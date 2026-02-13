Эксклюзив: Юрген Клопп о силе правильного настроя

Читай эту статью в журнале The Red Bulletin Magazine. Больше

Говорят, в жизни люди часто кажутся менее впечатляющими, чем на экране. Но к Юргену Клоппу это точно не относится. Вживую он выглядит даже масштабнее, чем по телевизору. Рост почти метр девяносто, подтянутый, мощный голос, крепкое рукопожатие.

Пусть это и не раздевалка перед важнейшим матчем, и он не готовит команду к финалу, — Клопп всё равно мгновенно оказывается в центре внимания.

При этом в нём нет ни капли напускного. Ему не нужен VIP-зал или отдельная гримёрка. Он открыт, прост в общении и буквально заряжает энергией.

Кажется, во всём мире ощущается тревога по поводу будущего. Что вы чувствуете? Jürgen Klopp: Я настроен очень оптимистично. Так я и смотрю в будущее. Конечно, это не относится ко всем сторонам жизни и ко всему, что происходит в мире. Всё меняется. Многие ресурсы, которые мы долго считали бесконечными, по разным причинам становятся дефицитнее и дороже. И многое в принципе находится вне нашего контроля.И именно в этом суть: я оптимистично смотрю на то, на что могу повлиять. А всё остальное — события и тенденции — приходится принимать, жить с этим и как-то справляться.

Звучит просто на словах. Jürgen Klopp: Конечно, многие люди страдают куда сильнее, чем я, — с учётом моего привилегированного положения. Я это понимаю. Я сижу здесь в 58 лет и прожил жизнь, о которой в молодости не посмел бы даже мечтать. Очень многое сложилось — правда, очень-очень хорошо.Но и 40 лет назад я был тем же человеком — с теми же ценностями. Это можно назвать «оптимизмом без оснований». Я всегда верю, что в итоге всё будет хорошо.

Нужно ли быть оптимистом, чтобы добиться успеха в спорте высшего уровня? Вы выросли в Шварцвальде — как и миллионы мальчишек, мечтая о футбольной карьере. Шансы на это, по сути, почти нулевые. Jürgen Klopp: Я очень любил футбол и был одним из лучших в нашем регионе. Но уже тогда мой внутренний реалист понимал: я недостаточно хорош. Может, я немного недооценивал себя. Моя профессиональная карьера была очень, очень средней — но именно она сделала возможным всё, что случилось потом. Потому что я точно не был бы тем тренером, которым являюсь сегодня, если бы не «протащил» себя через 325 матчей на стадионах второй Бундеслиги.Чтобы мечты сбывались, оптимизм действительно нужен. Он делает путь к цели приятнее. Но важен и реализм: «В чём мои сильные стороны? Где я могу повлиять на результат? Один пессимизм мне не помогает — он для меня бесполезен».

Почему? Jürgen Klopp: Пессимизм обычно рождается из прошлого опыта — когда что-то не сложилось так, как хотелось. И этот опыт часто приводит к тому, что человек перестаёт верить в то, чего может добиться в будущем. Я отношусь к неудачам как к обратной связи: есть что поправить и двигаться дальше. Я никогда не позволял им сдерживать меня дольше, чем длилась сама неудача.

01 Как всё начиналось: Клопп и его первые годы в «Майнце».

С тех пор как играл Франц Беккенбауэр, в немецком футболе, пожалуй, не было человека, которого уважали бы так единодушно. Самый успешный тренер последних лет, многократный лауреат телевизионных премий — и постоянный герой рекламных пауз. В одном ролике Клопп появляется то пекарем, то стоматологом, то пастором. И почему-то легко веришь, что в любой из этих ролей он был бы отличным.

Болельщики восхищаются не только человеком с трофеем. Им близок и тот самый парень, который после поражения «Ливерпуля» от «Реала» в финале Лиги чемпионов 2018 года вместе с солистом Die Toten Hosen по сути спел: мол, «Мадриду просто повезло, мы держимся, и мы ещё вернём это в Ливерпуль». Спустя год они действительно взяли этот кубок.

