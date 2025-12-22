Финал Формулы-1: Макс Ферстаппен сражался до последних секунд

Героическая попытка Макса Ферстаппена в конце сезона завоевать свой пятый титул чемпиона Формулы-1 дошла до финиша: голландец ворвался в финальную гонку сезона 2025 года в Абу-Даби и одержал неоспоримую победу с поул-позиции.

После блестящей серии заездов во второй половине сезона, благодаря которой отставание в 104 очка от лидера чемпионата Ландо Норриса превратилось всего в 16 очков перед завершающим сезон Гран-при Абу-Даби, четырехкратный чемпион Oracle Red Bull Racing сделал именно то, что ему нужно было сделать в решающей гонке, выиграв заезд с поул-позиции с комфортным отрывом в 12,59 с.

Я очень горжусь всей командой и тем невероятным поворотом, который мы совершили. Мы никогда не сдавались и всегда верили, что сможем изменить ситуацию. Макс Ферстаппен

Однако Норрис закончил гонку на третьем месте, уступив напарнику по команде McLaren Оскару Пайастри, и британскому гонщику хватило двух очков, чтобы обеспечить себе корону чемпионата мира Формулы-1 2025 года, лишив Ферстаппена и Oracle Red Bull Racing сказочного финала их невероятного и решительного выступления в конце сезона.

Тем не менее Ферстаппен горд скоростью, сообразительностью и боевым духом, которые он и команда продемонстрировали. "Я чувствую себя хорошо. Я уже был готов к подобным исходам, ведь для победы нам нужно было немного удачи", - сказал Ферстаппен после гонки.

Макс сделал все правильно в последней гонке за титул 2025 года © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Я очень горжусь всей командой и тем невероятным поворотом, который у нас был. Мы никогда не сдавались и всегда верили, что сможем изменить ситуацию. Мы не переставали стараться. Мы легко могли сдаться, но мы продолжали упорствовать, искать улучшения и всегда верили в лучшее. Этот сезон был огромными американскими горками, со множеством сложных моментов и чувств, но я так горжусь всеми, и мы действительно сплотились как команда.

"Поворот во второй половине сезона был невероятным — и даже безумным, учитывая, сколько нам пришлось преодолеть. Да, упустить чемпионский титул всего в двух очках больно, но если вспомнить Зандворт, где мы уступали более 100 очков, то, чего мы добились, — это действительно большое достижение".

Как разворачивалась борьба за титул чемпиона мира в Формуле-1 в 2025 году

Ключевой момент гонки: Ферстаппен идеально стартует и выходит в лидеры © Getty Images/Red Bull Content Pool

В начале уик-энда Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен и команда Oracle Red Bull Racing понимали, что победа — их лучший шанс побороться за титул в личном зачёте. При таком раскладе Ландо Норрису необходимо было финишировать не ниже третьего места, чтобы гарантировать себе чемпионство.

И пилот, и команда сделали всё возможное в субботней квалификации, чтобы получить максимальный шанс на успех. В решающем сегменте Q3 Ферстаппен проехал безупречный круг и завоевал поул-позицию, опередив Норриса и Пиастри всего на две сотые секунды. «Квалификация получилась просто великолепной. Мы хорошо отработали весь уик-энд, постепенно настраивали машину и внесли финальные изменения, которые немного улучшили её поведение. Это позволило мне сильнее преодолеть пределы и выжать из болида максимум», — сказал он сразу после сессии.

Затем, в захватывающем финальном противостоянии в воскресенье, гонщик и команда показали еще одно великолепное выступление, которое отразило их статус лучшей команды на стартовой решетке во второй половине сезона.

Мы провели невероятный уик-энд и сделали все наилучшим образом, насколько вообще могли, так что в итоге я чувствую себя сегодня хорошо Макс Ферстаппен

Оторвавшись на старте, Ферстаппен лидировал в первом повороте, и после этого у него не было никаких проблем. Команда обеспечила идеальные пит-стопы, и он вырвался вперед, чтобы выиграть Гран-при с отрывом в 12,594 с от Пайастри. Этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть титул, так как третье место Норриса обеспечило ему дебютный титул всего на два очка, но Ферстаппен и Oracle Red Bull Racing провели идеальный уик-энд.

