Эксклюзив: Юрген Клопп о силе правильного настроя
Кажется, во всём мире ощущается тревога по поводу будущего. Что вы чувствуете?
Я настроен очень оптимистично. Так я и смотрю в будущее. Конечно, это не относится ко всем сторонам жизни и ко всему, что происходит в мире. Всё меняется. Многие ресурсы, которые мы долго считали бесконечными, по разным причинам становятся дефицитнее и дороже. И многое в принципе находится вне нашего контроля.И именно в этом суть: я оптимистично смотрю на то, на что могу повлиять. А всё остальное — события и тенденции — приходится принимать, жить с этим и как-то справляться.
Звучит просто на словах.
Конечно, многие люди страдают куда сильнее, чем я, — с учётом моего привилегированного положения. Я это понимаю. Я сижу здесь в 58 лет и прожил жизнь, о которой в молодости не посмел бы даже мечтать. Очень многое сложилось — правда, очень-очень хорошо.Но и 40 лет назад я был тем же человеком — с теми же ценностями. Это можно назвать «оптимизмом без оснований». Я всегда верю, что в итоге всё будет хорошо.
Нужно ли быть оптимистом, чтобы добиться успеха в спорте высшего уровня? Вы выросли в Шварцвальде — как и миллионы мальчишек, мечтая о футбольной карьере. Шансы на это, по сути, почти нулевые.
Я очень любил футбол и был одним из лучших в нашем регионе. Но уже тогда мой внутренний реалист понимал: я недостаточно хорош. Может, я немного недооценивал себя. Моя профессиональная карьера была очень, очень средней — но именно она сделала возможным всё, что случилось потом. Потому что я точно не был бы тем тренером, которым являюсь сегодня, если бы не «протащил» себя через 325 матчей на стадионах второй Бундеслиги.Чтобы мечты сбывались, оптимизм действительно нужен. Он делает путь к цели приятнее. Но важен и реализм: «В чём мои сильные стороны? Где я могу повлиять на результат? Один пессимизм мне не помогает — он для меня бесполезен».
Почему?
Пессимизм обычно рождается из прошлого опыта — когда что-то не сложилось так, как хотелось. И этот опыт часто приводит к тому, что человек перестаёт верить в то, чего может добиться в будущем. Я отношусь к неудачам как к обратной связи: есть что поправить и двигаться дальше. Я никогда не позволял им сдерживать меня дольше, чем длилась сама неудача.
Как всё начиналось: Клопп и его первые годы в «Майнце».
Как вдохновить команду, клуб и даже весь город?
Всему своё время: и печали, и злости, и осмыслению. Самые болезненные поражения в моей жизни связаны с «Майнцем 05» — когда мы упустили повышение. Маленький клуб внезапно оказался в шаге от Бундеслиги, но в последнем туре нам не хватило одного очка. Тогда это казалось концом света — я совсем не видел позитивного будущего.А наутро после бурной ночи всё воспринималось иначе. Поэтому «переспать с мыслью» — это совет, который я бы дал каждому перед серьёзным решением.
Оптимизм сам по себе — это здорово. Но когда делишься им с другими, он действительно становится мощной силой.
И что дальше?
На следующее утро я уже думал так: мы были так хороши, так близко — нужно немного доработать детали, и в следующем году всё получится. Но мы снова не вышли — на этот раз нам не хватило одного гола. В какой-то момент мне казалось, что футбольные боги издеваются надо мной. Это были поражения, которые меняют жизнь.Я понимал: если не получится в третий раз, моей большой тренерской карьере придёт конец. Но в итоге мы всё-таки сделали это — и я будто был спасён.Поражения в финалах Лиги чемпионов в 2013, 2018 и 2022 годах тоже не были приятными. Но я уже знал, что они не изменят мою жизнь. Это был, по сути, «роскошный» уровень проблем. Будет ли на полке ещё один трофей или нет — в конечном счёте не так уж важно.А вот те ранние поражения сформировали меня — без всяких сомнений.
Большинство бы просто опустили голову и исчезли.