Как вам удаётся оставаться таким невозмутимым?

Как вдохновить команду, клуб и даже весь город? Jürgen Klopp: Всему своё время: и печали, и злости, и осмыслению. Самые болезненные поражения в моей жизни связаны с «Майнцем 05» — когда мы упустили повышение. Маленький клуб внезапно оказался в шаге от Бундеслиги, но в последнем туре нам не хватило одного очка. Тогда это казалось концом света — я совсем не видел позитивного будущего.А наутро после бурной ночи всё воспринималось иначе. Поэтому «переспать с мыслью» — это совет, который я бы дал каждому перед серьёзным решением.

Оптимизм сам по себе — это здорово. Но когда делишься им с другими, он действительно становится мощной силой. Jürgen Klopp

И что дальше? Jürgen Klopp: На следующее утро я уже думал так: мы были так хороши, так близко — нужно немного доработать детали, и в следующем году всё получится. Но мы снова не вышли — на этот раз нам не хватило одного гола. В какой-то момент мне казалось, что футбольные боги издеваются надо мной. Это были поражения, которые меняют жизнь.Я понимал: если не получится в третий раз, моей большой тренерской карьере придёт конец. Но в итоге мы всё-таки сделали это — и я будто был спасён.Поражения в финалах Лиги чемпионов в 2013, 2018 и 2022 годах тоже не были приятными. Но я уже знал, что они не изменят мою жизнь. Это был, по сути, «роскошный» уровень проблем. Будет ли на полке ещё один трофей или нет — в конечном счёте не так уж важно.А вот те ранние поражения сформировали меня — без всяких сомнений.

Большинство бы просто опустили голову и исчезли. Jürgen Klopp: Это невозможно в такой роли. Игроки обычно думают максимум до следующей тренировки или матча — без упрёка, я сам был таким. Но кто-то должен показать путь и создать ощущение, что цели реально достижимы.После второй упущенной возможности выйти в Бундеслигу с «Майнцем» я вышел на сцену и сказал: возможно, судьба просто проверяет нас — можем ли мы упасть не один раз, а два или даже три и всё равно стать сильнее. И добавил, что для такой проверки нет лучшего клуба и города, чем Майнц.И в тот момент поверили все: 25 игроков, 20 тысяч людей перед сценой — вообще все. А на первую тренировку пришли 10 тысяч человек, и они дали нам импульс на весь сезон.Оптимизм сам по себе — это здорово. Но когда делишься им с другими, он действительно становится мощной силой.

Давайте ещё немного останемся в Майнце. В 2001 году тогдашний спортивный директор Кристиан Хайдель позвонил вам и предложил стать играющим тренером. Как вы нашли в себе смелость принять такой вызов? Jürgen Klopp: Это можно назвать юношеской безрассудностью. Мне было 33, у меня был диплом по спортивной науке, но никакого опыта. Вопрос стоял не так: «Сможешь довести команду до конца сезона?» Скорее: «Сможешь подготовить команду к среде?» И я подумал: «Да, это я могу».А потом мы выиграли шесть из первых семи матчей. Неплохое начало.

Вывод — думать маленькими шагами. Jürgen Klopp: Именно. В футболе журналистам не нравится, когда ты говоришь: «Мы идём от матча к матчу». Но это всё равно правда. Другого пути нет. Поставить перед собой большую цель — и быть готовым пройти каждый необходимый шаг к ней — только так можно добиться успеха.

02 Почему семья так важна

Учёные изучали, почему люди по-разному склонны к оптимизму. Около 30% — это ДНК, в частности то, как быстро в организме расщепляются нейромедиаторы. 20% — это удача: позитивный опыт, который усиливает сам себя. И примерно половина — это поддерживающая среда, в которой человек этому учится. Откуда, по-вашему, у вас берётся такая вера в лучшее? Jürgen Klopp: Это и есть самые важные факторы. Прежде всего человека формирует семья, в которой он растёт. Я был третьим ребёнком в семье, на пять лет младше сестёр — и, наконец, долгожданным «наследником» после двух девочек. Я вполне мог вырасти полным разгильдяем — меня баловали без меры.Но именно это дало мне абсолютное доверие к людям. Я правда так устроен: подхожу к людям с позитивом, без предубеждений и полностью им доверяю. А если разочаровываюсь — с этим можно разобраться позже.

