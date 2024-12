10 dingen die je nog niet wist over de Dakar Rally

Deze feiten zullen je helemaal voorbereiden op de Dakar Rally van 2025 . Leer meer over de minder bekende kanten van deze zware uithoudingsrace en verras iedereen met je kennis.

01 De Dakar Rally is de afstand van een volledig WRC-seizoen

The Dakar Rally is a marathon not a sprint © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

De Dakar Rally is geclassificeerd als een rally-raid evenement, wat betekent dat het een langeafstandswedstrijd is die over meerdere dagen plaatsvindt. Met een totale afstand van 7.759 km, waarvan 5.115 km tegen de klok, blijft de Dakar de topper van alle rally-raid evenementen ter wereld. Sinds 2022 is de Dakar opgenomen in het FIA World Rally-Raid Championship (W2RC) met vijf stops. Binnen deze serie levert de Dakar dubbele punten op omdat hij een week langer is dan de andere vier rally's op de kalender. Naast de Dakar in Saoedi-Arabië gaat het W2RC in 2025 ook met een konvooi off-road racers naar de VAE, Zuid-Afrika, Portugal en Marokko.

02 Laat je niet afremmen door een botbreuk

Toby Price carries on his Dakar adventure on four wheels © Art Eugenio/Red Bull Content Pool

Tweevoudig Dakar-winnaar Toby Price stapt voor de Dakar van 2025 over op vier wielen. De Australiër zal achter het stuur kruipen van een Toyota Hilux Overdrive met zijn voormalige KTM-teamgenoot Sam Sunderland aan boord als bijrijder. Price's prestaties gedurende tien jaar in de Dakar zullen echter niet snel vergeten worden. Price's tweede Dakar-overwinning op twee wielen kwam er in 2019 en bezorgde Red Bull KTM Factory Racing hun 18e opeenvolgende overwinning in de beroemde rally. Maar dat is niet eens het meest opmerkelijke feit over deze bijzondere overwinning. Wat nog verbazingwekkender is dan KTM's nooit te verslaan zegereeks, is het feit dat Price 5.200 km naar de overwinning reed met een gebroken bot! Slechts enkele weken voor de rally brak Price het scafoïde bot in zijn rechterpols. Hij overwoog zijn deelname aan de rally op te geven, maar stapte in plaats daarvan op zijn vlucht naar Peru en won de laatste Dakar in Zuid-Amerika.

03 Support trucks zijn zowel deelnemers als service voertuigen

Waiting for the support truck to arrive © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

De beste fabrieksteams hebben ondersteuningsvrachtwagens die vitale apparatuur door elke etappe vervoeren die gebruikt kan worden als de toppers een ongeluk of mechanisch probleem krijgen. Deze ondersteunende vrachtwagens zijn enorm en kunnen het terrein net zo goed afleggen als de auto's, hoewel ze aanzienlijk langzamer zijn. Deze grote woestijndieren racen ook tegen de andere ondersteunende voertuigen van de rally in hun eigen truckklasse.

04 Een blik op de toekomst

Carlos Sainz victorious for a fourth time at the Dakar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

De ongebruikelijke eigenschappen van de Dakar maken het een ongeëvenaard laboratorium voor innovatieve technologieën. De woestijnen van de Dakar hebben regelmatig gediend als proeftuin voor verbeterde snelheid en veiligheid. Het Dakar Future programma heeft ervoor gezorgd dat auto's met hybride aandrijving het prestatieniveau hebben bereikt dat nodig is om mee te kunnen doen aan de top van de rally. Dit was te zien toen regerend Dakar-kampioen Carlos Sainz zijn titel in 2024 won in een Audi RS Q e-tron met een elektrisch aangedreven aandrijflijn. Er komen nog meer mogelijkheden voor technologische experimenten die het rallylandschap de komende jaren waarschijnlijk zullen veranderen. De pioniersgeest van de Dakar staat ook centraal in het Mission 1000-project, een initiatief om de rally te gebruiken om duurzamere brandstofbronnen te ontwikkelen.

05 De rally begon met iemand die verdwaalde in de woestijn

Getting lost is a big part of Dakar lore © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Thierry Sabine, een Franse motorracer, deed in 1977 mee aan de Abidjan-Nice Rally toen hij verdwaalde. Hij realiseerde zich dat het een hele uitdaging was om door de afgelegen zandduinen van een woestijn te navigeren en organiseerde de eerste Dakar Rally. Deze eerste editie vertrok in december 1978 vanuit Parijs. De rally dankt zijn naam aan de hoofdstad van Senegal: de locatie van de oorspronkelijke finish.

