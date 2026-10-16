Что означает победа Макса Ферстаппена в Сингапуре для его шансов на титул

Спустя неделю после победы на Гран-при Бахрейна в Малайзии Макс Ферстаппен подкрепил ее двумя победами в Сингапуре, выиграв субботний спринт, а затем и воскресный Гран-при.

Теперь у Ферстаппена уже восемь подиумов в последних 10 Гран-при, и только лидер чемпионата, Кими Антонелли, за этот период поднялся на подиум чаще.

Впечатляющая серия результатов голландца началась на домашней гонке Oracle Red Bull Racing в Австрии . Теперь он шесть раз финишировал вторым или третьим и одержал две победы, а две другие гонки закончились для него сходом.

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Эти два схода были с лихвой компенсированы стабильностью Ферстаппена на остальных этапах, и его победа в Сингапуре — самый свежий тому пример.

01 Ферстаппен: доминирующий уик-энд в Сингапуре

Макс Ферстаппен одержал победу в Сингапуре, лидировав от старта до финиша © Getty Images/Red Bull Content Pool

Вслед за победой в спринте Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура: четырехкратный чемпион мира Формулы-1 лидировал от старта до финиша в своей 250-й гонке Гран-при, одержав вторую подряд победу в сезоне 2026 года.

Голландец стартовал с поул-позиции и с самого старта отразил атаки соперников, после чего создал комфортный отрыв, который не уступал на протяжении всех 62 кругов трассы Марина-Бэй. Эта победа подняла его на четвертое место в общем зачете пилотов.

Комментируя результат, Ферстаппен сказал: «Это потрясающее чувство — наконец-то выиграть здесь, в Сингапуре. Мы много раз были здесь и несколько раз упускали шансы, так что наконец-то встать на верхнюю ступеньку — это действительно особенное событие.

«Машина работала отлично весь уик-энд, и я чувствовал себя очень комфортно. У нас был высокий темп на протяжении всей гонки, и хотя иногда мне приходилось прибавлять, чтобы сохранить отрыв, как только я выходил на чистый воздух, я действительно мог войти в ритм».

Говоря о том, что ждет нас в оставшейся части сезона, он добавил: «Сейчас мы просто подходим к каждой гонке по отдельности и стараемся максимально использовать каждую возможность. Самое главное, чтобы нам по-прежнему было весело, и, надеюсь, мы сможем сохранить этот настрой всей командой в следующих гонках. Остин — совсем другая трасса, причем очень ухабистая, так что посмотрим, как у нас пойдут дела, когда мы туда приедем».

02 Цифры, отражающие сезон Ферстаппена

Математически у Ферстаппена еще есть шансы завоевать титул чемпиона мира © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен занимает четвертое место в кубке пилотов, отставая на 119 очков от Кими Антонелли, возглавляющего таблицу. По количеству подиумов он второй (у него их девять), уступая только Антонелли, у которого их 14. Ближе всех к голландцу находится Джордж Расселл с восемью подиумами.

Без учета соревнований, не завершенных финишем, среднее место Ферстаппена на финише сейчас составляет 3,23, тогда как у Антонелли — 2,69. С момента Гран-при Австрии, без учета соревнований, не завершенных финишем, среднее место Ферстаппена на финише составляет 2,00, а у Антонелли — 3,60.

03 Что означают недавние события Ферстаппена для чемпионата

Ферстаппен продолжает набирать очки в последних гонках, а Red Bull продолжает дорабатывать свою машину на 2026 год.

«Иногда мы немного выигрываем за счет неудач других. Мы также стараемся выжать из машины максимум, а иногда, может, даже немного перевыполняем возможности. И это хорошо. Это единственное, что мы можем делать сейчас», — сказал Ферстаппен после Гран-при Испании в середине сентября .

С тех пор Ферстаппен поднялся на подиум в Азербайджане, где на финише уступил Джорджу Расселу всего 0,196 секунды, сократив отставание на последних кругах, а также выиграл Гран-при Бахрейна и Гран-при Сингапура.

«Нам ведь не за что бороться в чемпионате, верно? Думаю, Кими на целую милю впереди. Лично мне все равно, буду я вторым, третьим или четвертым. Я просто хочу получать удовольствие до самого конца, стараться добиться успеха в каждом заезде», — сказал Ферстаппен после своей победы в Сингапуре.

04 Может ли Ферстаппен все-таки выиграть чемпионат 2026 года?

Математически у гонщика Oracle Red Bull Racing еще есть шанс выиграть чемпионат 2026 года, но для этого ему нужно победить во всех оставшихся гонках, а Антонелли не должен набрать больше 50 очков до конца сезона

Один из возможных путей к чемпионству:

Гонка США Мексика Бразилия Лас-Вегас Катар Абу-Даби Общее Ферстаппен 25 25 25 25 25 25 371 Антонелли 0 2 8 8 6 6 370 Рассел 15 15 18 18 15 18 337

Вот так выглядит турнирная таблица гонщиков Ф1 после Сингапура:

Позиция Гонщик Команда Points 1 Кими Антонелли Mercedes 340 2 Джордж Рассел Mercedes 238 3 Льюис Хэмилтон Ferrari 229 4 Макс Ферстаппен Red Bull 221 5 Шарль Леклер Ferrari 215 6 Ландо Норрис McLaren 201 7 Oскар Пиастри McLaren 138 8 Исак Хаджар Red Bull 97 9 Лиам Лоусон Racing Bulls 75 10 Пьер Гасли Alpine 41

Следующим в календаре Формулы-1 2026 года станет Гран-при США, который состоится в воскресенье, 25 октября, а до конца сезона останется еще пять гонок.