Это невозможно в такой роли. Игроки обычно думают максимум до следующей тренировки или матча — без упрёка, я сам был таким. Но кто-то должен показать путь и создать ощущение, что цели реально достижимы.После второй упущенной возможности выйти в Бундеслигу с «Майнцем» я вышел на сцену и сказал: возможно, судьба просто проверяет нас — можем ли мы упасть не один раз, а два или даже три и всё равно стать сильнее. И добавил, что для такой проверки нет лучшего клуба и города, чем Майнц.И в тот момент поверили все: 25 игроков, 20 тысяч людей перед сценой — вообще все. А на первую тренировку пришли 10 тысяч человек, и они дали нам импульс на весь сезон.Оптимизм сам по себе — это здорово. Но когда делишься им с другими, он действительно становится мощной силой.
Давайте ещё немного останемся в Майнце. В 2001 году тогдашний спортивный директор Кристиан Хайдель позвонил вам и предложил стать играющим тренером. Как вы нашли в себе смелость принять такой вызов?
Это можно назвать юношеской безрассудностью. Мне было 33, у меня был диплом по спортивной науке, но никакого опыта. Вопрос стоял не так: «Сможешь довести команду до конца сезона?» Скорее: «Сможешь подготовить команду к среде?» И я подумал: «Да, это я могу».А потом мы выиграли шесть из первых семи матчей. Неплохое начало.
Вывод — думать маленькими шагами.
Именно. В футболе журналистам не нравится, когда ты говоришь: «Мы идём от матча к матчу». Но это всё равно правда. Другого пути нет. Поставить перед собой большую цель — и быть готовым пройти каждый необходимый шаг к ней — только так можно добиться успеха.
Почему семья так важна
Учёные изучали, почему люди по-разному склонны к оптимизму. Около 30% — это ДНК, в частности то, как быстро в организме расщепляются нейромедиаторы. 20% — это удача: позитивный опыт, который усиливает сам себя. И примерно половина — это поддерживающая среда, в которой человек этому учится. Откуда, по-вашему, у вас берётся такая вера в лучшее?
Это и есть самые важные факторы. Прежде всего человека формирует семья, в которой он растёт. Я был третьим ребёнком в семье, на пять лет младше сестёр — и, наконец, долгожданным «наследником» после двух девочек. Я вполне мог вырасти полным разгильдяем — меня баловали без меры.Но именно это дало мне абсолютное доверие к людям. Я правда так устроен: подхожу к людям с позитивом, без предубеждений и полностью им доверяю. А если разочаровываюсь — с этим можно разобраться позже.
Эти ценности вам привили родители?
Мой отец — из довоенного поколения, и он был довольно требовательным. Говорил ли он мне каждый день, что любит меня? Нет. Но я это чувствовал. Он видел во мне человека, который может добиться того, чего не удалось ему, и подталкивал меня вперёд.Не знаю, связано ли это с воспитанием, с ДНК или это моё собственное решение. Но главное вот что: я хочу идти по жизни с оптимизмом и быть полезным людям, с которыми сталкиваюсь. Недостаточно, чтобы счастлив был только я.Это связано и с моей христианской верой, и с тем, как меня воспитывали. Мне не всегда было легко. Бывали моменты, когда я мог свернуть не туда.
Например?
Я очень рано стал отцом, и тогда мне казалось, что это не очень хорошо. А сегодня я понимаю: это лучшее, что могло со мной случиться. Я воспринимаю это как свою миссию — использовать этот шанс по максимуму. И я говорю о жизни, которая у нас есть здесь и сейчас. Только она и есть.
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард однажды сказал: «Юрген Клопп всегда улыбался, когда заходил в раздевалку». Это правда? И включали ли вы эту улыбку осознанно, прежде чем открыть дверь?
Я об этом не задумывался. Но, конечно, когда заходишь в раздевалку, твоя задача — как можно лучше подготовить команду к матчу. Речь о том, чтобы эта группа людей после моего разговора чувствовала себя сильнее, чем до него.Я многого требую от своих игроков: смелости, креативности, единства. И, вероятно, улыбка — единственное выражение лица, которое позволяет этого добиться.
