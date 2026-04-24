Распорядок игрового дня Неймара: от питания до послематчевых ритуалов
Что на самом деле делает Неймар-младший в день матча? Бразильская звезда раскрывает привычки, которые не показывают по телевизору, начиная с предматчевых процедур и заканчивая ночным ритуалом.
То, что происходит за кулисами до и после профессионального футбольного матча, часто остается загадкой для фанатов. Но совсем недавно Неймар-младший приоткрыл эту завесу: он показал свой распорядок игрового дня, начиная с ранних приготовлений на тренировочной площадке и заканчивая тем, как он расслабляется после финального свистка.
На кадрах, опубликованных на его официальном канале YouTube, нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба Сантос подробно описывает каждый шаг своего игрового дня перед матчем с Ремо, раскрывая физические, умственные и личные ритуалы, которые определяют его игру на поле.
Спокойное начало на тренировочной площадке
Неймар-младший начинает игровой день в тренировочном центре Сантоса, где подготовка начинается задолго до начала матча. Он заселяется в отдельную комнату, обустроенную примерно так же, как в отеле: в тихом месте, где можно расслабиться и сосредоточиться.
Главное отличие в личном подходе: в комнате есть некоторые его собственные вещи и даже стол с компьютером, хотя, по его признанию, он редко им пользуется.
Лечение, восстановление и сплочение команды
Ключевой частью его распорядка дня являются многочисленные визиты к физиотерапевту, где он проходит лечение ноги, что, по его словам, крайне важно как перед тренировками, так и перед матчами.
Также есть место неформальному сплочению команды, когда игроки собираются, общаются и мысленно готовятся вместе. Затем следуют легкие тренировки, работа над подвижностью и упражнения на активацию, чтобы убедиться, что команда физически готова.
Что Неймар-младший ест перед матчем
Одна из самых показательных деталей — это его предматчевый прием пищи. Неймар выбирает сбалансированную тарелку из командного буфета, в которую обычно входят:
- Говядина .
- Паста
- Фарофа (поджаренная маниока).
Такое сочетание обеспечивает белком, углеводами и энергией, необходимой для пиковой производительности.
Ментальная подготовка перед матчем: семья, вера и сосредоточенность
Перед тем как отправиться на стадион, бывший форвард Барселоны и ПСЖ делится личным ритуалом: он звонит своему отцу, чтобы получить короткую аффирмацию. Оказавшись в раздевалке, он уделит время молитве, заземляя себя перед стартом.
Когда он выходит на поле, его встречают фанаты, скандирующие его имя, а его семья наблюдает за происходящим с трибун, что добавляет эмоциональной мотивации этому событию.
Как Неймар отдыхает после игры
Несмотря на победу над Ремо со счетом 2:0, матч не обошелся без напряжения: Неймар получил желтую карточку и выразил недовольство по поводу этого решения. После напряженного дня он возвращается домой, чтобы воссоединиться с семьей, но рутина на этом не заканчивается.
Один из его любимых способов расслабиться на удивление понятен: игры. Бразильская звезда отправляется в свою специальную игровую комнату, где играет по сети с друзьями, чтобы отдохнуть и развеяться.
Времени на обдумывание результата у него практически не остается, и уже на следующее утро он возвращается в тренировочный центр, продолжая неустанный цикл, определяющий жизнь на высшем уровне профессионального футбола.
Если тебя вдохновляют такие игровые ритуалы и атмосфера большого футбола, у тебя есть шанс прочувствовать на деле. В Казахстане с 25 апреля по 7 июня проходит Red Bull Four 2 Score — динамичный турнир в формате 4 на 4 без вратарей, где решают скорость, техника и командная химия. Собери свою команду, регистрируйся и выходи на поле — возможно, именно твоя игра станет началом чего-то большего.