Эти ценности вам привили родители? Jürgen Klopp: Мой отец — из довоенного поколения, и он был довольно требовательным. Говорил ли он мне каждый день, что любит меня? Нет. Но я это чувствовал. Он видел во мне человека, который может добиться того, чего не удалось ему, и подталкивал меня вперёд.Не знаю, связано ли это с воспитанием, с ДНК или это моё собственное решение. Но главное вот что: я хочу идти по жизни с оптимизмом и быть полезным людям, с которыми сталкиваюсь. Недостаточно, чтобы счастлив был только я.Это связано и с моей христианской верой, и с тем, как меня воспитывали. Мне не всегда было легко. Бывали моменты, когда я мог свернуть не туда.

Например? Jürgen Klopp: Я очень рано стал отцом, и тогда мне казалось, что это не очень хорошо. А сегодня я понимаю: это лучшее, что могло со мной случиться. Я воспринимаю это как свою миссию — использовать этот шанс по максимуму. И я говорю о жизни, которая у нас есть здесь и сейчас. Только она и есть.

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард однажды сказал: «Юрген Клопп всегда улыбался, когда заходил в раздевалку». Это правда? И включали ли вы эту улыбку осознанно, прежде чем открыть дверь? Jürgen Klopp: Я об этом не задумывался. Но, конечно, когда заходишь в раздевалку, твоя задача — как можно лучше подготовить команду к матчу. Речь о том, чтобы эта группа людей после моего разговора чувствовала себя сильнее, чем до него.Я многого требую от своих игроков: смелости, креативности, единства. И, вероятно, улыбка — единственное выражение лица, которое позволяет этого добиться.

В этом и есть мой драйв: новая роль позволяет мне наконец исследовать мир Jürgen Klopp

Вы однажды сказали: «Если бы можно было разлить по бутылкам и продавать то, что я чувствую перед матчем, это было бы запрещено законом». Что было бы написано на этикетке? Jürgen Klopp: Жажда успеха. Жажда соперничества. Жажда игры. Жажда того, на что вы можете повлиять. Назовите мне хоть одну вещь в жизни, которую вы делаете лучше, когда вы в плохом настроении.

Есть ли у вас советы, как этого избежать? Jürgen Klopp: Сложно давать советы людям, которых я не знаю. Но попробую. Моя карьера сложилась идеально — даже несмотря на то, что я выигрывал не каждый матч. Есть те, кто говорит: «Он трижды проиграл финал Лиги чемпионов». Это справедливо. Но насколько глупо было бы, если бы я смотрел на всё именно так?Я не думаю каждый день о безумных голах, которые «Реал» забивал нам. Но я и не думаю каждый день о моментах, когда поднимал трофей. Всё зависит от меня — как я отношусь к тому, что происходит в жизни.Проиграли матч — можно сказать: «План был неправильным. Возвращаемся к нулю». А можно сказать: «Идея была хорошей, просто исполнение было неидеальным: тайминг, точность». И вот у вас уже появляется шанс стать лучше в следующий раз.Отдать всё не значит получить всё. Но это единственный шанс получить хоть что-то.