В этом и есть мой драйв: новая роль позволяет мне наконец исследовать мир
Вы однажды сказали: «Если бы можно было разлить по бутылкам и продавать то, что я чувствую перед матчем, это было бы запрещено законом». Что было бы написано на этикетке?
Жажда успеха. Жажда соперничества. Жажда игры. Жажда того, на что вы можете повлиять. Назовите мне хоть одну вещь в жизни, которую вы делаете лучше, когда вы в плохом настроении.
Есть ли у вас советы, как этого избежать?
Сложно давать советы людям, которых я не знаю. Но попробую. Моя карьера сложилась идеально — даже несмотря на то, что я выигрывал не каждый матч. Есть те, кто говорит: «Он трижды проиграл финал Лиги чемпионов». Это справедливо. Но насколько глупо было бы, если бы я смотрел на всё именно так?Я не думаю каждый день о безумных голах, которые «Реал» забивал нам. Но я и не думаю каждый день о моментах, когда поднимал трофей. Всё зависит от меня — как я отношусь к тому, что происходит в жизни.Проиграли матч — можно сказать: «План был неправильным. Возвращаемся к нулю». А можно сказать: «Идея была хорошей, просто исполнение было неидеальным: тайминг, точность». И вот у вас уже появляется шанс стать лучше в следующий раз.Отдать всё не значит получить всё. Но это единственный шанс получить хоть что-то.
В спорте есть феномен, когда команда вдруг начинает по-настоящему верить в себя и сметает всех на своём пути. Как это зажечь? Что это вообще за ощущение?
У нас в «Ливерпуле» был период, когда за два с половиной сезона мы потеряли дома всего пять или шесть очков. Абсолютное безумие! И при этом за это время мы выиграли чемпионат только один раз. Со стороны кажется: «Они могут всё, им легко». Но когда ты внутри этого процесса, давление только растёт — нужно продолжать в том же духе.Выиграл матч — на секунду счастлив. Отлично. Три очка. А потом смотришь на команду: «Как ребята? Кого нужно чуть притормозить? Кого поддержать? За кем особенно следить?» Три дня до следующей игры. Победа снова. Невероятно. И что дальше?Серия побед — это совсем не про удовольствие. Это усилие, облегчение, снова усилие, снова облегчение. И чем длиннее серия, тем сильнее давление. Главное чувство — это максимальное облегчение. Настолько, что я едва держался на ногах. Ладно, пауза закончилась — поехали дальше. Всё продолжается.
Новый этап вместе с Red Bull
Есть ли в вашей новой работе такие же экстремальные моменты?
Прежде всего, я не скучаю по адреналину. И в целом я по-прежнему связан с игрой — просто, возможно, менее интенсивно, потому что уже не нахожусь непосредственно на поле. Но я по-прежнему вовлечён в работу наших команд и тренеров.Теперь я не водитель, а скорее пассажир. Я наблюдаю за ситуацией и радуюсь, когда мы приходим к цели.Мне действительно нравится моя работа — разговоры с людьми на разных позициях, в разных странах, постоянный обмен идеями. Каждый день я узнаю что-то новое. И в этом мой драйв. То, что я наконец могу удовлетворить своё любопытство к миру.
Что в вашей новой должности стало другим, а что осталось тем же?
Я не скучаю по раздевалке. Я провёл там достаточно времени. И, честно говоря, пахнет там не лучшим образом.Первый год в Red Bull был невероятно интенсивным. Мы запустили много новых процессов и начали ломать устоявшиеся схемы. Как и в прежних клубах, я не прихожу в первый же день и не говорю людям, что им нужно срочно менять.Мне важно понять, с кем я работаю, чем они занимаются и почему делают это именно так. А уже потом можно говорить об изменениях и улучшениях.
Я представляю такую глобальную офисную работу полной противоположностью раздевалке. Много видеозвонков, мессенджеров, дистанция. Люди заняты своими задачами. Как вы выстраиваете связь и поддерживаете вовлечённость на расстоянии?
