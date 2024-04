F1 Sprint in 2024: alles wat je moet weten

01 Wat is de F1 Sprint?

De F1 Sprint – of Sprint, sprintrace, hoe je het ook wil noemen – duikt voor het eerst op in 2021. Het is een korte race die ongeveer een derde van de lengte heeft als een normale Grand Prix. De raceafstand is zo'n 100 kilometer. Het doel van de Sprint is simpel: meer actie en onvoorspelbaarheid bieden tijdens het raceweekend. Om dit doel te bereiken zijn er minder vrije trainingen, geen verplichte pitstops en vindt de Sprint plaats op circuits waar voldoende inhaalmogelijkheden zouden moeten zijn.

Sprintraces kunnen voor veel spektakel zorgen © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Hoe ziet zo’n raceweekend eruit?

Sinds de introductie van de Sprint is ook de opbouw van een raceweekend op de schop gegaan. Ook voor het seizoen 2024 zijn er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het format. Hoog tijd om even op te frissen hoe een GP-weekend eruit ziet als er een Sprint op de planning staat.

Vrijdag

Op vrijdag begint de dag met de eerste en enige vrije training van het weekend. Dit is de enige niet-competitieve sessie waar teams en coureurs de mogelijkheid krijgen om aan de afstelling van de auto te werken. Daarna is het namelijk tijd voor Sprint Qualifying. Dit is eigenlijk een verkorte versie van de normale kwalificatie. SQ1, SQ2 en SQ3 duren respectievelijk 12, 10 en 8 minuten. De uitslag van de sprintkwalificatie bepaalt de startopstelling voor de Sprint, die plaatsvindt op…

Zaterdag

Op zaterdag begint de dag met de Sprint. De korte race vindt plaats op het moment dat normaal gesproken is bedoeld voor de derde vrije training. Na de Sprint is het in principe business as usual, want in de middag gaan we kwalificeren voor de Grand Prix.

Zondag

De dag van de Grand Prix.

In de sprintkwalificatie is er minder tijd voor een flying lap © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Heeft de F1 Sprint invloed op de rest van het weekend?

Volgens de huidige opzet heeft de Sprint geen directe invloed op het raceweekend. De uitslag van de sprintrace bepaalt bijvoorbeeld niet langer de startopstelling voor de Grand Prix. Dit was ooit wel het geval, maar na veel kritiek werd het format aangepast. In die zin is de Sprint een op zichzelf staand evenement.

Toch kan de Sprint wel degelijk impact hebben op het raceweekend van een coureur. Wie tijdens de sprintrace een penalty krijgt en deze niet direct kan uitzitten, ontvangt voor de volgende race een gridstraf. En je raadt het al, die vindt de volgende dag plaats. Het kan nog erger: een coureur die ernstige schade rijdt in de Sprint zal de Grand Prix misschien wel vanuit de pitstraat moeten beginnen. In het ergste geval moeten ze de race zelfs helemaal missen.

04 Hoeveel punten kun je verdienen?

Een korte race betekent natuurlijk ook dat er minder punten te verdelen zijn. Oorspronkelijk was de buit enkel voor de top drie, maar sinds 2023 vallen de acht hoogst geklasseerde coureurs in de prijzen. De puntenverdeling voor de Sprint is als volgt:

P1: 8 punten

P2: 7 punten

P3: 6 punten

P4: 5 punten

P5: 4 punten

P6: 3 punten

P7: 2 punten

P8: 1 punt

Max won zijn derde titel tijdens de sprintrace van Qatar © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 Waar worden de sprintraces in 2024 gereden?

De Sprint is in 2024 onderdeel van zes Grand Prix-weekenden. Op de kalender zien we nu voor het eerst China en Miami. Hieronder een volledig overzicht.

Datum Grand Prix Circuit 19-21 april China Shanghai International Circuit 3-5 mei Miami Miami International Autodrome 28-30 juni Oostenrijk Red Bull Ring 18-20 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 1-3 november Brazilië Interlagos 29 november - 1 december Qatar Lusail International Circuit

06 Welke coureurs presteren het beste in de F1 Sprint?

Het minst verrassende nieuws van 2024: Max Verstappen is met afstand de beste ‘sprinter’ in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen heeft sinds de introductie van de Sprint al zeven gouden medailles naar huis mogen nemen. Valtteri Bottas won er twee en George Russell, Sergio Perez en Oscar Piastri zegevierden ieder een enkele keer. Verstappen verdiende ook verreweg de meeste punten in de Sprint. De Red Bull Racing-coureur heeft inmiddels 73 punten verzameld. Carlos Sainz staat met 41 punten het dichtst bij. Bij teamgenoot Pérez staat de teller op 39 punten.

Max won in Brazilië zijn zevende sprintrace © Getty Images / Red Bull Content Pool