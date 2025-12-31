Консультант команды Oracle Red Bull Racing доктор Хельмут Марко во время Гран-при Абу-Даби Формулы-1 на трассе Yas Marina Circuit 8 декабря 2024 года.
Конец эпохи: Марко покидает пост после 20 лет в Red Bull F1

Это конец эпохи: Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко решил уйти из Формулы-1. Его решение было обусловлено эмоциональным завершением гоночного сезона 2025 года.
Автор Агнес Анебода
Макс Ферстаппен едва упустил свой пятый титул чемпиона мира в Формуле-1, из-за чего легенда паддока решил уйти из Oracle Red Bull Racing и F1. Хельмут Марко решил уйти в отставку в конце 2025 года после более чем 20 лет работы в качестве советника Red Bull по автоспорту. 82-летний специалист был одним из ключевых архитекторов эры Red Bull в Формуле-1, а также руководителем юниорской программы Red Bull.
Директор команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер и консультант команды Red Bull Racing доктор Хельмут Марко празднуют в parc ferme во время Гран-при Канады.

Празднование во время Гран-при Канады 2023 года

Это было замечательное время, которое я смог разделить с таким количеством талантливых людей.
Хельмут Марко
"Я занимаюсь автоспортом уже шесть десятилетий, и последние 20 с лишним лет в Red Bull были необыкновенным и чрезвычайно успешным путешествием", - говорит Марко. "Это было замечательное время, которое я смог разделить с таким количеством талантливых людей. Все, что мы построили и чего достигли вместе, наполняет меня гордостью".
Почему Хельмут Марко уволился?

Хельмут Марко сказал, что то, как закончился сезон 2025 года, повлияло на его решение уйти в отставку. "Чуть-чуть не хватило до чемпионата мира в этом сезоне, и это глубоко тронуло меня", - объяснил он. Макс Ферстаппен из Red Bull Racing сократил разрыв в 104 очка и всего на два очка отстал от Ландо Норриса, выиграв финальную гонку в Абу-Даби, но все равно не дотянул до титула. "Мне стало ясно, что сейчас настал подходящий момент для меня лично, чтобы закончить эту очень долгую, насыщенную и успешную главу", - сказал Марко, который был ключевым сторонником карьеры Ферстаппена в Формуле-1.
Консультант команды Red Bull Racing доктор Хельмут Марко празднует во время Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе Спа-Франкоршам 30 июля 2023 года.

Празднование во время Гран-при Бельгии Формулы-1

Желаю всей команде дальнейших успехов
Хельмут Марко
Он добавил: "Я желаю всей команде дальнейших успехов и убежден, что в следующем году они снова будут бороться за оба титула чемпиона мира".
Конец эпохи в Red Bull

Макс Ферстаппен из Нидерландов и Oracle Red Bull Racing празднует с Хельмутом Марко после Гран-при Китая Формулы-1 на Shanghai International Circuit 21 апреля 2024 года в Шанхае, Китай.

Победитель гонки Макс Ферстаппен празднует с Хельмутом Марко в Китае

Марко был влиятельной фигурой, чье руководство определило успех команды и помогло развить таких гонщиков, как Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. "Хельмут обратился ко мне с пожеланием завершить свою роль советника по автоспорту в конце года", - объяснил генеральный директор Red Bull по инвестициям и корпоративным проектам Оливер Минцлафф. Он назвал прощание с Марко "концом необыкновенной эпохи". Страсть Марко, его смелость в принятии четких решений и способность разглядеть потенциал останутся незабываемыми."
Победитель гонки и чемпион мира в Формуле-1 2021 года Макс Ферстаппен празднует с Хельмутом Марко

Чемпион мира среди гонщиков Формулы-1 2021 года

Себастьян Феттель празднует с консультантом Red Bull Racing Motorsport доктором Хельмутом Марко на пит-лейне после победы в Гран-при Японии Формулы-1 на трассе Сузука 4 октября 2009 года.

Себастьян Феттель празднует победу в Гран-при Японии

Влияние Марко отражается не только в людях, которых он сформировал, но и в результатах, достигнутых за время его работы. Ниже приведены основные вехи его 20-летней работы в Red Bull:

Статистика команды под руководством Хельмута Марко:

Макс Ферстаппен разговаривает с консультантом команды Red Bull Racing доктором Хельмутом Марко в гараже во время практики перед Гран-при Венгрии Формулы-1.

Макс Ферстаппен и Хельмут Марко в гараже во время тренировки

Кто такой Хельмут Марко?

Хельмут Марко родился в 1943 году в Граце, Австрия. Он бывший гонщик, в 1971 году выиграл "24 часа Ле-Мана". Он получил докторскую степень по юриспруденции, благодаря чему получил прозвище "Доктор". Марко начал участвовать в гонках в 1960-х годах вместе со своим другом Йохеном Риндтом.
Консультант команды Red Bull Racing доктор Хельмут Марко готовится сесть за руль BRM 157 во время Парада легенд Red Bull перед Гран-при Австрии Формулы-1 на Red Bull Ring 2 июля 2023 года.

Хельмут Марко готовится сесть за руль BRM 157 в Параде легенд Red Bull

Гран-при Австрии, Хельмут Марко и Герхард Бергер.

Хельмут Марко и Герхард Бергер в Шпильберге

Позже он перешел в менеджмент и стал советником Red Bull Racing по автоспорту - эту роль он покинет в конце 2025 года. Он помог превратить Red Bull Racing в команду, неоднократно становившуюся чемпионом мира, и стал наставником таких гонщиков, как Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Сегодня он считается одной из самых влиятельных фигур в истории Формулы-1.
Гонщики Формулы 1, получившие развитие благодаря Хельмуту Марко

Победителя гонки Макса Ферстаппена поздравляет доктор Хельмут Марко, 30 ноября 2025 года.

За эти годы было отпраздновано множество побед

  • Макс Ферстаппен (4-кратный чемпион среди гонщиков)
  • Себастьян Феттель (4-кратный чемпион среди гонщиков)
  • Даниил Квят
  • Исак Хаджар
  • Лиам Лоусон
  • Юки Цунода
  • Алекс Албон
  • Пьер Гасли
  • Карлос Сайнц
  • Даниэль Риккьярдо
  • Себастьен Буэми
  • Скотт Спид
  • Хайме Альгерсуари
  • Брендон Хартли
  • Жан Эрик Вернь
  • Кристиан Клиен
  • Витантонио Лиуцци
  • Джек Духан
  • Патрик Фризахер
  • Арвид Линдблад