Это вопрос настроя. Одни видеозвонки, если ты ни разу не встречался с людьми лично, — это сложно. Но я встречаюсь с каждым дважды, и дальше всё работает. Всё настолько лично, насколько ты сам это делаешь.Я встаю утром — и у меня пять созвонов подряд: разговариваю с людьми о действительно важных вещах. И регулярно бываю на месте, чтобы получать новые впечатления и лучше чувствовать ситуацию.
Мы понимаем роль тренера. А в чём заключается работа главы глобального футбола?
Я хочу стать уникальным партнёром для тренеров RB — таким ресурсом, который есть только у них. В современном профессиональном футболе главному тренеру часто не к кому обратиться внутри клуба с вопросом: все считают, что именно он должен знать лучше всех.А теперь, если у одного из наших тренеров возникает проблема, он может позвонить мне. И, возможно, я буду знать ответ — потому что сам проходил через то же самое.
Получается, вы для них ещё и спарринг-партнёр. Какие вопросы возникают у тренеров накануне или в день матча?
Я постоянно на связи со всеми нашими тренерами. Суть в том, чтобы создать основу для разговора и подкидывать новые идеи — те, о которых они могли даже не думать. Один и тот же вопрос звучит снова и снова: «Как ты это оцениваешь?»Самый мощный драйвер в спорте — общественное давление. Как с ним справляться? Если бы я писал книгу, она была бы именно об этом. И она была бы очень короткой: просто игнорируйте это. Одна фраза на 200 страниц.Тренеры и так давят на себя достаточно. Как реагировать на публичные обсуждения? Никак. Этому у меня можно научиться.Мы хотим играть в лучший футбол и достигать своих целей. А не жить по чужой повестке. Мы обычно не самый большой “хищник” в этом пруду, поэтому нам нужно находить новые, уникальные решения. И помогать людям быть смелыми — и оставаться смелыми — это действительно стоящее дело.
Вера в будущее помогает нам представить, каким может быть позитивный исход
Новая глава вместе с «РБ Лейпциг»
В вашей карьере уже не раз приходилось начинать заново — в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле». Сейчас серьёзную перестройку переживает «РБ Лейпциг». Где вы находите оптимизм, что новая глава сложится удачно?
Кризис — это возможность. После негативного опыта нужно быстро принимать решение. RB был клубом, привыкшим к успеху: новая команда, которая закрепилась в Лиге чемпионов. Настоящая история успеха — редкость для Европы. RB молодой, энергичный. Но в какой-то момент это перестало ощущаться так, как должно.Значит — перезагрузка. Новый старт. Снова с нуля. Свежая кровь в работающую систему — именно это мы и сделали вместе с клубом. И сейчас у нас снова самый молодой состав в лиге.Футбол нужно постоянно оттачивать и развивать — но это нормально.
Вы провели много лет в Бундеслиге и много времени в Премьер-лиге, а теперь, работая на Red Bull, участвуете в разных профессиональных лигах одновременно — в Европе, США, Бразилии и Японии. Работа на разные лиги — это уникальный опыт. Какие уроки вы извлекли из этого?
По уровню интенсивности Премьер-лига вне конкуренции. Лучшие игроки, топовый тренировочный процесс, стопроцентная самоотдача. Два кубковых турнира, больше команд в чемпионате — невероятно.Франция — это лига талантов. А Япония — действительно очень интересная лига, устроенная совсем иначе: там многие таланты ещё учатся в университете и приходят в чемпионат только к 23 годам. Они уже сформировались как личности. Это другие, по-своему захватывающие системы.Поэтому мы не хотим просто механически переносить модель Бундеслиги или Премьер-лиги. Мы хотим найти свой путь — адаптированный под культурный контекст каждой страны — чтобы показывать эту прекрасную игру в правильном свете.
Вы ранее говорили о нетерпении публики. Как в таких условиях вообще возможно выстраивать устойчивое развитие?
