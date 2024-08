Schitteren in Zandvoort: het leven van een nieuw Red Bull-talent

Emely de Heus blijft na een succesvol jaar in de F1 Academy ook in 2024 bij MP Motorsport, met als doel meer ervaring op te doen en hogerop te komen in de autosport. Alleen dit seizoen rijdt ze niet in de bekende oranje kleuren van het team, maar die van Red Bull en Ford. De Heus en haar teamgenoten, de zusjes Al Qubaisi, zijn sinds dit seizoen namelijk onderdeel van het Red Bull Junior Programme. In aanloop naar haar race op Circuit Zandvoort sprak Red Bull met het Nederlandse talent.

01 Ondersteuning van Red Bull

De Heus weet uit eerste hand hoe snel het kan gaan in de autosport. Na het vallen van de W Series rolde de coureur uit Mijnsheerenland naar binnen bij de nieuwbakken F1 Academy, waar ze onderdak vond bij oude bekenden in de vorm van MP Motorsport. Het initiatief was ondanks de banden met de Formule 1 bijna onmogelijk te volgen, tenzij je op locatie aanwezig was. Hoe anders is de situatie dit jaar: De Heus zit in het voorprogramma van Formule 1 en is verbonden aan een topteam. Die stap had ze niet zien aankomen: “We kregen onverwachts een brief van Helmut Marko dat we op bezoek moesten komen. We hebben toen direct getekend.”

© MP Motorsport | Aaron Parales

Zo’n stap brengt natuurlijk de nodige druk met zich mee. Dat was even wennen voor De Heus, die tijdens de eerste twee raceweekenden in Djedda en Miami niet verder kwam dan P11 – dit terwijl ze podia en regelmatige top-tienfinishes gewend was geraakt. “Ik denk dat ik op dat moment te hoge verwachtingen had. Als het dan tegen zat, kwam ik in een dip terecht. Nu ga ik daar veel beter mee om. Ik zet het snel uit mijn hoofd, kijk veel naar de data en wat ik aan mijn rijstijl kan veranderen.”

De ondersteuning die De Heus van Red Bull krijgt, is wat dat betreft zeer waardevol voor haar ontwikkeling. “De week van de Britse Grand Prix mocht ik mee naar de Operations Room in Milton Keynes. Daar kreeg ik een kijkje hoe de engineers en de monteurs met elkaar samenwerken in een Formule 1-team en hoe ze de strategie bepalen. Ze hebben voor elk scenario wel een plan om te weten wat ze moeten doen. Zo helpen ze mij ook voor mijn races, alleen dan natuurlijk in mindere mate.”

02 Je leven optimaliseren

Het vinden van snelheid gaat verder dan alleen strategie. Achter de schermen wordt hard gewerkt om winst te boeken. Zoals het gezegde gaat: alle kleine beetjes helpen. De Heus blijft ook in beweging als ze niet achter het stuur van haar Tatuus zit. Ze neemt dan deel aan het Eurocup-3-kampioenschap, waar dezelfde racewagen wordt gebruikt als in de gevallen W Series. “We doen daar nu een half kampioenschap om de gaten in de kalender te vullen. We rijden dan misschien niet altijd op dezelfde circuits als in F1 Academy, maar dan kan ik tenminste wel regelmatig rijden. Anders zou ik soms een maand niet racen, dat schiet niet op. De auto daar is een stuk zwaarder en gaat harder. Het is een soort F3-auto en geeft ook een beeld van de volgende raceklasse, waar we hierna naartoe willen.”

Steeds meer deuren openen nu Emely meereist met het F1-circus © Red Bull Content Pool

De Heus heeft haar zinnen gezet op de Formule 3. Idealiter rijdt ze daar volgend jaar al, maar of dat ook financieel mogelijk is, is nog maar de vraag. “Als we realistisch zijn, moet er volgend jaar een tussenstap zijn, zoals FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine) of een volledig seizoen in de Eurocup-3. En dan daarna hopelijk naar de Formule 3. Als we direct de stap naar F3 kunnen maken, dan hoef ik daar natuurlijk niet twee keer over na te denken.” Dat F1 Academy dit jaar wel in het voorprogramma van de Formule 1 zit, kan De Heus wel eens goed uitkomen. “Je merkt dat het veel meer mensen opvalt wat wij doen. Voor sponsoren is het natuurlijk ook beter, al die extra ogen. Racen is erg prijzig, dus die sponsoren heb je wel nodig. Door F1 Academy staan we nu meer in de picture. Dat geeft wel extra druk, maar ik word daar niet meer zenuwachtig van.”

