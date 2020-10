Nazo, el host que aprendió de puesta en escena rimando en los buses

Cuenta que su fuerte en la gallera era la puesta en escena. Esa habilidad, dice, lo llevó por el camino que hoy pisa fuerte. Sin embargo, la puesta en escena de la que se siente orgulloso, no la aprendió en las plazas o en las calles. Nazo entendió cómo moverse por los escenarios mientras las personas lo escuchan improvisar a cambio de algunas monedas en los buses de Bogotá.

“En una época, incluso antes de cumplir la mayoría de edad, tuve que ganarme la vida en las busetas mientras rimaba con las pistas que grababa en un caset viejo y hacía sonar en una grabadora de ocho pilas. Sabía que tenía que convencer a la gente o sino me bajaba sin plata del bus. Recuerdo que tenía que reunir al menos $60.000 diarios o se comienza a complicar la cosa en la casa. Así que la puesta en escena la perfeccioné en los buses. Era una plaza muy difícil porque la gente viaja cansada, estresada, molesta, y hay entender eso, pero también tenía que ganarme la vida”.

Aunque sus papás le pegaron una parte de la carrera como productor audiovisual, la plata no siempre alcanzaba y tocaba encontrar la manera para comprar los elementos de estudio. El hip hop, los beats, las rimas, aquella grabadora vieja y los buses, le ayudaron con ese propósito.

¿Cómo fue el camino que recorriste para ser el host oficial de Red Bull en Colombia?