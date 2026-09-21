De complete gids voor alle Icons in EA FC 27

Icons behoren tot de meest gewilde items in EA FC 27 . Ze zijn een eerbetoon aan enkele van de beste spelers die de sport ooit heeft gekend, hebben een hoge rating en zijn meestal superhandig om je teams te verbeteren. Hier is de volledige lijst van alle Iconen in FC 27, inclusief de tien nieuwe die dit jaar zijn toegevoegd, de Icons die zijn opgewaardeerd vanuit Heroes, en de Icons die terugkeren na FC 26.

01 Alle nieuwe Icons in FC 27

Hege Riise helped lead Norway to victory at the 1995 World Cup © EA Sports

Er zijn dit jaar tien nieuwe Icons aan het spel toegevoegd. Dit zijn:

Christine Sinclair - ST - 91

Christine Sinclair is de topscorer aller tijden in het internationale vrouwenvoetbal. Ze speelde meer dan 300 wedstrijden voor Canada, won goud op de Olympische Spelen van 2020 en sloot haar carrière af met 190 doelpunten voor haar land. Bij haar club won ze in 2013, 2017 en 2022 het MWSL-kampioenschap met de Portland Thorns.

Ellen White - ST - 89

White is een legende in het Europese voetbal en met 52 doelpunten de topscorer aller tijden van het Engelse vrouwenelftal. Ze won ook twee keer de Women’s Super League met Arsenal en één keer de FA Cup met zowel Arsenal als Manchester City.

Formiga - CDM - 90

Als steunpilaar van het Braziliaanse nationale team won Formiga zilveren medailles op de Olympische Spelen van 2004 en 2008, en bereikte ze ook de finale van het WK 2007. Ze speelde 234 keer voor Brazilië en is daarmee een van de spelers met de meeste interlands ooit.

Hege Riise - CM - 90

De Noorse middenvelder speelde een sleutelrol bij de overwinning van haar land op het EK van 1993 en op het WK van 1995. Voor het einde van haar carrière won ze in 2000 ook nog Olympisch goud.

Karl-Heinz Rummenigge - ST - 90

Voordat hij bestuursvoorzitter werd bij FC Bayern, was Karl-Heinz Rummenigge een topspeler bij de club. Hij won twee Europa-bekers, twee Bundesliga-titels en twee Ballon d’Or-trofeeën. Ook voor zijn land was hij een dodelijke spits, met wie hij in 1980 het EK won.

Agüero, Pepe, Rummenigge and Varane are among the Icons in FC 27 © EA Sports

Pepe – CB - 89

Deze legende van Real Madrid maakte deel uit van de beroemde verdediging die drie Champions League-titels voor de Spaanse club binnenhaalde. Hoewel hij wel van een stevige discussie op het veld hield, was hij een fenomenale verdediger die in 2016 met Portugal het EK won.

Raphael Varane – CVB – 90

Nog een legende van Real Madrid: deze Franse centrale verdediger won maar liefst vier Champions League-trofeeën. Hij was wat rustiger dan zijn Portugese tegenhanger en stapte uiteindelijk over naar Manchester United om wat ervaring in hun verdediging te brengen. Voor zijn land won hij ook het WK van 2018, waarbij hij elke minuut meespeelde.

Sergio Agüero - ST - 90

Bekend om zijn doelpunt in de 94e minuut tegen QPR, waarmee hij Manchester City de Premier League-titel bezorgde, is de Argentijn een icoon van het Engelse voetbal. Hij won meerdere trofeeën met de club uit Manchester, en daarnaast ook de Copa América met zijn land in 2021.

Tobin Heath - RW - 90

Hoewel ze twee NWSL-trofeeën won met de Portland Timbers, staat Heath vooral bekend om haar tijd bij het nationale team. Als steunpilaar van het Amerikaanse team won ze zowel het WK van 2015 als dat van 2019.

Yuki Nagasato - CAM - 89

Nagasato speelde een sleutelrol in de overwinning van Japan op de VS in de finale van het WK 2011. In tegenstelling tot veel andere vrouwelijke iconen speelde ze over de hele wereld, onder andere in Duitsland, Engeland, de VS en zelfs Australië.

02 Upgrades van helden naar icons

Maicon is one of four players making the leap from Hero to Icon © EA Sports

Naast de tien gloednieuwe icons zijn vier spelers die in FC 26 nog ‘heroes’ waren, voor FC 27 opgewaardeerd tot icons. Dat zijn:

Lucio - 89 - CB

Yaya Touré - 88 - CM

Maicon - 88 - RB

Papin - 89 – ST

Dit betekent dat Papin niet langer de enige Ballon d’Or-winnaar is die nog geen icon in het spel was.

03 Alle andere Icon-spelers in FC 27

Samuel Eto'o is an 89 rated Icon © EA Sports

Hieronder vind je een volledige lijst van alle andere Icon-spelers in FC 27. Veel spelers zijn verbeterd, zodat je ze beter kunt gebruiken.