Het leven van een atleet staat voor een groot deel in het teken van voorbereiding en onderhoud. Dankzij de steun, kennis en middelen van Red Bull kan De Heus haar preparatie naar een hoger niveau tillen, zo vertelt ze. “We krijgen nu bijvoorbeeld begeleiding bij de warm-up en over voeding. Wat we in ons water moeten stoppen, hoe we moeten eten. Daarnaast train ik zes keer per week, ik doe om de dag krachttraining en cardio. In aanloop naar een raceweekend maak ik track notes in een speciaal boekje, waar ik bijvoorbeeld opschrijf welke bocht in welke versnelling ik moet nemen en wat de beste techniek is om in te sturen. Als ik op de baan ben, kan ik dat daarna eventueel aanpassen. Ook bestudeer ik onboards van anderen. Die voorbereiding is veel gedetailleerder dan vorig jaar. Zo wordt je leven op allerlei manieren geoptimaliseerd om beter te presteren.”

03 In de simulator

De Heus zit ook regelmatig in de simulator om haar stuurkunsten fijn te slijpen. In het verleden ging ze vaak naar het hoofdkwartier van Team Redline in Tilburg, maar nu ze onderdeel is van Red Bull kan ze de simulator in Milton Keynes gebruiken. “De simulator daar is erg realistisch dus dat kan veel helpen, vooral als je de baan nog niet kent. Ze hebben bijvoorbeeld stratencircuits, waar je van tevoren niet kunt testen. Je moet wel voorzichtig zijn dat je in de sim niet verkeerde dingen aanleert. Meestal ga ik twee of drie dagen voor een race naar Engeland om mij op de simulator voor te bereiden voor de race. Er komen dan best veel andere rijders, dus dan kunnen we met elkaar vergelijken en van elkaar leren.”

En zo sta je tussen de F1-coureurs © Getty Images / Red Bull Content Pool

De mogelijkheid om haar tijden en data met die van andere coureurs te vergelijken, is voor de Heus erg waardevol. Vooral omdat het niet alleen haar eigen teamgenoten zijn, maar ook coureurs uit hogere klassen. “We praten met Formule 3-coureurs, die doen soms ook een rondje en leggen dan meteen uit hoe je een bepaald circuit het beste kunt aanpakken. Als je de hele tijd in je eentje op de baan rijdt, voel je soms dat je wat fout doet, maar weet je niet precies hoe je dat moet oplossen. Iemand anders kan dan instappen om je te helpen. Zo leer je van elkaar.” Die input komt soms wel eens uit een onverwachte hoek, zo herinnert De Heus. “Ik heb met een aantal andere coureurs op de fabriek wel eens met Yuki [Tsunoda] geluncht. Dan komen auto’s natuurlijk ook ter sprake.”

Thuis heeft De Heus inmiddels ook een sim-installatie om scherp te blijven, al geeft de 21-jarige toe dat ze lang niet fanatiek is als het boegbeeld van simracing: Max Verstappen. “Zo lang als hij soms achter het stuur zit, doe ik niet. Toevallig heb ik laatst voor het eerst iRacing gebruikt, dus daar zal ik de komende tijd vast veel mee bezig zijn.”

Hij [Max Verstappen] vertelde me daar: ‘Je moet er vooral van genieten en niet te veel druk op jezelf leggen – dan ga je meestal sneller.’ Emely de Heus

04 Focus op Zandvoort

Nu de zomerstop voorbij is, keert de Formule 1 en daarmee de F1 Academy terug. Het is de vierde van zeven raceweekenden dit seizoen. Met het momentum van het weekend in Barcelona (P6, P10) in haar broekzak heeft De Heus goede moed om de tweede helft van het seizoen in stijl af te sluiten. “Het gaat nu gewoon beter. En Zandvoort is mijn thuisrace, dat is altijd een extra boost. Vorig jaar had ik daar ook een podium. Nu is het doel uiteraard om weer de top drie te halen. Dit jaar was tot nu toe vrij lastig, maar als we blijven werken, komt het wel goed.”

Pakt Emely een podiumplek bij haar thuisrace in Zandvoort? © MP Motorsport | Aaron Parales

De Heus houdt zich daarbij ook vast aan een stukje advies wat ze tijdens een PR-moment in Miami van Max Verstappen kreeg. “Hij vertelde me daar: ‘Je moet er vooral van genieten en niet te veel druk op jezelf leggen – dan ga je meestal sneller.’ Als ik dit weekend een podium kan pakken, ben ik tevreden, maar ik wil dit seizoen ook minstens in de top tien van het kampioenschap eindigen.”

05 Programma F1 Academy in Zandvoort

De Formule 1 wordt het weekend van de Grand Prix van Nederland ondersteund door de Porsche Supercup en F1 Academy. Hieronder zie je wanneer Emely de Heus, haar teamgenoten en de andere coureurs in actie komen.

Vrijdag

Eerste vrije training: 10:10-10:50

Tweede vrije training: 17:30-18:10

Zaterdag

Kwalificatie: 10:15-10:45

Race 1: 17:05-17:35

Zondag

Race 2: 10:40-11:10