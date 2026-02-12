Что помогает звездам падела оставаться на вершине

Если ты посмотришь матч по Premier Padel , то заметишь четверку игроков, корт с четырьмя стенами и стремительное, зрелищное действо. Однако ты, скорее всего, не увидишь тренера, изучающего игру со скамейки запасных, физиотерапевта, который забинтовывает плечо перед началом матча, или члена семьи, который отвез их на первый местный турнир в 12 лет и теперь поддерживает на крупнейших турнирах мира.

Элитный падел выглядит как парный вид спорта, но на самом деле это командная работа. Камера следит за мячом, но настоящая история происходит прямо за кадром, и вот ключевые фигуры, стоящие за самым быстрорастущим видом спорта в мире.

Уголок тренера: где решаются матчи по паделу

Хорхе Мартинес тренирует Алехандро Галана с детства © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Профессиональные тренеры по паделу - это вдохновители блестящей игры. Взять хотя бы Густаво Пратто и Мартина Канали - команду, стоящую за лучшей паделной парой мира, Артуро Коэльо и Агустином Тапиа. Испанское СМИ Padel Addict называет Пратто "архитектором проекта". Он планирует предстоящие матчи, создает игровые планы на основе тонких закономерностей и руководит командой поддержки, состоящей из тренеров, физиотерапевтов и спортивных психологов.

Канали работает более тихо. Он личный тренер Тапиа и, как говорит Padel Addict, "один из недавних новичков, который вносит свой вклад там, где он часто остается незамеченным". Два тренера работают отдельно в повседневной деятельности: Пратто с Коэльо, а Канали с Тапией, но они остаются на связи благодаря постоянной обратной связи.

Такая установка соответствует тому, как работает современный падел. В некоторых случаях лучшие пары мира редко тренируются вместе. Вместо этого они работают со своими собственными командами и собираются вместе только за день или два до турниров, чтобы воплотить в жизнь стратегии своих тренеров.

У топ-игроков обычно есть команды как минимум из трех человек, но для тех, кто занимает примерно 40-е место и ниже, это число значительно снижается из-за высоких затрат и сложной логистики, связанной с поездками с полным штатом поддержки.

Игроки и тренер празднуют победу на парижском мейджоре © Jure Makovec/Red Bull Content Pool Хорхе Мартинес сделал на меня ставку, изменил меня и превратил в игрока, которым я являюсь сегодня Алехандро Галан

Хороший тренер носит много ролей: стратег, переводчик и психолог. Они берут всю ситуацию игрока и превращают ее в несколько четких инструкций, которые он может понять всего за 15 секунд во время переключения, и которые он затем может применить в игре. Для Алехандро Галана таким тренером был Хорхе Мартинес из академии M3, который в 15 лет дал ему судьбоносную стипендию, чтобы он смог реализовать свою мечту о профессиональном паделе.

Галан часто вспоминает: "Хорхе Мартинес сделал на меня ставку, изменил меня и превратил в игрока, которым я являюсь сегодня". Даже после работы с другими тренерами из той же академии, например с Мариано Аматом во время его знаменитого сотрудничества с Хуаном Леброном , Мартинес остается для него путеводной звездой. Некоторые отношения выходят далеко за рамки динамики "тренер-игрок".

Выявление и интерпретация этих проблем, а также создание тренировочной среды, в которой игроки могут процветать, теперь являются ключевыми частями работы. В этот круг обычно входят доверенный тренер, помощник тренера, партнеры по тренировкам, которые могут повторить скорость матча, и тренировочные соперники, которые выявляют слабые места, а не затягивают ралли.

Тренеры должны уметь раздавать важные указания за считанные секунды © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Семья превыше всего: система поддержки, стоящая за звездами падела

Прежде чем тренеры, академии и даже партнерские отношения, есть семья. В паделе семья не просто поддерживает игроков, она идет на жертвы, которые меняют жизнь. Отец Галана день и ночь работал в сфере гостеприимства, чтобы оплачивать его поездки на турниры. "Я почти никогда его не видел, - говорит Галан. - Мать делала все для нас. Они не могли дать то, что могли более богатые семьи, но они отдали все, что у них было, чтобы я был здесь".