Всё по замыслу Клоппа: «РБ Лейпциг» — самая молодая команда лиги. © Norman Konrad

В спорте есть феномен, когда команда вдруг начинает по-настоящему верить в себя и сметает всех на своём пути. Как это зажечь? Что это вообще за ощущение? Jürgen Klopp: У нас в «Ливерпуле» был период, когда за два с половиной сезона мы потеряли дома всего пять или шесть очков. Абсолютное безумие! И при этом за это время мы выиграли чемпионат только один раз. Со стороны кажется: «Они могут всё, им легко». Но когда ты внутри этого процесса, давление только растёт — нужно продолжать в том же духе.Выиграл матч — на секунду счастлив. Отлично. Три очка. А потом смотришь на команду: «Как ребята? Кого нужно чуть притормозить? Кого поддержать? За кем особенно следить?» Три дня до следующей игры. Победа снова. Невероятно. И что дальше?Серия побед — это совсем не про удовольствие. Это усилие, облегчение, снова усилие, снова облегчение. И чем длиннее серия, тем сильнее давление. Главное чувство — это максимальное облегчение. Настолько, что я едва держался на ногах. Ладно, пауза закончилась — поехали дальше. Всё продолжается.

03 Новый этап вместе с Red Bull

Есть ли в вашей новой работе такие же экстремальные моменты? Jürgen Klopp: Прежде всего, я не скучаю по адреналину. И в целом я по-прежнему связан с игрой — просто, возможно, менее интенсивно, потому что уже не нахожусь непосредственно на поле. Но я по-прежнему вовлечён в работу наших команд и тренеров.Теперь я не водитель, а скорее пассажир. Я наблюдаю за ситуацией и радуюсь, когда мы приходим к цели.Мне действительно нравится моя работа — разговоры с людьми на разных позициях, в разных странах, постоянный обмен идеями. Каждый день я узнаю что-то новое. И в этом мой драйв. То, что я наконец могу удовлетворить своё любопытство к миру.

Клопп сидит в новом офисе «РБ Лейпциг», который открылся в конце 2025 года. Просторное фойе. Лестница на четыре этажа — широкая, приглашающая, словно трибуна стадиона. В воздухе ощущается запах дерева: при строительстве использовали более 2 500 кубометров древесины. Всё открыто, светло, прозрачно — даже сейчас, зимой. В рабочих зонах почти нет капитальных стен. Пространства легко трансформируются. Даже у руководства — всего лишь островок из столов.

Клопп не смотрит с ностальгией на поля за окнами. Как тренер он достиг всего. И он решил не удерживать достигнутые позиции, а подняться ещё выше. Искать новые вызовы.

В роли Head of Global Soccer он отвечает за спортивные принципы клубов на четырёх континентах — в Нью-Йорке, Лейпциге, Бразилии и Японии.

Что в вашей новой должности стало другим, а что осталось тем же? Jürgen Klopp: Я не скучаю по раздевалке. Я провёл там достаточно времени. И, честно говоря, пахнет там не лучшим образом.Первый год в Red Bull был невероятно интенсивным. Мы запустили много новых процессов и начали ломать устоявшиеся схемы. Как и в прежних клубах, я не прихожу в первый же день и не говорю людям, что им нужно срочно менять.Мне важно понять, с кем я работаю, чем они занимаются и почему делают это именно так. А уже потом можно говорить об изменениях и улучшениях.

Я представляю такую глобальную офисную работу полной противоположностью раздевалке. Много видеозвонков, мессенджеров, дистанция. Люди заняты своими задачами. Как вы выстраиваете связь и поддерживаете вовлечённость на расстоянии? Jürgen Klopp: Это вопрос настроя. Одни видеозвонки, если ты ни разу не встречался с людьми лично, — это сложно. Но я встречаюсь с каждым дважды, и дальше всё работает. Всё настолько лично, насколько ты сам это делаешь.Я встаю утром — и у меня пять созвонов подряд: разговариваю с людьми о действительно важных вещах. И регулярно бываю на месте, чтобы получать новые впечатления и лучше чувствовать ситуацию.

Мы понимаем роль тренера. А в чём заключается работа главы глобального футбола? Jürgen Klopp: Я хочу стать уникальным партнёром для тренеров RB — таким ресурсом, который есть только у них. В современном профессиональном футболе главному тренеру часто не к кому обратиться внутри клуба с вопросом: все считают, что именно он должен знать лучше всех.А теперь, если у одного из наших тренеров возникает проблема, он может позвонить мне. И, возможно, я буду знать ответ — потому что сам проходил через то же самое.

