Assassin's Creed bestaat al bijna 20 jaar; het eerste deel verscheen al in 2007. De franchise op volgorde spelen is inmiddels een flinke uitdaging. Met meer dan 18 games die door verschillende historische tijdperken springen – verspreid over talloze consoles en platformen – en een overkoepelend modern verhaal dat alles verbindt, raak je al snel de draad kwijt.

Met deze handige gids ben je direct op de hoogte van de geschiedenis van de franchise. Ontdek de beste speelvolgorde, het overkoepelende verhaal en de exacte chronologische volgorde van de Assassin's Creed-games. Let's go!

01 Release order

Assassin's Creed (2007)

In het allereerste deel van Assassin's Creed stap je in de schoenen van de hedendaagse Desmond Miles. Nadat hij is ontvoerd, wordt hij gedwongen de herinneringen te herbeleven van zijn voorvader Altaïr, een lid van de Assasins tijdens de Derde Kruistocht in 1191. Via de Animus klim en vecht je een weg door Damascus, Akko en Jeruzalem om doelwitten uit te schakelen en een gigantische samenzwering te ontrafelen.

Te spelen op: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed II (2009)

In het tweede deel van de serie speel je opnieuw als Desmond Miles. Nadat hij is bevrijd door hedendaagse Assassins, wordt hij weer gekoppeld aan de Animus. Dit keer beleeft hij de herinneringen van een andere sluipmoordenaar: de immens populaire Ezio Auditore da Firenze. Ezio’s verhaal speelt zich af tijdens de Italiaanse renaissance in de late 15e eeuw (van 1476 tot 1499) en geeft je nog meer parkour-moves en moordtechnieken om onder de knie te krijgen.

Te spelen op: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ezio is one of the fan-favourite characters from the series © Ubisoft

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

Ezio’s verhaal gaat verder in het tweede deel van zijn trilogie. Via de herinneringen van Desmond reizen we af naar Rome om van 1499 tot 1507 de strijd aan te gaan met de Tempeliers. Met de bizarre en geniale oorlogsuitvindingen van Leonardo da Vinci en een heel leger aan Assassins om te rekruteren, is Ezio’s tweede avontuur minstens zo spannend als het eerste – terwijl ook het verhaal van Desmond in het heden steeds verder ontrafelt.

Te spelen op: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed: Revelations (2011)

Het derde en laatste deel van de Ezio-trilogie neemt je van 1511 tot 1512 mee naar Constantinopel, op zoek naar verborgen herinneringen van Altaïr, de protagonist uit de eerste game. Nieuwe wapens en gameplay-mechanics maken dit een meeslepend avontuur. De ontknoping van Ezio's verhaal maakt deze game een absolute must-play voor fans van zijn reis, waarin bovendien elementen uit de allereerste Assassin's Creed samenkomen.

Te spelen op: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed III (2012)

Assassin's Creed III broke new ground for the series © Ubisoft

In Assassin's Creed III krijg je de ontknoping van Desmonds verhaal, terwijl er al hints worden gegeven naar verhaallijnen voor latere delen. De game introduceert een compleet nieuwe setting met bijbehorende gameplay. Je stapt in de schoenen van Connor, een half-Engelse, half-inheemse Assassin, tijdens de Amerikaanse Revolutie in de 18e eeuw. Dit levert iconische locaties op zoals Boston en New York, waar je kunt free-runnen door de wildernis en gebruikmaakt van nieuwe stealth-opties, zoals schuilen in hoge begroeiing. Maar de grootste toevoeging – die een sleutelrol zou spelen in de volgende game – was de naval combat, de zeeslagen die vanaf dit moment alleen maar groter zouden worden.

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Te spelen op: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

Naval combat was a huge draw for Assassin's Creed IV: Black Flag © Ubisoft

In het vierde hoofddeel van de franchise reizen we af naar het Caribisch gebied van 1715: de wereld van Edward Kenway vol piraten, zeevaart en eliminaties. AC4 bouwt voort op de zeeslagen van zijn voorganger en legt de focus volledig op de open zee, met brute scheepsgevechten en een gigantische open wereld om te ontdekken. Omdat de secties in het heden nauwelijks nog op de eerdere delen lijken en het verhaal wegbeweegt van Desmond, ligt de nadruk hier puur op de actie en het verkennen van steden als Kingston en Havana. Varen over de oceaan terwijl je bemanning een zeemanslied zingt, maakt de ervaring compleet. Met de release van de remake Black Flag Resynced kun je inmiddels van dit iconische avontuur genieten in een adembenemende, moderne jas.

