01 Geschiedenis van Shanghai F1-circuit

Naam : Shanghai International Circuit

Geopend : 2004

Eerste F1-race : 2004

Halverwege de jaren negentig ontstaat er vanuit China serieuze interesse om de Formule 1 naar het land te halen. Men kwam dichtbij een race op het circuit van Zhuhai, maar dat evenement ging niet door. Drie jaar later sluiten organisatoren een deal met F1 om een Grand Prix te houden in Shanghai. Op dat moment is het gebied nog moeras en rijstvelden, maar daar komt snel verandering in. April 2003: de ontwikkeling van het circuit begint, onder leiding van de beroemde circuitontwerper Hermann Tilke.

Het circuit van Shanghai heeft een bijzondere paddock © Getty Images / Red Bull Content Pool

Tilke heeft grootse plannen voor het Shanghai International Circuit. En dat kan ook, want er is een aardig budget: met kosten van ongeveer $450 miljoen wordt Shanghai het duurste F1-circuit op de kalender tot de introductie van Yas Marina in Abu Dhabi. Het indrukwekkende complex heeft kenmerkende features. Denk aan de met elkaar verbonden tribune en torens langs start-finish of de boven het water liggende hospitality suites. De lay-out van het circuit van Shanghai is een knipoog naar het Chinese teken ‘shang’, wat ‘boven’ of ‘omhoog’ betekent. Die dolle doordraaiers en lange rechte stukken zijn er dus met een reden.

Er wordt zo’n anderhalf jaar lang door 3.000 mensen gewerkt om het circuit op tijd af te krijgen voor de eerste F1-race, die plaatsvindt in september 2004. Deze race wordt gewonnen door Ferrari-coureur Rubens Barrichello, maar de snelste ronde komt in handen van zevenvoudig wereldkampioen en teamgenoot Michael Schumacher. Een noemenswaardige prestatie, aangezien dit ronderecord nog altijd staat.

Max Verstappen won de Grand Prix van China in 2024 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sinds de eerste Grand Prix van China in 2004 is de race in Shanghai vaste prik op de F1-kalender . Met uitzondering van 2020-2023; vanwege de coronapandemie vond de Chinese Grand Prix in deze periode niet plaats. In 2024 keert de race terug op de kalender. Die editie wordt gewonnen door Max Verstappen , op weg naar zijn vierde wereldtitel. Het volgende jaar zegeviert Oscar Piastri in Shanghai.

02 F1 in China: aantal GP’s en racewinnaars

De Grand Prix van China is sinds 2004 bijna elk jaar gehouden. Altijd op het Shanghai International Circuit. Omdat volgen lastig is door de lange bochten, kan inhalen nogal een uitdaging zijn. De meeste Chinese GP’s worden dan ook gewonnen door coureurs die op de eerste startrij beginnen. Een goed resultaat in de kwalificatie is daarom belangrijk.

Red Bull won drie edities van de Grand Prix van China. De eerste zege in Shanghai was extra zoet: de race die in 2009 door Sebastian Vettel in gewonnen werd, was de eerste overwinning in de geschiedenis van Red Bull Racing. Ook Daniel Ricciardo en Max Verstappen zegevierden in China, respectievelijk in 2018 en 2024. Hieronder vind je meer statistieken over de Grand Prix van China.

Vettel wint in China de eerste GP voor Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

Aantal GP’s van China tot nu toe (2026) : 18

Meeste overwinningen GP China : Lewis Hamilton (6)

Meest succesvolle F1-teams in China : Mercedes (6), Ferrari & McLaren (4), Red Bull (3)

Laatste winnaar : Oscar Piastri (2025)

03 Hoe is rijden op Shanghai International Circuit?

Het F1-circuit van China heeft heel andere eigenschappen dan die van Australië, een week eerder. De Formule 1 gaat van een smal, snel stratencircuit naar een permanent parcours met lange doordraaiers, zware remzones en grote uitloopstroken. De unieke lay-out van het Shanghai International Circuit maakt de baan een uitdaging voor F1-coureurs. Het is een van de meest technische circuits op de kalender.