Сестра Галана также была важной фигурой в его карьере, ведь именно она научила его играть и тренировала на начальном этапе: "Я начал играть, потому что этим занималась моя сестра. Она дала мне эту мотивацию".

5 мин. Padel Life: Клаудия Фернандес – The Wonder Girl При поддержке близких Клаудия Фернандес показывает всему миру, почему она -— будущее этого вида спорта.

Восходящая звезда Клаудия Фернандес также рассказала о поддержке своей матери в эпизоде Padel Life , заявив, что "не знает, как отплатить ей". Такая поддержка — основа успеха этих игроков, особенно для молодых спортсменов, которым приходится много путешествовать, постоянно выступать и испытывать стресс от того, что каждую неделю их оценивают.

Физическая подготовка и восстановление: о производительности в паделе

На рекреационном уровне падел обычно не так уж и требователен к физическим нагрузкам. Уменьшенные размеры площадки, стены, позволяющие делать отскоки, и парная игра — все это снижает индивидуальную вовлеченность, делая его доступным видом спорта для любого уровня физической подготовки.

Однако на профессиональном уровне все кардинально меняется. Скорость мяча экспоненциально выше, игроки могут покрыть всю площадку в мгновение ока, и каждый сантиметр на счету. Поддержание пикового физического состояния, сочетающего в себе выносливость и взрывную силу, крайне важно для любого игрока, который хочет добиться успеха в Premier Padel. Эта физическая форма приходит благодаря бесконечным часам тренировок, восстановлению и тщательному планированию и уходу. Тренеры по физподготовке — это руководители, следящие за физическим состоянием своих игроков, областями для улучшения и работой, необходимой для достижения пика атлетизма и выступления на самом высоком уровне.

Тренеры и физиотерапевты - важнейшая часть команды © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Алехандро Галан на мейджоре в Дохе © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Кроме того, есть еще одна фундаментальная фигура, от которой зависит успех и благополучие любого игрока: физиотерапевт, человек, который поддерживает, когда тело хочет бросить. Профессиональный падел — это тяжелая нагрузка на тело: взрывные повороты, напряжение верхней и нижней частей тела, постоянные движения из стороны в сторону и внезапные остановки, которые проверяют колени и лодыжки.

В туре физиотерапевты фокусируются на профилактике, управлении нагрузками и восстановлении, чтобы избежать травм и максимально повысить результативность игроков. Их работа заключается в том, чтобы уловить небольшие проблемы до того, как они перерастут в серьезные, и заметить предупреждающие знаки до того, как игрок зайдет слишком далеко, потому что адреналин и гордость заглушают боль.

Агенты занимаются карьерой игроков за кулисами

Есть еще и закулисный архитектор карьеры: менеджер или агент, который занимается менее гламурными повседневными задачами, обеспечивающими сезон спортсмена. Они занимаются логистикой, составлением расписания, спонсорством и отношениями с брендами, которые сегодня являются ключевыми для финансовой безопасности игрока, его репутации и общественного имиджа.

Иногда менеджеры даже помогают формировать партнерские отношения. В профессиональном паделе выбор правильного партнера -— это важнейшее решение, которое имеет последствия как на корте, так и за его пределами. Правильный выбор пары может повлиять на рейтинг, стоимость бренда, социальную активность и то, как часто ты будешь играть в больших матчах, поэтому, когда игрок меняет партнера, это обычно стратегический шаг, предполагающий тщательное планирование.

Есть даже один скрытый аспект, который формирует решения при выборе партнеров: менторская сторона игры. Мы часто видим, как молодые, перспективные игроки играют в паре с ветеранами, у которых уже были лучшие дни на высшем уровне, но которые могут использовать свой опыт, чтобы направлять молодое поколение игроков и продлевать их карьеру.

