في منطقتنا توجد أسطورة في اللعب تسير بيننا لا يعلم عنها الكثير، أسطورة كويتية في عالم ببجي موبايل. مع ببجي موبايل، يمكنك تذوّق روعة وإثارة معارك البقاء مهما كنت، وسحق شاشتك الصغيرة من فرط حماسك، وإثبات أنك قادر على إظهار أفضل مهاراتك وقدراتك في أي مكان به اتصال إنترنت جيد.

واليوم قد حظينا بامتياز سماع نصائح من محمد الطراح، أو IGN Mao، اللي انتقل من كونه لاعبًا محترفًا إلى معلق ومحلل للعبة ببجي. ومؤخرًا، كان Moa هو المعلّق على بطولة ببجي للعيد الوطني الكويتي لعام 2021. ومو بس كدا، Moa هو أيضًا المؤسس لحامل لقب بطولة Red Bull M.E.O. المحلية، فريق KOUT، وهذا خير دليل على أن الفريق هذا هو صانع العظمة.

وحاليًا، يقوم محمّد بالتعليق على بطولة PUBG Mobile Global Championship الجارية حاليًا في كوالالمبور بماليزيا. تبلغ مجموع جوائز هذه البطولة 4,000,000 دولار وعام 2023 راح يشهد إسدال الستار عليها في جاكرتا بإندونيسيا. لقد خصص لنا الطراح جزءًا من وقته الثمين لإعطائنا بعض النصائح لتنجو وتدحر كل من يعترض طريقك. ما نبغى نأخركم أكثر من كذا، لندخل في الموضوع.

نصائح لاحتراف ببجي مع الغني عن التعريف، MOA © رمان رودكوف

حدد هدفك واختبئ. حدد هدفك من مسافة كافية وابحث عن غطاء جيد تختبئ خلفه، على أمل أن يمر خصمك من أمامك دون أن يلمحك، ليمنحك فرصة للالتفاف حوله والتصويب عليه بدقة.

واجه خصمك بثقة. إذا وجدت نفسك محاصرًا بلا مكان للاختباء ولا مفر من القتال وجهًا لوجه، فتحلّى بالشجاعة والقوة! في هذه اللحظة، التشكك في مهاراتك ما راح يفيدك بشيء، لأنه ببساطة لا وقت لذلك. صوّب على خصمك بسرعة وأطلق النار. فرصك متساوية الآن مع خصمك، والغلبة للأشجع والأقوى.

لا تخش انكماش الخريطة. كلما تقلّصت الخريطة، كلما ظهرت فرصة جديدة، فلا يفوتك اغتنامها. الآن، يتسارع كل من هو خارج المنطقة للوصول إلى الأمان، وأنت كذلك. ضع عينيك دائمًا على القادمين متأخرين من خارج المنطقة، فهم يشكّلون إضافة مجانية لقائمة الكيلات الخاصة بك.

القرصة اللادغة. لن تلعب بمفردك أحيانًا، وحينها قد ترغب أنت وزميلك قتل الخصوم سوية. وأحد التكتيكات المجربة والمُثبت نجاحها هو أن يحيط أحدكما بالخصوم بينما يهجم الآخر عليهم مباشرة. تلك هي القرصة، وأضمن لكم أنهم راح يشعرون بشدة لدغتها.

استخدم الدخّان بحنكة. التقط بعض القنابل الدخانية فهي تنفع في اليوم الأسود. واستخدمها عندما تشتد وتسوء الأمور. لو وقعت في مأزق اضطررت فيه لإحياء لأحد زملاءك اللي تعرّضوا للقنص، فاستخدام القنابل الدخانية لتحصل على الغطاء والفرصة اللي تحتاجها لعلاجه. واستخدمها أيضًا للاختباء أثناء القتال لمجرد التسبب في بعض الارتباك لخصومك، أو لإعادة تلقيم سلاحك بحرية مع تغيير موضعك استعدادك لانقضاضك التالي على الخصوم.

اصبر واهجم. هذه النصيحة تتكون من جزئين. أولًا، إذا كنت تحتمي داخل أحد الأكواخ ولاحظت اقتراب أحد الخصوم منك، فمن الأفضل دائمًا مفاجأته والهجوم عليه. وثانيًا، إذا كنت أنت من في الخارج وتريد تفتيش المكان، فاستخدم قنبلة يدوية أولًا لإخلاء المكان من أي مفاجآت. لا تنس هذه النصيحة إذا سمحت!

نصائح لاحتراف ببجي مع الغني عن التعريف، MOA © هشام مارسيلو

محمد الطراح مو بالغريب على بطولة Red Bull M.E.O. ورسالته للكل هي: لا تفوّتك. البطولة راح يتم بثها عبر الإنترنت هذا العام، فاحرص على متابعتها على Red Bull Gaming. وشكر كبير لبطلنا Mao على تخصيصه لبعض من وقته ليقضيه معنا.

وتقدر تتابع الأسطورة، Moa، على انستغرام وتويتر ومتابعة فيديوهاته وستريماته على قناته على اليوتيوب .

وتقدر كمان تتابع مقالات أخرى عن ببجي والاستفادة من مزيد من النصائح بقراءة نصائح الموسم 4 وسلسلة نصائح المحترفون لاحتراف ببجي موبايل من فريق KOUT. إذا لم تكن قد قرأتها بالفعل، فعوّض ما فاتك كلما أمكن.

تقدر تعرف أكثر عن Mao وعن مسابقة Red Bull M.E.O. وفعاليات ريد بُل المذهلة الأخرى على RedBull.com.