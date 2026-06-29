Уимблдон: 7 интересных фактов о самом престижном турнире Большого шлема

Уимблдон — третий турнир Большого шлема в году, который в этом году проходит с 29 июня по 12 июля. Это старейший теннисный турнир в мире, который многие считают самым престижным. Турнир проходит на знаменитых травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и славится своими давними традициями, которые выделяют его среди других турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США.

Уимблдон, который ежегодно проходит на юго-западе Лондона, известен своим дресс-кодом «все в белом» и травяными кортами, но это лишь часть того, что делает его особенным. Эти семь фактов покажут, почему это так.

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01 Ежегодно используются тысячи теннисных мячей

Срок службы теннисного мяча на Уимблдоне на удивление короткий. Дело в том, что новые мячи используются после первых семи геймов, а затем — после каждых девяти последующих геймов. Так происходит в каждом матче, который проходит в течение двух недель. Новые мячи меняют так часто, чтобы обеспечить высокое качество игры: постоянные сильные удары игроков могут снижать давление воздуха в мяче и влиять на его отскок. По оценкам AELTC, за весь турнир ежегодно используется 55 000 мячей.

02 14 дней матчей подряд

На протяжении десятилетий Уимблдон был единственным турниром Большого шлема, где был день отдыха: в среднее воскресенье турнира матчи не проводились. Это правило нарушалось всего четыре раза: в 1991, 1997, 2004 и 2016 годах матчи все-таки проводились из-за дождя, сорвавшего игру в начале недели. Эта традиция закончилась в 2022 году, что стало одним из самых значительных современных изменений в истории Уимблдона.

Ива Йович во второй день Уимблдона в 2025 году © Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images

03 Траву стригут с точностью до миллиметра

Не только игроки демонстрируют поразительную точность на Уимблдоне. Равно точно работают и смотрители кортов, тщательно ухаживая за всеми 18 турнирными кортами, подстригая траву ровно до 8 мм на протяжении всего турнира. Ежедневно измеряются износ корта, твердость поверхности и отскок мяча, чтобы обеспечить стабильные условия для игры.

04 За время турнира съедают почти два миллиона клубник

Клубника со сливками — давняя традиция Уимблдона. Считается, что она восходит к самым первым дням турнира в викторианскую эпоху, когда клубника считалась сезонным деликатесом и была доступна лишь несколько недель в году. И сегодня это по-прежнему очень популярно: за две недели болельщики съедают около 28 000 кг клубники (почти два миллиона ягод) и 7 000 литров сливок. К свежести относятся очень серьезно: клубнику для Уимблдона привозят из Кента, собирают на рассвете и доставляют на территорию турнира в тот же день.

05 Одно из самых популярных мест для просмотра матчей в Уимблдоне находится не на корте

Зрителя смотрят финал мужского одиночного разряда на Уимблдоне 2025 года © Hannah Peters/Getty Images

Одно из лучших мест, откуда можно наблюдать за происходящим на Уимблдоне, — это травяной склон на территории турнира. Это живописное место, где фанаты собираются, чтобы смотреть матчи на гигантском экране, получило целую серию прозвищ в честь лучших британских теннисистов. Сначала оно было известно как «Хенман-Хилл» во времена расцвета карьеры Тима Хенмана, а позже получило название «Мюррей-Маунд» в честь двукратного чемпиона турниров Большого шлема Энди Мюррея. Если Эмма Радакану покажет хороший результат, то, возможно, это место станет «Радакану-Ридж».

06 Самый длинный матч длился более 11 часов

До введения тай-брейка в пятом сете в 2022 году матчи на Уимблдоне могли тянуться часами и даже днями. Но ничто не сравнится с эпическим поединком 2010 года между американцем Джоном Иснером и французом Николя Маю. Матч, растянувшийся на три дня в SW19, в итоге выиграл Иснер со счетом 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 — он длился 11 часов и пять минут. Это мировой рекорд, который из-за изменения правил уже никогда не будет побит.

07 Фанаты ночуют в очереди за билетами

Возможно, представление о том, что британцы обожают стоять в очередях — это культурный стереотип, но когда речь заходит о Уимблдоне, это становится фактом. Каждый год до 10 000 человек в день пытаются попасть на турнир, вставая в очередь. Тысячи уходят разочарованными, но это не мешает им часами ждать в надежде попасть внутрь. Некоторые из-за этого даже ночуют в палатках.