Конец эпохи: Марко покидает пост после 20 лет в Red Bull F1
Это конец эпохи: Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко решил уйти из Формулы-1. Его решение было обусловлено эмоциональным завершением гоночного сезона 2025 года.
Макс Ферстаппен едва упустил свой пятый титул чемпиона мира в Формуле-1, из-за чего легенда паддока решил уйти из Oracle Red Bull Racing и F1. Хельмут Марко решил уйти в отставку в конце 2025 года после более чем 20 лет работы в качестве советника Red Bull по автоспорту. 82-летний специалист был одним из ключевых архитекторов эры Red Bull в Формуле-1, а также руководителем юниорской программы Red Bull.
Это было замечательное время, которое я смог разделить с таким количеством талантливых людей.
"Я занимаюсь автоспортом уже шесть десятилетий, и последние 20 с лишним лет в Red Bull были необыкновенным и чрезвычайно успешным путешествием", - говорит Марко. "Это было замечательное время, которое я смог разделить с таким количеством талантливых людей. Все, что мы построили и чего достигли вместе, наполняет меня гордостью".
Почему Хельмут Марко уволился?
Хельмут Марко сказал, что то, как закончился сезон 2025 года, повлияло на его решение уйти в отставку. "Чуть-чуть не хватило до чемпионата мира в этом сезоне, и это глубоко тронуло меня", - объяснил он. Макс Ферстаппен из Red Bull Racing сократил разрыв в 104 очка и всего на два очка отстал от Ландо Норриса, выиграв финальную гонку в Абу-Даби, но все равно не дотянул до титула. "Мне стало ясно, что сейчас настал подходящий момент для меня лично, чтобы закончить эту очень долгую, насыщенную и успешную главу", - сказал Марко, который был ключевым сторонником карьеры Ферстаппена в Формуле-1.
Желаю всей команде дальнейших успехов
Он добавил: "Я желаю всей команде дальнейших успехов и убежден, что в следующем году они снова будут бороться за оба титула чемпиона мира".
Конец эпохи в Red Bull
Марко был влиятельной фигурой, чье руководство определило успех команды и помогло развить таких гонщиков, как Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. "Хельмут обратился ко мне с пожеланием завершить свою роль советника по автоспорту в конце года", - объяснил генеральный директор Red Bull по инвестициям и корпоративным проектам Оливер Минцлафф. Он назвал прощание с Марко "концом необыкновенной эпохи". Страсть Марко, его смелость в принятии четких решений и способность разглядеть потенциал останутся незабываемыми."
Влияние Марко отражается не только в людях, которых он сформировал, но и в результатах, достигнутых за время его работы. Ниже приведены основные вехи его 20-летней работы в Red Bull:
Статистика команды под руководством Хельмута Марко:
Кто такой Хельмут Марко?
Хельмут Марко родился в 1943 году в Граце, Австрия. Он бывший гонщик, в 1971 году выиграл "24 часа Ле-Мана". Он получил докторскую степень по юриспруденции, благодаря чему получил прозвище "Доктор". Марко начал участвовать в гонках в 1960-х годах вместе со своим другом Йохеном Риндтом.
Позже он перешел в менеджмент и стал советником Red Bull Racing по автоспорту - эту роль он покинет в конце 2025 года. Он помог превратить Red Bull Racing в команду, неоднократно становившуюся чемпионом мира, и стал наставником таких гонщиков, как Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Сегодня он считается одной из самых влиятельных фигур в истории Формулы-1.
Гонщики Формулы 1, получившие развитие благодаря Хельмуту Марко
- Макс Ферстаппен (4-кратный чемпион среди гонщиков)
- Себастьян Феттель (4-кратный чемпион среди гонщиков)
- Даниил Квят
- Алекс Албон
- Пьер Гасли
- Карлос Сайнц
- Даниэль Риккьярдо
- Себастьен Буэми
- Скотт Спид
- Хайме Альгерсуари
- Брендон Хартли
- Жан Эрик Вернь
- Кристиан Клиен
- Витантонио Лиуцци
- Джек Духан
- Патрик Фризахер
- Арвид Линдблад