Te spelen op: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Resynced te spelen op: Xbox Series S|X, PlayStation 5, and PC

Assassin's Creed Rogue (2014)

Het ietwat vergeten Assassin's Creed Rogue bouwt voort op de zeeslagen van Black Flag, maar gooit het over een compleet andere boeg. Dit keer kruip je niet in de huid van een Assassin, maar draag je de kleding van een Tempelier – de gezworen aartsvijand van de franchise. Van 1752 tot 1760 verken je New York City, de Noord-Atlantische Oceaan en de fictieve River Valley als Shay Cormac. Deze voormalige Assassin is overgelopen naar de andere kant en jaagt nu op zijn oude broeders tijdens de Zevenjarige Oorlog.

Te spelen op: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch

Assassin's Creed Unity (2014)

Paris was rendered in fantastic detail in Assassin's Creed Unity © Ubisoft

In 2014 werden fans getrakteerd op maar liefst twee avonturen, waarvan de tweede exclusief verscheen voor de destijds nieuwe generatie consoles: Assassin's Creed Unity. Dit stadsavontuur nam spelers mee naar een schaal-op-schaal-recreatie van Parijs tijdens de Franse Revolutie in 1789. Parkour kreeg een flinke upgrade, waardoor je soepeler dan ooit verticaal omhoog en omlaag bewoog, terwijl een nieuw gevechtssysteem de manieren waarop je vijanden uitschakelt flink uitbreidde.

Te spelen op: PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Chronicles (2015-2016)

Naast de traditionele driedimensionale third-person actiegames ontwikkelde Ubisoft ook de ‘Chronicles’-trilogie. Deze kleinere 2.5D actie-stealth platformers namen spelers mee naar unieke settings – het China van de 16e eeuw, het India van de 19e eeuw en het Rusland van de vroege 20e eeuw – met als gemeenschappelijk doel het opsporen van een mysterieus artefact: de Precursor Box. Terwijl je van links naar rechts over het scherm beweegt als Shao Jun, Arbaaz Mir of Nikolai Orelov, biedt elk deel volop kenmerkende Assassin’s Creed-gameplay in een compacter jasje, wat de geschiedenis en lore van de franchise nog verder uitdiept.

Te spelen op: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, and PC

Assassin's Creed Syndicate (2015)

The streets of London were the setting for Assassin's Creed Syndicate © Ubisoft

1868, het Victoriaanse Engeland, de Industriële Revolutie en een tweeling: Assassin's Creed Syndicate had een geweldige setting en insteek. Met een grootschalig Londen introduceerde de game bovendien toffe nieuwe gameplay-mechanics, zoals de rope launcher en enterhaak waarmee je razendsnel door de stad zoefde. Hoewel het verhaal in het heden op de achtergrond doorsijpelt en soms wat secundair aanvoelt, ligt de focus hier volledig op Jacob en Evie Frye. Zij opereren vanuit de schaduwen te midden van een felle machtsstrijd, waarbij ook diverse historische figuren hun opwachting maken.

Te spelen op: ​​PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Origins (2017)

Zoals de naam van deze AC-titel al verraadt, reizen we terug naar de oorsprong van de Assassins. Ditmaal met Bayek, een van de medeoprichters van de Brotherhood, helemaal terug naar het oude Egypte in 49 v.Chr. We volgen Bayeks zoektocht naar wraak met compleet nieuwe mechanics die voelen als een heruitvinding van de hele franchise. Met een verkenningsarend waarmee je de wijde omgeving kunt overzien en de mogelijkheid om vrijwel elk oppervlak te beklimmen, geeft Origins je ongekende vrijheid om de open wereld van Egypte te doorkruisen. Dankzij gigantische graftombes, digitale reconstructies van de piramides en een nieuw uitrustingssysteem legde Origins de basis voor de meer RPG-achtige aanpak die in latere delen werd voortgezet – compleet met een nieuwe protagonist in het heden: Layla Hassan.

Te spelen op: ​​PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Ancient Egypt was a fantastic setting for Assassin's Creed Origins © Ubisoft

Waar Origins de lat al hoog legde voor een episch avontuur, ging Odyssey er met speels gemak overheen. In dit gigantische epos, dat zich afspeelt in het oude Griekenland tussen 431 en 422 v.Chr., stap je in de digitale sandalen van de Spartaanse huurling-tweeling Alexios en Kassandra, terwijl Layla Hassan haar zoektocht naar een mysterieus artefact voortzet. Met mythische krachten en legendarische tegenstanders focust Odyssey zich vooral op het vertellen van zijn eigen verhaal, waardoor de game wat losser gezongen voelt van de traditionele strijd tussen de Assassins en Tempeliers die we gewend zijn.

