Trainen in de gym vs HYROX: wat is beter?

Het oordeel: wat is beter - HYROX of training in de sportschool?

Als het gaat om fit worden, komt steeds dezelfde vraag terug: "biedt HYROX-training je een atletisch voordeel boven traditionele sportschooltraining?". Het antwoord is niet zo simpel, want sporten is als het bouwen van een huis – je hebt verschillende tools nodig voor verschillende aspecten van kracht en uithoudingsvermogen! In dit artikel ontdek je waarom er geen eenduidig antwoord is en welke unieke voordelen zowel HYROX als klassieke sportschooltrainingen te bieden hebben.