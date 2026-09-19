Макс Ферстаппен обогнал 100 картингов за 35 минут в гонке «Max vs 100»

Макс Ферстаппен обогнал всех 100 соперников в гонке Red Bull «Макс против 100» — самой масштабной гонке на картингах в истории и справился с этой задачей на 14-м круге из 30 в Сильверстоуне в среду, 16 сентября.

Стартовав 101-м на стартовой решетке, специально построенной для этого мероприятия, четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» обогнал всех соперников всего за 35 минут.

Масштаб события стал очевиден с того момента, как выстроилась стартовая решетка. С высоты птичьего полета 101 картинг выстроился рядами вдоль асфальта Сильверстоуна, а Ферстаппен оказался в самом конце. Перед ним стояли спортсмены, игроки, авторы контента, стримеры, журналисты и фанаты, отобранные со всего мира — большинство из них выходили на трассу всего во второй раз после вторничной тренировки и единственного квалификационного круга, прошедшего ранее в тот же день.

01 Как прошла гонка?

Макс Ферстаппен стартовал с 101-й позиции © Getty Images / Red Bull Content Pool

Первый круг решил половину исхода гонки. Когда 101 картинг устремился в первые повороты, Ферстаппен обогнал более 10 гонщиков, даже не доехав до стартовой/финишной линии, а на шпильке пелотон свалился в кучу: картинги сталкивались друг с другом и поворачивались в противоположную сторону.

Quotation Понятия не имею, что происходит — это настоящая бойня Макс Ферстаппен

«Понятия не имею, что происходит — это настоящая бойня», — сказал он по радио. Уже через две минуты он был 37-м.

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63 гонщика выбыли из гонки, не завершив ни одного круга — это больше половины участников — и когда ему сообщили это число, он ответил: «Ну, неплохой же первый круг!»

Гонка, где каждый обгон был окончательным

По правилам гонщик выбывал из гонки в тот момент, когда задняя часть карта Ферстаппена выравнивалась с передней частью его карта, так что каждый обгон был окончательным, и бортовые микрофоны запечатлели, как участники один за другим смирялись с этим. На 7-м круге слышалось, как автоспортивный ютубер Paky TWC, ехавший в тот момент шестым, просил Ферстаппена по радио не обгонять его. Вскоре после этого его все же обогнали.

Когда на трассе оказалось 100 картингов, ситуация стала немного хаотичной © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

К тому моменту гонка превратилась в погоню. Стартовавший с поул-позиции Джеки Мартенс, ютубер Зак Алсоп и техник Red Bull Ford Powertrains Льюис Ослер оторвались на примерно 12 секунд, пока за их спинами разворачивался хаос, а Верстаппен сокращал отставание на три секунды за круг.

Когда на часах оставалось еще 54 минуты, директор гонки зачел лидирующей группе дополнительный быстрый круг. Все трое одновременно воспользовались этим на 12-м круге, после чего перестали бороться за первое место и начали ехать в обороне. Это дало им немного времени. На следующем круге подъехал Ферстаппен, обогнал Алсопа и Ослера в одном повороте, а затем обошел Мартенса, завершив дело, когда на часах оставалось еще 35 минут.

02 Кто в итоге оказался на подиуме?

Проехав мимо 100 картингов, Макс Ферстаппен увидел клетчатый флаг © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Мартенс, голландский журналист, специализирующийся на «Формуле-1», лидировал почти всю гонку. Он и Ослер поднялись на подиум вместе с Ферстаппеном, а техник из команды самого чемпиона стоял на ступеньку ниже него. Очень немногие люди когда-либо стояли на подиуме рядом с Максом Ферстаппеном, и сегодня вечером к этому списку присоединились два обычных гонщика. За Алсопом, занявшим четвертое место, пятым финишировал известный мотокроссмен Пол Таррес. Автомобильный ютубер Paky TWC, стример RDJavi, фотограф Ларри Чен, маунтинбайкер Бернард Керр и актер Нео Яу замкнули десятку лучших. От Казахстана в гонке принял участие блогер nnnurdaulet, выступавший под номером 46 и финишировавший на 46-м месте среди 100 участников.

Официальный подиум «Max vs 100»:

Макс Ферстаппен Джеки Мартенс Льюис Ослер

На пьедестале: Льюис Ослер, Макс Ферстаппен, Джеки Мартенс © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

03 Лучшие времена круга на «Max vs 100»

Самый быстрый круг Ферстаппена в гонке составил 2 м 20,673 с, а следующий по скорости — 2 м 23,327 с у Мартенса, что на 2,6 с медленнее. За все 35 минут Ферстаппен в среднем обгонял одного гонщика каждые 21 секунду.

Все — победители: 100 гонщиков отмечают незабываемые впечатления © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

04 Макс Ферстаппен увидел впереди 100 картов — и тут началась настоящая бойня

Макс Ферстаппен немного забеспокоился... лишь на мгновение © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Когда я увидел, с какой позиции мне предстоит стартовать, с 100 картингами впереди, я немного занервничал… Но хорошо, что в итоге удалось выиграть! Макс Ферстаппен

«Когда я вышел на стартовую решетку и увидел, с какого места мне предстоит стартовать, со 100 картами впереди, я немного занервничал, — сказал Ферстаппен. — После первого круга, когда началась вся эта суматоха, я подумал: Ладно, мы все держим под контролем! Стало действительно весело, и как только я вошел в ритм, смог обгонять их одного за другим и видел, как сокращается отрыв, это было по-настоящему захватывающе».

Ферстаппен сказал, что ему очень понравился весь этот опыт. «Было здорово снова сесть за руль картинга и вернуться к основам. Это напомнило мне о гонках в старые времена. Трасса действительно красивая и хорошо спроектированная, а возможность получать все данные по радио стала приятным бонусом. У меня был отличный день, и было здорово выйти из него с победой!»

05 Как посмотреть повтор

Программу «Red Bull’s Max vs 100» можно посмотреть повторно на Disney+ по всему миру и в приложении ESPN для подписчиков ESPN Unlimited в США.