06 De Dakar zal altijd worden geassocieerd met de kleur roze

The final stage of the next Dakar features a mass start © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

De finish van de Dakar was vroeger bij Lac Rose, 30 km ten noorden van de Senegalese hoofdstad. Lac Rose kreeg zijn naam omdat het meer felroze is; veroorzaakt door een unieke algensoort, dunaliella salina. Het meer is zo opvallend dat het vanuit de ruimte te zien is en alleen al de aanblik ervan - na twee weken van onverbiddelijke mentale en fysieke afstraffing - heeft in het verleden zelfs volgroeide motorrijders spontaan in tranen doen uitbarsten. Er zal een echo zijn van de Lac Rose-finish van de Dakar tijdens de 47e editie van de rally in 2025. Op de 12e en laatste etappe zal het konvooi deelnemen aan een massastart, net als vroeger toen de Dakar op het Afrikaanse continent plaatsvond.

07 De 48-uurs Chrono etappe is een race binnen een race

Cutting-edge technology features on Laia Sanz’s Century CR6-T © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Het baanbrekende 48-uurs Chrono-format werd tijdens de vorige editie van de Dakar geïntroduceerd en vanwege de populariteit bij zowel fans als coureurs keert het terug in 2025. Het concept dat ten grondslag ligt aan deze tweedaagse etappe klinkt eenvoudig genoeg; de juiste balans vinden tussen prestaties en betrouwbaarheid. Maar laten we onszelf niet voor de gek houden, niets is eenvoudig in de Dakar. In de ochtend van 5 januari 2025 vertrekt het Dakar-konvooi vanuit het bivak in Bisha met een parcours van meer dan 1.000 km dat de komende twee dagen afgelegd moet worden. Als de klok op 5 januari 17.00 uur slaat, moeten de deelnemers stoppen bij de eerstvolgende rustplaats waar ze aankomen (er zijn in totaal zes rustplaatsen verspreid langs de route). Op de ochtend van 6 januari moet dan de rest van de getimede etappe worden voltooid, met als eindpunt het bivak in Bisha. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de mechanische kant van de zaak om te voorkomen dat je achterop raakt tijdens deze gigantische etappe.

Mechanics are kept busy at the Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

08 De lichtgewicht divisies boren nieuw talent aan

Sinds de Dakar naar Saoedi-Arabië is verplaatst, is het aantal deelnemers in de lichtgewichtdivisies van de rally, zoals de Challenger-categorie, enorm toegenomen. Challenger-machines zoals de Taurus T3 Max bieden plaats aan zowel een coureur als een bijrijder en zijn vergelijkbaar met een tweederde versie van de Ultimate-klasse raceauto's die worden bestuurd door onder andere Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah en Sébastien Loeb . Deelnemen aan de Challenger-klasse wordt gezien als de ideale manier om van de zijwieltjes door te stromen naar de top van de rally. Dit is gebleken uit recente Red Bull Off-Road Junior Team-afgestudeerden Seth Quintero , Cristina Gutiérrez , Mitch Guthrie Jr. en Guillaume de Mévius , die allemaal een fabrieksrit in de Ultimate-klasse hebben bemachtigd tijdens de Dakar 2025 nadat ze hun waarde hebben bewezen in de Challenger-categorie.

"De Challengers zijn beperkt tot een topsnelheid van 135 km/u, terwijl de Ultimates 170 km/u kunnen halen," legt De Mevius uit, die als tweede eindigde bij zijn debuut in de Ultimate klasse. "De stevigheid van de carrosserie van de Ultimate is ook een significante upgrade, je kunt veel meer aanvallen over rotsen en sprongen. In een Challenger vind je al snel de limiet, maar met een Ultimate kun je overal komen."

09 De landschappen zullen je versteld doen staan

The Saudi Arabian scenery never fails to impress © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Na Afrika en Zuid-Amerika is Saoedi-Arabië de nieuwe thuisbasis van de Dakar. Het land in het Midden-Oosten heeft de deelnemers versteld doen staan met zijn woestijnachtige terrein, waardoor het de ideale gastheer voor de Dakar is. Er zijn maar weinig dingen die het veld van de Dakar zo verbijsterd achterlieten als AlUla en de omliggende regio toen de race in januari 2020 voor het eerst aankwam in Saoedi-Arabië. De caleidoscopische landschappen combineren het gewicht van de geschiedenis met een element van mysterie in een overweldigende ervaring.

De Dakar is keer op keer teruggekeerd naar AlUla na de eerste ontmoeting met archeologische vindplaatsen uit het begin der tijden en de Nabateaanse tempels die verspreid liggen over de oude stad. In de ravijnen van AlUla worden de Dakar-deelnemers getest tijdens de marathonetappe van de Dakar Rally van 2025. Volgens de regels van de Marathon Stage kamperen de deelnemers een nacht in de woestijn, gescheiden van hun monteurs, wat betekent dat eventuele reparaties alleen moeten worden uitgevoerd.

10 De coureurs hebben geen tijd om te stoppen en te...

Sommige coureurs hebben moeite met het idee om een hele dag in de auto te blijven zitten. Sommige etappes vereisen 12 uur rijden en, nou ja, soms klopt de natuur op de deur. Daarom hebben sommige coureurs zakken in hun racepak zodat ze urine kunnen lozen terwijl ze met 170 km/u rivieren en keien passeren. Het is slechts een van de vele offers die worden gebracht om de Dakar Rally te voltooien - en te proberen te winnen.