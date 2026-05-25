Ричард Риос: мышление и тренировки полузащитника Бенфики
Как ты воспринял переход от игры в Бразилии к выступлению в одной из ведущих европейских лиг?
Европейский футбол сильно отличается от бразильского, к которому я привык. Однако мало-помалу, день за днем, я учусь новым вещам. Я игрок и человек, который очень любит учиться. Думаю, мне всегда нравится слушать тех, кому есть что сказать и кто может помочь мне совершенствоваться. Я слежу за тем, чтобы слушать правильных людей, а не тех, кто постоянно критикует.
Трудно ли избежать негативной стороны футбола, особенно с ростом социальных сетей?
Как игрок, я к этому привык, но моей семье может быть тяжело, так как их могут задеть некоторые комментарии. Но это часть футбола. Мы постоянно проходим через это, поэтому я держусь подальше от социальных сетей. Я просто концентрируюсь на том хорошем, что говорят мне мои родные. После каждой игры мой отец присылает мне сообщение, в котором часто говорит, где я мог бы сделать лучше. Он хочет для меня лучшего и каждый раз помогает мне совершенствоваться.
Ты переживаешь, когда проигрываешь игру? Как ты психологически восстанавливаешься после поражения?
Это может быть сложно, так как зависит от моментов, которые мы переживаем. Иногда мы проигрываем игру после долгого времени без поражений, и даже тогда это болезненно. Но мы не можем долго переживать, так как на следующий день должны снова тренироваться и исправлять все допущенные ошибки. Именно поэтому после игры я иду домой и смотрю всю игру заново.
Ты очень критичен к себе?
Да, очень критичен, но во многом это конструктивная критика с моей стороны, потому что вижу, что я сделал хорошо и как могу улучшить. В течение 24 часов нужно изменить свое мышление, чтобы вернуться к работе. К счастью, я считаю себя игроком, у которого есть менталитет, позволяющий забыть об ошибках и сосредоточиться на совершенствовании.
Как ты думаешь, этот менталитет помогает определить тебя как игрока?
Я бы точно определил себя как игрока с большой решимостью, боевым духом и сильным желанием всегда побеждать. Я никогда не считаю мяч 50/50 проигранным и всегда хочу выигрывать. Моя сильная сторона --- это сила воли. Каждый день я просыпаюсь, радуясь еще одному дню и желая все время учиться чуть больше. И, конечно же, я всегда хочу побеждать.
Помимо желания добиться успеха, ты известен своими техническими способностями. Откуда это взялось?
Это из-за того, что я вырос в районе Медельина, где футзал пользуется большим признанием. Я играл в футзал всю свою жизнь, и это моя отличительная черта. Бывает много моментов, когда у тебя нет времени на раздумья. Именно тогда я забываю, что нахожусь на большом поле и должен думать в ограниченном пространстве, что и происходит в футзале. Играть в одно, два касания или делать дриблинг ---- все это я перенял из футзала.
Есть ли еще аспекты твоей игры, которые ты пытаешься улучшить?
Да, особенно в атакующих зонах поля, где я хочу улучшить свой пас. Это то, что я много практикую. Я работаю над этим вместе с персоналом, оттачивая последние пасы. Это так важно для команды, ведь почти вся игра проходит через полузащиту. Поэтому очень важно улучшать динамику пасов.
Над чем еще ты работаешь на тренировках и как выглядит типичная неделя?
Каждый день очень насыщенный. Я просыпаюсь рано, чтобы отправиться на тренировку, и начинаю в тренажерном зале, прежде чем отправиться на поле. Затем я возвращаюсь в зал, чтобы заняться восстановлением. Питание и отдых также очень важны. Затем, во второй половине дня, я провожу некоторое время с тренером по фитнесу или физиотерапевтом. Тренировки на поле очень интенсивные, особенно в течение игровой недели. Я также хорошо забочусь о себе вне клуба, так как считаю, что это важно.
Вся эта тяжелая работа и самоотдача помогли тебе стать постоянным игроком первой команды сборной Колумбии. Насколько ты горд тем, что надел эту желтую майку?
Это момент, который я не могу объяснить. Это то, о чем я всегда мечтал в детстве. Чтобы иметь возможность надеть эту майку и наслаждаться моментом. Это невероятно, ведь я представляю своих друзей, семью и миллионы колумбийцев. Это наполняет меня гордостью. Каждый раз, когда я надеваю эту майку, я вспоминаю того мальчика, который мечтал стать футболистом.
Ты достиг мечты --- стал профессиональным футболистом. Есть ли еще другие мечты, которые ты хотел бы воплотить в реальность?
Честно говоря, у меня много мечтаний. Стать чемпионом мира с Колумбией и стать чемпионом с Бенфикой. Помочь им выиграть титул очень важно, потому что это клуб, который открыл для меня свои двери, и я их очень люблю. Они так мне помогли, поэтому я с удовольствием помогу им выиграть трофеи. Есть и другие мечты, но я предпочитаю держать их при себе. Когда они сбудутся, может быть, тогда я их и раскрою.