Te spelen op: ​​PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Van het oude Griekenland reizen we nu door naar het tijdperk van de Vikingen: Assassin's Creed Valhalla neemt ons mee naar de jaren 872 tot 878, ten tijde van de Viking-bezetting van Engeland, en vervolgt het verhaal van Layla Hassan in het heden. We stappen in de schoenen van de Noordse leider Eivor, die het commando voert over zijn clan en door het Engelse platteland trekt. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van de strijd tussen de Hidden Ones en de Order of the Ancients, de voorlopers van de Assassins en Tempeliers. Met een combat-systeem waarbij je in beide handen een wapen kunt dragen, plundertochten langs de rivieren en belegeringen van forten vergrootte Valhalla de schaal van Odyssey nog verder en introduceerde het een hoop nieuwe elementen.

Viking adventures were the name of the game in Assassin's Creed Valhalla © Ubisoft

Te spelen op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, and PC

Assassin's Creed Mirage (2023)

Met een bekend gezicht in de hoofdrol – Basim, de Master Assassin uit AC Valhalla – brengt Assassin's Creed Mirage een ode aan het begin van de serie. De game grijpt terug naar de focus op stealth, parkour en snelle eliminaties, in plaats van de RPG-zware insteek van de afgelopen paar delen. In het Bagdad van 861 ontdekken we hoe Basim zich ontpopt van straatdief tot volwaardige Assassin, terwijl we tegelijkertijd zijn eigen verborgen verleden ontrafelen en de connecties met eerdere Assassin's Creed-titels blootleggen.

Te spelen op: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, and iOS

Assassin's Creed Mirage went back to basics © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows (2025)

Van Spartaanse krijgers naar Vikingen: Assassin's Creed brengt ons inmiddels naar de ninja's en samurai. Assassin's Creed Shadows maakt de sprong naar het 16e-eeuwse Japan, tegen het einde van de Sengoku-periode, en introduceert twee speelbare hoofdpersonages. Fujibayashi Naoe, een behendige kunoichi, en Yasuke, een Afrikaanse samurai geïnspireerd door de gelijknamige historische figuur, beleven hun avonturen in een Japan dat wordt verscheurd door een hevige burgeroorlog. Hoewel een traditionele, speelbare verhaallijn in het heden ontbreekt, biedt Shadows een gedurfde en diepgaande combinatie van de stealth-elementen uit de begindagen en de latere RPG-mechanics. Dit alles culmineert in een uiterst geslaagd deel binnen de rijke geschiedenis van de franchise. Met een frisse blik op de eeuwenoude strijd tussen de Assassins en Tempeliers legt Shadows, als nieuwste telg in de reeks, de lat direct erg hoog voor toekomstige delen.

Te spelen op: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, macOS, and iPadOS

The Japanese setting for Shadows made for some incredible scenes © Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced (2026)

Als kers op de taart kunnen fans inmiddels aan de slag met Assassin's Creed Black Flag Resynced . Deze langverwachte remake blaast het geliefde piratenavontuur van Edward Kenway nieuw leven in met adembenemende, moderne graphics en subtiele gameplay-verbeteringen. Het Caribisch gebied heeft er nog nooit zo levendig uitgezien, waardoor het plunderen van schepen en het bevaren van de oceanen onder begeleiding van vertrouwde zeemansliederen indrukwekkender is dan ooit tevoren.

Assassin's Creed Black Flag Resynced is a welcome reworking of a classic © Ubisoft

02 Chronologische volgorde

Als je elk deel in de Assassin's Creed-franchise op een wat complexere, maar chronologische manier wilt ervaren, is dit de volgorde om elk tijdperk achter elkaar te spelen. Waarschuwing : door alle tussentijdse elementen in het heden en de manier waarop de games met elkaar verbonden zijn, kan het behoorlijk verwarrend worden…

Assassin’s Creed Odyssey - Setting: 431 BCE to 422 BCE

Assassin’s Creed Origins - Setting: 49 BCE to 44 BCE

Assassin’s Creed Mirage - Setting: 861 to 870

Assassin’s Creed Valhalla - Setting: 872 to 878

Assassin’s Creed - Setting: 1191

Assassin’s Creed II - Setting: 1476 to 1499

Assassin’s Creed: Brotherhood - Setting: 1499 to 1507

Assassin’s Creed: Revelations - Setting: 1511 to 1512

Assassin's Creed Chronicles: China - Setting: 1526-1532

Assassin’s Creed Shadows - Setting: 1579

Assassin’s Creed IV: Black Flag (Resynced) - Setting: 1715 to 1722

Assassin’s Creed Rogue - Setting: 1752 to 1760

Assassin’s Creed III - Setting: 1754 to 1783

Assassin’s Creed Unity - Setting: 1789 to 1794

Assassin's Creed Chronicles: India - Setting: 1841

Assassin’s Creed Syndicate - Setting: 1868

Assassin's Creed Chronicles: Russia - Setting: 1918

About the author Who is Jon Partridge? Jon has been covering almost all aspects of gaming and esports for over a decade for Red Bull, and has worked with brands such as Riot Games and Bandai Namco on gaming related content.