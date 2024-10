De 8 trainingsstations in HYROX: je complete gids

De Roxzone is het overgangsgebied tussen het loopparcours en de trainingsstations. De grootte varieert per evenement, maar gemiddeld moet je over de hele duur van je race in totaal 700 meter afleggen in de Roxzone. Daarom kun je het je niet veroorloven om meer te vertragen dan nodig is (d.w.z. je loopsnelheid verliezen) of te verdwalen in de Roxzone (op zoek naar het trainingsstation waar je eigenlijk zou moeten zijn) als je zo snel mogelijk wilt gaan.