"Мы не выиграли чемпионат, ладно, такое случается, такова жизнь, и это не то, о чем я буду сильно грустить. Я имею в виду, что жизнь продолжается", - сказал 28-летний гонщик сайту F1.com. "Сегодня было очень весело, особенно выиграть гонку таким доминирующим способом. Мы провели невероятный уик-энд и сделали все наилучшим образом, насколько вообще могли, так что в итоге я чувствую себя сегодня хорошо".

"Для Ландо это нечто особенное, и я надеюсь, что он получит огромное удовольствие. Первая победа в чемпионате — самая эмоциональная и это то, о чем ты мечтаешь с детства. Его семья здесь, и я надеюсь, что он наслаждается сегодняшним вечером вместе со своей командой".

Для Ферстаппена это восьмая победа, самая большая среди гонщиков в 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool Упустить чемпионский титул всего в двух очках больно, но если вспомнить Зандворт, где мы уступали более 100 очков, то, чего мы добились, — это действительно большое достижение Макс Ферстаппен

Однако благодаря победе в Абу-Даби Ферстаппен в очередной раз завершил 2025 год в качестве гонщика с наибольшим количеством побед в Гран-при, одержав в общей сложности восемь побед против семи у Норриса и Пайастри.

Руководитель и глава команды Oracle Red Bull Racing Лоран Мекис был впечатлен выступлением Ферстаппена, который довел борьбу за титул до последних кругов сезона.

"В этом году борьба была такой напряженной, и мы действительно боролись до самого конца, а сегодня показали доминирующее выступление. Мы не ожидали, что сможем так выступить на этой трассе, так что большая заслуга команды и Макса в том, что они привели машину в такое положение, чтобы сделать именно это. Стартуя с поула, мы знали, что победа может быть в наших руках, и Макс был безупречен от начала до конца".

Что дальше с Максом Ферстаппеном и Oracle Red Bull Racing?

В 2026 году Формулу-1 и Oracle Red Bull Racing ждут большие перемены © Getty Images/Red Bull Content Pool

Во-первых, заслуженный перерыв после сложного сезона для всех участников. Однако он не будет долгим ни для Ферстаппена, ни для команды, потому что в 2026 году в Ф1 грядут масштабные изменения. В спорте произойдут крупнейшие за десятилетие изменения технического регламента, а Oracle Red Bull Racing собирается дебютировать с новым двигателем в партнерстве с американскими автогигантами Ford.

После того как FIA ратифицировала новые правила , требующие создания более легких и маневренных машин с обновленным шасси, аэродинамикой и двигателями, Формула-1 в 2026 году и далее будет оснащаться совершенно новыми автомобилями. Кроме того, команда отказывается от силовых установок Honda последних сезонов и впервые становится производителем двигателей с совершенно новыми силовыми агрегатами Red Bull Ford, которые производятся собственными силами в кампусе Oracle Red Bull Racing в Милтон Кейнс, Англия.

Абсолютно новый болид RB22 впервые появится на публике 15 января 2026 года в родном городе Ford, Детройте, на официальном представлении команды. Вскоре после этого начнутся тесты, в ходе которых команда и гонщики будут стараться набрать скорость перед Гран-при Австралии, открывающим сезон 2026 года, который пройдет в выходные 6-8 марта.

Исак Хаджар впечатлил во время своего сезона новичка в Формуле-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

В 2026 году у Oracle Red Bull Racing появится новый гонщик, а у Ферстаппена — новый напарник по команде: Исак Хаджар переходит из команды Visa Cash App Racing Bulls и присоединяется к команде.

Молодой французский гонщик завоевал сенсационный дебютный подиум на Гран-при Нидерландов и произвел огромное впечатление во время своего сезона новичка в 2025 году, заслужив вызов в Oracle Red Bull Racing.

"В своем первом сезоне в Формуле-1 Исак проявил себя и доказал, что быстро учится. Самое главное, он продемонстрировал скорость, которая является требованием номер один в этом спорте. Мы верим, что Исак сможет расти рядом с Максом и творить магию на трассе", - сказал Лоран Мекис о новом рекруте.