Конечно, текущие проблемы нужно решать сразу. Но я всегда исходил из того, что в любой своей роли задержусь надолго — не потому, что слишком уверен в шансах, а потому что так я мыслю. Я не «перекати-поле». Мне важно узнать людей, разобраться в процессах, повлиять на ситуацию — и уже потом, надеюсь, прийти к успеху.Развитие требует времени. В «РБ Лейпциг» мы сделали первый шаг. А дальше посмотрим, сколько времени понадобится — семь, десять, двенадцать лет. Это не так важно.
Вы начали свою первую тренерскую работу 25 лет назад. Когда сегодня смотрите матчи 2000-х, не возникает ощущение: «Что это, замедленная съёмка?» И что, по вашему мнению, будет определять развитие футбола дальше — ключевые факторы изменений?
Когда я играл в девяностых, нам перед тренировкой давали солевые таблетки и не разрешали пить воду. Мы тренировались полностью обезвоженными. С тех пор многое изменилось — и в тактике, и в методиках подготовки. Моя работа тоже изменилась кардинально. Если в «Майнце» я начинал с того, что условно вкручивал шуруп в стену, то в «Ливерпуле» уже будто управлял космическим кораблём.Но есть пределы — биомеханические. За последние годы объём бега не вырос с 100 до 150 километров. И я уверен: следующий скачок в развитии футбола произойдёт в тот момент, когда игрокам снова дадут время — играть, восстанавливаться и тренироваться.
Какой вы видите общую атмосферу в Германии сейчас?
Я живу в Майнце, в Гонзенхайме. Я не провожу опросов, но много езжу и умею слушать. Настроения, скажем так, не самые хорошие — я это понимаю. Но проблемы были всегда, просто люди быстро о них забывают. А нынешние почти всегда кажутся самыми большими и неразрешимыми.Есть и вещи, которые действительно новые и неожиданные: то, что в Европе снова идёт война. И то, что политические взгляды, с которыми я не согласен, становятся популярнее. Политикам я, честно говоря, не завидую.
Почему?
Невозможно угодить всем. Что бы ты ни решил, обязательно найдётся группа, которая закричит: «Вы что, с ума сошли?!» Люди, которые всё равно берутся за дело и готовы выдерживать это сопротивление, вызывают у меня уважение.Пока я вижу, что человек искренне старается поступить правильно, я не критикую. Потому что всегда поступать идеально — почти невозможно.Я сторонник здравого смысла: пересматривать решения, проверять их снова, ещё раз всё обдумывать. И тут мы возвращаемся к оптимизму. Вера в будущее помогает представить, каким может быть хороший исход. А дальше появляется желание работать ради того, чтобы он стал реальностью.
Можно ли развить в себе оптимизм?
Мой взгляд на жизнь сформировался из размышлений о том, что со мной происходило. Никто никогда не говорил мне, что с трудностями и неудачами нужно справляться каким-то «правильным» способом. Это было моё решение.Когда я думаю о том, откуда я вышел и куда меня привела карьера, я ловлю себя на мысли: вообще-то это почти невозможно. И сейчас я мог бы сделать вид, будто на каждом переломном моменте или в каждом кризисе точно знал, какой путь верный. Но это не так.Я просто надеялся, что решение правильное. А в следующий раз был готов снова рискнуть всем.
Как это работает на деле?
Я не хочу давать молодым людям готовый рецепт. Могу лишь сказать, что для меня это сработало. Моя профессиональная жизнь оказалась на 90 000 процентов лучше, чем я когда-либо мог представить.Но были и другие моменты. Например, когда мы с моей женой Уллой сидели за кухонным столом и честно обсуждали, можем ли позволить себе, чтобы я поставил всё на футбол. Мы понимали: если не получится, придётся «сесть в такси» — начать всё сначала и искать другой путь. И всё равно мы оба нажали на газ.В итоге это сработало. Это было большое путешествие, и на этом пути мне помогли очень многие люди. Возможно, в этом и есть главный посыл: будьте смелыми и окружайте себя правильными людьми. Тогда всё может сложиться хорошо.