: Resynced
- Түпнұсқа ойынның шыққан жылы: 2013
- Resynced нұсқасының шығу күні: 2026 жылғы 9 шілде
- Платформалар: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Кімдерге арналған: Қарақшылар туралы оқиғаларды, зерттеуді және теңіз шайқастарын ұнататын ойыншыларға
Assassin's Creed IV: Black Flag ойыны Ubisoft студиясының әйгілі сериясындағы ең үздік ойындардың бірі ретінде кеңінен танылған. Енді Assassin's Creed Black Flag: Resynced осы қарақшылық шытырман оқиғаны заманауи технологиялар мен кеңейтілген контент арқылы қайта жандандырады.
Ойыншылар тағы да Эдвард Кенуэй рөлін сомдап, Кариб теңізін шарлайды және қарақшылар, тамплиерлер мен отарлық державалар арасындағы қақтығыстардың ортасына тап болады. Нәтижесінде шытырман оқиғаларға толы тартымды сюжет ұсынылады.
Теңіздегі зерттеу ойынның негізгі өзегі болып қала береді. Джекдоу кемесі әрі көлік құралы, әрі қуатты қару ретінде қызмет етеді. Жаңартылған нұсқада жетілдірілген графика, дамыған ауа райы жүйесі және ойын процесін жақсартатын көптеген өзгерістер бар. Олардың қатарында шайқас пен жасырын әрекет ету механикаларының жетілдірілуі де бар.
Сонымен қатар жаңа сюжеттік желілер, қосымша серіктер, коллекциялық заттар және ойын ыңғайлылығын арттыратын жаңартулар бұрынғы жанкүйерлерге теңізге қайта аттануға тағы бір себеп береді.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: бұл ойын көптеген белсенділік түрлеріне, қосымша тапсырмаларға және есте қаларлық оқиғаларға толы ауқымды ашық әлем ұсынады.
07
The Blood of Dawnwalker
- Шыққан күні: 2026 жылғы 3 қыркүйек
- Платформалар: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Кімдерге арналған: Қараңғы фэнтези жанрын және маңызды таңдау жасауға негізделген оқиғаларды ұнататын ойыншыларға
Қыркүйек айы келгенде GTA 6 ойынының шығуына санаулы уақыт қалады. Егер оған дейін тағы бір ірі шытырман оқиғаға аттанғыңыз келсе, The Blood of Dawnwalker тамаша таңдау болуы мүмкін.
Бұл қараңғы фэнтези жанрындағы RPG ойынын жасауға бұрын The Witcher 3: Wild Hunt және Cyberpunk 2077 жобаларында жұмыс істеген әзірлеушілер қатысқан. Ойын оқиғасы оба індеті жайлаған XIV ғасырдағы Еуропада өрбиді. Адамзат әлсіреген шақта вампирлер көлеңкеден шығып, өз билігін орнатуға ұмтылады. Ойыншылар вампир тістегеннен кейін өзгерген Коэн рөлін атқарады.
Күндіз Коэн адам күйінде қалады, ал түнде табиғаттан тыс қабілеттерге ие болады. Бұл күштерге қарсы тұру немесе оларды толық қабылдау — ойыншының өз таңдауы. Қабылданған шешімдер оқиғаның дамуына ғана емес, қоршаған әлемге де әсер етеді.
Ойынның ерекшелігі — тәуліктің әр кезеңіне байланысты өзгеше ойын механикаларының болуы. Адам кейпіндегі шайқастар семсер мен сиқырға негізделсе, вампирлік қабілеттер әлемде қозғалу, соғысу және кейіпкерлермен әрекеттесу үшін мүлде жаңа мүмкіндіктер ашады. Сонымен қатар, уақыт маңызды ресурс ретінде қарастырылады: әр шешімнің салдары бар және барлық мәселені шешуге үлгеру мүмкін емес.
Неліктен GTA 6 жанкүйерлері бұл ойынды ойнауы керек: GTA сериясы сияқты бұл ойын да ойыншы таңдауларына ерекше мән береді және әлем сіздің әрекеттеріңізге белсенді түрде жауап береді.