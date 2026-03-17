Как управление батареей в Формуле-1 меняет стратегию гонок

Болиды Формулы-1 используют гибридные силовые установки с 2014 года, но регламент сезона 2026 года меняет всё. Теперь ещё больший акцент сделан на электрической составляющей этих систем. Уже на предсезонных тестах и в ходе первого гоночного уикенда в паддоке в основном обсуждают новую систему и её влияние на ход гонок.

По данным RTE , в первой гонке сезона-2026 в Мельбурне было 120 обгонов — тогда как в прошлом году их было всего 45. Для болельщиков это делает гонки гораздо зрелищнее: пилоты чаще борются за позиции. Во многом такой рост связан с изменениями в болидах и тем, что управление батареей стало ключевой частью стратегии каждого гонщика, включая Макса Ферстаппена.

01 Как устроена гибридная батарейная система Формулы-1

Спринт на Гран-при Китая делает борьбу ещё сложнее © Lars Baron/LAT Images

С этого сезона 50% мощности болида Формулы-1 обеспечивает двигатель внутреннего сгорания, а ещё 50% — батарея. Запас энергии в батарее ограничен, и именно пилоты решают, когда и как максимально эффективно его использовать.

Как и раньше, пилоты могут заряжать батарею при торможении и накате, когда они убирают ногу с газа и тормоза, но теперь это стало гораздо более важной частью их стратегии.

После того как пилот зарядил батарею за круг, он может в любой момент использовать эту энергию, чтобы увеличить скорость и легче обгонять соперников. Нажав кнопку на руле, он получает мощный прирост, который помогает пройти впереди идущую машину.

Но соперники могут сделать то же самое, поэтому позиции часто меняются: один обгоняет, а через несколько поворотов или кругов ситуация может развернуться. Именно поэтому в первой гонке сезона-2026 мы увидели так много обгонов.

Кроме того, старую систему DRS заменила новая система подзарядки батареи. Раньше заднее крыло открывалось в определённых зонах, если пилот был достаточно близко к болиду впереди.

Теперь, если машина оказывается в пределах одной секунды от соперника на контрольной точке трассы, она получает дополнительную энергию для подзарядки батареи, которую можно использовать на следующем круге.

Это снова усиливает борьбу за позиции и является одной из причин резкого роста количества обгонов.

02 Почему это важно и как управление батареей влияет на стратегию

Сезон-2026 приносит массу новых технологий, которые предстоит освоить © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Всё это делает управление батареей одной из главных тем сезона в Формуле-1 — как среди пилотов, так и среди болельщиков. Теперь этот фактор нужно учитывать буквально в каждом повороте.

Он меняет подход к позиции на трассе, заставляет думать наперёд на несколько кругов и даже переосмысливать защиту от атак. Зачем тратить заряд батареи на оборону, если через пару поворотов ты сам можешь обогнать соперника? Иногда лучше не рисковать лишний раз.

Когда пилот едет в относительно чистом воздухе и создаёт отрыв впереди и позади, он может сосредоточиться на восстановлении заряда батареи.

Но в плотной борьбе всё иначе: пилоты стараются заряжать батарею при любой возможности, чтобы затем использовать эту энергию для защиты от обгона или, наоборот, для атаки.

Зарядка и использование энергии происходят постоянно, а подход может меняться буквально от поворота к повороту.

03 Как новая стратегия влияет на старт

В Мельбурне старт выдался ещё более хаотичным, чем обычно © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Как мы увидели в Мельбурне, новая гибридная система может сделать старты гонок более непредсказуемыми. Лиам Лоусон неудачно стартовал из середины пелотона, и в первые секунды несколько болидов едва не задели его, обгоняя.

Проблема с задержкой отклика турбины остаётся у новых болидов ещё со времён тестов. При этом пилотам важно иметь достаточный запас энергии батареи к первому повороту.

Если в начале гонки есть заряд, можно занять выгодную позицию на дистанции. Главное — не израсходовать батарею полностью, иначе уже на первом круге позиция может стать уязвимой.

Ферстаппен также отметил, как изменились старты гонок. «Первые круги были довольно хаотичными, и нам просто нужно было держаться подальше от неприятностей», — сказал он после гонки.

«В целом команда отлично сработала: это был достойный прорыв с 20-го места, и мы будем дальше работать вместе, чтобы сократить отставание».

04 Как новые изменения влияют на Ферстаппена и Oracle Red Bull Racing

Ферстаппен и Пол Монаган, глава инженерии болида, в обсуждении © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Акцент на управлении батареей влияет на Ферстаппена и всю команду Oracle Red Bull Racing так же, как и на остальных. После неудачной аварии в квалификации нидерландец стартовал с 20-го места и был вынужден пробиваться через аутсайдеров и середину пелотона, чтобы попасть в очковую зону.

Его выступление оказалось впечатляющим — по итогам первой гонки сезона он получил награду «Пилот дня».

Этот опыт должен сыграть ему на руку по ходу сезона, ведь он получил важное понимание того, как управлять батареей и в какие моменты использовать дополнительную мощность для обгонов.

В интервью formula1.com он отметил: «Я многому научился в борьбе и в том, как использовать батарею и всё остальное, так что это был довольно позитивный опыт».

Если команда и пилот быстро научатся грамотно управлять зарядом, они получат серьёзное преимущество над соперниками. Ферстаппен и Red Bull Racing в ближайшие недели будут стремиться именно к этому, а его прорыв в Мельбурне, вероятно, дал ему важный опыт, который поможет увереннее управлять батареей.

Одно можно сказать точно: в 2026 году обгонов будет больше, чем в любой другой сезон гибридной эры Формулы-1, а значит, гонки станут ещё зрелищнее для большинства болельщиков.