Это одна из самых недооцененных истин падела: в этом виде спорта распознавание образов ценится выше всего остального. На уровне профессионалов каждая деталь, каждый паттерн и каждая тактика скрупулезно изучаются и применяются на практике. Качество тренировок определяет качество матчей, а для молодых игроков объединение с более опытными партнерами дает им преимущество перед соперниками.

Беа Гонсалес училась у легенд и наставляла Клаудию Фернандес в 2025 году © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Беа Гонсалес училась у легенд падела Паулы Эйхерагуибель и Каты Тенорио, прежде чем сама стала звездой. Теперь, несмотря на то что ей всего 24 года, она может наставлять молодых игроков, таких как Клаудия Фернандес, ее партнерша в сезоне 2025 Premier Padel, и делиться уроками, которые помогли ей добиться успеха.

Это неофициальный учебный план падела: мудрость, которой нет в учебных пособиях, но которая все равно формирует карьеру. Например, как справляться с давлением СМИ, восстанавливаться после тяжелых поражений и сохранять дружеские отношения, когда у тебя плотный график. Эти уроки дают не тренеры, а игроки, которые прошли через это и хотят помочь другим избежать тех же трудностей.

Двигатель падела: организаторы, СМИ и команды на местах

Взрывной рост падела за последние несколько лет был бы невозможен без мощной инфраструктуры вокруг этого вида спорта. Именно здесь появляется целый набор ключевых ролей, поскольку новые форматы мероприятий создают различные сцены для выступления игроков: организаторы турниров, команды СМИ, вещатели и комментаторы, создатели контента и обслуживающий персонал делают волшебство за пределами корта.

Выступления перед СМИ после матча стали обычным делом для ведущих игроков © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Например, Кубок резерва набирает обороты в качестве дополнения к Premier Padel благодаря своему высокоэффективному, развлекательному формату. Алехандро Галан описал, что больше всего его волнует в этих соревнованиях: "Разный формат и атмосфера с болельщиками и товарищами по команде".

Эти новые соревнования указывают на неоспоримый факт: падел строит множество способов для популярности. Традиционные соревнования сосуществуют с форматами зрелищ, призванными привлечь новую аудиторию. Этот сдвиг создает возможности и давление в равной степени: больше публичности, больше участия спонсоров и больше ожиданий от выступления спортсмена и публичной фигуры одновременно.

Падел - это не просто четыре игрока. Это движущаяся команда.

Если ты новичок в паделе, вот простой способ взглянуть на этот вид спорта по-другому: сосредоточься не только на четырех игроках. Посмотри на скамейку запасных. Обрати внимание на то, кто путешествует с ними каждую неделю.

Обрати внимание на язык их тела во время переключений, особенно когда дела идут не очень хорошо. Посмотри, к кому обращается игрок после тяжелого поражения, когда камеры уходят и остается только разочарование. Понаблюдай за людьми, которые появляются каждую неделю, даже когда результаты хуже ожидаемых и все сомневаются, работает ли партнерство.

Падел — это парная игра на корте, но не менее важна командная работа за его пределами. В требовательном мире падела никто не побеждает в одиночку, по крайней мере, на высшем уровне. Игроки, которые рано осознают это и создают сильные команды для защиты своего внутреннего круга - это те, кто остается в живых, когда другие перегорают.

Турниры Premier Padel с каждым годом становятся все масштабнее и актуальнее © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Когда начнется сезон 2026 Premier Padel?

Сезон 2026 Premier Padel начнется на Riyadh P1, открывая насыщенное расписание из 26 соревнований в 18 странах. Лучшие звезды тура начнут свою погоню за титулами в Саудовской Аравии 9 февраля .

Где смотреть Premier Padel в 2026 году

Red Bull TV будет транслировать все матчи Premier Padel , начиная с четвертьфиналов каждого турнира. Это партнерство продолжает делать падел доступным для более широкой аудитории и гарантирует, что фанаты по всему миру смогут следить за своими любимыми игроками и наблюдать с азартом лучший падел в мире.

Более подробную информацию обо всех турнирах, включая продажу билетов, расписание матчей, текущие результаты, обновления игроков и все последние новости, можно найти на сайте Premier Padel .