Получается, вы для них ещё и спарринг-партнёр. Какие вопросы возникают у тренеров накануне или в день матча? Jürgen Klopp: Я постоянно на связи со всеми нашими тренерами. Суть в том, чтобы создать основу для разговора и подкидывать новые идеи — те, о которых они могли даже не думать. Один и тот же вопрос звучит снова и снова: «Как ты это оцениваешь?»Самый мощный драйвер в спорте — общественное давление. Как с ним справляться? Если бы я писал книгу, она была бы именно об этом. И она была бы очень короткой: просто игнорируйте это. Одна фраза на 200 страниц.Тренеры и так давят на себя достаточно. Как реагировать на публичные обсуждения? Никак. Этому у меня можно научиться.Мы хотим играть в лучший футбол и достигать своих целей. А не жить по чужой повестке. Мы обычно не самый большой “хищник” в этом пруду, поэтому нам нужно находить новые, уникальные решения. И помогать людям быть смелыми — и оставаться смелыми — это действительно стоящее дело.

Вера в будущее помогает нам представить, каким может быть позитивный исход Jürgen Klopp

04 Новая глава вместе с «РБ Лейпциг»

В вашей карьере уже не раз приходилось начинать заново — в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле». Сейчас серьёзную перестройку переживает «РБ Лейпциг». Где вы находите оптимизм, что новая глава сложится удачно? Jürgen Klopp: Кризис — это возможность. После негативного опыта нужно быстро принимать решение. RB был клубом, привыкшим к успеху: новая команда, которая закрепилась в Лиге чемпионов. Настоящая история успеха — редкость для Европы. RB молодой, энергичный. Но в какой-то момент это перестало ощущаться так, как должно.Значит — перезагрузка. Новый старт. Снова с нуля. Свежая кровь в работающую систему — именно это мы и сделали вместе с клубом. И сейчас у нас снова самый молодой состав в лиге.Футбол нужно постоянно оттачивать и развивать — но это нормально.

Вы провели много лет в Бундеслиге и много времени в Премьер-лиге, а теперь, работая на Red Bull, участвуете в разных профессиональных лигах одновременно — в Европе, США, Бразилии и Японии. Работа на разные лиги — это уникальный опыт. Какие уроки вы извлекли из этого? Jürgen Klopp: По уровню интенсивности Премьер-лига вне конкуренции. Лучшие игроки, топовый тренировочный процесс, стопроцентная самоотдача. Два кубковых турнира, больше команд в чемпионате — невероятно.Франция — это лига талантов. А Япония — действительно очень интересная лига, устроенная совсем иначе: там многие таланты ещё учатся в университете и приходят в чемпионат только к 23 годам. Они уже сформировались как личности. Это другие, по-своему захватывающие системы.Поэтому мы не хотим просто механически переносить модель Бундеслиги или Премьер-лиги. Мы хотим найти свой путь — адаптированный под культурный контекст каждой страны — чтобы показывать эту прекрасную игру в правильном свете.

Вы ранее говорили о нетерпении публики. Как в таких условиях вообще возможно выстраивать устойчивое развитие? Jürgen Klopp: Конечно, текущие проблемы нужно решать сразу. Но я всегда исходил из того, что в любой своей роли задержусь надолго — не потому, что слишком уверен в шансах, а потому что так я мыслю. Я не «перекати-поле». Мне важно узнать людей, разобраться в процессах, повлиять на ситуацию — и уже потом, надеюсь, прийти к успеху.Развитие требует времени. В «РБ Лейпциг» мы сделали первый шаг. А дальше посмотрим, сколько времени понадобится — семь, десять, двенадцать лет. Это не так важно.