95-rating

Pelé - CAM / ST

Diego Maradona - CAM / ST

94 punten

Ronaldo - ST

Zinedine Zidane - CAM / CM

93 punten

Johan Cruijff - CAM / ST

Mia Hamm - ST / CAM / RW

Paolo Maldini - CB / LB

Garrincha - RW / RM

Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM

92-rating

Ferenc Puskás - ST

Birgit Prinz - ST

Andrés Iniesta - CM / CAM / LW

Bobby Charlton - CAM

Nadine Angerer - GK

Gerd Müller - ST

Zlatan Ibrahimović - ST

Gianluigi Buffon - GK

91 punten

Thierry Henry - ST / LW

Alex Morgan - ST

Zico - AAN / CM

Xavi - CM / CDM / CAM

Roberto Baggio - CAM

Eusébio - ST

Carlos Alberto - RB / CB

Franco Baresi - CB

Cafu - RB

Marco van Basten - ST

Homare Sawa - CM / CAM

Oliver Kahn - GK

Zlatan Ibrahimović - ST

Ruud Gullit - CAM / CM / ST

90 punten

Roberto Carlos - LB

Dennis Bergkamp - ST / CAM

Rivaldo - LW / LM / CAM

George Best - RW / CAM / LW

Raúl - ST

Camille Abily - CM / CAM

Caroline Seger - CM / CDM

Andrea Pirlo - CM / CDM

Iker Casillas - GK

Aya Miyama - LM / CM / LW

Lothar Matthäus - CM / CB / CDM

Bobby Moore - CB

Julie Foudy - CM / CDM

Lotta Schelin - ST / LM / LW

Alessandro Del Piero - CAM / ST

Toni Kroos - CM / CDM / CAM

Luís Figo - RW / RM / CAM

Rivellino - CAM

Kenny Dalglish - ST

Kaká - CAM

Wayne Rooney - ST

89 rating

Francesco Totti - ST / CAM

Steven Gerrard - CM / CDM

Marcelo - LB

Philipp Lahm - RB / LB / CDM

Javier Zanetti - RB / LB / CM

Alessandro Nesta - CB

Hugo Sánchez - ST

Hristo Stoichkov - ST / RW / LW

Jairzinho - RV / RM / spits

Alan Shearer - ST

Peter Schmeichel - GK

Gary Lineker - ST

Emilio Butragueño - ST

Samuel Eto'o - ST

Fabio Cannavaro - CB

Sócrates - CAM

Carles Puyol - CB / RB

Didier Drogba - ST

Eric Cantona - ST

Kelly Smith - ST

Jones - CB

Ruud van Nistelrooy - ST

Lilian Thuram - RB / CB

Rio Ferdinand - CB

Paul Scholes - CM / CAM

Gabriel Batistuta - ST

Roy Keane - CM / CDM

Marcel Desailly - CB / CDM

Pavel Nedvěd - LM / CAM / LW

Frank Lampard - CM / CAM

Andriy Shevchenko - ST / RW

88 rating

Cha Bum-kun - ST / RW

Sissi - CAM

Michael Owen - ST

Petr Čech - GK

Ronald Koeman - CB

David Beckham - RM / CM / RW

Bastian Schweinsteiger - CM / LM

Franck Ribéry - LM / LW

Elise Pichon - ST

Miroslav Klose - ST

Gheorghe Hagi - CAM / CM / LM

Patrick Vieira - CM / CDM

Edwin van der Sar - GK

Laurent Blanc - CB / CAM

Fernando Hierro - CB

Michael Laudrup - CAM / LW

Juan Román Riquelme - CAM

Robin van Persie - ST

Gareth Bale - RW / ST / LW

Fernando Torres - ST

Robert Pirès - LM / CAM

Patrick Kluivert - ST

Ian Wright - ST

John Barnes - LW / LM / CAM

Dunga - CDM

Michael Essien - CDM / CM

Giorgio Chiellini - CB

Mario Kempes - ST

Gianluca Zambrotta - RB / LB

Claude Makélélé - CDM / CM / RM

Fernando Torres - ST

Geoff Hurst - ST

Hernán Crespo - ST

Frank Rijkaard - CDM / CB / CM

Nemanja Vidić - CB

Gennaro Gattuso - CDM / CM

Ashley Cole - LB

Emmanuel Petit - CDM / LB / CM

Sol Campbell - CB

Ian Rush - ST

Er is een kans dat er in de loop van het seizoen nog meer icons aan de game worden toegevoegd. We houden deze pagina bij als dat gebeurt.

Over de auteur Wie is Tom Hopkins? Tom is een schrijver en redacteur met meer dan tien jaar ervaring in zowel gaming als sport. Hij is hoofdredacteur geweest bij verschillende websites en heeft leiding gegeven aan teams bij Gfinity en Twinfinite. Hij is een expert op het gebied van Formule 1, voetbal, EA Sports FC en nog veel meer.