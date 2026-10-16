Победитель гонки Макс Ферстаппен из команды Oracle Red Bull Racing на подиуме во время Гран-при Формулы-1 в Сингапуре на трассе Marina Bay Street Circuit.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Что означает победа Макса Ферстаппена в Сингапуре для его шансов на титул

Пилот Oracle Red Bull Racing после победы в Малайзии одержал двойной успех в Сингапуре. Рассказываем, что означает эта впечатляющая серия Макса Ферстаппена для общего зачета чемпионата.
Автор Tom Hopkins
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В этой статье

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, рожденный для быстрой езды, сын бывшего гонщика Формулы-1 Йоса Ферстаппена, является самым молодым победителем гонок в истории Формулы-1.

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Профиль атлета

Содержание

  1. 1
    Ферстаппен: доминирующий уик-энд в Сингапуре
  2. 2
    Цифры, отражающие сезон Ферстаппена
  3. 3
    Что означают недавние события Ферстаппена для чемпионата
  4. 4
    Может ли Ферстаппен все-таки выиграть чемпионат 2026 года?
Спустя неделю после победы на Гран-при Бахрейна в Малайзии Макс Ферстаппен подкрепил ее двумя победами в Сингапуре, выиграв субботний спринт, а затем и воскресный Гран-при.
Теперь у Ферстаппена уже восемь подиумов в последних 10 Гран-при, и только лидер чемпионата, Кими Антонелли, за этот период поднялся на подиум чаще.
Впечатляющая серия результатов голландца началась на домашней гонке Oracle Red Bull Racing в Австрии. Теперь он шесть раз финишировал вторым или третьим и одержал две победы, а две другие гонки закончились для него сходом.

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Эти два схода были с лихвой компенсированы стабильностью Ферстаппена на остальных этапах, и его победа в Сингапуре — самый свежий тому пример.
01

Ферстаппен: доминирующий уик-энд в Сингапуре

Победитель гонки Макс Ферстаппен из команды Oracle Red Bull Racing празднует победу на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре на трассе Marina Bay Street Circuit.

Макс Ферстаппен одержал победу в Сингапуре, лидировав от старта до финиша

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Вслед за победой в спринте Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура: четырехкратный чемпион мира Формулы-1 лидировал от старта до финиша в своей 250-й гонке Гран-при, одержав вторую подряд победу в сезоне 2026 года.
Голландец стартовал с поул-позиции и с самого старта отразил атаки соперников, после чего создал комфортный отрыв, который не уступал на протяжении всех 62 кругов трассы Марина-Бэй. Эта победа подняла его на четвертое место в общем зачете пилотов.
Комментируя результат, Ферстаппен сказал: «Это потрясающее чувство — наконец-то выиграть здесь, в Сингапуре. Мы много раз были здесь и несколько раз упускали шансы, так что наконец-то встать на верхнюю ступеньку — это действительно особенное событие.
«Машина работала отлично весь уик-энд, и я чувствовал себя очень комфортно. У нас был высокий темп на протяжении всей гонки, и хотя иногда мне приходилось прибавлять, чтобы сохранить отрыв, как только я выходил на чистый воздух, я действительно мог войти в ритм».
Говоря о том, что ждет нас в оставшейся части сезона, он добавил: «Сейчас мы просто подходим к каждой гонке по отдельности и стараемся максимально использовать каждую возможность. Самое главное, чтобы нам по-прежнему было весело, и, надеюсь, мы сможем сохранить этот настрой всей командой в следующих гонках. Остин — совсем другая трасса, причем очень ухабистая, так что посмотрим, как у нас пойдут дела, когда мы туда приедем».
02

Цифры, отражающие сезон Ферстаппена

Победитель гонки Макс Ферстаппен, занявший второе место Шарль Леклер и занявший третье место Кими Антонелли на подиуме Гран-при Формулы-1 в Сингапуре на трассе Marina Bay Street Circuit.

Математически у Ферстаппена еще есть шансы завоевать титул чемпиона мира

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен занимает четвертое место в кубке пилотов, отставая на 119 очков от Кими Антонелли, возглавляющего таблицу. По количеству подиумов он второй (у него их девять), уступая только Антонелли, у которого их 14. Ближе всех к голландцу находится Джордж Расселл с восемью подиумами.
Без учета соревнований, не завершенных финишем, среднее место Ферстаппена на финише сейчас составляет 3,23, тогда как у Антонелли — 2,69. С момента Гран-при Австрии, без учета соревнований, не завершенных финишем, среднее место Ферстаппена на финише составляет 2,00, а у Антонелли — 3,60.
03

Что означают недавние события Ферстаппена для чемпионата

Ферстаппен продолжает набирать очки в последних гонках, а Red Bull продолжает дорабатывать свою машину на 2026 год.
«Иногда мы немного выигрываем за счет неудач других. Мы также стараемся выжать из машины максимум, а иногда, может, даже немного перевыполняем возможности. И это хорошо. Это единственное, что мы можем делать сейчас», — сказал Ферстаппен после Гран-при Испании в середине сентября.
С тех пор Ферстаппен поднялся на подиум в Азербайджане, где на финише уступил Джорджу Расселу всего 0,196 секунды, сократив отставание на последних кругах, а также выиграл Гран-при Бахрейна и Гран-при Сингапура.
«Нам ведь не за что бороться в чемпионате, верно? Думаю, Кими на целую милю впереди. Лично мне все равно, буду я вторым, третьим или четвертым. Я просто хочу получать удовольствие до самого конца, стараться добиться успеха в каждом заезде», — сказал Ферстаппен после своей победы в Сингапуре.
04

Может ли Ферстаппен все-таки выиграть чемпионат 2026 года?

Математически у гонщика Oracle Red Bull Racing еще есть шанс выиграть чемпионат 2026 года, но для этого ему нужно победить во всех оставшихся гонках, а Антонелли не должен набрать больше 50 очков до конца сезона
Один из возможных путей к чемпионству:

Гонка

США

Мексика

Бразилия

Лас-Вегас

Катар

Абу-Даби

Общее

Ферстаппен

25

25

25

25

25

25

371

Антонелли

0

2

8

8

6

6

370

Рассел

15

15

18

18

15

18

337

Вот так выглядит турнирная таблица гонщиков Ф1 после Сингапура:

Позиция

Гонщик

Команда

Points

1

Кими Антонелли

Mercedes

340

2

Джордж Рассел

Mercedes

238

3

Льюис Хэмилтон

Ferrari

229

4

Макс Ферстаппен

Red Bull

221

5

Шарль Леклер

Ferrari

215

6

Ландо Норрис

McLaren

201

7

Oскар Пиастри

McLaren

138

8

Исак Хаджар

Red Bull

97

9

Лиам Лоусон

Racing Bulls

75

10

Пьер Гасли

Alpine

41

Следующим в календаре Формулы-1 2026 года станет Гран-при США, который состоится в воскресенье, 25 октября, а до конца сезона останется еще пять гонок.

В этой статье

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, рожденный для быстрой езды, сын бывшего гонщика Формулы-1 Йоса Ферстаппена, является самым молодым победителем гонок в истории Формулы-1.

NetherlandsNetherlands
Профиль атлета
F1
Formula Racing