Вы начали свою первую тренерскую работу 25 лет назад. Когда сегодня смотрите матчи 2000-х, не возникает ощущение: «Что это, замедленная съёмка?» И что, по вашему мнению, будет определять развитие футбола дальше — ключевые факторы изменений? Jürgen Klopp: Когда я играл в девяностых, нам перед тренировкой давали солевые таблетки и не разрешали пить воду. Мы тренировались полностью обезвоженными. С тех пор многое изменилось — и в тактике, и в методиках подготовки. Моя работа тоже изменилась кардинально. Если в «Майнце» я начинал с того, что условно вкручивал шуруп в стену, то в «Ливерпуле» уже будто управлял космическим кораблём.Но есть пределы — биомеханические. За последние годы объём бега не вырос с 100 до 150 километров. И я уверен: следующий скачок в развитии футбола произойдёт в тот момент, когда игрокам снова дадут время — играть, восстанавливаться и тренироваться.

Германия уже давно не является мировым лидером по экспорту товаров. Но немецкие футбольные тренеры пользуются высоким спросом — особенно со времён работы Клоппа в Англии. Управление людьми, тактическая точность — эти качества стали их визитной карточкой.

В роли главы глобального футбольного направления Red Bull глобальный рынок стал для него естественной средой. Аэропорты для него давно стали привычной территорией. Он проводит много времени в США, Японии, Бразилии и странах ЕС.

Какой вы видите общую атмосферу в Германии сейчас? Jürgen Klopp: Я живу в Майнце, в Гонзенхайме. Я не провожу опросов, но много езжу и умею слушать. Настроения, скажем так, не самые хорошие — я это понимаю. Но проблемы были всегда, просто люди быстро о них забывают. А нынешние почти всегда кажутся самыми большими и неразрешимыми.Есть и вещи, которые действительно новые и неожиданные: то, что в Европе снова идёт война. И то, что политические взгляды, с которыми я не согласен, становятся популярнее. Политикам я, честно говоря, не завидую.

Теперь вместо раздевалки — офис: новая глава в карьере Клоппа © Norman Konrad

Почему? Jürgen Klopp: Невозможно угодить всем. Что бы ты ни решил, обязательно найдётся группа, которая закричит: «Вы что, с ума сошли?!» Люди, которые всё равно берутся за дело и готовы выдерживать это сопротивление, вызывают у меня уважение.Пока я вижу, что человек искренне старается поступить правильно, я не критикую. Потому что всегда поступать идеально — почти невозможно.Я сторонник здравого смысла: пересматривать решения, проверять их снова, ещё раз всё обдумывать. И тут мы возвращаемся к оптимизму. Вера в будущее помогает представить, каким может быть хороший исход. А дальше появляется желание работать ради того, чтобы он стал реальностью.

Можно ли развить в себе оптимизм? Jürgen Klopp: Мой взгляд на жизнь сформировался из размышлений о том, что со мной происходило. Никто никогда не говорил мне, что с трудностями и неудачами нужно справляться каким-то «правильным» способом. Это было моё решение.Когда я думаю о том, откуда я вышел и куда меня привела карьера, я ловлю себя на мысли: вообще-то это почти невозможно. И сейчас я мог бы сделать вид, будто на каждом переломном моменте или в каждом кризисе точно знал, какой путь верный. Но это не так.Я просто надеялся, что решение правильное. А в следующий раз был готов снова рискнуть всем.

Как это работает на деле? Jürgen Klopp: Я не хочу давать молодым людям готовый рецепт. Могу лишь сказать, что для меня это сработало. Моя профессиональная жизнь оказалась на 90 000 процентов лучше, чем я когда-либо мог представить.Но были и другие моменты. Например, когда мы с моей женой Уллой сидели за кухонным столом и честно обсуждали, можем ли позволить себе, чтобы я поставил всё на футбол. Мы понимали: если не получится, придётся «сесть в такси» — начать всё сначала и искать другой путь. И всё равно мы оба нажали на газ.В итоге это сработало. Это было большое путешествие, и на этом пути мне помогли очень многие люди. Возможно, в этом и есть главный посыл: будьте смелыми и окружайте себя правильными людьми. Тогда всё может сложиться хорошо.