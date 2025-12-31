Конец эпохи: Марко покидает пост после 20 лет в Red Bull F1

Макс Ферстаппен едва упустил свой пятый титул чемпиона мира в Формуле-1 , из-за чего легенда паддока решил уйти из Oracle Red Bull Racing и F1. Хельмут Марко решил уйти в отставку в конце 2025 года после более чем 20 лет работы в качестве советника Red Bull по автоспорту. 82-летний специалист был одним из ключевых архитекторов эры Red Bull в Формуле-1, а также руководителем юниорской программы Red Bull.

Празднование во время Гран-при Канады 2023 года © Getty Images/Red Bull Content Pool Это было замечательное время, которое я смог разделить с таким количеством талантливых людей. Хельмут Марко

"Я занимаюсь автоспортом уже шесть десятилетий, и последние 20 с лишним лет в Red Bull были необыкновенным и чрезвычайно успешным путешествием", - говорит Марко. "Это было замечательное время, которое я смог разделить с таким количеством талантливых людей. Все, что мы построили и чего достигли вместе, наполняет меня гордостью".

01 Почему Хельмут Марко уволился?

Хельмут Марко сказал, что то, как закончился сезон 2025 года, повлияло на его решение уйти в отставку. "Чуть-чуть не хватило до чемпионата мира в этом сезоне, и это глубоко тронуло меня", - объяснил он. Макс Ферстаппен из Red Bull Racing сократил разрыв в 104 очка и всего на два очка отстал от Ландо Норриса, выиграв финальную гонку в Абу-Даби, но все равно не дотянул до титула. "Мне стало ясно, что сейчас настал подходящий момент для меня лично, чтобы закончить эту очень долгую, насыщенную и успешную главу", - сказал Марко, который был ключевым сторонником карьеры Ферстаппена в Формуле-1.

Празднование во время Гран-при Бельгии Формулы-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool Желаю всей команде дальнейших успехов Хельмут Марко

Он добавил: "Я желаю всей команде дальнейших успехов и убежден, что в следующем году они снова будут бороться за оба титула чемпиона мира".

02 Конец эпохи в Red Bull

Победитель гонки Макс Ферстаппен празднует с Хельмутом Марко в Китае © Getty Images/Red Bull Content Pool

Марко был влиятельной фигурой, чье руководство определило успех команды и помогло развить таких гонщиков, как Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. "Хельмут обратился ко мне с пожеланием завершить свою роль советника по автоспорту в конце года", - объяснил генеральный директор Red Bull по инвестициям и корпоративным проектам Оливер Минцлафф. Он назвал прощание с Марко "концом необыкновенной эпохи". Страсть Марко, его смелость в принятии четких решений и способность разглядеть потенциал останутся незабываемыми."

Чемпион мира среди гонщиков Формулы-1 2021 года © Getty Images/Red Bull Content Pool Себастьян Феттель празднует победу в Гран-при Японии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Влияние Марко отражается не только в людях, которых он сформировал, но и в результатах, достигнутых за время его работы. Ниже приведены основные вехи его 20-летней работы в Red Bull:

Статистика команды под руководством Хельмута Марко: Red Bull Racing Performance Чемпионаты конструкторов: 6

Чемпионаты гонщиков: 8

Гонки: 417

Побед: 130

Подиумы: 233

Поул-позишн: 111

Самые быстрые круги: 102 Торо Россо Заезды: 268

Победы: 1

Подиумы: 3

Поул-позишн: 1 AlphaTauri Заезды: 83

Победы: 1

Подиумы: 2

Самые быстрые круги: 2 Visa Cash App Racing Bulls Заезды: 48

Подиумы: 1

Самые быстрые круги: 1 Объединенные достижения всех команд Чемпионаты конструкторов: 6

Чемпионаты водителей: 8

Гонки: 816

Победы: 132

Подиумы: 23

Поул-позишн: 11

Самые быстрые круги: 106

Макс Ферстаппен и Хельмут Марко в гараже во время тренировки © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Кто такой Хельмут Марко?

Хельмут Марко родился в 1943 году в Граце, Австрия. Он бывший гонщик, в 1971 году выиграл "24 часа Ле-Мана". Он получил докторскую степень по юриспруденции, благодаря чему получил прозвище "Доктор". Марко начал участвовать в гонках в 1960-х годах вместе со своим другом Йохеном Риндтом.

Хельмут Марко готовится сесть за руль BRM 157 в Параде легенд Red Bull © Getty Images/Red Bull Content Pool Хельмут Марко и Герхард Бергер в Шпильберге © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Позже он перешел в менеджмент и стал советником Red Bull Racing по автоспорту - эту роль он покинет в конце 2025 года. Он помог превратить Red Bull Racing в команду, неоднократно становившуюся чемпионом мира, и стал наставником таких гонщиков, как Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Сегодня он считается одной из самых влиятельных фигур в истории Формулы-1.

04 Гонщики Формулы 1, получившие развитие благодаря Хельмуту Марко

За эти годы было отпраздновано множество побед © Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен (4-кратный чемпион среди гонщиков)

Себастьян Феттель (4-кратный чемпион среди гонщиков)

Даниил Квят

Исак Хаджар

Лиам Лоусон

Юки Цунода

Алекс Албон

Пьер Гасли

Карлос Сайнц

Даниэль Риккьярдо

Себастьен Буэми

Скотт Спид

Хайме Альгерсуари

Брендон Хартли

Жан Эрик Вернь

Кристиан Клиен

Витантонио Лиуцци

Джек Духан

Патрик Фризахер

Арвид Линдблад