Er valt veel winst te behalen met het wisselen van spelers, iets wat vaak wordt onderschat . In EA FC 25 zijn er drie manieren om van speler te wisselen. De bekendste is de L1- of LT-knop. Hiermee wissel je snel tussen spelers. In je instellingen kun je kiezen of je wisselt naar de speler die het dichtst bij de bal is of een andere speler in de buurt. Dit is echter niet altijd de meest geschikte keuze. Het is daarom aan te raden om het wisselen met de rechter joystick onder de knie te krijgen. Dit geeft je meer vrijheid om de juiste speler te selecteren, wat stress en onnodige wisselingen voorkomt. In spannende situaties telt elke seconde. Als je te lang doet over het wisselen, loop je het risico een doelpunt tegen te krijgen.