We beginnen bij het begin: na het korte rechte stuk van start-finish duiken coureurs rechtsaf een soort draaikolk in, die pas drie bochten later stopt. In deze combinatie van rechter en linker bochten kan je veel tijd winnen – of verliezen. Er zijn veel lijnen mogelijk, waardoor je met een beetje geluk een inhaalactie kan plegen. Maar pas op, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Daarna volgt een rappe afdaling richting Bocht 5: een flinke remzone voor een haakse knik naar rechts. Wie goed door de eerste sector komt, kan hier zijn tegenstander passeren. Het is noodzakelijk om geen fouten te maken bij het accelereren, want de snelle S-bochten die volgen richting Bocht 9 en 10 vormen eveneens een uitstekende gelegenheid om in te halen. Buitenom, binnendoor: het kan allemaal.

Verstappen gebruikt de scherpe haarspeldbocht om Bearman in te halen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Op weg naar de scherpe chicane van Bocht 11 en 12 is opnieuw een kort recht stuk. Je moet wel heel zeker van je zaak zijn om hier je rivaal te passeren. Wat volgt is namelijk de laatste lange doordraaier van het circuit, opkomend het 1,2 kilometer lange rechte stuk. Hier bereiken coureurs snelheden tot 350 km/u.

Aan het eind van het rechte stuk volgt de grootste remzone van Shanghai: de listige haarspeldbocht (14). Het is de beste inhaalmogelijkheid van het circuit. Daarna komt nog één snelle knik naar links, voor het rondje wordt afgerond.

De Grand Prix van China is net als in 2025 een Sprint-weekend. Zo krijgen teams maar één vrije training de tijd om de nieuwe F1-auto’s onder de knie te krijgen. Dat maakt het er niet makkelijker op. Het Shanghai International Circuit werd daarnaast in 2025 opnieuw geasfalteerd, wat resulteerde in aanzienlijk meer bandenslijtage. Alsof de coureurs nog niet genoeg aan hun hoofd hebben.

Het beroemde aanzicht van start-finish in Shanghai © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Shanghai International Circuit: cijfers & feiten

Door de aard van het Shanghai International Circuit zien we in China mogelijk een ander soort race dan in Australië. Meer remzones en lange bochten betekent meer tijd en gelegenheid om de batterij op te laden. In Shanghai is dan ook de maximale hoeveelheid Recharge toegestaan, namelijk 9 MJ. In Melbourne was dit 7 MJ. Een behoorlijk verschil.

Het F1-circuit van Shanghai heeft 4 zones waar de actieve aerodynamica geactiveerd wordt. Op elk rechte stuk van de baan mogen de voor- en achtervleugels worden geopend. Het detectiepunt voor Overtake zit bij het uitkomen van Bocht 16, vlak voor start-finish. Meer feiten en cijfers over het Shanghai International Circuit vind je hieronder.

Shanghai is een van de meest technische banen in de Formule 1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Lengte van het circuit : 5,451 kilometer

Aantal bochten : 16

Aantal raceronden : 56

Race lengte : 305,066 kilometer

Snelste raceronde : 1:32.238 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)

Aantal Straight Mode-zones : 4

05 Rondje over Shanghai International Circuit met Max Verstappen

We kunnen wel vertellen hoe een rondje over het Shanghai International Circuit gaat, maar niemand legt beter uit dan de wereldkampioen zelf. Kruip met Max Verstappen achter het stuur van zijn virtuele Red Bull voor een hotlap over het F1-circuit van China.

06 Hoe laat start de Grand Prix van China?

De Formule 1 begint het seizoen voor ons aan de andere kant van de wereld. Dat betekent vroeg opstaan. Gelukkig is deze race wat later dan die in Australië, dus kan je iets langer in bed blijven liggen als je de actie live wilt volgen.

Volledige tijdschema Grand Prix van China 2026:

Vrije training - 13 maart: 04:30 - 05:30

Sprintkwalificatie - 13 maart: 08:30

Sprintrace - 14 maart: 04:00

Kwalificatie - 14 maart: 08:00

Race - 15 maart: 08:00